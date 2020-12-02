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Новости Дело замглавы ОП Татарова
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Операция НАБУ по задержанию Татарова сорвана: Венедиктова отстранила от дела всех прокуроров САП, - Бутусов

Операция НАБУ по задержанию Татарова сорвана: Венедиктова отстранила от дела всех прокуроров САП, - Бутусов

Сегодня в 10.00 детективы НАБУ должны были задержать заместителя главы ОП Олега Татарова. Однако никаких следственных действий предпринять не смогли.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Операция детективов НАБУ по задержанию замглавы ОП Олега Татарова сорвана - Генеральный прокурор Ирина Венедиктова отстранила от дела Татарова всех четырех прокуроров САП, которые вели дело Микитася и Татарова, и сделала процессуальным руководителем в деле... саму себя!

Это просто беспрецедентно!

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Сегодня в 10.00 детективы НАБУ должны были задержать заместителя главы ОП Олега Татарова. Однако никаких следственных действий предпринять не смогли - начальник отдела Специализированной антикоррупционной прокуратуры Роман Сымкив и три прокурора, которые вели дело застройщика Максима Микитася, обеспечили подписание соглашения со следствием, и приняли решение задержать Татарова, без всякого оповещения были отключены от доступа к данному делу в электронном реестре. Эта информация подтверждена источниками Цензор.НЕТ в НАБУ, САП и ОГПУ.

Как оказалось, вчера ночью Генеральный прокурор Ирина Венедиктова отстранила от дела Татарова всех четырех прокуроров. Процессуальным руководителем в деле Венедиктова назначила саму себя, а также и.о. главы САП Максима Грищука, который ранее не занимался данным делом.

Цензор.НЕТ общался с сотрудниками НАБУ и САП, они шокированы данным решением и не знают подобных прецедентов в своей работе. По сути подозреваемый спасен от задержания и привлечения к ответственности путем отстранения от должности прокуроров по делу!

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Президент Украины Владимир Зеленский, несмотря на подозрение НАБУ, отказывается увольнять или хотя бы отстранять от работы заместителя главы своего Офиса, которого он назначил куратором работы правоохранительных органов.

Генеральный прокурор, назначенная президентом, вмешивается в ход расследования уголовного дела против ближайшего сотрудника президента, и блокирует подготовленный арест Татарова.

По данным источников Цензор.НЕТ, вчера вечером в Офисе Президента Зеленский провел совещание по делу Татарова, и ОП приняла решение его защищать, якобы у НАБУ нет достаточных улик.

Однако сегодня Высший антикоррупционный суд признал обвинения Микитася в адрес Татарова и его сообщника - эксперта МВД Дубоноса достаточными, и вынес решение о содержании Дубоноса под стражей на период следствия, либо в выходе под залог в размере 1 миллиона гривен.

Но задержать Татарова и заключить его под стражу нельзя - потому что все те, кто должен был принять решение, от дела отстранены, и сейчас новый состав процессуальных руководителей будет изучать дело.

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По данным источников Цензор.НЕТ, на понедельник Генпрокурор Ирина Венедиктова назначила заслушивание дела Татарова и Микитася в ОГПУ, с участием новых процессуальных руководителей, и с приглашением отстраненных прокуроров САП. До этого момента, очевидно, Татаров будет защищен от ареста НАБУ, и сможет использовать свое служебное положение, для того, чтобы продолжить влиять на ход следствия и чтобы избежать уголовной ответственности.

Вполне вероятно, что НАБУ подготовит заявление по поводу данной суперскандальной ситуации", - рассказал Бутусов.

Напомним, 22 октября 2019 года Антикоррупционный суд арестовал экс-нардепа Микитася с возможностью залога 80 млн грн. Под стражу его взяли прямо в зале заседаний.

По версии следствия, ГУ Нацгвардии Украины и компания-застройщик "Укрбуд", принадлежащая экс-нардепу, заключили соглашение, по которому на территории бывшей военной части должны были построить жилой комплекс. За это Нацгвардия должна была получить там 50 квартир и 30 паркомест. Однако, в 2016-2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме на окраине Киева. Как потом установила проведенная экспертиза, стоимость квартир на окраине на 81 635 448 грн меньше той, в которую оценили квартиры на Печерске. По делу проходят четыре человека.

Вместе с тем, Микитась сотрудничает со следствием. Он засвидетельствовал совершение преступления замглавы ОП Олегом Татаровым и предоставил соответствующие доказательства.

Позже стало известно, что НАБУ расследует дело против Татарова.

2 декабря ВАКС арестовал подельника Татарова Дубоноса с возможностью выхода под 1 млн грн залога

Автор: 

НАБУ (4218) Зеленский Владимир (20232) Бутусов Юрий (4347) САП (2059) Микитась Максим (153) Венедиктова Ирина (726) Офис Президента (1795) Татаров Олег (366) Дубонос Константин (4)


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Топ комментарии
+66
100% свой прокурор...
так всё стремительно развивается после вьіборов байдена
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02.12.2020 16:09
+58
слуги урода. зеленый барыга ну шо порохоненавистники? житы по новому?
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02.12.2020 16:12
+48
Хавайте тупые зебилые...хавайте скоты...
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02.12.2020 16:13
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Як же ще повинна поступити Генпрокурор, над якою нависла загроза звільнення. Шансу не буде поновитися на посаді як у її чоловіка.
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02.12.2020 16:56 Ответить
Это же надо, такое откровенное животное работает генеральным прокурором.
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02.12.2020 16:59 Ответить
Гниды зеЛеные!
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02.12.2020 17:00 Ответить
Операцію НАБУ із затримання Татарова зірвано: Венедіктова відсторонила від справи всіх прокурорів САП, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4932
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02.12.2020 17:02 Ответить
Операцію НАБУ із затримання Татарова зірвано: Венедіктова відсторонила від справи всіх прокурорів САП, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3743
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02.12.2020 17:04 Ответить
і чому це я не здивований, скажу навіть більше, те що зробила бабагівнопрокурорша саме собою напросилось і було навіть десь прогнозованим. а що їй залишалось? посада сподобалась і крісло якраз під сраку хто від такого відмовиться а зелепук янелоховий довіряє виключно одному Єрмилі і тим кому довіряє Єрмило а татарін саме з тих вилупків то ж ніхто його не здасть, скоріше навпаки зараз почнеться охота на тих хто охотився за самим татаріном. а для Єрмили зробити чергову гидотну і абсурдну заяву про порядність "потрібного" виродка що придурку з горба скотитися і до понеділка він таку заяву має зробити, щоб у понеділок бенедіктовна зробила свою заяву про "ретельне і неупереджене розслідування" новим складом "оброблено-підготовлених" прокурорів.
про такий дибілізм у який втягує країну кловун зеленський навіть уві сні годі сподіватись побачити нам з цим іти у наступний календарно-ковідний рік......... .
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02.12.2020 17:09 Ответить
зеля кривороженая - пустое место в офисе Альфонса д"Ермака.. в лучшем (для неё, зелёной) случае - затычка очка видеокамеры..
"спасибо" вам, 73%ные дебилы-экспериментаторы.. вы там ещё смеётесь, жлобы-приколисты?
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02.12.2020 17:19 Ответить
Самое смешное начнётся после Нового Года. , когда по новому законодательству должников за коммуналку начнут вышвыривать из жилья, чтобы не жрали в три горла куриные скелеты и перловую кашу, а честно платили все свои деньги Ахметову, Каломойскому, Фирташу....А те. кто заплатят всё по счетам. те сдохнут от голодного истощения, и освободят жильё....Тарифами никто активно не возмущается, значит всех всё устраивает....
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03.12.2020 12:17 Ответить
Теперь уже нет сомнений, татаров делал бабло для вовчика, ну хорошо, 73% быдла, а где остальные, значит они тоже быдло, раз некому выносить легкого афериста вовчика?
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02.12.2020 17:22 Ответить
Те кто выбрал,те пусть и выносят,они же орали,что хуже не будет.Пусть теперь жрут лайно руками.
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02.12.2020 18:24 Ответить
А вы в другой стране живете? Вас это не касается? Вам на вашу судьбу и судьбу страны пофиг?
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02.12.2020 20:46 Ответить
Чувак, такі як ти насрали 21.04.2019, а прибирати за собою насрате, вимагаєте інших?
****, ну у вас і хуцпА.
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02.12.2020 20:52 Ответить
Чувак, такі як я ніде не насрали. Я так само не голосував за Зелю, як і ти і тобі це відомо.
Так само я не голосував за Януковича ані в 2004, ані в 2010му, але це аж ніяк мені не завадило виходити на Майдан.

Бо ти або живеш в Україні і тоді це все тебе стосується, або ти живеш лише у Порошенії і тоді все, що не Порошенія - не твоє діло. Відмазки у тебе гнилі, якщо чесно.
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02.12.2020 21:00 Ответить
Чувак, я живу в Україні.
Чувак, я голосував за Україну. Армію. Мову. Віру.
А ти, по ФАКТУ, проголосував за Зеленського.
За жрать, срать, ржать.
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02.12.2020 21:25 Ответить
До того ж - ти все одно виказуєш те, що раз ти голосував за Порошенію - то до України тепер тобі діла немає - нехай Україною займаються ті, хто не підтримав Порошенію, так?
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02.12.2020 22:49 Ответить
От цьому типу Порошенко жити не дає. Та ти його нігтя не вартуєш, зелена шістка.
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03.12.2020 03:58 Ответить
а в 2010м ты голосовал за юлю и думаешь это был лучший выбор?)))) она бы не свалила как овощ а отстреливалась до последнего патрона, и была бы у нас не небесная сотня а небесный миллион
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03.12.2020 11:15 Ответить
Два раза принимал участие ,был на Майдане,но эти дебилы,в т.ч. и ФОПы выбирали то Янека,то СоплюТретий раз выносить дерьмо после их выбора не имею уже желания.Их выбор,их заботы.Чем больше их будут обувать,тем больше они будут восхищаться *крепкой рукой*.
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02.12.2020 22:47 Ответить
"эти дебилы,в т.ч. и ФОПы выбирали то Янека,то Соплю"

...то Порошенку, который соратник Яныка.

".Их выбор,их заботы."
А ты тут больше жить не собираешься тоже, как я понял?
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02.12.2020 22:51 Ответить
73%бидло насрало, а хтось має після нього прибирати?
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02.12.2020 23:23 Ответить
Пратизаны! АУ! Пора.
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02.12.2020 17:45 Ответить
Ирина Венедиктова отстранила от дела Татарова всех четырех прокуроров САП, которые вели дело Микитася и Татарова, и сделала процессуальным руководителем в деле... саму себя!Источник: https://censor.net/ru/n3234568
Хххххххххххххххххх
Ета ***** не должна успеть сбежать из страньі
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02.12.2020 18:28 Ответить
Операцію НАБУ із затримання Татарова зірвано: Венедіктова відсторонила від справи всіх прокурорів САП, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2209
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02.12.2020 20:44 Ответить
Тепер ясно, чого вона переїхала в Конче-Заспу на урядову дачу. Підготувалась **** заздалегідь.
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02.12.2020 23:19 Ответить
Как в налоговую идти на работу кандидатов заставляют презирвативы воровать. Попался- конкурс не прошел.Но ген.прокурорша явно на своей должности не крышевать бандюков обязана.Муж на работе промутил бабки и ему с рук сошло ,да ей пофиг .Но в данной ситуации если ей опять пофиг ,то явно человеку какую то роль в телесериале пообещали.
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02.12.2020 18:41 Ответить
Венедиктова уже купила недвижимость в Ростове
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02.12.2020 18:51 Ответить
Да успокойтесь вы, сверху не поступили, пока, указания. 2 месяца безвластья, пусть покуражутся.
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02.12.2020 18:54 Ответить
Молодчина преЗЭдент, банда своих не здает!!!
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02.12.2020 19:12 Ответить
Вот это неожиданность...

А Бутусов все еще ожидает от ЗЕлени каких-то конструктивных действий?
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02.12.2020 19:25 Ответить
через это решение генпрокурорши "зе" слуги дают понять и ЕС И США - "мы идем обратно к рашистам " забирайте безвиз, финансовую помощь ,и т,д,все "
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02.12.2020 19:28 Ответить
От вони і підуть, генпрокурорша, клоун і слуги в Ростов.
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02.12.2020 23:16 Ответить
Зелю либо за яйца держат с Татаровым, либо он полностью ипанулся.
Эта ситуация значительно хуже, чем поддержка Порошенкой подонка Семочко в 2018м, ибо тут не журналистское расследование, а реальное уголовное дело.
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02.12.2020 19:33 Ответить
может с Х#йлом договоренности какие? или тех или других.
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02.12.2020 20:32 Ответить
Для х#йла личность какого-то Татарова мелковата.
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02.12.2020 20:48 Ответить
Все, кто тут клянет Зе (кстати правильно делает) и плачет за порохом, объясните, почему татарова, да собственно никого из команды овоща не посадили при порохе и его верном санчо - луценко? Что изменилось для вас?
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02.12.2020 19:34 Ответить
Кто? Кто посадить должен был? Судья вовк? Или второй судья вовк? Или судья КС тупицин? Это отдельная ветвь власти, очень очень конституционально независимая и не приступная! Начали бы их по делам задерживать или валить - кацапские подпевалы в Европе хай бы подняли - "аааа, диктатура! хунта! узурпация власти! и тд... " Судебная власть не была отреформирована вообще! Только только нашли какие то варианты начать гиблое это дело! А без реформы - никто бы татарова не посадил, и он бы вышел оправданный, и по этому преступлению ВТОРОЙ РАЗ НЕВОЗМОЖНО было бы его опять привлечь!!! Все жутко сложно... Но , появился намек на шансы в будущем подобратся к таким. 21.04.19 - эта надежда, как и многое другое - умерла...
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02.12.2020 21:03 Ответить
Хто хатит пасадить вавку пичерскую, са мной.
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02.12.2020 21:19 Ответить
Не надо рассказывать сказки! Надоел Михо и быстро нашли способ как это сделать... на овощей у пороха не хватило политической воли, а скорее банальный договорняк с откатами... почему гепа обивал пороги АП и остался на воле вместе с допой и ахметкой?
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04.12.2020 20:02 Ответить
Димуся, почему зеля не посадил пороха и луцика?!
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02.12.2020 22:01 Ответить
Степашка, не задавай глупых вопросов... Оказывается не только порох способен на договорняки...
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04.12.2020 20:05 Ответить
Не будь идиотом)))
Потроха посадить - зеле плюс 50% текущего рейтинга. И бабла от коломойского. Но зеля сосет.
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06.12.2020 19:12 Ответить
Клоун казав : "Весна прийде, саджати будемо". Ти голосував, то з нього і питай.
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02.12.2020 23:14 Ответить
Мрази вообще совесть потеряли!
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02.12.2020 19:46 Ответить
Дан приказ портянки и точка.
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02.12.2020 19:51 Ответить
Арестовать уродов и поместить в одну камеру.
Но не дать возможности размножаться и почковаться. Или повесить на одной бельевой верёвке.
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02.12.2020 19:58 Ответить
Арестуйте. Они не для того лохов в товарных количествах разводили, что бы их арестовывали.
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03.12.2020 13:00 Ответить
Шина лечит
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02.12.2020 20:02 Ответить
У тебе щось з дикцією.
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02.12.2020 20:58 Ответить
Ты про свинарчуков или байдена?
Яснее выражался.
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02.12.2020 22:00 Ответить
Не ну как с этим потом можно жить, когда ты понял что ты в неё хотя бы однажды шо то всунул... хуже наверно только знакомым Симоньян , Захаровой и мендель...
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02.12.2020 20:30 Ответить
ДЕЛО ПАХНЕТ ВТОРЫМ МАЙДАНОМ
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02.12.2020 20:40 Ответить
Все более ощущается запах горелой резины....В лучшем случае внеочередные парламентские и президентские выборы, в худшем-Майдан.
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02.12.2020 21:23 Ответить
Зеленський зовсім не лох, на відміну від народу України.
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02.12.2020 22:19 Ответить
Єрмак похирив справу вагнерівців, а ця ... справу Татарова... НЕ ЗАБАГАТО ЗЕКОМАНДА НА СЕБЕ БЕРЕТЕ???!!!
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02.12.2020 22:20 Ответить
Тут вже справді пахне новим Майданом, а ще касові апарати для малого бізнесу підлили масла в вогонь!...
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02.12.2020 22:22 Ответить
На захист Татарова був дзвінок. І цей дзвінок був не з України. І цей дзвінок був з закордону. І закордон цей є агресивним до України. Українська влада знову чутлива до Москви, а в офісі президента працюють ті, за кого активно заступаються з Кремля.
Татаров - людина Януковича і Захарченка. Татаров - людина, яка кошмарить бізнес і від його переслідувань підприємцям навіть доводиться тікати з України. Один випадок я знаю безпосередньо і, сподіваюсь, про це найближчим часом дізнаюсь не тільки я, а й антикорупційні органи.
Історія, свідком якої ми стали сьогодні, є черговим доказом безпрецедентного покриття «своїх» і Зеленським, і Москвою водночас. Безпрецедентного для пост-майданної країни.
А хто ще остаточно не зрозумів, повторю: кого рік тому вважали новими обличчями, насправді були старими упирями. Просто упаковку їм зробили привабливішою.https://www.facebook.com/volodymyr.ariev?hc_ref=*******************************************************************&fref=nf Volodymyr Ariev
https://www.facebook.com/100001585953356/posts/3889189027810591/
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02.12.2020 23:11 Ответить
Кожного дня ЗЕвлада поглиблює яму в якій її поховають.
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03.12.2020 00:42 Ответить
байден начнет чистку украины основательно.никто не спрячется даже веникдиктова
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03.12.2020 12:13 Ответить
Милота. Как они делают зелебобиков вместе. Любо-дорого смотреть. И это прошло только полтора года. Что будет на пятом, если зеленый пацак дотянет, можно только представить.
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03.12.2020 12:58 Ответить
Генеральный прокурор - ручная петрушка, говорящая голова, полностью зависима от Офиса Президента. Приняв неадекватное, незаконное решение отстранить всех прокуроров САП по делу Татарова за несколько часов до его задержания, сорвав операцию НАБУ - это начало конца Ирина Венедиктовна)).
Ручной, зависимый, игрушечный Генпрокурор представляет угрозу нацбезопасности и независимости государства.
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03.12.2020 14:32 Ответить
У них "своих" не сдают.
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03.12.2020 15:10 Ответить
У них "своих" не сдают.
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03.12.2020 15:11 Ответить
яке йшло, таке й найшло..
Операцію НАБУ із затримання Татарова зірвано: Венедіктова відсторонила від справи всіх прокурорів САП, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7420
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03.12.2020 15:12 Ответить
У них "своих" не сдают.
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03.12.2020 15:12 Ответить
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