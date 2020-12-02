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Украина изучает возможность покупки в кредит британских тестов и вакцины от коронавируса, - Кулеба

Украина изучает возможность покупки в кредит британских тестов и вакцины от коронавируса, - Кулеба

Украина изучает возможность использования финансовых инструментов Экспортно-кредитного агентства Великобритании (UK Export Finance, UKEF) для закупки британских тестов и вакцины для борьбы с пандемией COVID-19, сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Сейчас идет переговорный процесс по реализации совместного проекта развития украинского флота и соответствующей инфраструктуры. Также мы изучаем возможность использования финансовых инструментов UKEF для приобретения британских тестов и вакцины в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией. Другим направлением является возможность использования этих ресурсов для строительства крупнейшей в Европе наземной ветряной электростанции в Запорожской области (проект Зофия)", - сказал министр в комментарии "Интерфакс-Украина", отвечая на вопрос относительно интереса украинско-британских проектов к сотрудничеству с UKEF, передает Цензор.НЕТ.

Кулеба напомнил, что в рамках подписанного 8 октября 2020 года меморандума о сотрудничестве между UK Export Finance и Кабмином Украины определены пять приоритетных сфер: безопасность и оборона, инфраструктура, сельское хозяйство, энергетика и здравоохранение. Однако, отмети он, сотрудничество не ограничивается этими отраслями.

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"10 декабря представители агентства проведут презентацию имеющихся инструментов финансирования и возможности для сотрудничества с украинскими партнерами в рамках украинского инвестиционного роуд-шоу", - анонсировал Кулеба.

Как отметил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в ходе онлайн-брифинга для украинских экспортеров "Двусторонняя торговля Украины и Великобритании после Brexit", механизм Экспортно-кредитного агентства Великобритании позволит получить доступ к льготному кредитованию под 2,5-4%.

"Это 2,5 млрд фунтов стерлингов кредитного соглашения, которое позволяет получить доступ к льготному кредитованию под 2,5-4% в зависимости от условий контракта", - сказал Пристайко на онлайн-брифинге, организованном посольством Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии и Советом экспортеров и инвесторов при МИД Украины. При этом доля британского партнера в таких проектах должна составлять 20%, добавил Пристайко.

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Он также отметил, что хотя речь идет об импорте, украинские экспортеры смогут таким образом получить определенные услуги, технологии или сырье.

Автор: 

вакцина (3815) Великобритания (4922) кредит (2378) Кулеба Дмитрий (2880) Пристайко Вадим (500)


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Топ комментарии
+2
не "Украина изучает", а безмозглые выпускники Трускавецкой Академии Всего На Свете методом тыка пытаются понять, как это работает
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02.12.2020 15:30
+2
а ти вже пошукав і знайшов
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02.12.2020 15:31
+2
некоторые страны со след.недели хотят начать вакцинацию. Наши зебилы "изучают возможность"
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02.12.2020 15:46
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А есть примеры, когда финансовым аферистам давали что-то в кредит?
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02.12.2020 15:12 Ответить
Во во, кондомы в кредит купите, ветробудивныки долбанные.
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02.12.2020 15:13 Ответить
А де гроші зєбіли? Порох вкрав?
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02.12.2020 15:20 Ответить
а ти вже пошукав і знайшов
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02.12.2020 15:31 Ответить
Я знаю на відміну від вас зєбілів зазєлюків.
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02.12.2020 15:44 Ответить
А кредит хто даст? МВФ?
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02.12.2020 15:21 Ответить
а если ты здохнешь и твои дочки, шоб прокормиться, пойдут по выжившим по приемлемой цене за беляш в час ?
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02.12.2020 15:33 Ответить
не "Украина изучает", а безмозглые выпускники Трускавецкой Академии Всего На Свете методом тыка пытаются понять, как это работает
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02.12.2020 15:30 Ответить
Жаль мозги в кредит не возьмёшь ...
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02.12.2020 15:38 Ответить
некоторые страны со след.недели хотят начать вакцинацию. Наши зебилы "изучают возможность"
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02.12.2020 15:46 Ответить
Британці планують закупити у американців вакцину, яка є доброю, а Україна у британців про яку не ма що говорити!!!! Кулеба проснись!!!!!!!!!!!
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02.12.2020 15:49 Ответить
Весной одни и те же маски по всей Европе гуляли, вакцина - на очереди - для ажиотажа.
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02.12.2020 16:04 Ответить
Денег не будет. Планы можете поменять.
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02.12.2020 16:38 Ответить
а кредит віддавати будуть асфальтом з 'великого будівництва'?
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02.12.2020 17:54 Ответить
Голожопые придурки. Позорище. Спиз...и все деньги, а теперь с протянутой рукой по миру скитаются. Да нах.. мы кому нужны. А как верить Шмыгалю, который чешет, что все выплаты будут в полном объёме и вовремя, да у меня как у бюджетника уже зарплата урезана и платиться не вовремя
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02.12.2020 23:05 Ответить
 
 