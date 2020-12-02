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Новости Агрессия России против Украины
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С начала суток наемники РФ дважды нарушили режим прекращения огня вблизи Водяного, - штаб ОС

С начала суток наемники РФ дважды нарушили режим прекращения огня вблизи Водяного, - штаб ОС

Наемники РФ с начала суток дважды нарушили договоренности, которые вступили в действие 27 июля 2020.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ОС.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" недалеко от населенного пункта Водяное противник открывал огонь из станкового автоматического гранатомета. Кроме того, на этом же участке враг совершил дистанционное минирование позиций наших войск, использовав несколько запрещенных мин ПОМ-2.

Боевых потерь и ранений в результате выстрелов среди украинских защитников нет.

Надлежаще исполняют задания в районе проведения операции другие составляющие сил обороны. Саперами ГСЧС разминированы более 7 гектаров территории в прифронтовом районе и переданы на уничтожение 125 взрывоопасных предметов.

Украинские воины продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки.

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Автор: 

обстрел (26906) Донбасс (26955) наемники рф (2070) операция Объединенных сил (6766)


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Всього то два рази.
"... открывал огонь из станкового автоматического гранатомета. Кроме того, на этом же участке враг совершил дистанционное минирование позиций наших войск, использовав несколько запрещенных мин ПОМ-2."
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02.12.2020 17:59 Ответить
Від початку доби найманці РФ двічі порушили режим припинення вогню поблизу Водяного, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 5314

.. тихого вечорочка, синочки!...
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02.12.2020 18:26 Ответить
Наверное, нашим хлопцам на фронте даже при нехватке боеприпасов, броников, берцев и кевларовых касок было легче, нежели сейчас. Когда нам присылают в окопы сепарско-рашистские "приветы", а "Незнайка" отвечать запрещает. Это же только провокация! Типа, приглашение потренироваться в стрельбе по бутылкам! Мне до слез жалко наших пацанов и мужиков! Это же надо было так вляпаться, выбрать клована- УКЛОНИСТА Президентом в воюющей стране и Главнокомандующим!!!
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02.12.2020 18:48 Ответить
 
 