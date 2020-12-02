ЦИК обязала Марковскую ТИК на Луганщине объявить результаты местных выборов. Сегодня комиссия вновь не собралась

Марковская территориальная избирательная комиссия на Луганщине до сих пор не объявила результаты местных выборов. Вчера Центральная избирательная комиссия своим решением обязала ее объявить резльутаты.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщил предварительно победивший на выборах главы ОТГ Игорь Дзюба.

"Обязать Марковскую поселковую территориальную избирательную комиссию Старобельского района Луганской области безотлагательно принять меры, направленные на исполнение решения Луганского окружного административного суда от 22 ноября 2020 по делу № 360/4523/20, а именно в соответствии с пунктом 1 части первой статьи 278 Избирательного кодекса Украины, на основании протокола о результатах голосования по выборам Марковского сельского головы Старобельского района Луганской области принять решение о признании лица избранного Марковским поселковым головой Старобельского района Луганской области с учетом указанного судебного решения, вступившего в законную силу, а также сообщить Центральную избирательную комиссию о принятом решение в срок не позднее 3 декабря 2020", говорится в решении ЦИК.



Однако, как информирует Дзюба, заседание Марковской ТИК не состоялось сегодня из-за отсутствия кворума. Не явился ни один из замененных ранее членов комиссии.

Ранее наблюдатели процесса сообщили, что ТИК дополнена восемью подставными членами.

"ТИК поменяла 8 членов ТИК, я позвонил на их номера (указанные в постановлении ТИК), 4 номера не обслуживаются, 2 - не отвечают, 1 - мужской голос ответил из Запорожья (Бакалина Инна из Полтавы), 1 - ответила Усик Людмила Васильевна с Просяного (Бондаренко Светлана из Полтавы). Какой вывод? Новые члены ТИК пидставные, которые и не догадываются что они в ТИК Марковки", - написал Алексей Приколота.

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Пока ТИК не оглашает результаты выборов главы ОТГ, местный совет не избирает секретаря. Затягивание с объявлением результатов выборов председателя и выборами руководящих органов ОТГ вызывает недовольство марковчан.

"А между тем, для "профессиональных" это еще одна возможность затянуть время и сделать очередную замену в составе ТИК - "шило" на "мыло", как говорится. Андрей Калюжный вместе с Алексеем Чуриловичем (руководитель местной организации партии "Наш край" - Ред.) делают замену трех членов ТИК с Марковки, на неизвестных и возможно нереальных людей из Черкащины. Вашему вниманию очередное постановление Старобельского РВК о замене членов. И кстати, на просьбу заместителя председателя Марковской поселкового ТИК к Старобельского РВК сообщить номера телефонов новых членов с целью связаться с ними, получил категорический отказ, ведь это персональные данные. Итак, Марковская поселковая ТИК, во всем известно чьим влиянием, не признает никаких законных норм. Поэтому, Марковщина, нами продолжают манипулировать так называемые "профессиональные хозяйственники", которые еще не имея власти уже навязывают нам свои методы захватнического правления", - сообщил Дзюба.



По предварительным данным на выборах главы Марковской ОТГ победил самовыдвиженец, бывший глава Марковской райгосадминистрации Игорь Дзюба. Луганский окружной админсуд подтвердил это. Однако ТИК до сих пор не огласила результаты выборов.

Издание "Сегодня в Северодонецке" связывает нынешнюю ситуацию с интригами "Нашего края" и ОПЗЖ. Оно сообщает, что 4 ноября Марковская ПТИК приняла постановление № 61 "Про визнання виборів Марківського селищного голови такими, що не відбулися та призначення повторних виборів". Основание – в этот день несколько других кандидатов на должность поселкового головы подали жалобы на нарушение Игорем Дзюбой части пятой статьи 216 Избирательного кодекса. Как оказалось, он участвовал в выборах поселкового головы как самовыдвиженец, и одновременно был кандидатом от партии "Слуга народа" в депутаты Старобельского районного совета. Выиграл в обоих выборах, от мандата депутата впоследствии отказался.

Жалобы на нарушения, имевшие место до дня голосования, могут подаваться не позднее 22 часов дня, предшествующего дню голосования (часть вторая статьи 66 ИК). То есть 24 октября, а не 4 ноября. Жалобы, поданные 4 ноября, комиссия должна была оставить без рассмотрения по сути. Кроме того, нарушение статьи 216 ИК не является основанием для признания выборов не состоявшимися.

Луганский окружной административный суд 08.11.2020 при рассмотрении иска Игоря Дзюбы (дело 360/4327/20), суд признал неправомерным постановление № 61 и отменил его. Это судебное решение подтвердил своим постановлением 12.11.2020 года Первый апелляционный административный суд. Суд, также, обязал ПТИК составить протокол установления результатов выборов поселкового головы.

17 ноября Марковская поселковая территориальная комиссия составила такой протокол, и повторно приняла постановление (№68), которым признала выборы поселкового головы не состоявшимися. А постановлением №69 назначила повторные выборы на 17 января 2021 года.

22 ноября Луганский окружной административный суд (дело 360/4523/20) признал неправмерными и отменил постановления №68 и №69, он также обязал ПТИК признать избранным поселковым головой Игоря Дзюбу. 26 ноября это решение подтвердил своим постановлением суд апелляционной инстанции. Суды указали, что постановление ПТИК №68 по сути повторяет ранее признанное неправомерным постановление №61.

Тем временем Марковская ТИК объявила о проведении первой сессии вновь избранного совета на 24 ноября, в зале заседаний Марковской райгосадминистрации. На сессии председатель ПТИК огласила результаты выборов поселкового совета, был сформирован временный президиум. А накануне, 23 ноября, Игорь Дзюба созвал последнюю сессию поссовета предыдущего созыва, на которой были рассмотрены 12 вопросов, включая внесения изменений в поселковый бюджет. Но что Игорь Дзюба не сделал, так это не подписал документы на финансирование зарплат бюджетникам. А поскольку после объявления 24 ноября результатов выборов его полномочия прекращены, то марковские бюджетники остались без зарплат.



