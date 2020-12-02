Офис Президента Украины должен вмешаться в ситуацию с отменой судами аукционов ФГВФЛ, - СМИ

Офис президента Украины Владимира Зеленского обязан дать оценку действиям Хозяйственного суда г. Киева (Хозсуд), который в октябре этого года отменил результаты торгов активами предприятий Константина Жеваго и Тараса Барщовского.

Об этом пишет Liga.net в расследовании "Долги вне закона. Как суды блокировали продажу кредитов WOG, Жеваго и Барщовского".

В материале указывается, что в середине прошлого года Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) продал рекордный для своей истории объединенный пул прав требования по кредитам компаний "Росава" (К. Жеваго) и "Яблуневый Дар" (Т. Барщовский) в трех обанкротившихся банках. При общей сумме долга более 18 млрд грн ФГВФЛ смог продать этот пул частному инвестору за 849 млн грн.

В конце октября 2020 Хозсуд г. Киева необоснованно отменил результаты этого аукциона.

В расследовании Liga.net настаивают на необходимости вмешательства Президента Украины В. Зеленского в проблему произвола судебной власти в целом и Хозсуда г. Киева в частности.

После решения Хозсуда государство будет вынуждено вернуть покупателям прав требования по кредитам средства, которые предназначены для выплат вкладчикам обанкротившихся банков. Таким образом, Хозсуд минимизирует вероятность выплат и повышает градус недоверия к украинской банковской системе.