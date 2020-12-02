Стоимость лечения Зеленского и Ермака отдельно не подсчитывали, на обустройство рабочей зоны не тратились - в больнице все предусмотрено, - ответ "Феофании"
Клиническая больница "Феофания" назвала ориентировочную сумму, которая была потрачена на лечение от COVID-19 президента Украины Владимира Зеленского и главы его Офиса Андрея Ермака.
Об этом сообщили в больнице в ответ на запрос Радіо Свобода, информирует Цензор.НЕТ.
"Стоимость лечения каждого гражданина Украины с коронавирусной болезнью COVID-19, в том числе и президента Украины или председателя Офиса Президента Украины, независимо от статуса, составляет в среднем 7800 гривен и может изменяться в соответствии с тяжестью течения и стадии заболевания", - говорится в ответе.
В то же время в "Феофании" указали, что "отдельно подсчет стоимости лечения президента Украины Владимира Зеленского и председателя Офиса Президента Андрея Ермака не проводился".
В больнице также отметили, что "для обустройства рабочей зоны президенту Украины клиническая больница "Феофания" никаких средств не затратила".
"Помещение для лечения и работы президента Украины… предусмотрены проектом здания", - информирует больница "Феофания".
Как сообщалось, 9 ноября президент Украины Владимир Зеленский и руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщили, что заболели Covid-19. Позже советник Ермака Михаил Подоляк рассказал, что Зеленский и Ермак проходят лечение от COVID-19 в больнице "Феофания". Оба получили в начале прошлой недели негативные тесты на COVID-19.
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И это не шутки, с хорошим адвокатом, зацепится, раз плюнуть1
Обратите внимание на то, что диарея у воровитого фигляра началась аккурат в день победы Байдена. Совпадение?
Правда об этом не расскажет CNN и другие наследники программы "Время"
Как говорил Остап "Лёд тронулся..."
но из коронавирусного фонда я думаю, почти уверен... что что-то таки списали-выделили на лечение хитрости у зе и завхоза...
(ніт)
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Веселая компания собралась в ОПУ под крылышком Ермака Лоббисты Ахметова, коррупционеры, агенты России, просто идиоты. И Зеленский ...
Воно так лікувалось, як його батьки живуть у Кривому.