Операция НАБУ по задержанию Татарова сорвана: Венедиктова отстранила от дела всех прокуроров САП, - Бутусов

Сегодня в 10.00 детективы НАБУ должны были задержать заместителя главы ОП Олега Татарова. Однако никаких следственных действий предпринять не смогли.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Операция детективов НАБУ по задержанию замглавы ОП Олега Татарова сорвана - Генеральный прокурор Ирина Венедиктова отстранила от дела Татарова всех четырех прокуроров САП, которые вели дело Микитася и Татарова, и сделала процессуальным руководителем в деле... саму себя!

Это просто беспрецедентно!

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Сегодня в 10.00 детективы НАБУ должны были задержать заместителя главы ОП Олега Татарова. Однако никаких следственных действий предпринять не смогли - начальник отдела Специализированной антикоррупционной прокуратуры Роман Сымкив и три прокурора, которые вели дело застройщика Максима Микитася, обеспечили подписание соглашения со следствием, и приняли решение задержать Татарова, без всякого оповещения были отключены от доступа к данному делу в электронном реестре. Эта информация подтверждена источниками Цензор.НЕТ в НАБУ, САП и ОГПУ.

Как оказалось, вчера ночью Генеральный прокурор Ирина Венедиктова отстранила от дела Татарова всех четырех прокуроров. Процессуальным руководителем в деле Венедиктова назначила саму себя, а также и.о. главы САП Максима Грищука, который ранее не занимался данным делом.

Цензор.НЕТ общался с сотрудниками НАБУ и САП, они шокированы данным решением и не знают подобных прецедентов в своей работе. По сути подозреваемый спасен от задержания и привлечения к ответственности путем отстранения от должности прокуроров по делу!

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Президент Украины Владимир Зеленский, несмотря на подозрение НАБУ, отказывается увольнять или хотя бы отстранять от работы заместителя главы своего Офиса, которого он назначил куратором работы правоохранительных органов.

Генеральный прокурор, назначенная президентом, вмешивается в ход расследования уголовного дела против ближайшего сотрудника президента, и блокирует подготовленный арест Татарова.

По данным источников Цензор.НЕТ, вчера вечером в Офисе Президента Зеленский провел совещание по делу Татарова, и ОП приняла решение его защищать, якобы у НАБУ нет достаточных улик.

Однако сегодня Высший антикоррупционный суд признал обвинения Микитася в адрес Татарова и его сообщника - эксперта МВД Дубоноса достаточными, и вынес решение о содержании Дубоноса под стражей на период следствия, либо в выходе под залог в размере 1 миллиона гривен.

Но задержать Татарова и заключить его под стражу нельзя - потому что все те, кто должен был принять решение, от дела отстранены, и сейчас новый состав процессуальных руководителей будет изучать дело.

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По данным источников Цензор.НЕТ, на понедельник Генпрокурор Ирина Венедиктова назначила заслушивание дела Татарова и Микитася в ОГПУ, с участием новых процессуальных руководителей, и с приглашением отстраненных прокуроров САП. До этого момента, очевидно, Татаров будет защищен от ареста НАБУ, и сможет использовать свое служебное положение, для того, чтобы продолжить влиять на ход следствия и чтобы избежать уголовной ответственности.

Вполне вероятно, что НАБУ подготовит заявление по поводу данной суперскандальной ситуации", - рассказал Бутусов.

Напомним, 22 октября 2019 года Антикоррупционный суд арестовал экс-нардепа Микитася с возможностью залога 80 млн грн. Под стражу его взяли прямо в зале заседаний.

По версии следствия, ГУ Нацгвардии Украины и компания-застройщик "Укрбуд", принадлежащая экс-нардепу, заключили соглашение, по которому на территории бывшей военной части должны были построить жилой комплекс. За это Нацгвардия должна была получить там 50 квартир и 30 паркомест. Однако, в 2016-2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме на окраине Киева. Как потом установила проведенная экспертиза, стоимость квартир на окраине на 81 635 448 грн меньше той, в которую оценили квартиры на Печерске. По делу проходят четыре человека.

Вместе с тем, Микитась сотрудничает со следствием. Он засвидетельствовал совершение преступления замглавы ОП Олегом Татаровым и предоставил соответствующие доказательства.

Позже стало известно, что НАБУ расследует дело против Татарова.

2 декабря ВАКС арестовал подельника Татарова Дубоноса с возможностью выхода под 1 млн грн залога.