В Польше на стройке погиб гражданин Украины: С подъемного крана сорвалась железобетонная конструкция
В городе Озимек на западе Польши во время строительных работ погиб гражданин Украины.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщил пресс-офицер Пожарной службы Опольского воеводства Лукаш Новак, на мужчину упала железобетонная конструкция лестницы.
По словам Новака, информация о трагедии поступила к спасателям в 7:35 по киевскому времени. Железобетонная конструкция лестницы, которая перемещалась с помощью подъемного крана, сорвалась с тросов и упала прямо на украинца.
Прибывшие на место происшествия спасатели констатировали смерть мужчины.
Причины трагедии выясняют полиция, прокуратура и Государственная инспекция труда.
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+2 (unknown) #262758
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+2 Sergey Bardo
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+1 Vyacheslav Nesterov
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Но когда краном подают груз его надо прицепить-направить-отцепить. Так что "не стой под стрелой" теория которая выполняется по возможности, и когда груз обрывается оно летит по своим законам законам подлости.