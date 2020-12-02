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Украина намерена производить аппараты ИВЛ совместно со Швейцарией. В перспективе - новые возможности для экспорта, - Стефанишина

Украина намерена производить аппараты ИВЛ совместно со Швейцарией. В перспективе - новые возможности для экспорта, - Стефанишина

2 декабря во время заседания Кабинет Министров Украины принял решение о подписании меморандума о взаимопонимании между правительствами Украины и Швейцарии в рамках украинско-швейцарского проекта "Создание бюджетного аппарата искусственной вентиляции легких в ответ на вызовы COVID-19".

Своим решением правительство уполномочило подписать данный меморандум вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольгу Стефанишину, инофрмирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

По ее словам, налаживание серийного производства качественных аппаратов ИВЛ в Украине поможет в сжатые сроки обеспечить оказание помощи тяжело больным пациентам с COVID-19, а в перспективе открыть новые возможности для экспорта подобной украинской медпродукции. "Правительство продолжает углублять сотрудничество с ключевыми международными партнерами Украины для предоставления надлежащей медицинской помощи своим гражданам, а также для эффективного и своевременного обеспечения наших медицинских учреждений необходимым оборудованием", - отметила О.Стефанишина.

Кроме этого отмечается, что данный документ позволит привлечь средства в размере до 1,5 млн. швейцарских франков (свыше 1,6 млн. долл. США) для финансирования строительства и подготовки к вводу в эксплуатацию полной производственной линии по изготовлению аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в Хмельницкой области на базе госпредприятия "Новатор", входящего в состав ГК "Укроборонпром" .

Читайте на "Цензор.НЕТ": На медицину в Госбюджете-2021 заложен 161 млрд грн, зарплаты медикам повысят на 30%, - Шмыгаль

Автор: 

Кабмин (14025) Швейцария (612) Стефанишина Ольга вице-премьер (241)


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Топ комментарии
+5
Та зробіть вже хоч щось а потім оголосіть про результат, а не оце вічне совання суміші з брехні і маніпуліцій.
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02.12.2020 15:57
+4
Хотеть не вредно. Швейцарцы с братом Ермака работать вряд ли собираются.
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02.12.2020 15:54
+1
ну бабло нужно накраить на запуск проэкта, сначала голосование, потом обсуждение в комитетах, потом нужно бабло освоить, с кем надо поделиться и если что то останеца то можно пару десятков и выпустить для отчёта.
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02.12.2020 16:06
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Хотеть не вредно. Швейцарцы с братом Ермака работать вряд ли собираются.
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02.12.2020 15:54 Ответить
Та зробіть вже хоч щось а потім оголосіть про результат, а не оце вічне совання суміші з брехні і маніпуліцій.
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02.12.2020 15:57 Ответить
ну бабло нужно накраить на запуск проэкта, сначала голосование, потом обсуждение в комитетах, потом нужно бабло освоить, с кем надо поделиться и если что то останеца то можно пару десятков и выпустить для отчёта.
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02.12.2020 16:06 Ответить
А потім на це бабло закупити асфальт і закатувати,закатувати,закатувати бабло!!!!))))
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02.12.2020 16:10 Ответить
я правильно понимаю, - все, что будет произведено на этой линии, уедет на экспорт, а наш люд по-прежнему будет сосать подушки?...
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02.12.2020 16:03 Ответить
И когда ? В конце следующего года?
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02.12.2020 16:04 Ответить
Поки зроблять уже півсвіту вакциновано буде.
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02.12.2020 16:07 Ответить
бариги...один вже маски з резерву продав, а тепер людей, тих, хто ще не вмер, штрафують...
ф вже планують налагодити випуск апаратів швл, щоб продавати...
людей в країні забезпечте спочатку...кровососи
негодую по такому поводу...
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02.12.2020 16:07 Ответить
Україна має наміри робити все,але не робить нічого !!! Так буде краще??))
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02.12.2020 16:08 Ответить
вы сделайте сперва ,а экспортирует их и без вас зао "крадуцкий " .....
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02.12.2020 16:09 Ответить
Наши радиозаводы уже давно на металлолом разобрали, а здания на кирпичи
Производство у нас - это из Китая придут все комплектующие, у нас соберут в корпус, но напишут made in Schweiz.
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02.12.2020 16:11 Ответить
Кто это написал? : Суждены нам благие порывы ,а свершить не дано НИ *УЯ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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02.12.2020 16:21 Ответить
Это меморандум типа Будапештского или подписаненого с саудитами про производство АНов?
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02.12.2020 16:21 Ответить
мечты мечты всем ваша сладость
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02.12.2020 17:04 Ответить
НЕ---ну если есть возможность на экспорт?! Так это нам только давай! Закидаем! Удочки и поплавки давно закинули---зима ведь. Теперь киданём вентиляторы всяким там. Ох и сильно просить будут чтоб в ихнюю сторону кидать начали сначала!
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02.12.2020 19:14 Ответить
Тільки й чуємо - "намірені, будемо, запланували,в перспективі,в майбутньому,задумали, зробимо, заплануємо, зберемося, порішаємо...". Де результати? скільки і чого зроблено, поступило в лікарні, школи, у війська? Ага- бовкнуло, і в кущі...
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02.12.2020 19:26 Ответить
Чего-то подозрительно проект назван: "Создание бюджетного аппарата искусственной вентиляции легких в ответ на вызовы COVID-19". Откровенно тхнет давней легендарной харьковской разработкой из мешка и какого-то нажимала. А типа со Швейцарией - это может быть какой-то выехавший туда лет надцать обедневший харьковчанин. Его там из лыжных инструкторов выпхнули (эпидемия, несезон и вообще кататься не умеет), вот и придумали такую "рокировочку". Не верите? А зря. Я НИКОГДА в забугорных спецификациях оборудования (особенно медицинского!) не встречал за всю жизнь формулировки "бюджетный" (с синонимами).
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03.12.2020 00:19 Ответить
клоуны. а то что на фотографии обрудование ютас, уже существующего украинского производителя ивлов журналюг не смущает?
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03.12.2020 16:05 Ответить
 
 