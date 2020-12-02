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В Польше на стройке погиб гражданин Украины: С подъемного крана сорвалась железобетонная конструкция

В Польше на стройке погиб гражданин Украины: С подъемного крана сорвалась железобетонная конструкция

В городе Озимек на западе Польши во время строительных работ погиб гражданин Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщил пресс-офицер Пожарной службы Опольского воеводства Лукаш Новак, на мужчину упала железобетонная конструкция лестницы.

По словам Новака, информация о трагедии поступила к спасателям в 7:35 по киевскому времени. Железобетонная конструкция лестницы, которая перемещалась с помощью подъемного крана, сорвалась с тросов и упала прямо на украинца.

Прибывшие на место происшествия спасатели констатировали смерть мужчины.

Причины трагедии выясняют полиция, прокуратура и Государственная инспекция труда.

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Автор: 

Польша (8399) смерть (9212) украинцы (3861) заробитчане (587)


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Топ комментарии
+2
повторю банальну річ,але.. правила техніки безпеки написані кров"ю.
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02.12.2020 16:43
+2
Мы не знаем как дело было.
Но когда краном подают груз его надо прицепить-направить-отцепить. Так что "не стой под стрелой" теория которая выполняется по возможности, и когда груз обрывается оно летит по своим законам законам подлости.
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02.12.2020 17:31
+1
Nie stój spód strzałą!
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02.12.2020 16:44
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Правила форума Совет форумчан
Вероятно у поляков не принято писать "не стой под стрелой".
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02.12.2020 16:37 Ответить
Nie stój spód strzałą!
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02.12.2020 16:44 Ответить
ブームの下に立たないでください
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02.12.2020 16:51 Ответить
Nigdy nie stój bezpośrednio pod wysięgnikiem żurawia!
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02.12.2020 16:55 Ответить
Много работяг-строителей едет в польшу не зная польского и даже украинского и эта надпись не наведет ни на какую мысль....
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02.12.2020 16:58 Ответить
Мы не знаем как дело было.
Но когда краном подают груз его надо прицепить-направить-отцепить. Так что "не стой под стрелой" теория которая выполняется по возможности, и когда груз обрывается оно летит по своим законам законам подлости.
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02.12.2020 17:31 Ответить
Вот именно что ты не знаешь правил безопасности и умничаешь, калякая "по возможности" что в голову взбредёт.
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02.12.2020 17:38 Ответить
Який привід,похерізм звичайний !!!)))
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02.12.2020 16:38 Ответить
повторю банальну річ,але.. правила техніки безпеки написані кров"ю.
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02.12.2020 16:43 Ответить
Плохо.
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02.12.2020 20:25 Ответить
 
 