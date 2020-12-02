ВОЗ ужесточила правила ношения медицинских масок: В плохо проветриваемых помещениях люди всегда должны носить маски

Всемирная организация здравоохранения в среду ужесточила правила ношения масок в регионах с распространением COVID-19, рекомендуя, чтобы их носили все в медицинских учреждениях и в плохо вентилируемых помещениях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

ВОЗ заявила, что там, где распространяется эпидемия, люди, включая детей и студентов в возрасте от 12 лет и старше, всегда должны носить маски в магазинах, на рабочих местах и ​​в школах, где отсутствует соответствующая вентиляция, а также при приеме гостей дома, если помещение плохо проветривается.

Маски также следует носить на открытом воздухе и в хорошо вентилируемых помещениях, где невозможно соблюдать дистанцию.

В районах распространения COVID-19 ВОЗ также рекомендует "повсеместное" ношение медицинских масок в медицинских учреждениях, в том числе при уходе за другими пациентами.

Людям, занимающимся высокой физической активностью, рекомендовали не носить маски, ссылаясь на некоторые связанные с этим риски, особенно для людей с астмой. В тренажерном зале необходимо поддерживать надлежащую вентиляцию, соблюдать дистанцию и проводить дезинфекцию "поверхностей с высокой степенью касания" или рассмотреть вопрос об их временном закрытии.

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