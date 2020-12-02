Мы должны получить 8 млн доз, - Степанов рассказал, когда в Украине появится вакцина от COVID-19
По расчетам главы Минздрава, Украина получит вакцину от коронавируса в конце I квартала - начале II квартала 2021 года.
Об этом сообщил в эфире телеканала "Украина 24" министр здравоохранения Украины Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.
Министр напомнил, что Украина провела переговоры с международной инициативой COVAХ насчет поставок вакцин.Мы должны получить 8 млн доз вакцин. У нас ожидается подписание соответствующих документов до 7 декабря с COVAХ, где мы уже все четко оформим. И рассчитываем получить вакцины в конце I квартала - начале II квартала. Во-вторых, у нас на завершающей стадии переговоры и соответствующее заключение договоров с другими производителями вакцин, чтобы мы уже в первом квартале получили вакцины и начали процесс вакцинации в Украине", - сказал Степанов.
Также он отметил, что Минздрав завершает разработку стратегии вакцинации от коронавируса.
У нас есть разветвленная система обычной вакцинации. Есть вопросы по хранению вакцины при -70 градусах. Но уже сейчас есть понимание этого. Мы дорабатываем сейчас финальный документ. В конце этой - начале следующей недели уже предоставим всю эту стратегию вакцинации с учетом наших возможностей, того, где мы будем вакцинировать, где будут эти центры, в какие сроки и какие категории граждан будут вакцинироваться в первую очередь, во вторую и так дальше", - сказал Степанов.
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Мы предупреждали, что сообщение представителей министерства здравоохранения о выделении Всемирным Банком 100 млн.$ для закупки вакцин есть сознательная ложь и дезинформация. (см. сообщение от 29.11.2020). Сегодня поступило подтверждение что представители Зеленского ведут переговоры с тремя английскими банками для поучения кредита "для закупки вакцин". Зеленский недооценивает информированность англичан. Денег ему не дадут.
А на самом деле, как обычно получат в 4-5 раз меньше и будут продавать с 1000% наценкой.
"вы-этого-добились-зе-тыпилы"
Тем более после попила ковид-фонда.
Взагалі, на хріна мені вакцина від того ковіду, якщо я ним вже перехворів?
Я уже не жду от зелёной власти бесплатной вакцинации своего народа.
В этом мире есть человек, который авторитетней Илона Маска?! Чет не приходит в голову никто..
но вакцины должны будете только у нас
на 200 лимонов купить вот это помощь