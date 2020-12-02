На медицину в Госбюджете-2021 заложен 161 млрд грн, зарплаты медикам повысят на 30%, - Шмыгаль
На медицину в Госбюджете-2021 заложен 161 млрд грн, предусматривается повышение заработной платы медицинским работникам на 30%.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил глава правительства Денис Шмыгаль в ходе заседания Кабмина.
"На следующий год у нас будут рекордные расходы (на медицину. - Ред.) в объеме 161 млрд грн, это на 30 млрд больше, чем в этом году и почти на 65 млрд больше, чем в 2019 году. Фактически за два года финансирование медицинской отрасли возрастет более чем на 60%. Такими темпами у нас за предыдущие годы независимости не росли даже расходы на армию во время, в том числе, активной фазы вооруженной российской агрессии. В следующем году зарплаты всех медиков будут повышены на 30%", - сказал Шмыгаль.
Также, по словам премьер-министра, для НСЗУ будет выделены 16 млрд грн - таким образом больницы должны быть обеспечены кислородом и лекарствами, 2,6 млрд грн предусмотрены на вакцины от COVID-19.
Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в 2021 году на медицину необходимо выделить 296 млрд грн.
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заложенналожено 161 млрд грн.
Как передает https://censor.net/ со ссылкой на "https://interfax.com.ua/ Интерфакс-Украина ", об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.Источник: https://censor.net/ru/n3234028
Щмыгаль, этот же штемп у тебя министром здравоохранения, или не этот?!
Вы в разных измерениях живете или дурь у вас разная?