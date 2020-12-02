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Директор "Укрбуда" Майборода: басни о том, что Микитась - жертва ушлого менеджмента - полный бред

Директор

Гендиректор "Укрбуд Девелопмент" Олег Майборода прокомментировал сегодняшнее заявление своего бывшего соратника Максима Микитася, который обвинил его и замглаву ОП Татарова в рейдерстве компании.

Свою позицию Майборода озвучил в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

Он утверждает, что Микитась психически болен и страдает от алкоголизма, и из-за этого якобы от компании отвернулись инвесторы.

"Поэтому по возвращению из Лондона его уговорили закодироваться, поскольку лечение болезни возможно только при отсутствии в организме алкоголя, и уже на трезвую Микитась принял кризисный план, подписал инвестиционный Меморандум и отошел от управления", - сообщил Майборода.

Читайте на Цензор.НЕТ: Микитась о Татарове: Это он автор схем, по которым и увели "Укрбуд"

Он утверждает, что Микитась давал взятки НАБУ и ГБР, чтобы против него закрыли дело.

"Даже уже при предъявленных подозрениях мне и ему, он был уверен, что порешает - 400 тысяч долларов направил кому-то на решение вопроса с НАБУ, 170 тысяч - на ГБР. Всем нужны деньги, и новой власти тоже - это его слова", - пишет Майборода.

"Микитась – конечный бенефициар всех активов под именем Укрбуд. Решения принимал всегда только он, остальные – выполняли. Деньги распределялись только по его указаниям, и часть из них - через людей, которых никто не знает. В схемы он никого не посвящал. Решал вопросы с чиновниками и всяческими структурами только он. Поэтому все басни о том, что он стал жертвой ушлого менеджмента – это полный бред! Вся ответственность за крах компании, 13 тысяч людей, которые ждут квартиры и пропавших деньгах – на нем", - подытожил Майборода.

Также на Цензор.НЕТ: Операция НАБУ по задержанию Татарова сорвана: Венедиктова отстранила от дела всех прокуроров САП, - Бутусов

В комментариях Микитась утверждает, что Майборода опубликовал этот пост "по звонку от Татарова" (замглавы ОП Олег Татаров. - Ред.). Майборода ответил на это, что странно, когда Микитась говорит о стыде.

Агент НАБУ Евгений Шевченко отметил в комментариях, что дело имеет прекрасные перспективы в суде, и потому уже трое подозреваемых признали вину и пошли на сделку со следствием.

Читайте также: ВАКС арестовал подельника Татарова Дубоноса с возможностью выхода под 1 млн грн залога, - Бутусов

Напомним, 22 октября 2019 года Антикоррупционный суд арестовал экс-нардепа Микитася с возможностью залога 80 млн грн. Под стражу его взяли прямо в зале заседаний.

По версии следствия, ГУ Нацгвардии Украины и компания-застройщик "Укрбуд", принадлежащая экс-нардепу, заключили соглашение, по которому на территории бывшей военной части должны были построить жилой комплекс. За это Нацгвардия должна была получить там 50 квартир и 30 паркомест. Однако, в 2016-2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме на окраине Киева. Как потом установила проведенная экспертиза, стоимость квартир на окраине на 81 635 448 грн меньше той, в которую оценили квартиры на Печерске. По делу проходят четыре человека.

Вместе с тем, Микитась сотрудничает со следствием. Он засвидетельствовал совершение преступления замглавы ОП Олегом Татаровым и предоставил соответствующие доказательства.

Позже стало известно, что НАБУ расследует дело против Татарова.

2 декабря ВАКС арестовал подельника Татарова Дубоноса с возможностью выхода под 1 млн грн залога.

Директор Укрбуда Майборода: басни о том, что Микитась - жертва ушлого менеджмента - полный бред 01
Директор Укрбуда Майборода: басни о том, что Микитась - жертва ушлого менеджмента - полный бред 02
Директор Укрбуда Майборода: басни о том, что Микитась - жертва ушлого менеджмента - полный бред 03
Директор Укрбуда Майборода: басни о том, что Микитась - жертва ушлого менеджмента - полный бред 04
Директор Укрбуда Майборода: басни о том, что Микитась - жертва ушлого менеджмента - полный бред 05Директор Укрбуда Майборода: басни о том, что Микитась - жертва ушлого менеджмента - полный бред 06

Автор: 

Укрбуд (55) Микитась Максим (153) Майборода Олег (8)


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Топ комментарии
+15
Директор "Укрбуда" Майборода: басни о том, что Микитась - жертва ушлого менеджмента - полный бред - Цензор.НЕТ 4404
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02.12.2020 20:28
+13
шевелятся черви...один в тюрьме шевелится,но ему скучно одному паровозик тянуть .приглашает подключиться майбороду и татарова.
а главпрокуроша отстранила прокуроров по делу татарова и сама впряглась в дело.шоб чего лишнего ,видимо,не накопали.
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02.12.2020 20:27
+4
Микитась слабое звено в этой орг, остальные имеют связи в госструктурах, потому решили его кинуть и бабло присвоить.
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02.12.2020 20:38
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Товарищ, пройдите, и отдел весь свой зах.вати.те
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02.12.2020 20:25 Ответить
шевелятся черви...один в тюрьме шевелится,но ему скучно одному паровозик тянуть .приглашает подключиться майбороду и татарова.
а главпрокуроша отстранила прокуроров по делу татарова и сама впряглась в дело.шоб чего лишнего ,видимо,не накопали.
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02.12.2020 20:27 Ответить
а фуй то будет - продоят их..., и отмажуться- все как всегда...
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02.12.2020 21:09 Ответить
ну это и есть перераспределение богатства
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02.12.2020 21:12 Ответить
дело ведь не в этих трех...следы то ведут в опу .и компромата достаточно...сейчас определяют,кому в случае чего удобнее начинать петь.
законы дарвина опа с ермаком не отменила-а значит продолжится межвидовая борьба
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02.12.2020 21:19 Ответить
межвидовая- клановая - да (да и пУтлер суетится..) - но не более...
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03.12.2020 22:13 Ответить
наслідки вже є? принаймні політичні... для опи...
чи хтось гадає, що скандал забудеться?
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02.12.2020 21:54 Ответить
як і всі інші...
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03.12.2020 22:10 Ответить
і цей, і всі інші, накопичуючись і нагромаджуючись, рано чи пізно придушать всіх покидьків... розумні люди зроблять певні висновки, недалекі прислухаються... крім того історія набирає нових обертів...
я не ідеаліст і не мрійник, але є свідком подібних процесів у минулому
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03.12.2020 22:31 Ответить
дай Бог- алилуя...- но я не вірю...- і теж знаю чому...
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03.12.2020 22:39 Ответить
"і теж знаю чому..." (с)
но нічєво нікаму нє скажеш, да?
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03.12.2020 22:44 Ответить
та про це всі знають, та розуміють..... - та і кого воно цікавить...
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04.12.2020 15:10 Ответить
я не знаю про що ТИ говориш... але знаю, що зечара януковощ, так як ти собі думав - тікав зі своїми клименками, захаровими аж п'яти горіли... пам'ятаю як социки з морозом продавалася, і вже на наступні вибори навіть прохідних відсотків не набрали... пам'ятаю бабу йулу - в неї ще все попереду, а мо й позаду, якщо говорити про її політичні амбіції
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04.12.2020 16:30 Ответить
І що після всього того - що..., вони - фінансові мішки в черговий раз впурили ідіотам те що їм потрібно - 20204- або знову зЄ-ля, так як на горизонті нікого - ну максимум Віталлька Боксер..., Разумков...- що це знову дасть Україні- аж нічого...Там де на кону мільярди зЄлені в коруговороті - та можливість жирувати ...- нічто нічого не попустить..- запамятай це...
Був шанс - Вячеслав Чорновіл- але недосуспільство було та е неготове...- і того побоялись..., знищили... Так що все це казки - про майбутні зміни...- суттеві...
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05.12.2020 19:00 Ответить
друже, а ти, я так розумію, на месію чекаєш? от би сталося так, а не так як сталося...
повір, навіть якби Чорновола обрали президентом, його хутко б жерла совкова і постсовкова шобла, а нарід проклинав би останніми словами...
навіть 10 років тому переважна більшість суспільства була б як мінімум не прости повернутися в сесесер... в той же час армія чиновників і бюрократів прагнула заморозки, прагнула жити по своїм правилам, по своїм "понятіям"...
сталася одна, друга, третя революції, але ту мерзотну потвору у вигляді так званої "иліти" так і не вдалося звалити... однак похитнули добряче, та так, що недовго лишилося їм... а все тому, що люди (мільйони людей) зрозуміли, що жити вільними краще навіть у розумінні достатку, аніж покладатися на міфічного рятівника... свою долю потрібно вирішувати самостійно і одностайно попри певні розбіжності (не стосується геополітики і ватоголових прокацапників)!
одного не можу зрозуміти, навіщо ти поширюєш свій песимізм... х*во все? ну ок, а навіщо про це писати? який в тому сенс?
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05.12.2020 19:53 Ответить
Ти не повіриш - Історію творять Лідери і його Команди....- " свою долю потрібно вирішувати самостійно і одностайно попри певні розбіжності " - із цим погоджуюсь, так як я уже на багато чого не очікую - як і не очікував, як і від Держави , так і від "недосуспільства..." - не для себе особисто...
Я не сліпий- я бачу , що ідуть зміни - навіть незначне еволюціювання ...- але настільки слимако- темпами, та всім іншим.....- а тому свідомий, що для ще багатьох поколінь тут "Норвегії" не буде- і не тільки в матеріальному...
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06.12.2020 21:09 Ответить
у мене з цього приводу інша думка: сама історія (історичні процеси) й конкретні обставини виводять в лідери почасти випадкових людей, що пропагують доволі неоднозначні ідеї...
з яскравих прикладів леніна/гітлера бачимо - вони не були лідерами суспільної думки від початку, а лише скористалися в певний момент глибоким невдоволенням мас існуючим становищем... "роль лічнасті в історії". (с)
те саме можна сказати й про рузвельтів з черчілями: економічна криза, депресія, а тут тобі велика війна й роль рятівника сама падає до рук...
понад те, ще років 50 тому цілком реально було створити образ лідера/вождя, користуючись лише інтрументами пропаганди... і то лише у цивілізаційно відсталих суспільствах й за жорсткого контролю інфопростору... нині (у нас же нині епоха розвинутих інформаційних технологій, чи не так?) будь яку ідею, будь яке прагнення можна легко дискредитувати просто застосувавши брудні політичні технології (так званий чорний піар) проти вузького кола її носіїв...
а тут ще й нейромережі на підході - цікаві (якщо не сказати - жахливі) часи нас чекають...
тому лідерськкі політичні проекти, через власну, вразливість не мають перспектив у ******** реаліях... навіть "командні" принципи не допоможуть, якщо та чи інша політична організація не здатна гнучко, адекватно й швидко віповідати на найгостріші виклики...
часи лідерів в минулому, настав час всеосяжних командних проектів "глибокої ротації"!
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06.12.2020 22:27 Ответить
а главпрокуроша отстранила прокуроров по делу татарова и сама впряглась в дело.шоб чего лишнего ,видимо,не накопали.
++++++++++Директор "Укрбуду" Майборода: байки про те, що Микитась - жертва ушлого менеджменту - повна маячня - Цензор.НЕТ 2944
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02.12.2020 21:15 Ответить
Директор "Укрбуда" Майборода: басни о том, что Микитась - жертва ушлого менеджмента - полный бред - Цензор.НЕТ 4404
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02.12.2020 20:28 Ответить
реально - жесть...- они без тормозов...
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03.12.2020 22:15 Ответить
зекретин, своими действиями полного кретина,прям засовывает сам себя в дупу)))
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02.12.2020 20:29 Ответить
Глядя на это криминальное хлебало - веришь каждому его слову!
Особенно про чей-то алкоголизм понравилось
А вот агент "Шевченко" молодец! Жгёть напалмом
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02.12.2020 20:29 Ответить
Конечно болен... причем безнадежно !!!!
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02.12.2020 20:32 Ответить
Микитась слабое звено в этой орг, остальные имеют связи в госструктурах, потому решили его кинуть и бабло присвоить.
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02.12.2020 20:38 Ответить
эзоп. "микитась і ушлий менеджмент". басня. читает майборода )
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02.12.2020 20:39 Ответить
Крыси топят друг друга..
И нифига им не будет!
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02.12.2020 20:43 Ответить
на фото лицо "невинного" воришки
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02.12.2020 20:47 Ответить
Садите через одного - не ошибетесь, просто, кому то повезет.
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02.12.2020 20:47 Ответить
микитась поддельник прошлой свынячьей власти, пришли другие
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02.12.2020 20:50 Ответить
Ну да, они спрашивают: где деньги инвесторов? Сволочи!
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02.12.2020 20:54 Ответить
Татаров еще при овоще для него бизнес трусил. Так что свое зеленое дерьмо оставьте при себе.
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02.12.2020 22:01 Ответить
о! еще один алкоголик
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02.12.2020 20:56 Ответить
"... Интересный вы человек! (олег майборода). Все у вас в порядке. Удивительно, с таким счастьем - и на свободе!..."
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02.12.2020 22:07 Ответить
Хроника одного президента
02.12.2020 г.
И у Зеленского нет выхода. Если Татаров заговорит - всплывут все схемы отжима "Укрбуда" и личное его участие в этом, вместе с Ермаком
Венедиктова (и Аваков) прекрасно понимают, что действия против НАБУ носят все признаки сознательного препятствия осуществлению антикоррупционных мероприятий. Это так будет воспринято на Западе. Но выхода у них нет. Зеленский пригрозил обоим увольнением.
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03.12.2020 00:53 Ответить
 
 