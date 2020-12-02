ВОЗ ужесточила правила ношения медицинских масок: В плохо проветриваемых помещениях люди всегда должны носить маски
Всемирная организация здравоохранения в среду ужесточила правила ношения масок в регионах с распространением COVID-19, рекомендуя, чтобы их носили все в медицинских учреждениях и в плохо вентилируемых помещениях.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
ВОЗ заявила, что там, где распространяется эпидемия, люди, включая детей и студентов в возрасте от 12 лет и старше, всегда должны носить маски в магазинах, на рабочих местах и в школах, где отсутствует соответствующая вентиляция, а также при приеме гостей дома, если помещение плохо проветривается.
Маски также следует носить на открытом воздухе и в хорошо вентилируемых помещениях, где невозможно соблюдать дистанцию.
В районах распространения COVID-19 ВОЗ также рекомендует "повсеместное" ношение медицинских масок в медицинских учреждениях, в том числе при уходе за другими пациентами.
Людям, занимающимся высокой физической активностью, рекомендовали не носить маски, ссылаясь на некоторые связанные с этим риски, особенно для людей с астмой. В тренажерном зале необходимо поддерживать надлежащую вентиляцию, соблюдать дистанцию и проводить дезинфекцию "поверхностей с высокой степенью касания" или рассмотреть вопрос об их временном закрытии.
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1) Перевести учнів 5-11 класів (хоча б),а краще всіх на дистанційне навчання, так як саме школяри сприяють швидкому поширенню вірусу, заражаючись без масок в переповнених школах. Потім вони несуть хворобу додому.
2)Заборонити людям після 65 років відвідувати громадські місця: магазини, кінотеатри, банки тощо з 16:00 до 00:00
3)Пустити додатковий транспорт: більше електричок, більше вагонів, автобусів, маршруток. Продавати лише по два квитка у купе, плацкарти тимчасово не продавати. За стоячих пасажирів наказувати обох- водія та пасажира.
4) Контроль за масками. Штраф на місці або у відділку, але вже вищий.
5) Контроль за магазинами. В маленьких крамницях не більше трьох осіб. Дистанція в великих супермаркетах.
6) Контроль за мас медіа. Штрафувати канали, власників пабликів, які пропускають рашистські дестабілізуючі пости про безпеку ковід. Одна справа місцеві боти у коментарях, а інша - вірусні пости у фейсбуках, інстаграмах.
А количество заболевших увеличивается.
Может "не тому еврею отрезали яйца"?
2) Вирус в организм может проникать не только через рот и нос. Может проникать через глаза, уши, ссадины, раны, половые органы.
3) никто не исследовал, может ли вирус проникать внутрь продуктов, таких как хлеб, яблоки ... (моё мнение - 80% случаев может).
Интересно, чем же условия на открытом воздухе хуже, чем условия хорошо проветриваемого помещения? Совсем зарапортовались!