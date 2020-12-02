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Микитась возместил 50 млн грн из 81,6 млн по делу о завладении имуществом Нацгвардии

Микитась возместил 50 млн грн из 81,6 млн по делу о завладении имуществом Нацгвардии

Подозреваемый в завладении имуществом Нацгвардии экс-депутат добровольно возместил в госбюджет 50 млн грн от общей суммы убытков в 81 млн 640 тыс грн.

Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины, информирует Цензор.НЕТ.

При этом в сообщении не указывается имя и фамилия подозреваемого, однако упоминается, что он также является бенефициарным собственником (контроллером) ООО "Укрбуд Девелопмент", что указывает на Максима Микитася, народного депутата Верховной Рады VIII созыва.

Ему, а также еще семерым лицам, инкриминируется участие в коррупционной схеме. В этом же производстве наложен арест на имущество подозреваемых стоимостью более 300 млн и в доход государства взыскано залог 30 млн за нарушение возложенных на подозреваемого обязанностей.

Читайте на Цензор.НЕТ: Микитась о Татарове: Это он автор схем, по которым и увели "Укрбуд"

"По данным следствия, в 2000-х годах ГУ внутренних войск МВД Украины (с марта 2014 года - ГУ Нацгвардии Украины) и ООО-застройщик заключили соглашение, по которому на территории бывшей военной части должны были построить жилой комплекс. В обмен на земельный участок площадью около 1 га в центре Киева Нацгвардия должна была получить в жилом комплексе 50 квартир и 30 паркомест. Однако в 2016-2017 гг. стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме на окраине Киева. Стоимость этих квартир оказалась почти 81,64 млн грн меньше стоимость квартир, которые должна была получить Нацгвардия на старте договоренностей", - говорится в сообщении.

Также на Цензор.НЕТ: Микитась засвидетельствовал совершение преступления Татаровым и предоставил соответствующие доказательства, - агент НАБУ Шевченко

Начиная с мая 2020 подозреваемые в уголовном производстве знакомятся с материалами следствия перед направлением обвинительного акта в суд.

Автор: 

НАБУ (4218) убытки (392) ущерб (93) Микитась Максим (153)


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Топ комментарии
+3
Если на то пошло, то хотя бы в трое возместил от всей суммы, а так х........ , украл на 100 возместил на 50, на те и живу, анекдот.
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02.12.2020 19:30
+3
Так с т а т т я ж з КЕОНФІСКАЦІЄЮ! Коли буржуїв - ворів обнулять? Ворон-ворону......
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02.12.2020 19:34
+3
Это слезы, вот если бы мойшу за яйца взять, про МВФ забыли бы.
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02.12.2020 19:38
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Правила форума Совет форумчан
А ще 30?

ААА, розумію, то процент за "чесність" )))
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02.12.2020 19:27 Ответить
А можна і мені так?
Взяв у держави 100, повернув 70 і залишаєшся на свободі чесною людиною?

Можна, якщо взяв більше 100к, а краще 100 мільйонів!
Тоді все можна)
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02.12.2020 19:30 Ответить
Так с т а т т я ж з КЕОНФІСКАЦІЄЮ! Коли буржуїв - ворів обнулять? Ворон-ворону......
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02.12.2020 19:34 Ответить
Ви багато чули про конфіскацію?
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02.12.2020 19:36 Ответить
А еще 30 надо искать в ОП. Неужели думаете, что он только в свой карман положил всю сумму?
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02.12.2020 19:56 Ответить
А це має різницю, де він подів залишки?
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02.12.2020 22:18 Ответить
Конечно имеет. Не зря же Генпрокурорша отколола вчера трюк с отстранением процессуальных прокуроров по этому делу и фактически вытащила из-под ареста зам.главу ОП.
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02.12.2020 22:31 Ответить
Це теж не має різниці! Влада просякнута корупцією.

Вішати на ліхтарях треба 99.999 влади. Помика не важлива! Боженька простить таку помилку.
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02.12.2020 22:39 Ответить
Если на то пошло, то хотя бы в трое возместил от всей суммы, а так х........ , украл на 100 возместил на 50, на те и живу, анекдот.
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02.12.2020 19:30 Ответить
-Вчора купив за 1$.
-Сьогодні продав за 3$.
-На ці 2 проценти і живу(
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02.12.2020 19:34 Ответить
нуПутина у вас арифметика
шоп я так жи* то)
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02.12.2020 19:36 Ответить
Ну, там хоть купил, а тут ВКРАВ, в наглую и на проценты живет.
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02.12.2020 19:38 Ответить
А йому "какая разница"?
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02.12.2020 19:41 Ответить
Микитась возместил 50 млн грн из 81,6 млн по делу о завладении имуществом Нацгвардии - Цензор.НЕТ 9626
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02.12.2020 19:33 Ответить
Цитата Вольнова - При "Порохе" я не переживал - "сдаст ли".

Я тоже. Правда меня бомбила беганина с попами и каким-то истком с иероглифами, так как я не верю шо Вселеной 6700 лет... да в это и сами веруны Яхвопитеки не верят то
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02.12.2020 19:39 Ответить
Возместил половину и невиновен? Дела и срока не будет? Ну может он хоть самоизолируется?
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02.12.2020 19:35 Ответить
Это слезы, вот если бы мойшу за яйца взять, про МВФ забыли бы.
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02.12.2020 19:38 Ответить
50 в бюджет, 10 прокурору, 10 судье, 10 мыкытасю, все поровну, ленин завещал делится!
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02.12.2020 19:39 Ответить
А ведь Ленин был крепок, у мну дед, после ссылки вна Сибирь, о Ленине отзывался не иначе как - Великий чоловік - это я х.з. как надо было делать шоб дед, атеист, настолько ..... не знаю, боялся что ли, лысого ублюдка сифилисного то
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02.12.2020 19:42 Ответить
30 мильенов?...это за нервы..тяжелая была работа..здоровье подлечить надобно.
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02.12.2020 19:40 Ответить
Смотрю, Микитась здесь в почете. А как насчет инвесторов "Укрбуда"? Сами виноваты?
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02.12.2020 19:42 Ответить
Микитась не може бути НЕ В ПОШАНІ. Навіть пробиття битою по голові не приведе до летального наслідку!
Дуже міцна голова(
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02.12.2020 19:51 Ответить
Интересно, сколько квартир пообещал застройщик и сколько по факту передаст после сдачи объекта в эксплуатацию, в свечке свечку на территории воинской части возле метро Берестейская.
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02.12.2020 20:17 Ответить
Стаття 1 Закону Про Нацгвардію - «Нацгвардія України входить до системи МВС України». Это значит, что все назначения в Нацгвардии идут через МВД. Скажите кто-то еще верит, что какойто Мыкытась и руководитель Нацгвардии сами решили вопрос распилить 80 миллионов? Без согласования свыше ? Вез координации схемы со стороны например "рюкзачного героя" который до сих пор является советником министра (с кабинетом, приемной и секретаршей). Вопрос рюкзаков на пару миллионов рулился на верху а тут 80 миллионов и Мыкытась сам провернул все? Не смешите людей. Сделка со следствием должна вывести не на мелочь а на реальных людей которые принимали решение по этой схеме.
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02.12.2020 22:10 Ответить
Это только у тебя на кацапии надо "согласования свыше" В Украине имеют смелость воровать безо всяких согласований
Хотя в целом дело шито белыми нитками, поскольку фигурирует разница в оценочной стоимости квартир в 80 млн грн, а не реально украденных деньгах
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02.12.2020 22:46 Ответить
 
 