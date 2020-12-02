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Новости Бюджет-2021
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На медицину в Госбюджете-2021 заложен 161 млрд грн, зарплаты медикам повысят на 30%, - Шмыгаль

На медицину в Госбюджете-2021 заложен 161 млрд грн, зарплаты медикам повысят на 30%, - Шмыгаль

На медицину в Госбюджете-2021 заложен 161 млрд грн, предусматривается повышение заработной платы медицинским работникам на 30%.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил глава правительства Денис Шмыгаль в ходе заседания Кабмина.

"На следующий год у нас будут рекордные расходы (на медицину. - Ред.) в объеме 161 млрд грн, это на 30 млрд больше, чем в этом году и почти на 65 млрд больше, чем в 2019 году. Фактически за два года финансирование медицинской отрасли возрастет более чем на 60%. Такими темпами у нас за предыдущие годы независимости не росли даже расходы на армию во время, в том числе, активной фазы вооруженной российской агрессии. В следующем году зарплаты всех медиков будут повышены на 30%", - сказал Шмыгаль.

Также, по словам премьер-министра, для НСЗУ будет выделены 16 млрд грн - таким образом больницы должны быть обеспечены кислородом и лекарствами, 2,6 млрд грн предусмотрены на вакцины от COVID-19.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в 2021 году на медицину необходимо выделить 296 млрд грн.

Читайте: Кабмин еще нарабатывает меры по усилению карантина, - Шмыгаль

Автор: 

госбюджет (1186) Кабмин (14025) медицина (2518) Шмыгаль Денис (2669)


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Топ комментарии
+2
Шо, опять?
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02.12.2020 15:09
+2
Кабинет Министров не предусмотрел повышение зарплаты медикам в проекте госбюджета на 2021 год, поданном на рассмотрение Верховной Рады.
Как передает https://censor.net/ со ссылкой на "https://interfax.com.ua/ Интерфакс-Украина ", об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.Источник: https://censor.net/ru/n3234028
Щмыгаль, этот же штемп у тебя министром здравоохранения, или не этот?!
Вы в разных измерениях живете или дурь у вас разная?
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02.12.2020 15:10
+2
Ага-ага. І вчителям по 4 штуки зелених (прибічників у раби...)
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02.12.2020 15:10
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с учетом повышения минималки на 20% и минус "доплата Степанова", шиш вообще будет
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02.12.2020 17:41 Ответить
На медицину в Госбюджете-2021 заложен наложено 161 млрд грн.
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02.12.2020 15:08 Ответить
может. повысят. потом. когда нибудь. после 2021.
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02.12.2020 15:09 Ответить
Шо, опять?
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02.12.2020 15:09 Ответить
Кабинет Министров не предусмотрел повышение зарплаты медикам в проекте госбюджета на 2021 год, поданном на рассмотрение Верховной Рады.
Как передает https://censor.net/ со ссылкой на "https://interfax.com.ua/ Интерфакс-Украина ", об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.Источник: https://censor.net/ru/n3234028
Щмыгаль, этот же штемп у тебя министром здравоохранения, или не этот?!
Вы в разных измерениях живете или дурь у вас разная?
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02.12.2020 15:10 Ответить
Ага-ага. І вчителям по 4 штуки зелених (прибічників у раби...)
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02.12.2020 15:10 Ответить
Интересно, зарплаты медикам будут подняты относительно уровня до "поднятия" их зарплат на 300% или после "поднятия"?
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02.12.2020 15:47 Ответить
Зауважте,що вони уникають говорити абсолютними цифрами...Тільки "проценти"...
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02.12.2020 16:56 Ответить
Так це ж інша справа !!!!!
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02.12.2020 16:33 Ответить
Где деньги Зин?????
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02.12.2020 18:16 Ответить
"В наступному році..." Все чітко сплановано - до того часу частина звільняться, частина чкурне за кордон, частина ... не виживе. Ще й економія для т.з. "бюджету" намалюється.
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02.12.2020 19:34 Ответить
 
 