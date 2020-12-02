"Тедис" не заплатил 3,4 млрд в бюджет, а вы забираете последнее у мелких ФОПов, - Качура

Народный депутат Украины Александр Качура считает, что "налоговый майдан" не закончится после вчерашнего голосования в Верховной Раде по отсрочке фискализации, а наоборот – только по-настоящему начнется, потому что государство оказывает давление на мелких предпринимателей, но не способно заставить олигархов платить налоги.

Об этом он заявил сегодня с трибуны Верховной Рады Украины, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"И после вчерашнего голосования многие депутаты из нашей фракции думают, что на этом закончится налоговый майдан. Нет. Он только начинается. Я уверен, что предприниматели будут возмущаться еще больше, потому что выходили они не за отсрочку фискализации – а за полную отмену.Почему? Потому что они чувствуют несправедливость и вопрос тут не в кассовых аппаратах. Мы начали заниматься маленькими, а должны – большим бизнесом, который не платит налоги и выводит деньги в офшоры. Простой пример. Табачный монополист "Тедис Украина", который проиграл суд украинскому государству и должен заплатить 3 миллиарда 400 миллионов гривен, официально заявляет – мы не будем платить. Прошу правоохранительные органы, исполнительную службу, Антимонопольный комитет посмотреть на это. Посмотрите на олигархат, посмотрите на большие компании, которые не платят налоги, вместо того, чтобы затягивать петлю на шее малого бизнеса и забирать у них последнее", - сказал Качура.

Качура также добавил, что "в Украине для больших компания "особенные законы", а для маленьких – фискальное давление и давление государства", что является несправедливым и провоцирует протесты.

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Напомним, Северный апелляционный хозяйственный суд Киева 25 ноября отказал в удовлетворении иска компании "Тедис Украина" относительно штрафа Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) в 3,4 млрд грн.

26 ноября "Схемы" показали, как владелец компании "Тедис-Украина" Борис Кауфман приезжает на встречи в Офис Президента, Кабмин и министерство внутренних дел.

Вчера, 1 декабря, Верховная Рада Украины после протестов мелких предпринимателей проголосовала за отсрочку фискализации для ФОПов до 2022 года.

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