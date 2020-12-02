"Тедис" не заплатил 3,4 млрд в бюджет, а вы забираете последнее у мелких ФОПов, - Качура
Народный депутат Украины Александр Качура считает, что "налоговый майдан" не закончится после вчерашнего голосования в Верховной Раде по отсрочке фискализации, а наоборот – только по-настоящему начнется, потому что государство оказывает давление на мелких предпринимателей, но не способно заставить олигархов платить налоги.
Об этом он заявил сегодня с трибуны Верховной Рады Украины, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"И после вчерашнего голосования многие депутаты из нашей фракции думают, что на этом закончится налоговый майдан. Нет. Он только начинается. Я уверен, что предприниматели будут возмущаться еще больше, потому что выходили они не за отсрочку фискализации – а за полную отмену.Почему? Потому что они чувствуют несправедливость и вопрос тут не в кассовых аппаратах. Мы начали заниматься маленькими, а должны – большим бизнесом, который не платит налоги и выводит деньги в офшоры. Простой пример. Табачный монополист "Тедис Украина", который проиграл суд украинскому государству и должен заплатить 3 миллиарда 400 миллионов гривен, официально заявляет – мы не будем платить. Прошу правоохранительные органы, исполнительную службу, Антимонопольный комитет посмотреть на это. Посмотрите на олигархат, посмотрите на большие компании, которые не платят налоги, вместо того, чтобы затягивать петлю на шее малого бизнеса и забирать у них последнее", - сказал Качура.
Качура также добавил, что "в Украине для больших компания "особенные законы", а для маленьких – фискальное давление и давление государства", что является несправедливым и провоцирует протесты.
Напомним, Северный апелляционный хозяйственный суд Киева 25 ноября отказал в удовлетворении иска компании "Тедис Украина" относительно штрафа Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) в 3,4 млрд грн.
26 ноября "Схемы" показали, как владелец компании "Тедис-Украина" Борис Кауфман приезжает на встречи в Офис Президента, Кабмин и министерство внутренних дел.
Вчера, 1 декабря, Верховная Рада Украины после протестов мелких предпринимателей проголосовала за отсрочку фискализации для ФОПов до 2022 года.
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Но куда-то же немножко заплатил.
правда, чи що..
- Василь Иваныч, а правда народ гутарит шо ты яврей?
- Видите ли, Пётр...
Не хотілось би на ніч таких новин...
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"Передайте хтось Звіробій і Федині номер кримінального провадження щодо їхніх закликів до вбивства людини і повалення державної влади", - написав Качура. 29 жовтня (2019) він оприлюднив копію заяви, у якій просить правоохоронців відкрити кримінальну справу за статтями Кримінального кодексу України "Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади", "Втручання у діяльність державного діяча" і "Погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча".
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сьогоднішня заява -це перша розумна річ, що він сказав за весь час
По другому коррупцию и бардак в Украине не победить
Как я благодарен Боже тобе , что ещё в 1992 году забрал меня с этого дурдома .
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Хватит брехать. Налоги платятся неисправно. Половина предпринимателей работают по общей схеме и сдают нулевую декларацию. Другая половина уже много лет превышает допустимую выручку для ФОП. Насчёт "огромных штрафов" - поконкретнее СУММА И ЗА ЧТО. Я когда был фоп, тоже платил штрафы и не помню чтобы они были огромные.
Что касается вторых думаю тут и так всем известно, а вот что до первых то давайте будем честными. Среди ФОПов есть много таких которые фопами быть не могут. Но они дробят свой бизнес на енное количество ФОПов, и для государства получается что работает 10 ФОПов,хотя на самом деле все принадлежит одному человеку, который час даже ФОПом может и не быть, а остальные ФОПы просто фунты. Они не вкладывают деньги, не принимают решения они просто сидят на зарплате у хозяина бизнеса, так принято называть того кому все принадлежит. Этих ФОПов тоже переодически меняют, когда подходит официальный оборот (оборот сделанный по безналу), его не утаишь а отличии от наличного. И да многие потом заявляют что они создают рабочие места, номинально да создают, но платят минимальную за, а остальное в конверте. В итоге потом наемные работники с минимальной ещё высасывают налоги в качестве субсидий. Налоги которые могли пойти на медицину, образование, инфраструктуру и тд. Эти ФОПы и не хотят внедрения РРО, потому и их внедрение окажется что они вовсе не могут находится на упрощённой системе налогообложения, а только на общей.
В Украине бардак и беззаконие...мафия,жидье рулит страной. Коррупция рулит и сьедает страну. Все прогнило.