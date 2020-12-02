Кравчук назвал причину созыва СНБО по Донбассу: Вечно убеждать Россию не можем, нужно искать новые пути

Совет национальной безопасности и обороны должен искать варианты дальнейших возможных путей к миру на Донбассе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии ТСН сказал первый президент независимой Украины, руководитель украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.

Он отметил, что реакцией на постоянное сопротивление России миру на Донбассе может стать поиск Украиной новых путей.

"Во многих выступлениях президент Владимир Зеленский говорил, что мы не можем вечно убеждать и Россию, и ОРДЛО, что нужно разблокировать ситуацию и идти дорогой мира. Мы видим, что наши усилия часто встречают сопротивление, причем сопротивление необоснованное и главная его цель - затянуть сам процесс, имея в виду, видимо, какие-то далеко идущие цели", - сказал Кравчук.

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Поэтому, по его словам, Зеленский сказал, что мы подождем до 9 декабря, годовщины встречи в Нормандском формате, и будем анализировать ситуацию.

"Если она в корне не будет улучшаться, мы будем и дальше видеть, как все эти пять с половиной лет, что война продолжается, а реальных действий, которые бы открыли дорогу к миру и этой дорогой мы уже шли, скажем, убедительно, нет. Поэтому, сказал президент, что мы будем думать, какие применять еще формы возможного влияния на ситуацию, чтобы сделать главное - достичь мира. Поэтому я думаю, исходя из этого, я скажу вам свое мнение, СНБО вполне естественно должен искать варианты таких возможных действий, если, повторяю, мы будем видеть сопротивление или какие-то сомнительные действия РФ. Я думаю, что как раз это и есть подготовка такого решения - документа. Каково его содержание? Со мной никто не советовался, я не могу вам ничего сказать", - подытожил Кравчук.