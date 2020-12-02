Директор "Укрбуда" Майборода: басни о том, что Микитась - жертва ушлого менеджмента - полный бред
Гендиректор "Укрбуд Девелопмент" Олег Майборода прокомментировал сегодняшнее заявление своего бывшего соратника Максима Микитася, который обвинил его и замглаву ОП Татарова в рейдерстве компании.
Свою позицию Майборода озвучил в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.
Он утверждает, что Микитась психически болен и страдает от алкоголизма, и из-за этого якобы от компании отвернулись инвесторы.
"Поэтому по возвращению из Лондона его уговорили закодироваться, поскольку лечение болезни возможно только при отсутствии в организме алкоголя, и уже на трезвую Микитась принял кризисный план, подписал инвестиционный Меморандум и отошел от управления", - сообщил Майборода.
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Он утверждает, что Микитась давал взятки НАБУ и ГБР, чтобы против него закрыли дело.
"Даже уже при предъявленных подозрениях мне и ему, он был уверен, что порешает - 400 тысяч долларов направил кому-то на решение вопроса с НАБУ, 170 тысяч - на ГБР. Всем нужны деньги, и новой власти тоже - это его слова", - пишет Майборода.
"Микитась – конечный бенефициар всех активов под именем Укрбуд. Решения принимал всегда только он, остальные – выполняли. Деньги распределялись только по его указаниям, и часть из них - через людей, которых никто не знает. В схемы он никого не посвящал. Решал вопросы с чиновниками и всяческими структурами только он. Поэтому все басни о том, что он стал жертвой ушлого менеджмента – это полный бред! Вся ответственность за крах компании, 13 тысяч людей, которые ждут квартиры и пропавших деньгах – на нем", - подытожил Майборода.
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В комментариях Микитась утверждает, что Майборода опубликовал этот пост "по звонку от Татарова" (замглавы ОП Олег Татаров. - Ред.). Майборода ответил на это, что странно, когда Микитась говорит о стыде.
Агент НАБУ Евгений Шевченко отметил в комментариях, что дело имеет прекрасные перспективы в суде, и потому уже трое подозреваемых признали вину и пошли на сделку со следствием.
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Напомним, 22 октября 2019 года Антикоррупционный суд арестовал экс-нардепа Микитася с возможностью залога 80 млн грн. Под стражу его взяли прямо в зале заседаний.
По версии следствия, ГУ Нацгвардии Украины и компания-застройщик "Укрбуд", принадлежащая экс-нардепу, заключили соглашение, по которому на территории бывшей военной части должны были построить жилой комплекс. За это Нацгвардия должна была получить там 50 квартир и 30 паркомест. Однако, в 2016-2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме на окраине Киева. Как потом установила проведенная экспертиза, стоимость квартир на окраине на 81 635 448 грн меньше той, в которую оценили квартиры на Печерске. По делу проходят четыре человека.
Вместе с тем, Микитась сотрудничает со следствием. Он засвидетельствовал совершение преступления замглавы ОП Олегом Татаровым и предоставил соответствующие доказательства.
Позже стало известно, что НАБУ расследует дело против Татарова.
2 декабря ВАКС арестовал подельника Татарова Дубоноса с возможностью выхода под 1 млн грн залога.
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а главпрокуроша отстранила прокуроров по делу татарова и сама впряглась в дело.шоб чего лишнего ,видимо,не накопали.
законы дарвина опа с ермаком не отменила-а значит продолжится межвидовая борьба
чи хтось гадає, що скандал забудеться?
я не ідеаліст і не мрійник, але є свідком подібних процесів у минулому
но нічєво нікаму нє скажеш, да?
Був шанс - Вячеслав Чорновіл- але недосуспільство було та е неготове...- і того побоялись..., знищили... Так що все це казки - про майбутні зміни...- суттеві...
повір, навіть якби Чорновола обрали президентом, його хутко б жерла совкова і постсовкова шобла, а нарід проклинав би останніми словами...
навіть 10 років тому переважна більшість суспільства була б як мінімум не прости повернутися в сесесер... в той же час армія чиновників і бюрократів прагнула заморозки, прагнула жити по своїм правилам, по своїм "понятіям"...
сталася одна, друга, третя революції, але ту мерзотну потвору у вигляді так званої "иліти" так і не вдалося звалити... однак похитнули добряче, та так, що недовго лишилося їм... а все тому, що люди (мільйони людей) зрозуміли, що жити вільними краще навіть у розумінні достатку, аніж покладатися на міфічного рятівника... свою долю потрібно вирішувати самостійно і одностайно попри певні розбіжності (не стосується геополітики і ватоголових прокацапників)!
одного не можу зрозуміти, навіщо ти поширюєш свій песимізм... х*во все? ну ок, а навіщо про це писати? який в тому сенс?
Я не сліпий- я бачу , що ідуть зміни - навіть незначне еволюціювання ...- але настільки слимако- темпами, та всім іншим.....- а тому свідомий, що для ще багатьох поколінь тут "Норвегії" не буде- і не тільки в матеріальному...
з яскравих прикладів леніна/гітлера бачимо - вони не були лідерами суспільної думки від початку, а лише скористалися в певний момент глибоким невдоволенням мас існуючим становищем... "роль лічнасті в історії". (с)
те саме можна сказати й про рузвельтів з черчілями: економічна криза, депресія, а тут тобі велика війна й роль рятівника сама падає до рук...
понад те, ще років 50 тому цілком реально було створити образ лідера/вождя, користуючись лише інтрументами пропаганди... і то лише у цивілізаційно відсталих суспільствах й за жорсткого контролю інфопростору... нині (у нас же нині епоха розвинутих інформаційних технологій, чи не так?) будь яку ідею, будь яке прагнення можна легко дискредитувати просто застосувавши брудні політичні технології (так званий чорний піар) проти вузького кола її носіїв...
а тут ще й нейромережі на підході - цікаві (якщо не сказати - жахливі) часи нас чекають...
тому лідерськкі політичні проекти, через власну, вразливість не мають перспектив у ******** реаліях... навіть "командні" принципи не допоможуть, якщо та чи інша політична організація не здатна гнучко, адекватно й швидко віповідати на найгостріші виклики...
часи лідерів в минулому, настав час всеосяжних командних проектів "глибокої ротації"!
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Особенно про чей-то алкоголизм понравилось
А вот агент "Шевченко" молодец! Жгёть напалмом
И нифига им не будет!
02.12.2020 г.
И у Зеленского нет выхода. Если Татаров заговорит - всплывут все схемы отжима "Укрбуда" и личное его участие в этом, вместе с Ермаком
Венедиктова (и Аваков) прекрасно понимают, что действия против НАБУ носят все признаки сознательного препятствия осуществлению антикоррупционных мероприятий. Это так будет воспринято на Западе. Но выхода у них нет. Зеленский пригрозил обоим увольнением.