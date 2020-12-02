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Шабунин - "слуге народа" Совгире: Статья о тюремном сроке за ложь в декларации прекрасно работала и перестала после решения КС

Шабунин -

Глава "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин не согласен с мнением народного депутата от "Слуги народа" Ольги Совгири о том, что норма о тюремном сроке за ложь в декларации оказалась неэффективной и ее отмена не страшна.

Об этом он написал в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Статья прекрасно работала. Свидетельство тому - как уже вынесенные приговоры ВАКС, так и более 150 дел (только по ТОП-чиновникамв), которые НАБУ / ВАКС были вынуждены закрыть из-за решения КСУ. В них посадок уже и не будет (а уже вынесенные приговоры отменят). Трудно кого-то посадить, когда все расследования уничтожают одним решением КСУ", - отмечает Шабунин.

Он продолжает: "А еще госпожа Совгиря должна была слышать о соглашении со следствием: фигуранты признавали свою вину по ч. 1 ст. 366 только из-за страха лишения свободы. Признав вину, они получала мягкую санкцию, а следствие и суд экономили время и ресурсы".

Теперь, отмечает Шабунин, таких сделок не будет, потому что фигурантам наказание в виде общественных работ или даже ограничения свободы не страшно.

Читайте также: Норма о тюремном сроке за ложь в декларации оказалась неэффективной, - "слуга народа" Совгиря

Шабунин - слуге народа Совгире: Статья о тюремном сроке за ложь в декларации прекрасно работала и перестала после решения КС 01
Шабунин - слуге народа Совгире: Статья о тюремном сроке за ложь в декларации прекрасно работала и перестала после решения КС 02

Шабунин Виталий (535) электронное декларирование (1025) Совгиря Ольга (51)


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Топ комментарии
+8
Товарищ Зеленский ничего не знал! Это чудовищная ошика!
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02.12.2020 15:44
+5
подтверждаю, тело уже полтора года как без памяти
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02.12.2020 15:51
+5
Я також перерахувала, але у фб Олена опублікувала вже допис, що вже Є(!!!) необхідна сума!!! "UPD! Друзі! Ви неймовірні. Разом ми це зробили! Вся потрібна сума вже є! Дякую всім! Стоп, більше не збираємо!"...Пишаюся вами, люди!!!
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02.12.2020 16:50
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Оказывается, что это работало.
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02.12.2020 15:41 Ответить
Да Работало ,НО КС вынес решение что УКРАИНА это НЕДО ГОСУДАРСТВО.Короче ГОВНО но на масле.
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02.12.2020 19:35 Ответить
Справу щодо італійської вілли Авакова було закрито через рішення КС.

Національне антикорупційне бюро України закрило кримінальне провадження щодо можливого недекларування маєтку в Італії та процентів від банківських рахунків міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим.
Про це https://antac.org.ua/news/spravu-shchodo-ymovirnoho-nezadeklarovanoi-villy-ta-inshykh-statkiv-avakova-zakryly-cherez-skandal-ne-rishennia-konstytutsiynoho-sudu/ розповідає «Центр протидії корупції».
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02.12.2020 15:44 Ответить
Товарищ Зеленский ничего не знал! Это чудовищная ошика!
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02.12.2020 15:44 Ответить
подтверждаю, тело уже полтора года как без памяти
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02.12.2020 15:51 Ответить
терміново треба допомога!!!! Воїну!!! Волонтеру!!! Патріоту!!! Політичному блогеру!!Шабунин - "слуге народа" Совгире: Статья о тюремном сроке за ложь в декларации прекрасно работала и перестала после решения КС - Цензор.НЕТ 563Шабунин - "слуге народа" Совгире: Статья о тюремном сроке за ложь в декларации прекрасно работала и перестала после решения КС - Цензор.НЕТ 563

Я дуже щаслива знати особисто цю людину. Ви теж всі знаєте Олексія. Тому мені буде простіше про це писати. Олексію терміново потрібна операція на хребті. Права рука в буквальному сенсі перестала слухатися. Похід до декілька лікарів приніс одностайний вердикт - операція і все.

Фінансовий бік цієї ситуації дуже засмучує. Більше 100 тис. грн. потрібно на саму операцію, скільки ще буде потрібно на реабілітацію - невідомо. Всі ми, хто поважає Олексія, можемо допомогти йому в цьому питанні. І ми це зробимо!
Якщо у вас є можливість - прошу долучитися до збору коштів для Олексія.

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02.12.2020 16:00 Ответить
+ Одужуй, козаче.
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02.12.2020 16:03 Ответить
Я також перерахувала, але у фб Олена опублікувала вже допис, що вже Є(!!!) необхідна сума!!! "UPD! Друзі! Ви неймовірні. Разом ми це зробили! Вся потрібна сума вже є! Дякую всім! Стоп, більше не збираємо!"...Пишаюся вами, люди!!!
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02.12.2020 16:50 Ответить
Щасти !!!
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02.12.2020 17:00 Ответить
шабуніну б завалити б хлєбало, се ж саме він з насінням, соболєвим і іншою ****** бариг за бєніни гроші скидав і казав шо хуже не буде
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02.12.2020 16:21 Ответить
Шабунін, ви з ВАЗеленскім зробили це разом.
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02.12.2020 16:25 Ответить
Работала??? Да ни одна лядь не села! Вообще!
Бородавочник сраный!
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02.12.2020 18:26 Ответить
Шабунін винен що не сіли? що ти мелеш? Чи за корупціонерів потрошенка так піклуєшся щоб не було увязнення за брехню в деклараціях чиновників?
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02.12.2020 19:43 Ответить
Шабунин - показательный поц-грантоед.
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04.12.2020 00:38 Ответить
як це стосується декларування статків корупціонерів?
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09.12.2020 17:13 Ответить
100% инфа: Зе лично подговорил 47 депутатов опзж подать заяву. А потом он подговорил судей кс. все сопротивлялись но он продавил. Да. 100%. аминь.
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03.12.2020 01:38 Ответить
 
 