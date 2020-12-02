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ОАЭ передали Украине 100 тыс. экспресс-тестов на COVID-19 и 200 тыс. защитных масок, – Офис Президента
В рамках договоренностей о медицинской помощи Украина получила от правительства Объединенных Арабских Эмиратов 100 тыс. наборов для экспресс-тестирования на COVID-19 IgM/IgG и 200 тыс. защитных масок.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
Полученные тесты и средства индивидуальной защиты передадут в Центр общественного здоровья Минздрава Украины, после чего их распределят по регионам.
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показать весь комментарий02.12.2020 20:59
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где тысячи костюмов? где десятки млн масок твою мать?
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