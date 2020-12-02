"Слуга народа" Дубинский о Кабмине: "Шмыгалята - т¥пы€ долббы, каждое действие которых - вредительство"

Нардеп "Слуги народа" Александр Дубинский нелесно отозвался о членах правительства после отмены карантина выходного дня.

Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Шмыгалята на своём заседании отменили карантин выходного дня. Хотя ещё недавно министры соревновались в том, кто лучше похвалит это решение, которое якобы снизило уровень заболеваемости (который, на самом деле, снижали искусственно уменьшая количество проведённых тестов)", - написал Дубинский.

После этого он обвинил правительство во вредительстве.

"Т¥пы€ долббы, каждое действие которых - вредительство", - написал нардеп.

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