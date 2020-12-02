Сейчас в больницах не хватает инфекционистов, анестезиологов и медсестер, - замглавы Минздрава Микичак
В Министерстве здравоохранения заявили, что в Украине достаточно медицинского персонала, но этот персонал не пропорционально распределен.
Об этом в интервью изданию "Телеграф" заявила заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак, передает Цензор.НЕТ.
"То количество семейных врачей, которое фактически без напряжения работало до пандемии, сейчас имеет очень большую нагрузку. В больницах ощутимый недостаток врачей-анестезиологов, инфекционистов, пульмонологов, рентгенологов. Особенно большая проблема - медицинские сестры и вспомогательный персонал. Лабораторным центрам остро необходимы эпидемиологи, врачи-лаборанты. В то же время достаточно много врачей других специальностей, например, хирургов, акушеров-гинекологов и так далее. Определенных специальностей, например стоматологов, у нас есть даже в избытке. В Китае, кстати, врачей-стоматологов задействовали в проведении визитов по домам и отслеживании цепочек заражения. Мы же понимаем, что наши стоматологи от такой работы откажутся", - отметила Микичак.
По ее словам, чтобы компенсировать нехватку кадров, Минздрав провел ревизию врачей, которые работают преподавателями в университетах. Во многих областях преподаватели уже присоединились к лечению пациентов. Кроме того, к лечению больных коронавирусом привлекают интернов и студентов.
"Сейчас к лечению "ковидных" пациентов привлекаются интерны, они работают под руководством лечащего врача. Единственное - интерны еще не могут назначать лечение. К работе в лабораторных центрах мы привлекаем студентов", - рассказала заместитель министра.
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1. Врачи, различных категорий - 28-33%, по некоторым категориям, например инфекционисты - до 50%.
2. Средний медицинский персонал 25-30%. По некоторым категориям, например манипуляционные сестры - до 60%
3. Младший медицинский персонал - 20-25%.
Общее уменьшение медицинских кадров 6-8% в месяц.
Кризис системы здравоохранения начинается не тогда, когда не хватает лекарств, или коек в больницах.
Кризис здравоохранения начинается тогда, когда не хватает врачей.
В случае сохранения данного положения мы к концу года будем иметь рост смертности исключительно по причине несвоевременного и ненадлежащего оказания медицинской помощи.
я хотел сказать, что много административных работников при больничках и еще больше с мед.образованием ошивается при министерстве и разных там здравотделах (на которые уходит львиная доля выделенных средств)
Частина стоматологів стали приватниками, частина пішла на пенсію, а інші взагалі невідомо куди поділися... Породіль якимось чином намагаються доправити в сусідній райцентр, а хтось, можливо, вдається за допомогою до бабок-повитух, як у позаминулому столітті.
Рехворма, ****!
Давайте ше вітінарів запросимо, а також зоотєхніков, - спєціалістів по іскуствєнному осємєнєнію. Вони вас вилічать, - через пряму кишку.
Хочете, запишу вас на прийом до дяді Жори?