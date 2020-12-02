Кабмин разрешил использовать персональные данные больных с COVID-19 и медиков без их согласия

Кабинет Министров разрешил государственным органам использовать некоторые персональные данные без согласия владельца. Разрешение будет действовать до конца карантина и в течение 30 дней после его окончания.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, в сравнительной таблице к проекту постановления "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров от 22 июля 2020 №641", указано, что на период карантина временно разрешается обработка персональных данных лиц с подозрением на инфицирование или с подтвержденным диагнозом заболевания COVID-19 и медицинских работников.

Так, Национальной службе здоровья разрешено обрабатывать данные о фамилии, имени, отчестве, дате рождения, месте рождения и проживания, работы или учебы, номера телефона, диагноза, места госпитализации, сведений о состоянии здоровья "и других персональных данных в порядке информационного взаимодействия между указанными субъектами".

В документе также отмечается, что данные подлежат обезличиванию, а в случае невозможности - уничтожению в течение 30 дней после принятия решения об отмене карантина.

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