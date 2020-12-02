Шабунин - "слуге народа" Совгире: Статья о тюремном сроке за ложь в декларации прекрасно работала и перестала после решения КС

Глава "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин не согласен с мнением народного депутата от "Слуги народа" Ольги Совгири о том, что норма о тюремном сроке за ложь в декларации оказалась неэффективной и ее отмена не страшна.

Об этом он написал в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Статья прекрасно работала. Свидетельство тому - как уже вынесенные приговоры ВАКС, так и более 150 дел (только по ТОП-чиновникамв), которые НАБУ / ВАКС были вынуждены закрыть из-за решения КСУ. В них посадок уже и не будет (а уже вынесенные приговоры отменят). Трудно кого-то посадить, когда все расследования уничтожают одним решением КСУ", - отмечает Шабунин.

Он продолжает: "А еще госпожа Совгиря должна была слышать о соглашении со следствием: фигуранты признавали свою вину по ч. 1 ст. 366 только из-за страха лишения свободы. Признав вину, они получала мягкую санкцию, а следствие и суд экономили время и ресурсы".

Теперь, отмечает Шабунин, таких сделок не будет, потому что фигурантам наказание в виде общественных работ или даже ограничения свободы не страшно.

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