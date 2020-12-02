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Новости Коронавирус и карантин
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ВОЗ ужесточила правила ношения медицинских масок: В плохо проветриваемых помещениях люди всегда должны носить маски

ВОЗ ужесточила правила ношения медицинских масок: В плохо проветриваемых помещениях люди всегда должны носить маски

Всемирная организация здравоохранения в среду ужесточила правила ношения масок в регионах с распространением COVID-19, рекомендуя, чтобы их носили все в медицинских учреждениях и в плохо вентилируемых помещениях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

ВОЗ заявила, что там, где распространяется эпидемия, люди, включая детей и студентов в возрасте от 12 лет и старше, всегда должны носить маски в магазинах, на рабочих местах и ​​в школах, где отсутствует соответствующая вентиляция, а также при приеме гостей дома, если помещение плохо проветривается.

Маски также следует носить на открытом воздухе и в хорошо вентилируемых помещениях, где невозможно соблюдать дистанцию.

В районах распространения COVID-19 ВОЗ также рекомендует "повсеместное" ношение медицинских масок в медицинских учреждениях, в том числе при уходе за другими пациентами.

Людям, занимающимся высокой физической активностью, рекомендовали не носить маски, ссылаясь на некоторые связанные с этим риски, особенно для людей с астмой. В тренажерном зале необходимо поддерживать надлежащую вентиляцию, соблюдать дистанцию и проводить дезинфекцию "поверхностей с высокой степенью касания" или рассмотреть вопрос об их временном закрытии.

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ВОЗ (777) карантин (16729) маска (166) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+8
Кто вам там чего-то должен? От рекомендаций перешли к приказам?
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02.12.2020 16:11
+8
ВОЗ ужесточила? А раньше только рекомендовали. Пора создавать ВОЗ прокуратуру, ВОЗОМОН. И венец пандемии - ВОЗГУЛАГ.
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02.12.2020 16:21
+7
Маски носим, руки моем, карантины соблюдаем ...
А количество заболевших увеличивается.
Может "не тому еврею отрезали яйца"?
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02.12.2020 16:39
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Закрывайте школы: дети несут заразу домой. В классах нет трети учеников, болеют и ложатся в больницу учителя. Некоторые умирают т.к. основная часть это 50-60 лет из группы риска с давлением, сердечными проблемами, диабетом. За все время дали лишь одну маску! Все соседние страны уже организовали обучение онлайн: в Польше, Чехии, Румынии, страны Балтии, а у них медицина ни чета нашей, да и отношение куда гуманней. Вы почитайте сводки с больниц. Это страшно: нет денег или связей - дохни в коридоре.
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02.12.2020 16:05 Ответить
в Украіні негайно треба:
1) Перевести учнів 5-11 класів (хоча б),а краще всіх на дистанційне навчання, так як саме школяри сприяють швидкому поширенню вірусу, заражаючись без масок в переповнених школах. Потім вони несуть хворобу додому.
2)Заборонити людям після 65 років відвідувати громадські місця: магазини, кінотеатри, банки тощо з 16:00 до 00:00
3)Пустити додатковий транспорт: більше електричок, більше вагонів, автобусів, маршруток. Продавати лише по два квитка у купе, плацкарти тимчасово не продавати. За стоячих пасажирів наказувати обох- водія та пасажира.
4) Контроль за масками. Штраф на місці або у відділку, але вже вищий.
5) Контроль за магазинами. В маленьких крамницях не більше трьох осіб. Дистанція в великих супермаркетах.
6) Контроль за мас медіа. Штрафувати канали, власників пабликів, які пропускають рашистські дестабілізуючі пости про безпеку ковід. Одна справа місцеві боти у коментарях, а інша - вірусні пости у фейсбуках, інстаграмах.
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02.12.2020 16:06 Ответить
До періоду статевої зрілості маски не потрібні?
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02.12.2020 16:06 Ответить
Це так, діти маски не носять, та ти чомусь про це не знаєш. Натомість можеш напялити на себе дві чи три, шоб вберегтися.
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02.12.2020 16:18 Ответить
І ти не носи. І щеплення твоїм дітям протипоказані.
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02.12.2020 16:22 Ответить
Головне, шоб тебе від ковіду прищепили.
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02.12.2020 16:23 Ответить
Кто вам там чего-то должен? От рекомендаций перешли к приказам?
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02.12.2020 16:11 Ответить
Так і пишіть: не маска, а намордник і лох-даун.
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02.12.2020 16:18 Ответить
ВОЗ ужесточила? А раньше только рекомендовали. Пора создавать ВОЗ прокуратуру, ВОЗОМОН. И венец пандемии - ВОЗГУЛАГ.
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02.12.2020 16:21 Ответить
ВОЗ нічого не може посилити.Може тільки давати рекомендації.
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02.12.2020 16:22 Ответить
Гостей - в масках. А в кафаріках - без. >< Ааа, вони ж в гості не поїсти-попити ходять, як в нас.
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02.12.2020 16:38 Ответить
Маски носим, руки моем, карантины соблюдаем ...
А количество заболевших увеличивается.
Может "не тому еврею отрезали яйца"?
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02.12.2020 16:39 Ответить
Медики уж точно носят маски на работе и руки моют, а болеют ковидом намного чаще, чем немедики. И это при том, что все пациенты в больницах находятся в масках. Вывод: не те маски носят, что вирусы задерживают. Хотя совсем без масок будет ещё хуже.
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02.12.2020 16:50 Ответить
1) Размер вируса COVID-19 = 0,1 микрона! Для его фильтрации нужна двухслойная ватно-марлевая маска (не повязка). Либо с дезинфицирующей прослойкой.
2) Вирус в организм может проникать не только через рот и нос. Может проникать через глаза, уши, ссадины, раны, половые органы.
3) никто не исследовал, может ли вирус проникать внутрь продуктов, таких как хлеб, яблоки ... (моё мнение - 80% случаев может).
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02.12.2020 17:27 Ответить
Ха-ха! Вот это рекомендация! "В плохо проветриваемых помещениях люди всегда должны носить маски. Маски также следует носить на открытом воздухе."

Интересно, чем же условия на открытом воздухе хуже, чем условия хорошо проветриваемого помещения? Совсем зарапортовались!
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02.12.2020 16:41 Ответить
И спать в них. И в душ - а после сразу менять.
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02.12.2020 17:15 Ответить
Почему не сказать проще? Всем надеть противогазы и НИВКОЕМ СЛУЧАЕ не снимать. И все сразу так и сделают
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02.12.2020 17:37 Ответить
 
 