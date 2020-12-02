Директор "Укрбуда" Майборода: басни о том, что Микитась - жертва ушлого менеджмента - полный бред

Гендиректор "Укрбуд Девелопмент" Олег Майборода прокомментировал сегодняшнее заявление своего бывшего соратника Максима Микитася, который обвинил его и замглаву ОП Татарова в рейдерстве компании.

Свою позицию Майборода озвучил в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

Он утверждает, что Микитась психически болен и страдает от алкоголизма, и из-за этого якобы от компании отвернулись инвесторы.

"Поэтому по возвращению из Лондона его уговорили закодироваться, поскольку лечение болезни возможно только при отсутствии в организме алкоголя, и уже на трезвую Микитась принял кризисный план, подписал инвестиционный Меморандум и отошел от управления", - сообщил Майборода.

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Он утверждает, что Микитась давал взятки НАБУ и ГБР, чтобы против него закрыли дело.

"Даже уже при предъявленных подозрениях мне и ему, он был уверен, что порешает - 400 тысяч долларов направил кому-то на решение вопроса с НАБУ, 170 тысяч - на ГБР. Всем нужны деньги, и новой власти тоже - это его слова", - пишет Майборода.

"Микитась – конечный бенефициар всех активов под именем Укрбуд. Решения принимал всегда только он, остальные – выполняли. Деньги распределялись только по его указаниям, и часть из них - через людей, которых никто не знает. В схемы он никого не посвящал. Решал вопросы с чиновниками и всяческими структурами только он. Поэтому все басни о том, что он стал жертвой ушлого менеджмента – это полный бред! Вся ответственность за крах компании, 13 тысяч людей, которые ждут квартиры и пропавших деньгах – на нем", - подытожил Майборода.

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В комментариях Микитась утверждает, что Майборода опубликовал этот пост "по звонку от Татарова" (замглавы ОП Олег Татаров. - Ред.). Майборода ответил на это, что странно, когда Микитась говорит о стыде.

Агент НАБУ Евгений Шевченко отметил в комментариях, что дело имеет прекрасные перспективы в суде, и потому уже трое подозреваемых признали вину и пошли на сделку со следствием.

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Напомним, 22 октября 2019 года Антикоррупционный суд арестовал экс-нардепа Микитася с возможностью залога 80 млн грн. Под стражу его взяли прямо в зале заседаний.

По версии следствия, ГУ Нацгвардии Украины и компания-застройщик "Укрбуд", принадлежащая экс-нардепу, заключили соглашение, по которому на территории бывшей военной части должны были построить жилой комплекс. За это Нацгвардия должна была получить там 50 квартир и 30 паркомест. Однако, в 2016-2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме на окраине Киева. Как потом установила проведенная экспертиза, стоимость квартир на окраине на 81 635 448 грн меньше той, в которую оценили квартиры на Печерске. По делу проходят четыре человека.

Вместе с тем, Микитась сотрудничает со следствием. Он засвидетельствовал совершение преступления замглавы ОП Олегом Татаровым и предоставил соответствующие доказательства.

Позже стало известно, что НАБУ расследует дело против Татарова.

2 декабря ВАКС арестовал подельника Татарова Дубоноса с возможностью выхода под 1 млн грн залога.









