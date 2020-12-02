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Новости Коронавирус и карантин
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Стоимость лечения Зеленского и Ермака отдельно не подсчитывали, на обустройство рабочей зоны не тратились - в больнице все предусмотрено, - ответ "Феофании"

Стоимость лечения Зеленского и Ермака отдельно не подсчитывали, на обустройство рабочей зоны не тратились - в больнице все предусмотрено, - ответ

Клиническая больница "Феофания" назвала ориентировочную сумму, которая была потрачена на лечение от COVID-19 президента Украины Владимира Зеленского и главы его Офиса Андрея Ермака.

Об этом сообщили в больнице в ответ на запрос Радіо Свобода, информирует Цензор.НЕТ.

"Стоимость лечения каждого гражданина Украины с коронавирусной болезнью COVID-19, в том числе и президента Украины или председателя Офиса Президента Украины, независимо от статуса, составляет в среднем 7800 гривен и может изменяться в соответствии с тяжестью течения и стадии заболевания", - говорится в ответе.

В то же время в "Феофании" указали, что "отдельно подсчет стоимости лечения президента Украины Владимира Зеленского и председателя Офиса Президента Андрея Ермака не проводился".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине коронавирусом переболело примерно 3% населения, - замглавы Минздрава Микичак

В больнице также отметили, что "для обустройства рабочей зоны президенту Украины клиническая больница "Феофания" никаких средств не затратила".

"Помещение для лечения и работы президента Украины… предусмотрены проектом здания", - информирует больница "Феофания".

Как сообщалось, 9 ноября президент Украины Владимир Зеленский и руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщили, что заболели Covid-19. Позже советник Ермака Михаил Подоляк рассказал, что Зеленский и Ермак проходят лечение от COVID-19 в больнице "Феофания". Оба получили в начале прошлой недели негативные тесты на COVID-19.

Также читайте: Ермак вылечился от коронавируса: "Приступаю к работе в обычном режиме"

Автор: 

Зеленский Владимир (20232) карантин (16729) Феофания (79) Ермак Андрей (1256) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+37
Стоимость лечения Зеленского и Ермака отдельно не подсчитывали, на обустройство рабочей зоны не тратились - в больнице все предусмотрено, - ответ "Феофании" - Цензор.НЕТ 1492
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02.12.2020 18:29
+30
Стоимость лечения Зеленского и Ермака отдельно не подсчитывали, на обустройство рабочей зоны не тратились - в больнице все предусмотрено, - ответ "Феофании" - Цензор.НЕТ 1252
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02.12.2020 18:34
+20
Феофания за лечение одного больного ковидом со стороны выставляет счет более 100 тыс.грн.
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02.12.2020 18:33
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Стоимость лечения Зеленского и Ермака отдельно не подсчитывали, на обустройство рабочей зоны не тратились - в больнице все предусмотрено, - ответ "Феофании" - Цензор.НЕТ 1492
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02.12.2020 18:29 Ответить
Якщо не підрахову4али, значить вонир НЕ платили.... Бо всім пересічним дуже ретельно підраховують, і вони -ПЛАТЯТЬ як за ліки, операції, так і "лікування" так і за харчування!!!
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02.12.2020 18:55 Ответить
Вартість лікування Зеленського і Єрмака окремо не підраховували, на облаштування робочої зони не витрачалися - в лікарні все передбачено, - відповідь "Феофанії" - Цензор.НЕТ 9406
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02.12.2020 23:05 Ответить
Вартість лікування Зеленського і Єрмака окремо не підраховували, на облаштування робочої зони не витрачалися - в лікарні все передбачено, - відповідь "Феофанії" - Цензор.НЕТ 4833
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02.12.2020 23:15 Ответить
Вартість лікування Зеленського і Єрмака окремо не підраховували, на облаштування робочої зони не витрачалися - в лікарні все передбачено, - відповідь "Феофанії" - Цензор.НЕТ 7357
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02.12.2020 23:18 Ответить
отак взяв і повірив
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02.12.2020 18:30 Ответить
а я верю...не было там никакого ковида.разве шо капельница после передоза.физраствор-он недорогой
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02.12.2020 18:37 Ответить
Нє, ну ти послухай !

Стоимость лечения Зеленского и Ермака отдельно не подсчитывали, на обустройство рабочей зоны не тратились - в больнице все предусмотрено, - ответ "Феофании" - Цензор.НЕТ 4972
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02.12.2020 18:40 Ответить
Надо выключать телик с видосами и завешивать зеркала,а оно еще дергаеться,пздц...
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02.12.2020 19:17 Ответить
Як казав Глєб Жеглов: "Значицца нє било єго там!" (С)
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02.12.2020 18:39 Ответить
слуга наріда в отдельной от наріда палате, а обещал велосипед, не более...
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02.12.2020 18:31 Ответить
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02.12.2020 18:31 Ответить
Зашибись. Бесплатно. Завтра я приеду на лечение. И зона рабочая уже готова. И тратится не надо.
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02.12.2020 18:31 Ответить
И тебе тоже "связь" нужно... а Ермак у тебя есть?...
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02.12.2020 18:47 Ответить
Опять цирк ? К чему ? В стране карантин .
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02.12.2020 18:31 Ответить
как ленин с зиновьевым вдвоем в шалаше
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02.12.2020 19:44 Ответить
Что запрос идиотский, что ответ.
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02.12.2020 18:33 Ответить
Феофания за лечение одного больного ковидом со стороны выставляет счет более 100 тыс.грн.
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02.12.2020 18:33 Ответить
Теперь все кто платил, через суд, имеют право на возврат 93 тысяч...
И это не шутки, с хорошим адвокатом, зацепится, раз плюнуть1
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02.12.2020 18:50 Ответить
Они придумают новый иезуитский ответ.
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02.12.2020 18:55 Ответить
Стоимость лечения Зеленского и Ермака отдельно не подсчитывали, на обустройство рабочей зоны не тратились - в больнице все предусмотрено, - ответ "Феофании" - Цензор.НЕТ 1252
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02.12.2020 18:34 Ответить
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02.12.2020 18:36 Ответить
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02.12.2020 18:41 Ответить
Ліл!
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02.12.2020 19:47 Ответить
Щось немає жодного зебіла, який би зараз порівнював Янелоха з Рейганом. А до виборів як порівнювали, аж з трусів вистрибували.
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03.12.2020 01:05 Ответить
Большинство жителей Украины тоже не лечились в Феофании. Но они хоть вид не делали...
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02.12.2020 18:35 Ответить
я спав але бачив, як вони стояли в дешевій соціальній аптеці та купували набори, кров моча серветки рукавички і по рошеновські шоколаді для сестричок
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02.12.2020 18:36 Ответить
Сегодня от ковида умер актер Борис Плотников, ака Борменталь...
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02.12.2020 18:37 Ответить
А чому кожензнаспрезидентів там не лікують?
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02.12.2020 18:37 Ответить
Рилом не вийшли...
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02.12.2020 18:51 Ответить
А от чего этих зельоных идиотов лечили? Мозги пытались имплантировать? Так там даже место для мозгов не предусмотрено.
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02.12.2020 18:39 Ответить
От диареи.
Обратите внимание на то, что диарея у воровитого фигляра началась аккурат в день победы Байдена. Совпадение?
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03.12.2020 08:18 Ответить
А вы знаете, что товарищ обама арестован и прямо сейчас договаривается о сделке со следствием и сливает всех хозяев, пароли, явки..
Правда об этом не расскажет CNN и другие наследники программы "Время"
Как говорил Остап "Лёд тронулся..."
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02.12.2020 18:39 Ответить
Совсем уже поехали от бессилия рахи...Обама у них арестован...
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02.12.2020 19:18 Ответить
Обама ж вам всі під'їзди обпісяв на расєі, за це й арештували.
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03.12.2020 01:02 Ответить
может Феофания сама по себе ничего и не оплачивала...может...
но из коронавирусного фонда я думаю, почти уверен... что что-то таки списали-выделили на лечение хитрости у зе и завхоза...
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02.12.2020 18:39 Ответить
Стоимость лечения Зеленского и Ермака отдельно не подсчитывали, на обустройство рабочей зоны не тратились - в больнице все предусмотрено, - ответ "Феофании" - Цензор.НЕТ 1784
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02.12.2020 18:39 Ответить
Практически одними санбюлетнями вилечили наших зубажєлых сцарьков.
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02.12.2020 18:40 Ответить
а как щас работают трипдачи? лечат трипер как и раньше отрезают головку?
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02.12.2020 18:40 Ответить
Стоимость лечения Зеленского и Ермака отдельно не подсчитывали, на обустройство рабочей зоны не тратились - в больнице все предусмотрено, - ответ "Феофании" - Цензор.НЕТ 3640
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02.12.2020 18:41 Ответить
Медицина там бессильна...
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02.12.2020 18:42 Ответить
Ветеринарія....
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02.12.2020 18:51 Ответить
это таки любовь наверное - и заболеть в один день и лежать в одной больничке и легкая форма у обоих (или обеих))) и вылечились в один день и никак не отразилось на здоровье...
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02.12.2020 18:47 Ответить
Как не отразилось на здоровье? А морда не влезающая в телевизор что, не в счет?...
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02.12.2020 18:53 Ответить
ну да...морды там на больничных бесплатных харчах... подкачались салом (ушей не видно за щеками, лежащими на плечах))) ..тут как бы в здоровом тельце...здоровый душок))))
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02.12.2020 18:58 Ответить
Так получается, что не Ленка - первая леди, а Дерьмак? Пора им уже съехаться и жить вместе, в Лукьяновском СИЗО....
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02.12.2020 20:22 Ответить
Сенсация! Я рыдаю.Феофания лучше Панамы,Испании и Мальдив вместе взятых.Схемы Раскрыли жесточайшую коррупцию !! Ай,Ай Яй!!Какое сказочное свинство!!.Сплошные сенсации по 40 раз в день!
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02.12.2020 18:49 Ответить
Вартість лікування Зеленського і Єрмака окремо не підраховували, на облаштування робочої зони не витрачалися - в лікарні все передбачено, - відповідь "Феофанії" - Цензор.НЕТ 3849
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02.12.2020 18:50 Ответить
Вартість лікування Зеленського і Єрмака окремо не підраховували, на облаштування робочої зони не витрачалися - в лікарні все передбачено, - відповідь "Феофанії" - Цензор.НЕТ 2257
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02.12.2020 18:53 Ответить
А якщо скорочено - то даун.
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02.12.2020 19:02 Ответить
зе-моча в глазки очередная, на бубочку 8к нривен всего потратили, ага, как весь нарід...
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02.12.2020 18:52 Ответить
Вартість лікування Зеленського і Єрмака окремо не підраховували, на облаштування робочої зони не витрачалися - в лікарні все передбачено, - відповідь "Феофанії" - Цензор.НЕТ 8404
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02.12.2020 18:52 Ответить
ага. личили как прастова слесаря трубапрактнава цэха...
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02.12.2020 18:54 Ответить
Ну і для чого цей "жалкій лєпєт оправданія"? Народу і так все зрозуміло.
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02.12.2020 19:04 Ответить
Стоимость лечения каждого гражданина Украины с коронавирусной болезнью COVID-19, в том числе и президента Украины или председателя Офиса Президента Украины, независимо от статуса, составляет в среднем 7800 гривен и может изменяться в соответствии с тяжестью течения и стадии заболевания", - говорится в ответе.Источник: https://censor.net/ru/n3234616 и Хто поверит, что стоимость лечения гражданина Украины 7800 грн и Хто поверит, что стоимость лечения преЗЕдента Украины и вгодованого председателя оффыса 7800 грн
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02.12.2020 19:16 Ответить
https://toneto.net/news/kultura/sluga-iz-bukingemskogo-dvortsa-ukral-tsennosti-na--135-tisyach Слуга из Букингемского дворца украл ценности на $135 тысяч ...Вартість лікування Зеленського і Єрмака окремо не підраховували, на облаштування робочої зони не витрачалися - в лікарні все передбачено, - відповідь "Феофанії" - Цензор.НЕТ 3585.интересно а сколько наши СЛУГИ тырят у народа?.
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02.12.2020 19:20 Ответить
Ну тут вони брехати точно не будуть. Вірю
(ніт)
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02.12.2020 19:52 Ответить
То есть, все включено?
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02.12.2020 20:15 Ответить
Ну вот..... уж кто бы сомневался !!!!! Верим на 150% !!!!
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02.12.2020 20:48 Ответить
Если Кернес и вправду заболел короновирусом,а не просто "под шумок" захотел отдохнуть,то он сразу поехал за границу.Только там сейчас есть всё в том качестве (включая персонал) и наличии препаратов и тестеров....Все "переболевшие" (если не грипповым насморком и бронхитом) топ-чиновники Украины и политики-просто симулянты.Лни даже зубы ездят дечыить за границей.а тут угроза жизни...))
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02.12.2020 21:30 Ответить
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tZE inform

@tZEinform


Веселая компания собралась в ОПУ под крылышком Ермака Лоббисты Ахметова, коррупционеры, агенты России, просто идиоты. И Зеленский ...
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02.12.2020 21:54 Ответить
Просто адийоты-Это 73% проголосовавших за Это.
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02.12.2020 22:41 Ответить
А чи був пацієнт? Лікувалось воно..як на лижах в Буковелі каталось.
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03.12.2020 00:50 Ответить
Хуцпа!
Воно так лікувалось, як його батьки живуть у Кривому.
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03.12.2020 00:56 Ответить
какая пиступная зрадулька.
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03.12.2020 01:45 Ответить
так вони в одному ліжку лежали?
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03.12.2020 02:25 Ответить
 
 