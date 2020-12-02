Мы должны получить 8 млн доз, - Степанов рассказал, когда в Украине появится вакцина от COVID-19

По расчетам главы Минздрава, Украина получит вакцину от коронавируса в конце I квартала - начале II квартала 2021 года.

Об этом сообщил в эфире телеканала "Украина 24" министр здравоохранения Украины Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

Министр напомнил, что Украина провела переговоры с международной инициативой COVAХ насчет поставок вакцин.Мы должны получить 8 млн доз вакцин. У нас ожидается подписание соответствующих документов до 7 декабря с COVAХ, где мы уже все четко оформим. И рассчитываем получить вакцины в конце I квартала - начале II квартала. Во-вторых, у нас на завершающей стадии переговоры и соответствующее заключение договоров с другими производителями вакцин, чтобы мы уже в первом квартале получили вакцины и начали процесс вакцинации в Украине", - сказал Степанов.

Также он отметил, что Минздрав завершает разработку стратегии вакцинации от коронавируса.

У нас есть разветвленная система обычной вакцинации. Есть вопросы по хранению вакцины при -70 градусах. Но уже сейчас есть понимание этого. Мы дорабатываем сейчас финальный документ. В конце этой - начале следующей недели уже предоставим всю эту стратегию вакцинации с учетом наших возможностей, того, где мы будем вакцинировать, где будут эти центры, в какие сроки и какие категории граждан будут вакцинироваться в первую очередь, во вторую и так дальше", - сказал Степанов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина изучает возможность покупки в кредит британских тестов и вакцины от коронавируса, - Кулеба