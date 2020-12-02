Прежде чем вводить пенсионную реформу, государство должно позаботиться о гарантиях для вкладов, - ФРУ

Прежде чем вводить солидарное пенсионное обеспечение, государство должно позаботиться о гарантиях пенсионных накоплений.

Иначе на рынке появятся недобросовестные игроки, население потеряет средства, отложенные на старость, и схема будет дискредитирована в глазах украинцев навсегда. Об этом говорится в открытом письме Федерации работодателей и представителей профсоюзов в адрес президента Владимира Зеленского, премьер-министра Дениса Шмыгаля и председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова.



Сейчас представлены два закопроекта, которыми предлагается введение в Украине очередного этапа пенсионной реформы - №2683 и №4408, говорится в письме. Оба проекта предлагают увеличение нагрузки на зарплатный фонд и размещение средств, собранных в рамках реформы, на счетах в частных пенсионных фондах.



Эти документы содержат существенные недостатки. Во-первых, не предусмотрено никаких механизмов защиты пенсионных средств со стороны мошеннических действий частных пенсионных фондов. То есть, в случае, когда фонд обанкротится, неизвестно, куда будут переведены счета вкладчиков и сохранится ли их размер. "Эти, а также другие технические вопросы и несоответствия заставляют констатировать, что предложенные модели не гарантируют сохранение пенсий до периода их выплат", - отмечается в письме.

Кроме того, появление на рынке мошеннических организаций дискредитирует пенсионную реформу в глазах украинцев навсегда, предупреждают в ФРУ.



Также непонятными остаются механизмы, которые обеспечат рост вкладов. Согласно законопроекту №2683, совокупная сумма взысканий на пенсионные счета не превышает 3%. Это означает, что накопления будут обесцениваться быстрее, чем наберется внушительная сумма. Учитывая, что за год гривня обвалилась к доллару на 20%, необходимы действенные инвестиционные механизмы для приумножения средств, однако ни один механизм проектом не предусмотрен. "Одним из ключевых недостатков является отсутствие на данном этапе условий для введения накопительной системы. В дополнение, в предложенных проектах отсутствуют механизмы обеспечения сохранности пенсионных накоплений в условиях инфляции", - подчеркивается в письме.



Таким образом, без введения указанных механизмов эти закопроекты просто лягут дополнительным бременем на плечи бизнеса, который и так страдает в условиях кризиса. И сдерживать рост зарплат и других социальных расходов, предупреждают в ФРУ.

Вышеупомянутые пункты вызывают многочисленные предостережения и у международных партнеров Украины - в частности, у МВФ, Международной организации труда, Всемирного банка и других. Экспертные организации констатируют, что необдуманно быстрое введение второго этапа пенсионной реформы нецелесообразно, и страны Западной Европы, которые пошли по этому пути, были вынуждены от этой схемы отказаться.



"Учитывая вышеуказанное, мы считаем, что закопроекты №2683 и №4408 требуют существенной доработки, в частности с привлечением экспертизы ведущих мировых специалистов. А пока мы обращаемся с просьбой воздержаться от их дальнейшего продвижения в Верховной Раде до устранения всех вышеперечисленных недостатков и замечаний", - сказано в письме.



Напомним, в ВР зарегистрированы два законопроекта по пенсионной реформе - №2683 и №4408. Председатель Федерации металлургов Сергей Беленький заявил, что оба законопроекта являются враждебными к бизнесу, поскольку предусматривают увеличение расходов для него.

В то же время народный депутат Украины Муса Магомедов отметил, что в рамках пенсионной реформы можно принимать только те решения, которые не увеличивают налоговое бремя, иначе такая реформа похоронит бизнес.