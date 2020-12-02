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Новости Коронавирус и карантин
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Сейчас в больницах не хватает инфекционистов, анестезиологов и медсестер, - замглавы Минздрава Микичак

Сейчас в больницах не хватает инфекционистов, анестезиологов и медсестер, - замглавы Минздрава Микичак

В Министерстве здравоохранения заявили, что в Украине достаточно медицинского персонала, но этот персонал не пропорционально распределен.

Об этом в интервью изданию "Телеграф" заявила заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак, передает Цензор.НЕТ.

"То количество семейных врачей, которое фактически без напряжения работало до пандемии, сейчас имеет очень большую нагрузку. В больницах ощутимый недостаток врачей-анестезиологов, инфекционистов, пульмонологов, рентгенологов. Особенно большая проблема - медицинские сестры и вспомогательный персонал. Лабораторным центрам остро необходимы эпидемиологи, врачи-лаборанты. В то же время достаточно много врачей других специальностей, например, хирургов, акушеров-гинекологов и так далее. Определенных специальностей, например стоматологов, у нас есть даже в избытке. В Китае, кстати, врачей-стоматологов задействовали в проведении визитов по домам и отслеживании цепочек заражения. Мы же понимаем, что наши стоматологи от такой работы откажутся", - отметила Микичак.

По ее словам, чтобы компенсировать нехватку кадров, Минздрав провел ревизию врачей, которые работают преподавателями в университетах. Во многих областях преподаватели уже присоединились к лечению пациентов. Кроме того, к лечению больных коронавирусом привлекают интернов и студентов.

"Сейчас к лечению "ковидных" пациентов привлекаются интерны, они работают под руководством лечащего врача. Единственное - интерны еще не могут назначать лечение. К работе в лабораторных центрах мы привлекаем студентов", - рассказала заместитель министра.

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Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4899) COVID-19 (18608) Микичак Ирина (56) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
Районная больница "з-та на руки" - главврач 36 000 грн. и четыре зама по 25 000, медсестра -4 500 грн. - И почему вдруг не хватает медсёстер ??
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02.12.2020 20:19
+5
Нужно уменьшить им зарплату-по любому появятся.
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02.12.2020 17:36
+4
Состоянием на 20.11.2020 г. дефицит медицинских кадров определенных ведомственными приказами, как непосредственно участвующие в противоэпидемических мероприятиях составляет:
1. Врачи, различных категорий - 28-33%, по некоторым категориям, например инфекционисты - до 50%.
2. Средний медицинский персонал 25-30%. По некоторым категориям, например манипуляционные сестры - до 60%
3. Младший медицинский персонал - 20-25%.
Общее уменьшение медицинских кадров 6-8% в месяц.

Кризис системы здравоохранения начинается не тогда, когда не хватает лекарств, или коек в больницах.
Кризис здравоохранения начинается тогда, когда не хватает врачей.


В случае сохранения данного положения мы к концу года будем иметь рост смертности исключительно по причине несвоевременного и ненадлежащего оказания медицинской помощи.
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02.12.2020 17:41
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Нужно уменьшить им зарплату-по любому появятся.
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02.12.2020 17:36 Ответить
А скоро Новый Год . Кого ещё интересуют проблемы малого бизнеса ? Корпоративы и другой пир во время чумы .
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02.12.2020 17:40 Ответить
Зато беня хорошо прибарахлился при постройке дорог, за деньги, которые должны были пойти на врачей-инфекционистов
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02.12.2020 17:40 Ответить
Состоянием на 20.11.2020 г. дефицит медицинских кадров определенных ведомственными приказами, как непосредственно участвующие в противоэпидемических мероприятиях составляет:
1. Врачи, различных категорий - 28-33%, по некоторым категориям, например инфекционисты - до 50%.
2. Средний медицинский персонал 25-30%. По некоторым категориям, например манипуляционные сестры - до 60%
3. Младший медицинский персонал - 20-25%.
Общее уменьшение медицинских кадров 6-8% в месяц.

Кризис системы здравоохранения начинается не тогда, когда не хватает лекарств, или коек в больницах.
Кризис здравоохранения начинается тогда, когда не хватает врачей.


В случае сохранения данного положения мы к концу года будем иметь рост смертности исключительно по причине несвоевременного и ненадлежащего оказания медицинской помощи.
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02.12.2020 17:41 Ответить
а кого в переизбытке?
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02.12.2020 17:46 Ответить
так вказали кого,стоматологи,акушер-гінекологи,хірурги...."чорний ринок" медпослуг зробив свою справу..
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02.12.2020 18:03 Ответить
н-не..то я прочитал...
я хотел сказать, что много административных работников при больничках и еще больше с мед.образованием ошивается при министерстве и разных там здравотделах (на которые уходит львиная доля выделенных средств)
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02.12.2020 18:07 Ответить
В моєму невеличкому містечку питання надлишку стоматологів і акушерів-гінекологів було вирішене радикально ще навесні цього року, - взагалі ліквідували стоматогогію і пологове відділення.
Частина стоматологів стали приватниками, частина пішла на пенсію, а інші взагалі невідомо куди поділися... Породіль якимось чином намагаються доправити в сусідній райцентр, а хтось, можливо, вдається за допомогою до бабок-повитух, як у позаминулому столітті.
Рехворма, ****!
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02.12.2020 21:10 Ответить
зелених виродків
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02.12.2020 18:25 Ответить
так организовывайте курсы переквалификации со стоматологов и геникологов на инфекционистов. Но это надо делать в принудительном порядке.
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02.12.2020 17:51 Ответить
Ото вони вас налікують, - "в прінудітєльном порядкє"!
Давайте ше вітінарів запросимо, а також зоотєхніков, - спєціалістів по іскуствєнному осємєнєнію. Вони вас вилічать, - через пряму кишку.
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02.12.2020 21:17 Ответить
А слєсарь дядь Жора із местного ЖЕКа вопще казав, шо може анестезіологом работать. За його словами, дєлов то всіво нічєво, - послє літри вижратого всяка чуйствітєльность організЬма практічєськи зникає. Главне, шоб запаси медичного спірту вчасно поповнювались.
Хочете, запишу вас на прийом до дяді Жори?
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02.12.2020 21:39 Ответить
да не пойдут они туда не принудительно, никак. Разве это непонятно? Стоматологами и гинекологами в наше время не становятся, ими рождаются. Вот, что.
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02.12.2020 21:43 Ответить
Сєрьожа, єслі чесно, - ви могли б зробить вєліколєпну кар'єру фельдфебеля в царській армії. Ну, на крайняк, - прапорщика.
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02.12.2020 21:58 Ответить
Сейчас в больницах не хватает инфекционистов, анестезиологов и медсестер, - замглавы Минздрава Микичак - Цензор.НЕТ 7348
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02.12.2020 17:51 Ответить
Это результат мощной реформы Супрун
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02.12.2020 17:53 Ответить
а що первина ланка сімейних лікарів вже впала?
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02.12.2020 17:59 Ответить
Ще тримається, та дивлюсь - це ненадовго.
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02.12.2020 19:16 Ответить
это тебе лично зеленский сказал ,да?)))
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02.12.2020 18:10 Ответить
Впала. Перезвоните, когда-нибудь. Это ответик. Ту-ту...
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02.12.2020 18:10 Ответить
а шо фопы в анестезиологи не пошли - а лично эта тваринка говорило шо могут
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02.12.2020 18:11 Ответить
Так вон толпы ФОПов бродят по дорогам и перекрывают движение что им нет работы. Пускай идут в больницы работать. Ето же благодаря ихней деятельности епидемия разпространилась по стране с такой скоростью.
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02.12.2020 18:20 Ответить
не понимаю. вместо того чтоб заниматься делом, министр и замы, стали РЕЧНиКАМИ. а куда же подевалось то ******, которое должно озвучивать инфу в сми. и сколько времени эти "трудоголики" изучают тексты и тренируються перед эфиром. вывод простой. они не занимаються своей работой а статистикой
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02.12.2020 18:26 Ответить
Не вопрос. Я завтра иду в больницу. Устраиваться анестезиологом. Надо так надо. Уколы я видел по телеку как делают. Ничего сложного. Буду лечить зетипиллов.
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02.12.2020 18:29 Ответить
так может, все-таки в отделение, пани замминистра? как преподаватели и студенты медвузов? заодно оцените качество работы и жизни изнутри, так сказать, возглавляемых вами процессов.
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02.12.2020 19:26 Ответить
Супрун решила что слишком много больниц а на скорые достаточно фельдшеров сажать и приезжать изредка, если сильно просят матом грозя убить. Тетя мотя постаралась, но до конца все развалить не успела.
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02.12.2020 20:18 Ответить
Ниче,зетерпилы доразвалят
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02.12.2020 20:38 Ответить
Районная больница "з-та на руки" - главврач 36 000 грн. и четыре зама по 25 000, медсестра -4 500 грн. - И почему вдруг не хватает медсёстер ??
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02.12.2020 20:19 Ответить
Сейчас в больницах не хватает инфекционистов, анестезиологов и медсестер, - замглавы Минздрава Микичак Отмените закон запрещающих мед сестрам и врачам вышедшим на микро пенсию работать по специальности. И сразу добавится целая плеяда опытных, а главное таких нужных специалистов.
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02.12.2020 22:04 Ответить
як варіант,але цей уряд не вирішує проблеми він їх створює,достукатися до них все одно що дзвонити по колії абеткою морзе.
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03.12.2020 00:41 Ответить
 
 