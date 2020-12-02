Некоторые просто врут президенту прямо в глаза: переписка главы комитета по нацбезопасности Завитневича с помощницей Зеленского. ФОТОрепортаж
Нардеп "Слуги народа", глава комитета Рады по нацбезопасности Александр Завитневич сегодня в парламенте вел переписку с помощником президента Владимира Зеленского Марией.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Контакт "пом. Президента Маша" попросил Завитневича прислать сопроводительные комментарии к документу, который отправил нардеп, чтобы президент "понимал цели и задачи".
"Если одним предложением: это небольшая часть того, что происходит в секторе безопасности и обороны", - печатал текст "слуга народа".
Завитневич в сообщении отметил, что "очень важно, чтобы Верховный главнокомандующий знал реальное положение дел".
"К нему они все ходят часто и информацию подают, как им нужно, комитет ВРУ тоже не слепой и глухой. Вчера попытались немного об этом поговорить, но некоторые просто врут В.А, (вероятно Владимиру Александровичу Зеленскому. - Ред.) прямо в глаза", - добавил парламентарий.
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он же ничего не знает!.. он же не д**ил!.. он милый дол%**, а это, согласитесь разница..
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Фактически это граничит с преступною халатностью, саботажем и государственной изменой.
"обидели мышку - написяли в норку" (с)
https://www.7kanal.co.il/News/News.aspx/216119 https://www.7kanal.co.il/News/News.aspx/216119
А ну тогда я спокоен.
якщо таке ж СБУ, то країні дiйсно може бути капєц вiд такого керiвництва рiвня КВН та гiвно-кварталу...
Подоляк
https://gordonua.com/blogs/mihail-podolyak/slugam-naroda-nelzya-ravnodushno-stoyat-v-storone-kogda-so-vseh-storon-na-nih-letsya-pr-dermo-agressivnoe-i-horosho-oplachennoe-1519459.html
Забыл Подляк как слуги лили хорошо оплаченное Коломойским дерьмо на попередников?Тогда вам не пахло?
Агов, пане Бутусове, це просто смішно