Стоимость лечения Зеленского и Ермака отдельно не подсчитывали, на обустройство рабочей зоны не тратились - в больнице все предусмотрено, - ответ "Феофании"

Клиническая больница "Феофания" назвала ориентировочную сумму, которая была потрачена на лечение от COVID-19 президента Украины Владимира Зеленского и главы его Офиса Андрея Ермака.

Об этом сообщили в больнице в ответ на запрос Радіо Свобода, информирует Цензор.НЕТ.

"Стоимость лечения каждого гражданина Украины с коронавирусной болезнью COVID-19, в том числе и президента Украины или председателя Офиса Президента Украины, независимо от статуса, составляет в среднем 7800 гривен и может изменяться в соответствии с тяжестью течения и стадии заболевания", - говорится в ответе.

В то же время в "Феофании" указали, что "отдельно подсчет стоимости лечения президента Украины Владимира Зеленского и председателя Офиса Президента Андрея Ермака не проводился".

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В больнице также отметили, что "для обустройства рабочей зоны президенту Украины клиническая больница "Феофания" никаких средств не затратила".

"Помещение для лечения и работы президента Украины… предусмотрены проектом здания", - информирует больница "Феофания".

Как сообщалось, 9 ноября президент Украины Владимир Зеленский и руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщили, что заболели Covid-19. Позже советник Ермака Михаил Подоляк рассказал, что Зеленский и Ермак проходят лечение от COVID-19 в больнице "Феофания". Оба получили в начале прошлой недели негативные тесты на COVID-19.

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