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Прежде чем вводить пенсионную реформу, государство должно позаботиться о гарантиях для вкладов, - ФРУ

Прежде чем вводить пенсионную реформу, государство должно позаботиться о гарантиях для вкладов, - ФРУ

Прежде чем вводить солидарное пенсионное обеспечение, государство должно позаботиться о гарантиях пенсионных накоплений.

Иначе на рынке появятся недобросовестные игроки, население потеряет средства, отложенные на старость, и схема будет дискредитирована в глазах украинцев навсегда. Об этом говорится в открытом письме Федерации работодателей и представителей профсоюзов в адрес президента Владимира Зеленского, премьер-министра Дениса Шмыгаля и председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова.


Сейчас представлены два закопроекта, которыми предлагается введение в Украине очередного этапа пенсионной реформы - №2683 и №4408, говорится в письме. Оба проекта предлагают увеличение нагрузки на зарплатный фонд и размещение средств, собранных в рамках реформы, на счетах в частных пенсионных фондах.


Эти документы содержат существенные недостатки. Во-первых, не предусмотрено никаких механизмов защиты пенсионных средств со стороны мошеннических действий частных пенсионных фондов. То есть, в случае, когда фонд обанкротится, неизвестно, куда будут переведены счета вкладчиков и сохранится ли их размер. "Эти, а также другие технические вопросы и несоответствия заставляют констатировать, что предложенные модели не гарантируют сохранение пенсий до периода их выплат", - отмечается в письме.
Кроме того, появление на рынке мошеннических организаций дискредитирует пенсионную реформу в глазах украинцев навсегда, предупреждают в ФРУ.


Также непонятными остаются механизмы, которые обеспечат рост вкладов. Согласно законопроекту №2683, совокупная сумма взысканий на пенсионные счета не превышает 3%. Это означает, что накопления будут обесцениваться быстрее, чем наберется внушительная сумма. Учитывая, что за год гривня обвалилась к доллару на 20%, необходимы действенные инвестиционные механизмы для приумножения средств, однако ни один механизм проектом не предусмотрен. "Одним из ключевых недостатков является отсутствие на данном этапе условий для введения накопительной системы. В дополнение, в предложенных проектах отсутствуют механизмы обеспечения сохранности пенсионных накоплений в условиях инфляции", - подчеркивается в письме.


Таким образом, без введения указанных механизмов эти закопроекты просто лягут дополнительным бременем на плечи бизнеса, который и так страдает в условиях кризиса. И сдерживать рост зарплат и других социальных расходов, предупреждают в ФРУ.

Вышеупомянутые пункты вызывают многочисленные предостережения и у международных партнеров Украины - в частности, у МВФ, Международной организации труда, Всемирного банка и других. Экспертные организации констатируют, что необдуманно быстрое введение второго этапа пенсионной реформы нецелесообразно, и страны Западной Европы, которые пошли по этому пути, были вынуждены от этой схемы отказаться.


"Учитывая вышеуказанное, мы считаем, что закопроекты №2683 и №4408 требуют существенной доработки, в частности с привлечением экспертизы ведущих мировых специалистов. А пока мы обращаемся с просьбой воздержаться от их дальнейшего продвижения в Верховной Раде до устранения всех вышеперечисленных недостатков и замечаний", - сказано в письме.


Напомним, в ВР зарегистрированы два законопроекта по пенсионной реформе - №2683 и №4408. Председатель Федерации металлургов Сергей Беленький заявил, что оба законопроекта являются враждебными к бизнесу, поскольку предусматривают увеличение расходов для него.

В то же время народный депутат Украины Муса Магомедов отметил, что в рамках пенсионной реформы можно принимать только те решения, которые не увеличивают налоговое бремя, иначе такая реформа похоронит бизнес.

Автор: 

пенсионная реформа (1205) Фонд гарантирования вкладов (149)


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Прежде чем вводить солидарное пенсионное обеспечение ....


в Украине солидарное пенсионное обеспечение существует с момента провозглашения Независимости Украины.

Расскажите кто-нибудь это автору статьи
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02.12.2020 15:27 Ответить
Прежде чем вводить пенсионную реформу, государство должно позаботиться о гарантиях для вкладов, - ФРУ - Цензор.НЕТ 228
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02.12.2020 15:28 Ответить
"ФОПи у вододьі"
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02.12.2020 16:08 Ответить
Государство надо сначала построить а для этого надо ликвидировать коррумпированную ,воровскую малину которая имеется в наличии сейчас .
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02.12.2020 15:35 Ответить
Що вони ляпають ? Тут вже треба пенсіонерам самим себе рятувати і вимагати достойну пенсію під ВР та зеоп . Хто буде "умнічать" , пропоную нехай сам відмовиться від пенсії , або спробує прожити 1,5 т.гр.
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02.12.2020 15:41 Ответить
вот именно
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02.12.2020 15:45 Ответить
Шо ещё одна вернее третья Рехформа ?
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02.12.2020 15:53 Ответить
Майбутньому пенсіонеру куди вигідніше і безпечніше не класти гроші на якийсь приватний пенсійний фонд,а просто затирити гроші в панчоху...або купити нерухомість...Тільки подивіться на хитрі мармизи наших "реформаторів" як зрозумієте що я правий...
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02.12.2020 16:53 Ответить
Сотни взрослых десятилетие на полном серьезе обсуждают дырку от бублика. Какие "накопительные пенсии"? При внедрении гривны, в 1996 ее курс к доллару составлял чуть более 2-х гривень. Сегодня, 28+. За 24 года рост почти в 15 раз!!! Какие аргументы еще нужны против внедрения "накопительных пенсий"? Получил зарплату-на остаток от всех расходов быренько беги и купуй доллар или евро. А всем икспердам по "пензиям"-дулю, а не деньги.
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02.12.2020 21:16 Ответить
 
 