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Новости Агрессия России против Украины Война
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Кравчук назвал причину созыва СНБО по Донбассу: Вечно убеждать Россию не можем, нужно искать новые пути

Кравчук назвал причину созыва СНБО по Донбассу: Вечно убеждать Россию не можем, нужно искать новые пути

Совет национальной безопасности и обороны должен искать варианты дальнейших возможных путей к миру на Донбассе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии ТСН сказал первый президент независимой Украины, руководитель украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.

Он отметил, что реакцией на постоянное сопротивление России миру на Донбассе может стать поиск Украиной новых путей.

"Во многих выступлениях президент Владимир Зеленский говорил, что мы не можем вечно убеждать и Россию, и ОРДЛО, что нужно разблокировать ситуацию и идти дорогой мира. Мы видим, что наши усилия часто встречают сопротивление, причем сопротивление необоснованное и главная его цель - затянуть сам процесс, имея в виду, видимо, какие-то далеко идущие цели", - сказал Кравчук.

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Поэтому, по его словам, Зеленский сказал, что мы подождем до 9 декабря, годовщины встречи в Нормандском формате, и будем анализировать ситуацию.

"Если она в корне не будет улучшаться, мы будем и дальше видеть, как все эти пять с половиной лет, что война продолжается, а реальных действий, которые бы открыли дорогу к миру и этой дорогой мы уже шли, скажем, убедительно, нет. Поэтому, сказал президент, что мы будем думать, какие применять еще формы возможного влияния на ситуацию, чтобы сделать главное - достичь мира. Поэтому я думаю, исходя из этого, я скажу вам свое мнение, СНБО вполне естественно должен искать варианты таких возможных действий, если, повторяю, мы будем видеть сопротивление или какие-то сомнительные действия РФ. Я думаю, что как раз это и есть подготовка такого решения - документа. Каково его содержание? Со мной никто не советовался, я не могу вам ничего сказать", - подытожил Кравчук.

Кравчук Леонид (1226) СНБО (4430) Донбасс (26955)


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Топ комментарии
+33
Поезжайте в Баку. Азербайджан поделиться опытом, какими путями освобождать свою оккупированную территорию после 30 лет протирания штанов на переговорах.
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02.12.2020 16:57
+25
Так-таки москва причем? А че ж раньше у вас кроме порошенка виноватьіх не бьіло)
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02.12.2020 16:55
+25
еще и 73% зебилов...
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02.12.2020 17:01
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Якби ти собако, разом з кучмою не здав весь ядерний арсенал, то вести переконливі переговори з агресором або взагалі б не приходилось, або це було б набагато простіше робити.
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02.12.2020 17:44 Ответить
За це їх обо,х доки вони своєю смертю не здохли і за те, що вони сприяли розгулу криміналу та олігархії, потрібно засудити на довічне і забрати всі нагороди та пільги, які вони собі понавиписували. Бо, як бачимо такі безкарні державні зради ведуть до ще більшого зла. Хоча куди більші за ці?
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02.12.2020 18:13 Ответить
Правду пишеш! Не тільки Росія, а і Європа інакше ставилася.
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02.12.2020 23:31 Ответить
Після цього кравчук виявився дуже багатою людиною)))
Та поклав на рахунки "Аваля" понад 300 мільйонів.
Отакі справи!
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02.12.2020 19:09 Ответить
нужно искать новые пути
Санкции не помогли, договориться не смогли, военная операция не приемлема.
Какие варианты остались? Сдаться?
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02.12.2020 17:36 Ответить
Есть вариант подождать на берегу, когда проплывут трупы террористов мимо Хортицы.
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02.12.2020 17:43 Ответить
Кац, а з ним коломийський разом ярмаком "савєтуют сдаться".
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02.12.2020 22:03 Ответить
Даже если рассматривать вариант "сдаться". Сдаться можно тому, кто согласен принять капитуляцию.
Сдаваться некому! ДНРу - нет такой страны. ***** - ихтамнет. Если согласится, значит ихтаместь.
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03.12.2020 10:08 Ответить
я не могу вам ничего сказать", - подытожил Кравчук.

==
Вот вам и весь итог "работы" этого краснозвизданутого балабола.
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02.12.2020 17:42 Ответить
Нет там вариантов.Мордор як Портос,що казав"Я дерусь,тому що дерусь".Нет драки,и нет интереса москалей.Аналогия с маньяком например подходит.Маньяк наслаждается муками,страхами жертв.Сам же процесс убийства маньяку не особо интересен.Чик и ты на небесах-это не для маньяка.Ему нужна психо-эмоциональная подпитка которой он питается от жертвы.Сам Минский процесс и есть эмоциональная подпитка мордовского маньяка.В этом процессе,ему не треба ничего кроме самого процесса для удовлетворения своего больного восприятия и самоутверждения.А если жертва ещё и начинает ему подыгрывать,то це вже садомазо якесь двух партнёров.И ещё о Минске.Договор заключается по согласию двух сторон,и без насильственного давления.Сам факт присутствия силы,уже ставит под сомнение договор.Бо це вже не договор по обоюдному согласию двух сторон и доброй воли.Як вариант
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02.12.2020 17:46 Ответить
Есть ещё одна, секретная причина созыва СНБО, наиважнейшая с точки зрения Кравчука - в гериатрическом пансионате «Минская ТКГ» участились случаи выявления комочков в манной каше.
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02.12.2020 17:51 Ответить
Какие ещё "пути"? Перестать выплачивать пенсии пристарелой вате, перестать бесплатно снабжать электроэнергией/водой/отоплением/газом (за счёт и без того нищего народа), перекрыть всю нелегальную торговлю и закрыть границы. То, что надо было сделать ещё в 2014 году. Изолировать клоаку. Уже натерпелись за 7 лет. Хватит!
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02.12.2020 17:55 Ответить
річниці вони чекають,а потім другу річницю Зе будуть святкувати і так далі...
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02.12.2020 17:56 Ответить
"Русский человек умеет быть святым, но не может быть честным".-К.Леонтьев, российский философ (1831 - 1891)
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02.12.2020 17:56 Ответить
Хочешь мира готовься к войне 😠
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02.12.2020 18:05 Ответить
зелох ещё дальше отведет?
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02.12.2020 18:06 Ответить
До лівого берега.
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02.12.2020 19:30 Ответить
Зеленые попытаются всунуть ОРДЛО в Украину,спешат до инагурации Байдена.Вот почему выбрана дата 9 декабря.Путину нужно решить вопрос донбасса до нового года.
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02.12.2020 18:10 Ответить
Не просто втюхати, а втюхати в Україну з особливим статусом !!!)))
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02.12.2020 18:14 Ответить
Приняли решение еще глубже заглянуть кремлевскому ботоксному гному в очко... ЗЕленая антиукраинская шобла вместе с нелюстрированными высокопоставленными партноменклатурщиками пытается покрасивше сыграть сцену сдачи Украины Московской орде, чтобы среднестатистический обыватель при этом ничего не заметил ...
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02.12.2020 18:12 Ответить
Я не понял! Барыга на крови и мародер Зельцман не хочет мира?!
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02.12.2020 18:14 Ответить
Еще как хочет, осталось только согласовать решительный отвод наших войск за Днепр, чтобы не провоцировать "ту строну" на обстрелы, а если и это не поможет, то тогда просто сдаться, потому что воевать ну никак нельзя.
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02.12.2020 19:36 Ответить
Провести выборы в ОРДЛО. Выбранное правительство признает себя лигитимным правительством всей Украины, которое признает Россия и дальше по копирке 1939-1940 годов.
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02.12.2020 18:17 Ответить
Якщо брати аналогію, то це події 1918-го. Тоді більшовики, не отримавши більшості на всеукраїнському з'їзді в Києві, організували з'їзд в Харкові, де проголосили Україну "совецькою республікою" і позвавши із Росії армію Муравйова (Лєнін, введи) захопили з їхнью допомогою владу в Києві. Оце повна аналогія. Зрозуміло, що все це керувалося з Кремля.
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02.12.2020 18:53 Ответить
Выбранное правительство признает себя лигитимным Это как ???? самозванцев нам не надо ,командиром буду я ?
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02.12.2020 19:13 Ответить
Кравчук уразумел что "Только Путин может решить, закончится война на Донбассе или нет, - Тейлор." Век живи-век учись.
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02.12.2020 18:17 Ответить
Так кто ж сейчас "барыга" ? Кто наживается на войне и не желает её закончить? Предъявите народу подлеца!
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02.12.2020 18:17 Ответить
Какой дорогой мира нам идти с врагом? Ни слова о освобождении крыма и дамбаса от Кравчука не прозвучало, зато все время он нам талдычит что мы должны смириться. Гнида старая Кравчучка, когда ты уже примиришься с коронавирусом.
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02.12.2020 18:18 Ответить
А разве в Минских соглашениях что-то говорится о Крыме?
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02.12.2020 18:44 Ответить
Да насрать на твои минские договоренности. Они были нарушены в первый же день Фашистской Росийей окупированием Дебальцево. Так что первым пунктом минских договоренностей есть возвращение под контроль Украины Дебальцево и прилегающих раенов, а потом уже можно о чем то говорить дальше.
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02.12.2020 18:53 Ответить
Комуніст не зміниться і в гробу.
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02.12.2020 19:39 Ответить
Ось тут ти не правий! Протухне скорiше!
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03.12.2020 09:38 Ответить
Военным путем мочить мразей в сортирах и на улицах, если будут четкие задачи, выйти на границу, то люди пойдут в военкоматы
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02.12.2020 18:23 Ответить
вот и нарисовался один путь - стена ров и длительная заморозка, пока не офигеют в своей резервации. заодно итприднестровьем давно пора всё перекрыть а то мы в Украине очень добрые......
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02.12.2020 18:25 Ответить
Враховуючи попередні кроки президента буде нова державна зрада.
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02.12.2020 18:31 Ответить
Последнее 1001-е китайское предупреждение? Боюсь, россияне не испугались.
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02.12.2020 18:32 Ответить
Сколько можно наживаться на войне, барыги! Где тот обещанный мир что возрел луноликий в глазах путина?
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02.12.2020 18:34 Ответить
"Во многих выступлениях президент Владимир Зеленский говорил, что мы не можем вечно убеждать и Россию, и ОРДЛО, что нужно разблокировать ситуацию и идти дорогой мира.

===================================================================
Ціль Росії -знищити Україну і вона від цього не відмовиться. А тому "разблокировать ситуацию и идти дорогой мира" можна при умові, якщо ця дорога веде в безодню. Тобто до капітуляції. Тому вже давно зрозуміло, що в України є лише 2 шляхи: 1) Відкинути всі спроби побачити мир в очах Росії і вести реальну боротьбу. Потрібно накінець визнати де-юре Росію агресором, розірвати дипвідносини, прийняти закон про колаборантів і вимести їх з України, припинити політику "там же наши люди" і робити все можливе щоб ціна окупації для окупантів стрімко зростала. Можливості для цього в нас є.
2-й шлях -капітулювати.
Те що говорить Зеленський та Кравчук, якраз і є цей другий шлях. Про Кравчука я не дивуюсь-він був, є і буде послідовним ворогом України. Була, хоть і слабка, надія на Зеленського. Вже немає. А може ми просто такий народ, який нездатен побудувати державу : 6 демократично вибраних президентів -і один гірший від іншого.
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02.12.2020 18:36 Ответить
Да, такий народ( народ для 73% не подходит - население) раз поменял на шута горохового действительно проукраинского президента и проукраинскую власть, которая впервые( и довольно успешно) начало лепить с этого населения народ Украины и государство Украина.
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02.12.2020 19:37 Ответить
"Була надія на зеленського" - ти мабуть багато дивився серіал про голобородька, тому що навіть перед виборами зельцман фактично анонсував капітуляцію заради миру будь-якої ціною.
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02.12.2020 19:40 Ответить
Ну, гаваріл, а тєпєрь перєдумал, гаваріт інше, хочітє і ви шось скажіть.
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02.12.2020 22:07 Ответить
Кравчук назвав причину скликання РНБО стосовно Донбасу: Вічно переконувати Росію не можемо, потрібно шукати нові шляхи - Цензор.НЕТ 6939
Так шо, это не партия вайны ва главе с Порахом виновата в том шо вайна да сих пор не закончилась?!
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02.12.2020 18:59 Ответить
У цього кицьки мізків явно більше, ніж у ВАЗеленського. Він ще спробує неприродним шляхом задовольнити )(уйло
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02.12.2020 19:15 Ответить
А може, вже й було... Царі ж ******* дурачків.
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02.12.2020 19:48 Ответить
Кравчук назвав причину скликання РНБО стосовно Донбасу: Вічно переконувати Росію не можемо, потрібно шукати нові шляхи - Цензор.НЕТ 4715
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02.12.2020 19:58 Ответить
Тобто, просто перестати стріляти і заглядати в очі ***.імір***діміровічу - неправильно. Треба починати повзти на колінах і відсмоктувати?
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02.12.2020 19:13 Ответить
Він же ж казав, що готовий і перед чортом... стати на коліна, заради миру.
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02.12.2020 19:55 Ответить
Правильно. Путін заховався як щур в бункер і ніяк йому тепер дивитися в очі. Залишається лиш порадитися між собою і вибирати шлях подальшого відступу військ з позицій. Більш ні на що вже не стулепні бо навіть Німеччина і Франція вже не вважають вас за суб*єктів переговорів, не кажучи вже про Росію і ОРДЛО.
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02.12.2020 19:18 Ответить
Ни о чём ! Мыло пиара клоуна ит примкнувших к лоханке. За державу обидно!
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02.12.2020 19:23 Ответить
Що може сказати це "нове обличчя" в команді зелебобіків?
Зараз на державному рівні одні бездарі.
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02.12.2020 19:36 Ответить
Може сказати хіба що за миротворців.
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02.12.2020 20:00 Ответить
Кравчук как обычно любит говорить, как коворил классик "ни##я не понятно, но интересно". А общее впечатление такое, что "щось в лiсi здохло".
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02.12.2020 19:53 Ответить
Передайте там Кравчуку и зеленым братанам, что в его возрасте нельзя быть таким наивным. Татаро-московской орде на донбассе нужна только война и на любой их новый путь орда найдет свой путь для продолжения конфликта.
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02.12.2020 19:58 Ответить
СДУЛСЯ ЛЕНИД? А КАК КРАСИВО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ...
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02.12.2020 20:33 Ответить
Єдиний варіант - мочити "парашу" в "сортирі"!!! Інше то просто "почекун", але все одно фінал буде той самий - "мочити" парашу в "сортирі"!
Якщо не має своїх мізків, то інші за вас все це зробили та розписали по пунктах - операція Баку-Стамбул в "Нагорному Карабасі" вам в поміч!
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02.12.2020 20:53 Ответить
Дать возможность и помочь желающим украинцам переехать на подконтрольную территорию и полная изоляция оккупированных территорий. Как можно строить пункты пропуска на своей территории ?
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02.12.2020 21:46 Ответить
всё верно сказал.
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03.12.2020 01:25 Ответить
ілловайськ - мінськ-1; дебальцево - мінськ-2; горловка (наприклад) - мінськ-3. Інакше бачу ніяк
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03.12.2020 09:38 Ответить
Там Золоте-5 накльовувалося, але ж зелене непорозумiння нарекло себе нелохом, та наказало вiдвести!
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03.12.2020 09:49 Ответить
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