Суд отказал защите "беркутовцев" в доступе к материалам следствия по "делу Майдана"

Святошинский районный суд Киева отказал в доступе к материалам досудебного расследования стороне защиты бывших служащих роты милиции особого назначения "Беркут", которых обвиняют в причастности к расстрелам на улице Институтской и других преступлениях, повлекших гибель 48 митингующих на Майдане в феврале 2014 года.

Об этом сообщает "Суспiльне" из зала суда, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что судья Дячук сообщил, что у защиты осталось меньше месяца для предоставления доказательств.

"Сейчас мы находимся на стадии допроса свидетелей защиты: у защиты осталось чуть меньше месяца для представления доказательств. С учетом того, что ранее мы работали 2 раза в неделю, сейчас 1 раз в неделю, то безусловно, что этот режим учтено. В течение полутора месяца мы должны услышать от защиты, что возможность допроса свидетелей реализована", - отметил он.

Также сторона защиты подала ходатайство о временном доступе к документам, которая составляет тайну досудебного расследования, с возможностью изъятия копий. Речь идет о письменном уведомлении о подозрении Липовому Дмитрию Ивановичу, Юскевичу Назару Андреевичу, Гаджиеву Ивану Николаевичу и Бубенчику Ивану Петровичу.

Адвокат "беркутовцев" Александр Горошинский сообщил, что суд уже допросил Липового, который заявил, что 18-20 февраля на Майдане "образовалась преступная группировка в количестве нескольких человек", задачей которых якобы было совершение убийств и покушений на убийства сотрудников правоохранительных органов. При этом, по утверждению Липового, они имели огнестрельное оружие, в частности, карабин "Сайга".

"8-20 ноября 2014 около 210 человек получили огнестрельное ранение, в частности из огнестрельного оружия. В частности, с того оружия, которая есть в материалах, доступ к которым мы просим. Мы считаем, что это является важным обстоятельством. В этих сообщениях о подозрении расписана роль каждого из лиц, оружия, время, место, способ, лица, которые это совершали. И главное, задачи, которые они ставили перед собой", - заявил адвокат.

Прокурор Игорь Земсков отметил, что в уголовном производстве подозрения выдвигали только Липовому и Бубенчику.

"Подозрения Липовому и Бубенчику не являются окончательными. Бубенчику меняли подозрение. Сообщение о подозрениях являются доказательствами. Суд имеет объективную информацию о ходе событий и о том, как были получены ранения работниками правоохранительных органов. Эти подозрения не смогут помочь суду установить объективность в производстве. Здесь логичнее было бы вызвать на допрос лица, владеющие этими материалами, а именно следователями, что в настоящее время невыполнимо", - подчеркнул он.

По словам прокурора, сторона защиты не доказала, что указанные документы имеют важное значение для рассмотрения уголовного производства.

В конце концов суд присяжных отказал в удовлетворении ходатайства защиты "беркутовцев".

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