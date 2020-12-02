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Офис Президента Украины должен вмешаться в ситуацию с отменой судами аукционов ФГВФЛ, - СМИ

Офис Президента Украины должен вмешаться в ситуацию с отменой судами аукционов ФГВФЛ, - СМИ

Офис президента Украины Владимира Зеленского обязан дать оценку действиям Хозяйственного суда г. Киева (Хозсуд), который в октябре этого года отменил результаты торгов активами предприятий Константина Жеваго и Тараса Барщовского.

Об этом пишет Liga.net в расследовании "Долги вне закона. Как суды блокировали продажу кредитов WOG, Жеваго и Барщовского".

В материале указывается, что в середине прошлого года Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) продал рекордный для своей истории объединенный пул прав требования по кредитам компаний "Росава" (К. Жеваго) и "Яблуневый Дар" (Т. Барщовский) в трех обанкротившихся банках. При общей сумме долга более 18 млрд грн ФГВФЛ смог продать этот пул частному инвестору за 849 млн грн.

В конце октября 2020 Хозсуд г. Киева необоснованно отменил результаты этого аукциона.

В расследовании Liga.net настаивают на необходимости вмешательства Президента Украины В. Зеленского в проблему произвола судебной власти в целом и Хозсуда г. Киева в частности.

После решения Хозсуда государство будет вынуждено вернуть покупателям прав требования по кредитам средства, которые предназначены для выплат вкладчикам обанкротившихся банков. Таким образом, Хозсуд минимизирует вероятность выплат и повышает градус недоверия к украинской банковской системе.

Автор: 

аукцион (190) Фонд гарантирования вкладов (149)


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А вы заметили, что с властью зеленского никто не считается в этой стране: ни судьи, ни мусора, ни прокурвы, ни другие чиновники? Совпадение?
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02.12.2020 15:51 Ответить
Чому це ОП повинен втручатись, це незаконно. До речі, дії Держмайна теж дуже дивні, а точніше відверто корупційні - у разі незапобіганню цій махінації бюджет отримав би замість 18 млрд. грн усього лише 849 млн грн. Дисконт просто божевільний, причому настільки божевільний, що відразу з'являється цікавість щодо особи невідомого "інвестора" - а може це той же Живаго через низку офшорних фірм? Наші олігархи дуже ********** цю злодійську схему перекладання власних боргів на державу.
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02.12.2020 16:06 Ответить
ФГВФЛ за долю малую договорился со своими. скорее Живаго заплатил суду за отмену.
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02.12.2020 21:55 Ответить
 
 