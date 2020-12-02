РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9628 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
4 072 28

Мы должны получить 8 млн доз, - Степанов рассказал, когда в Украине появится вакцина от COVID-19

Мы должны получить 8 млн доз, - Степанов рассказал, когда в Украине появится вакцина от COVID-19

По расчетам главы Минздрава, Украина получит вакцину от коронавируса в конце I квартала - начале II квартала 2021 года.

Об этом сообщил в эфире телеканала "Украина 24" министр здравоохранения Украины Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

Министр напомнил, что Украина провела переговоры с международной инициативой COVAХ насчет поставок вакцин.Мы должны получить 8 млн доз вакцин. У нас ожидается подписание соответствующих документов до 7 декабря с COVAХ, где мы уже все четко оформим. И рассчитываем получить вакцины в конце I квартала - начале II квартала. Во-вторых, у нас на завершающей стадии переговоры и соответствующее заключение договоров с другими производителями вакцин, чтобы мы уже в первом квартале получили вакцины и начали процесс вакцинации в Украине", - сказал Степанов.

Также он отметил, что Минздрав завершает разработку стратегии вакцинации от коронавируса.

У нас есть разветвленная система обычной вакцинации. Есть вопросы по хранению вакцины при -70 градусах. Но уже сейчас есть понимание этого. Мы дорабатываем сейчас финальный документ. В конце этой - начале следующей недели уже предоставим всю эту стратегию вакцинации с учетом наших возможностей, того, где мы будем вакцинировать, где будут эти центры, в какие сроки и какие категории граждан будут вакцинироваться в первую очередь, во вторую и так дальше", - сказал Степанов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина изучает возможность покупки в кредит британских тестов и вакцины от коронавируса, - Кулеба

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+5
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1334142291062255619 16 мин

Мы предупреждали, что сообщение представителей министерства здравоохранения о выделении Всемирным Банком 100 млн.$ для закупки вакцин есть сознательная ложь и дезинформация. (см. сообщение от 29.11.2020). Сегодня поступило подтверждение что представители Зеленского ведут переговоры с тремя английскими банками для поучения кредита "для закупки вакцин". Зеленский недооценивает информированность англичан. Денег ему не дадут.
показать весь комментарий
02.12.2020 16:45
+5
Ну так и получи их в одно рыло. Вакцинатор херов.
показать весь комментарий
02.12.2020 16:45
+5
Мы должны получить 8 млн доз, - Степанов рассказал, когда в Украине появится вакцина от COVID-19 - Цензор.НЕТ 1409
показать весь комментарий
02.12.2020 16:53
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1334142291062255619 16 мин

Мы предупреждали, что сообщение представителей министерства здравоохранения о выделении Всемирным Банком 100 млн.$ для закупки вакцин есть сознательная ложь и дезинформация. (см. сообщение от 29.11.2020). Сегодня поступило подтверждение что представители Зеленского ведут переговоры с тремя английскими банками для поучения кредита "для закупки вакцин". Зеленский недооценивает информированность англичан. Денег ему не дадут.
показать весь комментарий
02.12.2020 16:45 Ответить
Ну так и получи их в одно рыло. Вакцинатор херов.
показать весь комментарий
02.12.2020 16:45 Ответить
Вакцина будет Немецкая, Штатовская или Швейцарская?? Или для долбаков-любителей??
показать весь комментарий
02.12.2020 17:42 Ответить
Расейская_ ,***
показать весь комментарий
02.12.2020 19:13 Ответить
Ключевое слово "должны"...
А на самом деле, как обычно получат в 4-5 раз меньше и будут продавать с 1000% наценкой.
"вы-этого-добились-зе-тыпилы"
показать весь комментарий
02.12.2020 16:45 Ответить
Кто вам что должен?
Тем более после попила ковид-фонда.
показать весь комментарий
02.12.2020 16:47 Ответить
Тільки завжди забувають у нас спитати - чи ми будемо давати колоти собі ці вакцини.
Взагалі, на хріна мені вакцина від того ковіду, якщо я ним вже перехворів?
показать весь комментарий
02.12.2020 16:48 Ответить
щоб ще раз перехворіли, кажуть спєци, що другий раз важчий.Крипіться!
показать весь комментарий
02.12.2020 17:54 Ответить
Та нам и 450 хватит!, ну плюс десяток министров)
показать весь комментарий
02.12.2020 16:49 Ответить
Посмотрим, какую цену вы влупите за прививку.
Я уже не жду от зелёной власти бесплатной вакцинации своего народа.
показать весь комментарий
02.12.2020 16:50 Ответить
Бесплатной не будет, к гадалке не ходи - тут всё ясно. А вот, к примеру, бесплатная обязательная вакцинация с большими штрафами и санкциями типа неприёма на работу без справки за отказ - так это реально. Ну и вишенки, вакцина бесплатно, но шприц, ватка, спирт по 2 тыс. И конечно же Степанов через два месяца скажет, что вакцинация себя не оправдала.
показать весь комментарий
02.12.2020 18:08 Ответить
Илон Маск сказал, что не будет вакцинироваться и не даст вакцинировать свою семью !!!

В этом мире есть человек, который авторитетней Илона Маска?! Чет не приходит в голову никто..
показать весь комментарий
02.12.2020 16:52 Ответить
Илон Маск - авторитет в медицине? Понятно.
показать весь комментарий
02.12.2020 17:38 Ответить
Ну, Білл Гейтс же авторитетний.
показать весь комментарий
02.12.2020 20:08 Ответить
У Билла как раз то есть свой денежный интерес в вакцинации...авторитет но не тот..
показать весь комментарий
03.12.2020 00:08 Ответить
Нет . Илон Маск у Нас просто - авторитет (человек к мнению которого прислушиваются), а авторитет в медицине у вас - Степанов !!! (чел который купил диплом врача и врачем ни одного дня не работал)
показать весь комментарий
03.12.2020 00:05 Ответить
Не вакцинируйся. Другим больше достанется.
показать весь комментарий
03.12.2020 09:35 Ответить
Мы должны получить 8 млн доз, - Степанов рассказал, когда в Украине появится вакцина от COVID-19 - Цензор.НЕТ 1409
показать весь комментарий
02.12.2020 16:53 Ответить
ни йуха та маска не помогает в Франции все носили маски и один хер пошла 2 волна я также ношу маску с семьей и все заболели на ковид эту заразу можно кругом хватнуть не обязательно через дыхательные пути
показать весь комментарий
02.12.2020 17:00 Ответить
Ви йдете проти лінії партії.
показать весь комментарий
02.12.2020 20:09 Ответить
купят срускую и будут продавать в 20 раз дороже под видом американской
показать весь комментарий
02.12.2020 16:57 Ответить
возьмите 8 лимонов
но вакцины должны будете только у нас
на 200 лимонов купить вот это помощь
показать весь комментарий
02.12.2020 16:59 Ответить
8 мільйонів доз для 40-мільйонної країни це не про подолання пандемії, а лише про щеплення кола наближених людей.
показать весь комментарий
02.12.2020 17:01 Ответить
Михайло Сказочкін, 44 млн були в 1999 році, перед вимиранням.
показать весь комментарий
02.12.2020 17:59 Ответить
+ перед массовым выездом энергичного и трудоспособного населения.
показать весь комментарий
02.12.2020 19:09 Ответить
Та хоч і від 30 млн. 8 це замало, тов. Міхал Сцитарчук.
показать весь комментарий
02.12.2020 21:42 Ответить
 
 