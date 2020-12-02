Дело о пытках и изнасилованиях в Кагарлыке: пятерым полицейским вручили обвинительные акты, - ГБР

Следователи теруправления Госбюро расследований в Киеве завершили досудебное расследование в отношении работников Кагарлыкского отделения Обуховского ОП ГУ Нацполиции в Киевской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР, во время досудебного расследования установлено, что в январе 2020 года бывшие работники Кагарлыкского ОП задержали двух ранее судимых лиц и не составляя никаких процессуальных документов доставили их в помещение отделения полиции, где с помощью телефонного аппарата ТА-57 в течение 20-30 минут били электрическим током (при максимальном вращении ручки индуктора сила тока могла достичь 100 Вольт). Таким образом правоохранители добивались признания в совершении преступлений на территории района, когда добились - отпустили задержанных.

Начальник Кагарлыкского ОП знал о происходящем, но не принял мер для пресечения этих действий и не сообщил компетентным органам о преступлении.

В начале мая 2020 года бывший начальник сектора уголовного розыска вызвал в помещение кабинета ранее судимого за имущественные преступления гражданина и требовал предоставить обличительные показания о совершении кражи. После получения отказа милиционер нанес потерпевшему телесные повреждения, которые, согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, относятся к категории средней тяжести.

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Кроме того, в ночь с 24 на 25 мая 2020 года начальник сектора уголовного розыска Кагарлыкского отделения полиции вместе подчиненными пытали мужчину, который ранее привлекался к уголовной ответственности, путем нанесения телесных повреждений, одевания противогаза, а также путем выстрела в сторону потерпевшего. Они стремились повысить показатели по раскрытию преступлений. В ту же ночь правоохранители пытали женщину путем нанесения телесных повреждений, одевания противогаза и перекрытия доступа кислорода, после чего пострадавшую изнасиловали.

По указанным фактам бывшему начальнику отделения полиции, его заместителю - начальнику сектора уголовного розыска и трем оперативным работникам вручены обвинительные акты за совершение: пыток (ст. 127 УК Украины); насильственного исчезновения (ст. 146-1 УК Украины); изнасилования (ст. 152 УК Украины).

В случае доказательства вины указанным лицам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет Офис Генерального прокурора, оперативное сопровождение - Киевское областное управление ДВБ НПУ.

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Напомним, 25 мая в полицию поступило сообщение о том, что в местную больницу обратилась женщина 1994 года рождения с сообщением об избиении и изнасиловании. Она заявила о причастности к произошедшему сотрудников полиции. Первоочередная проверка подтвердила причастность полицейских к избиению и изнасилованию женщины, которую накануне доставляли в отдел полиции для дачи объяснений по поводу кражи имущества. Председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко уволил полицейских, подозреваемых в совершении преступления, отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство отдела и принял решение о расформировании подразделения и переаттестации всего личного состава Кагарлыкского ОП.

Позже появилась информация, что причастными к изнасилованию женщины в отделении полиции на Киевщине являются оперуполномоченный Сергей Сулима и начальник одного из секторов Кагарлыкского отделения полиции Обуховского отдела полиции ГУНП в Киевской области Николай Кузив.

ГБР сообщила полицейским о подозрении, и по решению суда они были арестованы.