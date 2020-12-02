Микитась возместил 50 млн грн из 81,6 млн по делу о завладении имуществом Нацгвардии
Подозреваемый в завладении имуществом Нацгвардии экс-депутат добровольно возместил в госбюджет 50 млн грн от общей суммы убытков в 81 млн 640 тыс грн.
Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины, информирует Цензор.НЕТ.
При этом в сообщении не указывается имя и фамилия подозреваемого, однако упоминается, что он также является бенефициарным собственником (контроллером) ООО "Укрбуд Девелопмент", что указывает на Максима Микитася, народного депутата Верховной Рады VIII созыва.
Ему, а также еще семерым лицам, инкриминируется участие в коррупционной схеме. В этом же производстве наложен арест на имущество подозреваемых стоимостью более 300 млн и в доход государства взыскано залог 30 млн за нарушение возложенных на подозреваемого обязанностей.
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"По данным следствия, в 2000-х годах ГУ внутренних войск МВД Украины (с марта 2014 года - ГУ Нацгвардии Украины) и ООО-застройщик заключили соглашение, по которому на территории бывшей военной части должны были построить жилой комплекс. В обмен на земельный участок площадью около 1 га в центре Киева Нацгвардия должна была получить в жилом комплексе 50 квартир и 30 паркомест. Однако в 2016-2017 гг. стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме на окраине Киева. Стоимость этих квартир оказалась почти 81,64 млн грн меньше стоимость квартир, которые должна была получить Нацгвардия на старте договоренностей", - говорится в сообщении.
Также на Цензор.НЕТ: Микитась засвидетельствовал совершение преступления Татаровым и предоставил соответствующие доказательства, - агент НАБУ Шевченко
Начиная с мая 2020 подозреваемые в уголовном производстве знакомятся с материалами следствия перед направлением обвинительного акта в суд.
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ААА, розумію, то процент за "чесність" )))
Взяв у держави 100, повернув 70 і залишаєшся на свободі чесною людиною?
Можна, якщо взяв більше 100к, а краще 100 мільйонів!
Тоді все можна)
Вішати на ліхтарях треба 99.999 влади. Помика не важлива! Боженька простить таку помилку.
-Сьогодні продав за 3$.
-На ці 2 проценти і живу(
шоп я так жи* то)
Я тоже. Правда меня бомбила беганина с попами и каким-то истком с иероглифами, так как я не верю шо Вселеной 6700 лет... да в это и сами веруны Яхвопитеки не верят то
Дуже міцна голова(
Хотя в целом дело шито белыми нитками, поскольку фигурирует разница в оценочной стоимости квартир в 80 млн грн, а не реально украденных деньгах