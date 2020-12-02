Комитет Рады отложил согласование законопроекта об ответственности за ложь в декларациях на завтра
Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал Верховной Раде перенести на четверг рассмотрение вопроса о наработке обобщенного законопроекта касательно возобновления ответственности за недостоверное декларирование и недекларирование.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", соответствующее решение члены комитета приняли на заседании 2 декабря.
"Я вижу, что ни от одного из выступающих сегодня не было ни одного выступления о поддержке данного законопроекта. Поэтому я, учитывая то, что эту идею дважды обсуждали представители фракций, обязан был вынести этот вопрос сегодня... Однако я вижу, что нет смысла проводить голосование по этому вопросу. Поэтому предлагаю действительно перенести на завтра дискуссии только по одному вопросу", - сказал глава профильного комитета Денис Монастырский.
Члены комитета поддержали предложение провести дополнительное заседание в четверг в 12:00 с целью рассмотрения единственного вопроса – о наработке законопроекта касательно возобновления ответственности за недостоверное декларирование.
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