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"Слуга народа" Дубинский о Кабмине: "Шмыгалята - т¥пы€ долббы, каждое действие которых - вредительство"

Нардеп "Слуги народа" Александр Дубинский нелесно отозвался о членах правительства после отмены карантина выходного дня.

Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Шмыгалята на своём заседании отменили карантин выходного дня. Хотя ещё недавно министры соревновались в том, кто лучше похвалит это решение, которое якобы снизило уровень заболеваемости (который, на самом деле, снижали искусственно уменьшая количество проведённых тестов)", - написал Дубинский.

После этого он обвинил правительство во вредительстве.

"Т¥пы€ долббы, каждое действие которых - вредительство", - написал нардеп.

Читайте также: Нардеп правящей партии Дубинский назвал премьер-министра Шмыгаля "лысым выхухолем"

Слуга народа Дубинский о Кабмине: Шмыгалята - т¥пы€ долббы, каждое действие которых - вредительство 01

Кабмин (14025) Дубинский Александр (429) Шмыгаль Денис (2669)


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Нардеп правящей партии Дубинский о Кабмине: "Шмыгалята - т¥пы€ долббы, каждое действие которых - вредительство" - Цензор.НЕТ 7440
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02.12.2020 17:15
+17
Началась борьба "интеллектуальных лох-даунов"....запасаемся попкорном...
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02.12.2020 17:10
+17
Хоть я и недолюбливаю Дубинского, но он прав.


как у тебя вообще в мозгу родилась мысль о правоте пердения чьего-то ануса ? )))

Да, Коломойскому не совсем нравится, что премьер не от него, а от Ахметова - это логично.

Но при чём тут мнение говорящего срального сфинктера Коломойского по фамилии Дубинский ?
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02.12.2020 17:20
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Так а кто этот КМ сформировал, и где программа его работы?
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02.12.2020 17:09 Ответить
Нет никакого кабмина Шмыгаля. Есть второй кабмин Зели, который просто сменил первый кабмин Зели. Каков поп, таков и приход.
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02.12.2020 17:17 Ответить
абрам дубинский опять пукнул в лужу
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02.12.2020 18:11 Ответить
Якщо дупа Каломойського пукнула, значить Каломойський чимось незадоволений.
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02.12.2020 22:54 Ответить
Хоть я и недолюбливаю Дубинского, но он прав.
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02.12.2020 17:09 Ответить
Нардеп правящей партии Дубинский о Кабмине: "Шмыгалята - т¥пы€ долббы, каждое действие которых - вредительство" - Цензор.НЕТ 2311
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02.12.2020 17:11 Ответить
исходное "Слуга народа" Дубинский о Кабмине: "Шмыгалята - т¥пы€ долббы, каждое действие которых - вредительство" - Цензор.НЕТ 8012
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02.12.2020 18:37 Ответить
ця дівчина набагато порядніша бо чесно заробляє на життя ось "ісходное"
"Слуга народа" Дубинский о Кабмине: "Шмыгалята - т¥пы€ долббы, каждое действие которых - вредительство" - Цензор.НЕТ 1999
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02.12.2020 18:48 Ответить
Хоть я и недолюбливаю Дубинского, но он прав.


как у тебя вообще в мозгу родилась мысль о правоте пердения чьего-то ануса ? )))

Да, Коломойскому не совсем нравится, что премьер не от него, а от Ахметова - это логично.

Но при чём тут мнение говорящего срального сфинктера Коломойского по фамилии Дубинский ?
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02.12.2020 17:20 Ответить
А я ПРЕЗИРАЮ ИХ ВСЕХ
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02.12.2020 18:52 Ответить
Началась борьба "интеллектуальных лох-даунов"....запасаемся попкорном...
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02.12.2020 17:10 Ответить
жаба и гадюка.
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02.12.2020 17:11 Ответить
1 грудня 2020 р. на 69 році передчасно пішов з життя декан факультету готельно-ресторанного та туристичного бізнесу Національного університету харчових технологій, завідувач кафедри готельно-ресторанної справи, доктор технічних наук, професор Доценко Віктор Федорович. https://nuft.edu.ua/news/podiyi/tyazhka-vtrata
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02.12.2020 17:11 Ответить
п.с.
Здоров'я професора Доценка В.Ф. не витримало ускладнень, викликаних захворюванням на коронавірус.
11.11.2020 року в Університеті відбувалися вибори нового ректора, ряд кандидатів на посаду ректора прохали МОН України та адміністрацію вказаного ЗВО перенести вибори ректора у зв'язку із тим, що в навчальному закладі стріких обертів набрала вказана хвороба. Натомість, МОН України і адміністрація Університету проігнорували вказане прохання.
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02.12.2020 17:13 Ответить
Сказал депутат партии, которая Шмыгаля назначала.
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02.12.2020 17:12 Ответить
Не партия, а Зеля назначал. Даже точнее -- Беня с Ахметкой назначали.
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02.12.2020 17:18 Ответить
Верховная Рада https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/03/4/7242529/ поддержала его назначение на пост премьер-министра - "за" проголосовали 291 народный депутат.

Чьи голоса?
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02.12.2020 17:28 Ответить
Зелины голоса. Этот список Зеля самолично составлял вместе с Разумковым и Богданом. 70% списка за один вечер. ".... Мы сели и за вечер накидали на вскидку 70% списка .... ". Он и несет 100% ответственность за голосование этого монобольшинства монобыдла.
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02.12.2020 17:45 Ответить
Беда нашей страны в том, что нам всегда хочется назначить одного виновного. А это не так. Даже руководство маленького предприятия требует согласованности всех служб и ответственности каждого человека на своем месте. Что уже говорить об огромной стране, к тому же не совсем благополучной в плане управления.
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02.12.2020 17:51 Ответить
Тогда нужно согласиться, что все слуги есть самостоятельные игроки. Я просто привожу реальные факты, прямую речь Розумкова. И он, кстати, единственный, кто сейчас пытается играть подобие самостоятельной игры. Вся политика страны сейчас зависит от прихоти одного клоуна. Нет никакой системы сдержек и противовесов. Система управления страной разрушена. И это есть прискорбный факт.
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02.12.2020 17:57 Ответить
Толпа тех, кого Слуги завели в Раду не может быть самостоятельной. Часть смотрит в рот Нелоху, часть - Бене. У самого Нелоха самостоятельности 0,00. Он кукла-марионетка, которая способна самостоятельно только видосик тупой снять. А прискорбный факт тот, что толпа лохов-избирателей вместо того, чтобы применить мозг по назначению, любит ушами. Беда только в этом. Розумков.... среднестатистический, недалекий интеллигент. Никто ему самостоятельную игру вести не позволит. Начнет дёргаться - получим парламентский кризис с досрочными выборами Рады, который приведет к окончательному расколу страны, по сценарию Квартального Слуги. Систему сдерживания и противовесов по глупости наверное, начал создавать Порошенко............ поверил в то, что это возможно в нашем феодальном обществе. Сожрали. Думаю, еще через 3 года народ дозреет до того, что называется в мире демократией, а не дерьмократией. Вернее не дозреет, а начнет задумываться. При этом катализатором станут Львовская и Ривненская области. .
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02.12.2020 18:18 Ответить
Вот именно поэтому я и сказал "... Не партия, а Зеля назначал. Даже точнее -- Беня с Ахметкой назначали....". В чем я ошибся? И система сдержек и противовесов существовала до этого при всех, даже при Яныке в кастрированном виде, но была. При Кучме была иезуитская, при Юще совещательная.
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02.12.2020 18:25 Ответить
Не было. Про Кучму даже говорить не буду, это был совок, а при Ющенко - зоопарк, где всех накачали озверином и запустили в один вольер.
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02.12.2020 18:31 Ответить
Нет. Кучма был иезуитом, он не доверял никому. И всех сталкивал лбами. Именно при этом при нем были выстроены антагонистические связки Мороз -- Литвин, Ющенко -- Янукович, Медведчук -- Ющенко, Медведчук -- Янукович и т.д. Представьте себе у Яныка или у клоуна главных оппозиционеров премьером и вице-премьером, как были Ющенко и Тимошенко.
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02.12.2020 18:46 Ответить
При Ющенко это был не противовес, а грязный базар и кулачные бои. До сих пор ароматы дерьма ощущаются при воспоминаниях. Противовесы ветвей власти - в США и Великобритании, как ни странно - в Японии. Даже Европа не особо придерживается принципов демократии, разве что частично Франция. У меня вообще такое чувство, что Европа а каком-то злорадстве кидается на нас с обвинениями в том, в чем сама завязана по уши, называя воровство коррупцией. А больших коррупционеров чем они сами, еще поискать............ Поймите, что премьер не должен быть в оппозиции к президенту, а Парламент и к тем и к другим. Это ненормально. Лебедь, рак и щука ничего путного не сделают. Они должны работать совместно, в одном направлении, удерживая друг друга от ошибок.
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02.12.2020 19:04 Ответить
Дональд Трамп -- Нэнси Пелоси. Типичная связка антагонистов. И жили же как-то.
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02.12.2020 19:09 Ответить
Стесняюсь спросить.......... она тоже бегала по телеканалам и поливала грязью Президента, сочиняя всё, что в голову придет или цивилизованно занялась расследованием в рамках процедуры импичмента? Не помню, чтобы она обвиняла его в чем-то, что не было обоснованным. Взять то же давление на Нелоха касаемо сына Байдена или уклонение от налогов. Не помню никого из наших политиков-звёзд экрана, которые бегали по студиям якобы с чемоданами компромата, кто бы за последние полтора года эти чемоданы засветили, хотя Нелох зубы себе стёр в попытках найти хоть что-то. Поверьте........... дай ему та же Юля действительно что-то существенное, она бы сейчас сидела вместо Шмыгаля. . .
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02.12.2020 19:53 Ответить
Я не о методах. А о системе. Я о ".... премьер не должен быть в оппозиции к президенту, а Парламент и к тем и к другим. ..."
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02.12.2020 20:30 Ответить
Оппозицию 3 ветвей власти мы уже видели при Ющенко. Результат думаю помните.
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02.12.2020 20:34 Ответить
Помню. Ющенко оказался не в то время и не в том месте. В какой-нибудь сытой нормальной стране типа Бельгии или Австралии с Канадой он, вполне возможно, был бы хорошим президентом. И я очень хорошо помню развитие одной страны со всеобщим одобрямс власти единомышленников. Кончилось это разрухой и почти голодом. Все самое лучшее в мире рождается в противостоянии противоположностей. Дело в методах этой борьбы. Но это так, лирическое отступление.
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02.12.2020 21:04 Ответить
Да не при чем тут "одобрямс". В нашем противостоянии ничего хорошего не родится, наверное зачатие неправильное. У нас нет политического противостояния, у нас как и всё остальное, этот инструмент превращается в грязь в чистом виде. Насчет Ющенко....... может Вы и правы, увы - проверить это нереально.
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02.12.2020 21:15 Ответить
Это были петушиные голоса.
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02.12.2020 18:09 Ответить
Да ну их в пень. Выстоим.
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02.12.2020 18:28 Ответить
Холопов на содержании в конвертах 5 000💰
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02.12.2020 18:55 Ответить
Едем дальше....

Нардепы 277 голосами поддержали https://www.pravda.com.ua/news/2020/03/4/7242535/ 13 кандидатур , которые ранее предложил Шмыгаль.
После этого нардепы назначили по квоте президента министра обороны (285 голосов) и министра иностранных дел (288 за).
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02.12.2020 17:29 Ответить
А варто було б "подивитися в дзеркало" на себе. Один одного вартуєте.
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02.12.2020 18:08 Ответить
це і без волохатої дупи коломойші зрозуміло, навіщо цензор піарить цю паскуду? це такий мега-авторитет?!!!!
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02.12.2020 17:13 Ответить
фракція Зеленого лайна наворотять в країні а все спишуть вкінці на Бубочку...прийдеться ще після їхнього правління десять років розгрібати
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02.12.2020 17:14 Ответить
То були соросята,а зараз шмигалята. Цікаво яке чмо з монобільшістю їх призначило
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02.12.2020 17:14 Ответить
...высрал бородато-острый говносос
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02.12.2020 17:15 Ответить
а це чучало знай собі працює, скоріше відробляє.
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02.12.2020 17:15 Ответить
Нардеп правящей партии Дубинский о Кабмине: "Шмыгалята - т¥пы€ долббы, каждое действие которых - вредительство" - Цензор.НЕТ 7440
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02.12.2020 17:15 Ответить
Дана команда пуделю бабломойского гавкать на пуделя ахметова...
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02.12.2020 17:16 Ответить
Вот в этом я с этим дуболомом согласен.
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02.12.2020 17:16 Ответить
Июнь месяц.......... В Конституционный Суд Украины поступило представление 64 народных депутатов относительно конституционности "антиКоломойского" закона. Согласно тексту, инициаторами представления стали народные депутаты от фракции "Батькивщина" Сергей Власенко и Юлия Тимошенко. Представление подписали, в частности, нардепы от "Батькивщины", депутатской группы "За будущее" (в частности Игорь Палица) и отдельные народные депутаты от "Слуги народа": Александр Дубинский, Максим Бужанский, Александр Куницкий, Ольга Василевская-Смаглюк.
https://censor.net/ru/n3201588 https://censor.net/ru/n3201588
Вопросы есть ??
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02.12.2020 17:17 Ответить
Пастух пастуха видит из далека!
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02.12.2020 17:17 Ответить
Плюнул в зеркало...
😁
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02.12.2020 17:18 Ответить
єто он хвастается или жалуется?
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02.12.2020 17:20 Ответить
Он не знает , чьих он холоп .
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02.12.2020 17:24 Ответить
Так это ж твои, чмо ты бородатое. И номер первый чмошник - тоже ваш. Да еще и со шнобелем и родословной иСраной нации. Так чего ж ты кипеш поднимаешь???
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02.12.2020 17:22 Ответить
жопа коломойши что-то вякнула
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02.12.2020 17:24 Ответить
По-моему этого бородатого обсоса заждались Бузина с Чечетовым. А черти в аду ему прогулы пишут.
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02.12.2020 17:27 Ответить
для початку нехай би на СІЗО заїхав
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02.12.2020 23:26 Ответить
Нардеп правящей партии Дубинский о Кабмине: "Шмыгалята - т¥пы€ долббы, каждое действие которых - вредительство" - Цензор.НЕТ 8419
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02.12.2020 17:27 Ответить
Шмыгаль это Ахметов.
Дубинский это Коломойский.
Конфликт интересов двух олигархов грабяжих бюджет. Вот и все. Другого тут нет ни чего.
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02.12.2020 17:33 Ответить
Внимательно заходим и смотрим кто голосовал "За"

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos?g_id=4315
Так оказывается бородатая ватная кончита Дубина голосовал "ЗА" назначение Д. Шмыгаля Премьер-Министром)))
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02.12.2020 18:01 Ответить
Удивили. Как-то неожиданно! А может его голос был "вырван из контекста" или какогй-то "тупой собачьий рот" скомуниздил его карточку для голосования?
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02.12.2020 18:16 Ответить
Есть факты и они неопровержимы, а все остальное домыслы)
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02.12.2020 18:22 Ответить
"Домыслы" - сарказм по отношению к отмазкам СН по их "зашкварам", постоянно штампующимися, а не как сомнение.
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02.12.2020 18:48 Ответить
нельзя не согласиться. но чем от них отличается дубинский?
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02.12.2020 18:18 Ответить
Я извиняюсь, но уважаемые модераторы, зачем удалили мой пост, где я приравнял Нардепа Дубинского к французскому писателю Гандону? Елси вы не в курсе - ознакомитесь)

https://reyestr.court.gov.ua/Review/82490423
Вот ссылка на постанову Киевского апелляционного суда, согласно которому это слово "не является ругательством"). Таким образом уже сформирована судебная практика.
Таким образом я снова хочу повторить что товарищ Дубинский это настоящий гандон!
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02.12.2020 18:20 Ответить
Как говорит Балашов на гордона - двойной со смазкой
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02.12.2020 19:04 Ответить
а у нас другие есть?
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02.12.2020 18:41 Ответить
Хватает даже и на экспорт в Россию. В другие страны - нелегально.
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02.12.2020 18:51 Ответить
Это избиратель этих 🤢🤡💩🎪👃🏻🎹 ,скромняга
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02.12.2020 19:06 Ответить
Дубинскому то хорошо, он не ФОП и не ресторатор, куча недвижимости в Киеве и МАМА ЛЮБИТ СКОРОСТЬ, а людям надо, за что-то детей кормить, этот индивидуум со своим баблом может и 10-ти летний локдаун пересидеть с мамой, но он это не все.
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02.12.2020 20:29 Ответить
Что за мазохизм цитировать или вообще обращать внимание на этого недоумка, готового за копейку в церкви насрать?
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02.12.2020 21:14 Ответить
Хто вже говорив та тільки не це чмо, слуга диявола.
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02.12.2020 22:17 Ответить
Храхает жаба гадюку.
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02.12.2020 22:48 Ответить
Дубинский, прежде всего ты-т¥пой долбб; помню, как ты на пальцах рассуждал, как "лЁгко" можно управлять и порешать со страной на пальцах:" хоп-хоп-опля; много ума "нинáдА"
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03.12.2020 11:11 Ответить
Гнать поганой метлой, начиная с Дубинского "мама любит скорость"
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03.12.2020 11:12 Ответить
 
 