Шабунин - "слуге народа" Совгире: Статья о тюремном сроке за ложь в декларации прекрасно работала и перестала после решения КС
Глава "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин не согласен с мнением народного депутата от "Слуги народа" Ольги Совгири о том, что норма о тюремном сроке за ложь в декларации оказалась неэффективной и ее отмена не страшна.
Об этом он написал в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
"Статья прекрасно работала. Свидетельство тому - как уже вынесенные приговоры ВАКС, так и более 150 дел (только по ТОП-чиновникамв), которые НАБУ / ВАКС были вынуждены закрыть из-за решения КСУ. В них посадок уже и не будет (а уже вынесенные приговоры отменят). Трудно кого-то посадить, когда все расследования уничтожают одним решением КСУ", - отмечает Шабунин.
Он продолжает: "А еще госпожа Совгиря должна была слышать о соглашении со следствием: фигуранты признавали свою вину по ч. 1 ст. 366 только из-за страха лишения свободы. Признав вину, они получала мягкую санкцию, а следствие и суд экономили время и ресурсы".
Теперь, отмечает Шабунин, таких сделок не будет, потому что фигурантам наказание в виде общественных работ или даже ограничения свободы не страшно.
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Національне антикорупційне бюро України закрило кримінальне провадження щодо можливого недекларування маєтку в Італії та процентів від банківських рахунків міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим.
Про це https://antac.org.ua/news/spravu-shchodo-ymovirnoho-nezadeklarovanoi-villy-ta-inshykh-statkiv-avakova-zakryly-cherez-skandal-ne-rishennia-konstytutsiynoho-sudu/ розповідає «Центр протидії корупції».
Я дуже щаслива знати особисто цю людину. Ви теж всі знаєте Олексія. Тому мені буде простіше про це писати. Олексію терміново потрібна операція на хребті. Права рука в буквальному сенсі перестала слухатися. Похід до декілька лікарів приніс одностайний вердикт - операція і все.
Фінансовий бік цієї ситуації дуже засмучує. Більше 100 тис. грн. потрібно на саму операцію, скільки ще буде потрібно на реабілітацію - невідомо. Всі ми, хто поважає Олексія, можемо допомогти йому в цьому питанні. І ми це зробимо!
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Бородавочник сраный!