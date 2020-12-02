Сейчас в больницах не хватает инфекционистов, анестезиологов и медсестер, - замглавы Минздрава Микичак

В Министерстве здравоохранения заявили, что в Украине достаточно медицинского персонала, но этот персонал не пропорционально распределен.

Об этом в интервью изданию "Телеграф" заявила заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак, передает Цензор.НЕТ.

"То количество семейных врачей, которое фактически без напряжения работало до пандемии, сейчас имеет очень большую нагрузку. В больницах ощутимый недостаток врачей-анестезиологов, инфекционистов, пульмонологов, рентгенологов. Особенно большая проблема - медицинские сестры и вспомогательный персонал. Лабораторным центрам остро необходимы эпидемиологи, врачи-лаборанты. В то же время достаточно много врачей других специальностей, например, хирургов, акушеров-гинекологов и так далее. Определенных специальностей, например стоматологов, у нас есть даже в избытке. В Китае, кстати, врачей-стоматологов задействовали в проведении визитов по домам и отслеживании цепочек заражения. Мы же понимаем, что наши стоматологи от такой работы откажутся", - отметила Микичак.

По ее словам, чтобы компенсировать нехватку кадров, Минздрав провел ревизию врачей, которые работают преподавателями в университетах. Во многих областях преподаватели уже присоединились к лечению пациентов. Кроме того, к лечению больных коронавирусом привлекают интернов и студентов.

"Сейчас к лечению "ковидных" пациентов привлекаются интерны, они работают под руководством лечащего врача. Единственное - интерны еще не могут назначать лечение. К работе в лабораторных центрах мы привлекаем студентов", - рассказала заместитель министра.

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