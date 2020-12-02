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Новости Бюджет-2021
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Шмыгаль развенчал мифы о Госбюджете-2021: Все выплаты для людей будут осуществляться вовремя и в полном объеме

Шмыгаль развенчал мифы о Госбюджете-2021: Все выплаты для людей будут осуществляться вовремя и в полном объеме

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал о проекте государственного бюджета на 2021 год, а также о его приоритетах.

Об этом Шмыгаль сообщил на странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Образование. Рост расходов в 2021 году практически на 30 млрд грн. Это позволит повысить зарплаты педагогам на 26%. Кроме того, продолжатся программы поддержки "Новой украинской школы". В следующем году будут построены и отремонтированы почти 300 учебных заведений", - подчеркнул глава правительства.

По словам премьер-министра, несмотря на слухи, никакие соцвыплаты в следующем году не будут уменьшены.  Предполагается рост пенсий для всех пенсионеров.

"Важный момент: уменьшение на 8 млрд грн финансирования Пенсионного фонда из бюджета будут компенсированы благодаря росту собственных доходов Фонда. Эти доходы будут обеспечены, в частности, благодаря росту минимальной зарплаты", - объяснил Шмыгаль.

В то же время, минимальная заработная плата вырастет до 6 тыс. грн уже с 1 января. Увеличение минимальной зарплаты до 6,5 тыс. грнбудет перенесено на 1 декабря следующего года.

Читайте: План по поступлениям в Госбюджет-2020 за 11 месяцев выполнен почти на 100%, - Госказначейство

Кроме того, Для Национальной службы здоровья предусмотрены 16 млрд грн. То есть, больницы будут обеспечены всем необходимым. И кислородом, и лекарствами, и средствами индивидуальной защиты. Еще 2,6 млрд грн предусмотрены на вакцинацию от коронавируса. Правительство также ведет переговоры с международными партнерами для получения дополнительного финансирования, чтобы купить большие объемы вакцины.

"Налоги и дефицит бюджета. Ключевые налоговые ставки такие как ЕСВ, НДФЛ, НДС, военный сбор останутся без изменений. Рост доходов бюджета на более чем 100 млрд грн прежде всего будет обеспечен благодаря восстановлению и детенизации экономики. А также благодаря окончательной ликвидации всех схем в налоговой и на таможне", - добавил Шмыгаль.

По словам главы правительства, на следующий год "будут рекордные расходы в размере 161 млрд грн".

"Это на 30 млрд больше, чем в этом году. И почти на 65 млрд больше, чем в 2019-м. То есть фактически за 2 года финансирование медицины вырастет более чем на 60%. Зарплаты всех медиков в следующем году будут повышены на 30%", - отметил Шмыгаль.

Также премьер добавил, что госбюджет за январь-ноябрь выполнен на 100%.

"В самом же ноябре выполнение госбюджета составило фактически 110%. При этом на Едином казначейском счету по состоянию на 1 декабря находится фактически 20 млрд грн. Например, в 2018 эта сумма составила 17,2 млрд грн. Подчеркиваю: все выплаты для людей будут и впредь осуществляться вовремя и в полном объеме", - подытожил глава правительства.

Читайте: Дефицит Госбюджета-2020 за 11 месяцев составил 117,2 млрд грн: план по внешним заимствованиям выполнен на 71,8%, - Минфин

Автор: 

госбюджет (1186) Шмыгаль Денис (2669)


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Топ комментарии
+6
Шмыгаль развенчал мифы о Госбюджете-2021: Все выплаты для людей будут осуществляться вовремя и в полном объеме - Цензор.НЕТ 7200
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02.12.2020 15:34
+5
Я чогось йому не вірю.
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02.12.2020 15:21
+3
Как говорил классик ,СВЕЖО ПРЕДАНИЕ ,НО ВЕРИТСЯ С ТРУДОМ ...
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02.12.2020 15:36
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Я чогось йому не вірю.
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02.12.2020 15:21 Ответить
Они хотя-бы бюджет 2020 нормально закрыли по выплатам. А потом уже про 2021 говорили.
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02.12.2020 15:36 Ответить
"Важный момент: уменьшение на 8 млрд грн финансирования Пенсионного фонда из бюджета будут компенсированы благодаря росту собственных доходов Фонда. Эти доходы будут обеспечены, в частности, благодаря росту минимальной зарплаты", - объяснил Шмыгаль....

а так же
"Налоги и дефицит бюджета. Ключевые налоговые ставки такие как ЕСВ, НДФЛ, НДС, военный сбор останутся без изменений. Рост доходов бюджета на более чем 100 млрд грн прежде всего будет обеспечен благодаря восстановлению и детенизации экономики. А также благодаря окончательной ликвидации всех схем в налоговой и на таможне", - добавил Шмыгаль.
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02.12.2020 15:28 Ответить
Он сам то себе верит?
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02.12.2020 15:32 Ответить
говорила говорила и сама себе не верила )))
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02.12.2020 15:36 Ответить
Шмыгаль всегда всех успокаивает
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02.12.2020 15:28 Ответить
Шмыгаль развенчал мифы о Госбюджете-2021: Все выплаты для людей будут осуществляться вовремя и в полном объеме - Цензор.НЕТ 7200
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02.12.2020 15:34 Ответить
Как говорил классик ,СВЕЖО ПРЕДАНИЕ ,НО ВЕРИТСЯ С ТРУДОМ ...
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02.12.2020 15:36 Ответить
Сказочник "развенчивает мифы". Спешите видеть.
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02.12.2020 15:37 Ответить
Шмыгаль развенчал мифы о Госбюджете-2021: Все выплаты для людей будут осуществляться вовремя и в полном объеме.

Список людей додається...
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02.12.2020 15:40 Ответить
честно было бы (хоть и не реально) не на пенсионный фонд сокращать финансирование в надежде на минималку))) а например сократить (с той же надеждой на минималку и выводе экономики из тени))) на зарплаты депутатов-министров-судей-прокуроров-КС-держадминистраторов Укрзализници, Укрпочты и Оборонпромов там всяких и прочей прибедняющейся шайке с 300 000 грн зарплат в месяц...(какая экономия да? но нет))) жлобы не позволят экономить на себе) лучше на пенсах )
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02.12.2020 15:41 Ответить
Это называется не "развенчал", а перднул в лужу.
Потому что сам по себе бюджет-2021 говорит об обратном.

Не!!!
Выплаты прокурорам и ментам будут идти вовремя - именно для них предусмотрено увеличение финансирования в 2021 году. А вот всем остальным болт с левой резьбой.
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02.12.2020 15:55 Ответить
Так тож для людей.
Лохторат - не люди а биомасса.
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02.12.2020 16:07 Ответить
Шмигаль розвінчав міфи про Держбюджет-2021: Усі виплати для людей здійснюватимуться вчасно і в повному обсязі - Цензор.НЕТ 6776
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02.12.2020 16:25 Ответить
Напечатают столько, что хватит всем, еще и останется. Вот только цены будут расти быстрее чем сейчас.
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02.12.2020 17:00 Ответить
 
 