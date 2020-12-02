Украина намерена производить аппараты ИВЛ совместно со Швейцарией. В перспективе - новые возможности для экспорта, - Стефанишина

2 декабря во время заседания Кабинет Министров Украины принял решение о подписании меморандума о взаимопонимании между правительствами Украины и Швейцарии в рамках украинско-швейцарского проекта "Создание бюджетного аппарата искусственной вентиляции легких в ответ на вызовы COVID-19".

Своим решением правительство уполномочило подписать данный меморандум вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольгу Стефанишину, инофрмирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

По ее словам, налаживание серийного производства качественных аппаратов ИВЛ в Украине поможет в сжатые сроки обеспечить оказание помощи тяжело больным пациентам с COVID-19, а в перспективе открыть новые возможности для экспорта подобной украинской медпродукции. "Правительство продолжает углублять сотрудничество с ключевыми международными партнерами Украины для предоставления надлежащей медицинской помощи своим гражданам, а также для эффективного и своевременного обеспечения наших медицинских учреждений необходимым оборудованием", - отметила О.Стефанишина.

Кроме этого отмечается, что данный документ позволит привлечь средства в размере до 1,5 млн. швейцарских франков (свыше 1,6 млн. долл. США) для финансирования строительства и подготовки к вводу в эксплуатацию полной производственной линии по изготовлению аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в Хмельницкой области на базе госпредприятия "Новатор", входящего в состав ГК "Укроборонпром" .

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