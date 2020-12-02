Кравчук назвал причину созыва СНБО по Донбассу: Вечно убеждать Россию не можем, нужно искать новые пути
Совет национальной безопасности и обороны должен искать варианты дальнейших возможных путей к миру на Донбассе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии ТСН сказал первый президент независимой Украины, руководитель украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.
Он отметил, что реакцией на постоянное сопротивление России миру на Донбассе может стать поиск Украиной новых путей.
"Во многих выступлениях президент Владимир Зеленский говорил, что мы не можем вечно убеждать и Россию, и ОРДЛО, что нужно разблокировать ситуацию и идти дорогой мира. Мы видим, что наши усилия часто встречают сопротивление, причем сопротивление необоснованное и главная его цель - затянуть сам процесс, имея в виду, видимо, какие-то далеко идущие цели", - сказал Кравчук.
Поэтому, по его словам, Зеленский сказал, что мы подождем до 9 декабря, годовщины встречи в Нормандском формате, и будем анализировать ситуацию.
"Если она в корне не будет улучшаться, мы будем и дальше видеть, как все эти пять с половиной лет, что война продолжается, а реальных действий, которые бы открыли дорогу к миру и этой дорогой мы уже шли, скажем, убедительно, нет. Поэтому, сказал президент, что мы будем думать, какие применять еще формы возможного влияния на ситуацию, чтобы сделать главное - достичь мира. Поэтому я думаю, исходя из этого, я скажу вам свое мнение, СНБО вполне естественно должен искать варианты таких возможных действий, если, повторяю, мы будем видеть сопротивление или какие-то сомнительные действия РФ. Я думаю, что как раз это и есть подготовка такого решения - документа. Каково его содержание? Со мной никто не советовался, я не могу вам ничего сказать", - подытожил Кравчук.
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Та поклав на рахунки "Аваля" понад 300 мільйонів.
Отакі справи!
Санкции не помогли, договориться не смогли, военная операция не приемлема.
Какие варианты остались? Сдаться?
Сдаваться некому! ДНРу - нет такой страны. ***** - ихтамнет. Если согласится, значит ихтаместь.
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Вот вам и весь итог "работы" этого краснозвизданутого балабола.
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Ціль Росії -знищити Україну і вона від цього не відмовиться. А тому "разблокировать ситуацию и идти дорогой мира" можна при умові, якщо ця дорога веде в безодню. Тобто до капітуляції. Тому вже давно зрозуміло, що в України є лише 2 шляхи: 1) Відкинути всі спроби побачити мир в очах Росії і вести реальну боротьбу. Потрібно накінець визнати де-юре Росію агресором, розірвати дипвідносини, прийняти закон про колаборантів і вимести їх з України, припинити політику "там же наши люди" і робити все можливе щоб ціна окупації для окупантів стрімко зростала. Можливості для цього в нас є.
2-й шлях -капітулювати.
Те що говорить Зеленський та Кравчук, якраз і є цей другий шлях. Про Кравчука я не дивуюсь-він був, є і буде послідовним ворогом України. Була, хоть і слабка, надія на Зеленського. Вже немає. А може ми просто такий народ, який нездатен побудувати державу : 6 демократично вибраних президентів -і один гірший від іншого.
Так шо, это не партия вайны ва главе с Порахом виновата в том шо вайна да сих пор не закончилась?!
Зараз на державному рівні одні бездарі.
Якщо не має своїх мізків, то інші за вас все це зробили та розписали по пунктах - операція Баку-Стамбул в "Нагорному Карабасі" вам в поміч!