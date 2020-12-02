РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9805 посетителей онлайн
Новости
1 078 4

Суд отказал защите "беркутовцев" в доступе к материалам следствия по "делу Майдана"

Суд отказал защите

Святошинский районный суд Киева отказал в доступе к материалам досудебного расследования стороне защиты бывших служащих роты милиции особого назначения "Беркут", которых обвиняют в причастности к расстрелам на улице Институтской и других преступлениях, повлекших гибель 48 митингующих на Майдане в феврале 2014 года.

Об этом сообщает "Суспiльне" из зала суда, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что судья Дячук сообщил, что у защиты осталось меньше месяца для предоставления доказательств.

"Сейчас мы находимся на стадии допроса свидетелей защиты: у защиты осталось чуть меньше месяца для представления доказательств. С учетом того, что ранее мы работали 2 раза в неделю, сейчас 1 раз в неделю, то безусловно, что этот режим учтено. В течение полутора месяца мы должны услышать от защиты, что возможность допроса свидетелей реализована", - отметил он.

Также сторона защиты подала ходатайство о временном доступе к документам, которая составляет тайну досудебного расследования, с возможностью изъятия копий. Речь идет о письменном уведомлении о подозрении Липовому Дмитрию Ивановичу, Юскевичу Назару Андреевичу, Гаджиеву Ивану Николаевичу и Бубенчику Ивану Петровичу.

Адвокат "беркутовцев" Александр Горошинский сообщил, что суд уже допросил Липового, который заявил, что 18-20 февраля на Майдане "образовалась преступная группировка в количестве нескольких человек", задачей которых якобы было совершение убийств и покушений на убийства сотрудников правоохранительных органов. При этом, по утверждению Липового, они имели огнестрельное оружие, в частности, карабин "Сайга".

"8-20 ноября 2014 около 210 человек получили огнестрельное ранение, в частности из огнестрельного оружия. В частности, с того оружия, которая есть в материалах, доступ к которым мы просим. Мы считаем, что это является важным обстоятельством. В этих сообщениях о подозрении расписана роль каждого из лиц, оружия, время, место, способ, лица, которые это совершали. И главное, задачи, которые они ставили перед собой", - заявил адвокат.

Прокурор Игорь Земсков отметил, что в уголовном производстве подозрения выдвигали только Липовому и Бубенчику.

"Подозрения Липовому и Бубенчику не являются окончательными. Бубенчику меняли подозрение. Сообщение о подозрениях являются доказательствами. Суд имеет объективную информацию о ходе событий и о том, как были получены ранения работниками правоохранительных органов. Эти подозрения не смогут помочь суду установить объективность в производстве. Здесь логичнее было бы вызвать на допрос лица, владеющие этими материалами, а именно следователями, что в настоящее время невыполнимо", - подчеркнул он.

По словам прокурора, сторона защиты не доказала, что указанные документы имеют важное значение для рассмотрения уголовного производства.

В конце концов суд присяжных отказал в удовлетворении ходатайства защиты "беркутовцев".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Потерпевший Первак дал показания в суде о событиях на Банковой 1 декабря 2013 г.: Меня лежащего били всеми доступными средствами два десятка милиционеров - в результате шесть переломов

Автор: 

Беркут (8689) майдан (4141) расследование (3038) революция (1371) суд (25077)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Скільки десятків років триватимуть суди "по справам майдану"?
показать весь комментарий
02.12.2020 16:45 Ответить
пока не подохнут те, кто это все организовал. я имею в виду расстрелы ментов и людей. Яник засранец, он команду не давал 100%. а вот окружение его и с майдана кролики пашинские и тд под очень большим вопросом. потому и гранита нет и деревья спилили и главных руководителей мвд и причастных к этому отпустили. ну кто же сам себя посадит
показать весь комментарий
02.12.2020 17:56 Ответить
Да, деревья спилили... Дебилы до сих пор хавают этот кацапский фейк.
показать весь комментарий
02.12.2020 20:01 Ответить
Суд відмовив захисту "беркутівців" у доступі до матеріалів слідства у "справі Майдану" - Цензор.НЕТ 1090

дата фото - февраль 2017.
показать весь комментарий
02.12.2020 22:57 Ответить
 
 