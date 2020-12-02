Кабмин готовит проект массового тестирования на COVID-19 в областных центрах и крупных городах, – Шмыгаль
Кабинет Министров разрабатывает проект массового тестирования на COVID-19 в областных центрах и крупных городах.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Кабмин работает над проектом тотального тестирования на COVID-19. Приоритеты - Киев и область, областные центры и большие города с населением более 100 тыс. человек", - сказал примьер.
Комментируя программу вакцинирования от COVID-19, Шмыгаль отметил, что правительство готовит детальный план действий и ведет переговоры с поставщиками.
"Мы являемся участниками глобальной системы COVAX, в рамках которой получим определенное количество вакцин. Кроме того, правительство ведет переговоры по поводу поставок вакцин с Pfizer и AstraZeneca", - пояснил он Уже во втором квартале следующего года в Украине начнется вакцинирование", - подчеркнул премьер-министр.
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Очень даже оперативно. Почти можно сказать МГНОВЕННО отреагировал менеджер Ахметова на пандемию.
Вот как цыгане на вокзале.-
- Вот, лох идет
- ну и ?
- его надо развести
-
А наші лише тестування планують.
Ото тормози..
ну и анализы "осадков" тоже показали шо это отнюдь не оксид фиалок
вопросы, их есть у мну(сопротивляется СБУ)
В мене випадок був. В 2003 р. поступав в аспірантуру, серед інших документів вимагалась довідка про стан здоров'я. Мені мій терапевт відмовлявся її підписувати, бо в мене не вистачало щеплення від дифтерії. Довелося йти робити.
это ж не с трибуны гавкнуть...
Шмыгаааль... ну, ты понял( )
я не виноват...мне так написали...
мои корабельные сосны или дубы...
как тот шо под клетчатым одеялом, азер - оп,. и поциента низзя в КПЗ как этого.... лысый, прострелил ногу алкашу который.... ну вы понял
А то шо уже не хожу на выборы - это скорей от отврашения. на вторые, там где Зеля и ПАП - тупо реально не ходил от того шо один меня называл салоедом(да) - геем(нет)(ролик видел?), а второй - типо я жить не мог без папирця шо там одним попам стали более бабла блатить чем РПЦ.
ну бред же, а вот недавно общался с пацаном шо за Зелю - чуть не обосрался, они же поехавшие.
я скажу - Мадам, а вам никогда не чувствовалось шо "все расписано"? м?
вот чуть почитываю про тов. Гитлера и видно, впрочем как и про Наполеона, не читал, шо есть "судьба", оказывается. У того же Пушкина, дом Колотушкина и прочих, вот и Г.ЮЦ. - тоже туда же, Сципион, Ганнибал первый и вторы(о)й, так что
нефиг наезжать на нашего Путина, святой членовек!!!11
..ті "тести" ТІЛЬКИ добавляють страху Людині -ліків ще НЕМА ... і ПРИБУТКИ тим хто каже що пам"ятає Клятву Гіпократа . тому вони свідомо включають ПАНІКУ.... бо ж за даними самого ЦСУ кількість смертей від ковід складає 0.7 % від ВСІХ померлих ... найбільше серцево-судинні і онкологічні захворювання .. про них МОВЧАТЬ бо то НЕдає прибутку .. а тут маски тести вакцина і - ВСЕ це до ОДНОГО місця в РЕАЛЬНОМУ лікуванні .. .. таке ДИКІСТЬ і ВАРВАРСТВО захопили Життєвий простір... БУДЬТЕ ПИЛЬНІ Люди ... повторю ПСИХІЧНІ втрати Людини ВТРИЧІ перевершують ФІЗИЧНІ ... а от ЗНАННЯМ-розумом МОЖУТЬ вберегтися ... ВИХОВУЙТЕ Силу Духу і формуйте моцний Організм все Життя ..наснаги і Здоров"я