С начала суток наемники РФ дважды нарушили режим прекращения огня вблизи Водяного, - штаб ОС

Наемники РФ с начала суток дважды нарушили договоренности, которые вступили в действие 27 июля 2020.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ОС.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" недалеко от населенного пункта Водяное противник открывал огонь из станкового автоматического гранатомета. Кроме того, на этом же участке враг совершил дистанционное минирование позиций наших войск, использовав несколько запрещенных мин ПОМ-2.

Боевых потерь и ранений в результате выстрелов среди украинских защитников нет.

Надлежаще исполняют задания в районе проведения операции другие составляющие сил обороны. Саперами ГСЧС разминированы более 7 гектаров территории в прифронтовом районе и переданы на уничтожение 125 взрывоопасных предметов.

Украинские воины продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки.

Читайте: Бизнесмен Митрофанов: Российский бизнесмен Ростовцев финансирует наемников РФ на востоке Украины