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Новости Агрессия России против Украины
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Кремль сменил тактику "железного кулака" и в Нагорном Карабахе впервые не использовал шанс развязать войну, как в Украине, - New York Times

Кремль сменил тактику

Тактика "железного кулака", которую российские власти применили против Украины и Грузии, уступила место более сложной смеси из мягкой силы и военных угроз.

Как пишет УНИАН со ссылкой на New York Times, война между Азербайджаном и Арменией за Нагорный Карабах закончилась напряженным перемирием, за сохранением которого следят вооруженные до зубов войска России, информирует Цензор.НЕТ. Для Москвы, которая давно стала провокатором на Кавказе, роль "миротворца" оказалась резким изменением.

Как пишет издание, это новое испытание и возможность для страны, которая пытается сохранить свое влияние на территории бывшего СССР.

"Тактика, которая превратила эти страны (Грузию и Украину. - Ред.) в непримиримых врагов, похоже, выходит из моды в Кремле. Аналитики говорят, что он все чаще прибегает к более тонкой смеси из мягкой и грубой силы", - пишет издание.

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Более мягкий подход Кремля был также заметен в соседней Беларуси, где продолжаются протесты. Он воздержался от прямого вмешательства, без энтузиазма предложив поддержку Александру Лукашенко, чье насилие против демонстрантов разозлило население. Во время переговоров о завершении войны в Нагорном Карабахе Путин полагался на угрозы российской армией, заставив обе стороны пойти на уступки. Это позволило ему также обрести определенный уровень доверия в обоих лагерях.

Россия и Армения давно подписали соглашение о совместной обороне. Но Путин отказался применять ее в Нагорном Карабахе. Он сохранил близкие личные отношения с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Эта стратегия, похоже, принесла быструю выгоду. Кремль получил военное присутствие в регионе и жестко привязал Армению к российской провозглашенной "сфере влияния", при этом не отталкивая от себя Азербайджан.

"Это возможность сыграть роль миротворца в классическом понимании термина. Надеюсь, мы наблюдаем за процессом обучения и изменения российской стратегии в отношении постсоветского пространства", - сказал генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

Благодаря российской поддержке, Армения взяла под контроль Нагорный Карабах и азербайджанские регионы вокруг него во время войны в начале 1990-х годов. Более полумиллиона азербайджанцев были вынуждены покинуть эти территории. Четверть века дипломатии не принесли ничего. Поэтому 27 сентября Азербайджан начал наступление, чтобы грубой силой вернуть себе утраченные регионы. Его операция увенчалась значительными успехами благодаря беспилотникам, купленным у Израиля и Турции.

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Издание напоминает, что после того, как азербайджанские войска взяли под контроль город Шуша, Путин вмешался в события. Хотя до того пытался договориться с Баку и Ереваном о перемирии. В тот вечер азербайджанские войска случайно сбили российский вертолет. И это, наверное, дало Москве оправдание.

Источники в Баку сообщают, что российский президент поставил Алиеву ультиматум: если Азербайджан не прекратит наступление после захвата города Шуша, армия России пойдет на вторжение. В тот же вечер ракета неизвестного происхождения упала в азербайджанской столице. При этом никто не пострадал. Кое-кто подозревает, что это был сигнал от России о ее готовности вмешаться и способности нанести большой вред.

Через несколько часов после того, Путин объявил о перемирии. Алиев выступил на телевидении, заявив о прекращении всех военных операций. А премьер-министр Армении Никол Пашинян сказал, что у него не было выбора, кроме как согласиться на перемирие из-за угрозы еще большего кровопролития.

Алиев выставил договоренности как победу, ведь Азербайджан вернул контроль почти над всеми частями Нагорного Карабаха. Но он тоже пошел на компромисс: примерно 2 тысячи российских солдат под видом "миротворцев" будут базироваться на азербайджанской территории.

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Для России это стратегическое благо, несмотря на то, что ее войска теперь развернуты вблизи Ирана. Однако, это и риск, поскольку российские войска стали между враждующими сторонами в одном из самых непримиримых этнических конфликтов в мире.

"Я не знаю, чем все закончится на этот раз. Потому что хороших примеров российских миротворческих миссий на Кавказе не существует. Поэтому я встревожен относительно того, чем это может закончиться", - сказал Азад Исазаде, который работал в Министерстве обороны Азербайджана в 1990-х годах.

Почти каждый азербайджанец помнит кровавые события 1990-го года, когда танки СССР раздавили протесты на центральном паломничестве в Баку. Российские войска после того вторгались в разные части Кавказа, выдавая себя за "миротворцев". Однако, каждый раз они действовали как армия захватчика.

Автор: 

кремль (725) путин владимир (31214) СМИ (3833) Нагорный Карабах (471)


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Топ комментарии
+18
Так турки ж. Вова обосрался.
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02.12.2020 16:25
+10
***** побоялся получить по роже и обосраться. С улыбочкой от Эрдогана, как в Сирии..

Кремль сменил тактику "железного кулака" и в Нагорном Карабахе впервые не использовал шанс развязать войну, как в Украине, - New York Times - Цензор.НЕТ 850
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02.12.2020 16:31
+7
Наконец-то реально похожее на правду обьяснение событитй - почему азера, имея абсолютную инициативу, решили ограничится лишь частью пирога.
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02.12.2020 16:47
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Так турки ж. Вова обосрался.
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02.12.2020 16:25 Ответить
и ударные беспилотники
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02.12.2020 17:14 Ответить
Причем настолько,что об этом стараються не говорить даже западные СМИ!
А французы вообще взбесились.
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03.12.2020 00:50 Ответить
Пора снимать санкции и отозват озабоченность. ***** прозрело и покаялось.
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02.12.2020 16:28 Ответить
***** побоялся получить по роже и обосраться. С улыбочкой от Эрдогана, как в Сирии..

Кремль сменил тактику "железного кулака" и в Нагорном Карабахе впервые не использовал шанс развязать войну, как в Украине, - New York Times - Цензор.НЕТ 850
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02.12.2020 16:31 Ответить
Глупая статья.
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02.12.2020 16:32 Ответить
Кремль уже на издохе. От былого "величия" осталось только.. ЯО
Надеюсь, с приходом Байдена, мокшань таки додавят санкциями
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02.12.2020 16:36 Ответить
Все вяличие КРЕМЛЯ теперь сводится к прелому лавровому листу
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02.12.2020 19:23 Ответить
Цапам все труднее поддерживать миф про свои непобедимые мощи. А судя по тому, что я видел, Азербайджан в союзе с Турцией вполне могли оторвать цапам их величие. И как потом местному люмпену пояснить, почему "самая сильная в мире" рашистская армия позорно бежит.
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02.12.2020 16:40 Ответить
Наконец-то реально похожее на правду обьяснение событитй - почему азера, имея абсолютную инициативу, решили ограничится лишь частью пирога.
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02.12.2020 16:47 Ответить
Маааленький кусочек айсберга.
Остановились,потому,что появилась реальная перспектива нарваться на санкции,за военное,а не дипломатическое решение. Просто НЕ УСПЕЛИ. А основные цели Азеерб.
и ТР - достигнуты.
И это тоже еще не все!
Главное - сухопутный коридор с Нахичеванью! Но этот нюанс,более важный,чем даже золотые рудники,вообще не освещаеться.
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03.12.2020 00:48 Ответить
Ни хрена себе часть. Турки предупредили не вводить войска Рашку, иначе они введут свои. В 2016 Азербайджан начал было, Путин позвонил Алиеву, и привет. Видимо, у Эрдогана не было абсолютной поддержки в самой Турции тогда. А что оставили Ханкенди, для блезиру. Чтоб Запад о геноцидах не вонял. И да, неужели впадлу писать азербайджанцы, а не азеры?!
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03.12.2020 05:06 Ответить
Москалям вірити себе обдурити.
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02.12.2020 17:15 Ответить
Нельзя сравнивать. В Карабахе ввп Пашиняна наказывал, как и вообще приход к власти через Майдан.
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02.12.2020 17:18 Ответить
нью йорк таймс - ліва газета.
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02.12.2020 17:31 Ответить
Кавказ как и Восток - дело тонкое.
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02.12.2020 17:23 Ответить
Они там, в своём Нью-Йорке, совсем фишку не рубят!
С кем и зачем воевать там Кремлю? С азерами - за них подпишется Турция, армяне - те теперь по гроб жизни ещё крепче к Расии привязаны.
"Зачэм рэзать? Вот выдыш, сам отпал!"
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02.12.2020 17:32 Ответить
Воевать чужими руками, а самим занять территорию - новая тактика.
К сожалению, свои дает плоды.
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02.12.2020 17:40 Ответить
И САНКЦИЙ НОЛЬ... ИНТЕРЕСНО, КТО ПОЛУЧИЛ НЕДАВНО ГОСНАГРАДЫ ИЗ ГРУ?
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02.12.2020 20:34 Ответить
Нічого вони не "поміняли"... очікують. Кацапам не можна вірити - навіть коли будуть корчитися.
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02.12.2020 17:42 Ответить
Ничего там заумного не было. Х..ло наказал пытающегося гнуть свою линию Пашиняна, а Алиев с Х.лом просто договорился и знал что кацапы туда не полезут.
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02.12.2020 17:42 Ответить
российский президент поставил Алиеву ультиматум: если Азербайджан не прекратит наступление после захвата города Шуша, армия России пойдет на вторжение. В тот же вечер ракета неизвестного происхождения упала в азербайджанской столице... это был сигнал от России о ее готовности вмешаться и способности нанести большой вред.
Источник: https://censor.net/ru/n3234572

В Нью-Йорк Таймс опять объелись грибов.
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02.12.2020 18:04 Ответить
пасіба, шта абісніл, гебнявий
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02.12.2020 18:10 Ответить
Путин стрельнул по Баку ракетой, Алиев испугался, Путин ввел войска. А - аналитика. Мэ - мосг.
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02.12.2020 18:19 Ответить
пасіба, шта абісніл, гебнявий
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02.12.2020 18:22 Ответить
Був ще збитий російський гвинтокрил...
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02.12.2020 20:14 Ответить
кремль змінив тактику "зеленого дурака"?
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02.12.2020 18:09 Ответить
Такое ощущение что читаешь газету "Правда" времен Сталина.
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02.12.2020 18:11 Ответить
Пытаются сгладить обсёр русни в Карабахе обьясняя это сменой тактики.
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02.12.2020 18:39 Ответить
Путя обісрався від Байрактарів,вони лишають тільки попіл.
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02.12.2020 18:49 Ответить
на центральном паломничестве в БакуИсточник: https://censor.net/ru/n3234572
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02.12.2020 19:38 Ответить
Расея в Карабахе будет делать что-то типа Приднестровья , раздавая паспорта и вербуя местньіх армян в свою армию . Вряд-ли Армения долго удержится на привязи ОДКБ, ее дрейф на Запад обьективно неизбежен в среднесрочной перспективе .
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02.12.2020 19:38 Ответить
Только почему в статье автор "забыл" про турецких миротворцев,с их войсками,стоящими рядом (но не вместе!)с росийскими?
Это не только "центр наблюдения",но и реальные ВС Турецкой Республики в Карабахе.
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03.12.2020 00:39 Ответить
 
 