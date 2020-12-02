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Новости Коронавирус и карантин
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Кабмин разрешил использовать персональные данные больных с COVID-19 и медиков без их согласия

Кабмин разрешил использовать персональные данные больных с COVID-19 и медиков без их согласия

Кабинет Министров разрешил государственным органам использовать некоторые персональные данные без согласия владельца. Разрешение будет действовать до конца карантина и в течение 30 дней после его окончания.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, в сравнительной таблице к проекту постановления "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров от 22 июля 2020 №641", указано, что на период карантина временно разрешается обработка персональных данных лиц с подозрением на инфицирование или с подтвержденным диагнозом заболевания COVID-19 и медицинских работников.

Так, Национальной службе здоровья разрешено обрабатывать данные о фамилии, имени, отчестве, дате рождения, месте рождения и проживания, работы или учебы, номера телефона, диагноза, места госпитализации, сведений о состоянии здоровья "и других персональных данных в порядке информационного взаимодействия между указанными субъектами".

В документе также отмечается, что данные подлежат обезличиванию, а в случае невозможности - уничтожению в течение 30 дней после принятия решения об отмене карантина.

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Автор: 

Кабмин (14025) карантин (16729) защита персональных данных (40) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
Ковид становится все страшнее и страшнее
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02.12.2020 17:59
+4
Коли нормально говориш про порушення прав людини у =боротьбі= з вірусом - тебе обзивають і принижують. І всіх тих, хто так вважає.
Перестрашені готові на все.
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02.12.2020 19:30
+3
Главное начать, а там привыкните.
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02.12.2020 18:03
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Ковид становится все страшнее и страшнее
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02.12.2020 17:59 Ответить
Главное начать, а там привыкните.
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02.12.2020 18:03 Ответить
Надо же с кого-то начинать.
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02.12.2020 18:32 Ответить
Что статистика по болезни нужна для понимания хода процесса и прогнозирования - никто не отрицает. Но при чём номер телефона, место рождения или имя? Какую роль в распространении вируса, по мнению Кабмина и Нац. службы здоровья, могут иметь эти персональные данные?
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02.12.2020 18:24 Ответить
... кричали гости.
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02.12.2020 18:27 Ответить
Сразу же возникло подозрение, что количество больных Ковидом резко возрастет.
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02.12.2020 18:29 Ответить
та не волнуйтесь ! это такая государственная программа - помощи всем переболевшим (наверное деньги за лечение и лекарства возвращать начнут... а вот шоколадки без чека - хрен там)))
(сарказм, пардон)
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02.12.2020 18:45 Ответить
Что статистика по болезни нужна для понимания хода процесса и прогнозирования - никто не отрицает. Но при чём номер телефона, место рождения или имя? Какую роль в распространении вируса, по мнению Кабмина и Нац. службы здоровья, могут иметь эти персональные данные?
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02.12.2020 18:55 Ответить
Это грубое нарушение Конституции.
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02.12.2020 19:11 Ответить
Права людини, де ви ...Ау Концтабір завжди починається Однаково. Приходить до влади 'кольоровий' непотріб й ...,створює для себе рай
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02.12.2020 19:38 Ответить
Коли нормально говориш про порушення прав людини у =боротьбі= з вірусом - тебе обзивають і принижують. І всіх тих, хто так вважає.
Перестрашені готові на все.
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02.12.2020 19:30 Ответить
Досить налякати стадо,й воно непомітить,що його вирізають...Людина істота надзвичайно тупа...
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02.12.2020 19:40 Ответить
ваши права и свободы уничтожаются с молниеностной скоростью, вы продолжаете молчать
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02.12.2020 20:54 Ответить
GDPR? Тьху, это в Европе
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02.12.2020 21:18 Ответить
 
 