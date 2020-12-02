Шмыгаль развенчал мифы о Госбюджете-2021: Все выплаты для людей будут осуществляться вовремя и в полном объеме.

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал о проекте государственного бюджета на 2021 год, а также о его приоритетах.

Об этом Шмыгаль сообщил на странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Образование. Рост расходов в 2021 году практически на 30 млрд грн. Это позволит повысить зарплаты педагогам на 26%. Кроме того, продолжатся программы поддержки "Новой украинской школы". В следующем году будут построены и отремонтированы почти 300 учебных заведений", - подчеркнул глава правительства.

По словам премьер-министра, несмотря на слухи, никакие соцвыплаты в следующем году не будут уменьшены. Предполагается рост пенсий для всех пенсионеров.

"Важный момент: уменьшение на 8 млрд грн финансирования Пенсионного фонда из бюджета будут компенсированы благодаря росту собственных доходов Фонда. Эти доходы будут обеспечены, в частности, благодаря росту минимальной зарплаты", - объяснил Шмыгаль.

В то же время, минимальная заработная плата вырастет до 6 тыс. грн уже с 1 января. Увеличение минимальной зарплаты до 6,5 тыс. грнбудет перенесено на 1 декабря следующего года.

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Кроме того, Для Национальной службы здоровья предусмотрены 16 млрд грн. То есть, больницы будут обеспечены всем необходимым. И кислородом, и лекарствами, и средствами индивидуальной защиты. Еще 2,6 млрд грн предусмотрены на вакцинацию от коронавируса. Правительство также ведет переговоры с международными партнерами для получения дополнительного финансирования, чтобы купить большие объемы вакцины.

"Налоги и дефицит бюджета. Ключевые налоговые ставки такие как ЕСВ, НДФЛ, НДС, военный сбор останутся без изменений. Рост доходов бюджета на более чем 100 млрд грн прежде всего будет обеспечен благодаря восстановлению и детенизации экономики. А также благодаря окончательной ликвидации всех схем в налоговой и на таможне", - добавил Шмыгаль.

По словам главы правительства, на следующий год "будут рекордные расходы в размере 161 млрд грн".

"Это на 30 млрд больше, чем в этом году. И почти на 65 млрд больше, чем в 2019-м. То есть фактически за 2 года финансирование медицины вырастет более чем на 60%. Зарплаты всех медиков в следующем году будут повышены на 30%", - отметил Шмыгаль.

Также премьер добавил, что госбюджет за январь-ноябрь выполнен на 100%.

"В самом же ноябре выполнение госбюджета составило фактически 110%. При этом на Едином казначейском счету по состоянию на 1 декабря находится фактически 20 млрд грн. Например, в 2018 эта сумма составила 17,2 млрд грн. Подчеркиваю: все выплаты для людей будут и впредь осуществляться вовремя и в полном объеме", - подытожил глава правительства.

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