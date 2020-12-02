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Новости Помощь Украине
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ОАЭ передали Украине 100 тыс. экспресс-тестов на COVID-19 и 200 тыс. защитных масок, – Офис Президента

ОАЭ передали Украине 100 тыс. экспресс-тестов на COVID-19 и 200 тыс. защитных масок, – Офис Президента

В рамках договоренностей о медицинской помощи Украина получила от правительства Объединенных Арабских Эмиратов 100 тыс. наборов для экспресс-тестирования на COVID-19 IgM/IgG и 200 тыс. защитных масок.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Полученные тесты и средства индивидуальной защиты передадут в Центр общественного здоровья Минздрава Украины, после чего их распределят по регионам.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Правительство ОАЭ передало Украине почти 240 тыс. экспресс-тестов на COVID-19, - СБУ

Автор: 

ОАЭ (196) тест (285) Офис Президента (1795) коронавирус (17042) маски (115)


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Топ комментарии
+17
Почём будут продавать в Эпицентре?
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02.12.2020 20:59
+9
Зеля один это все в Эпицентр не перетащит! Зовите Крадуцкого на помощь!
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02.12.2020 21:00
+9
дошли инвестиции из Омана? наконец то!
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02.12.2020 21:01
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Почём будут продавать в Эпицентре?
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02.12.2020 20:59 Ответить
араби подивилися, що наш презедент постійно без маски на всіх фото і вирішили, що в Україні біда з масками
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02.12.2020 21:03 Ответить
В Україні біда з презЕдентом.
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02.12.2020 21:16 Ответить
ОАЭ передали Украине 100 тыс. экспресс-тестов на COVID-19 и 200 тыс. защитных масок, – Офис Президента - Цензор.НЕТ 9248
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02.12.2020 21:03 Ответить
В Епіцентрах будуть їх продавати?
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02.12.2020 21:00 Ответить
Нє, Радуцкій в РФ продасть, як з держрезерву.
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02.12.2020 21:04 Ответить
Варіант.
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02.12.2020 21:05 Ответить
Зеля один это все в Эпицентр не перетащит! Зовите Крадуцкого на помощь!
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02.12.2020 21:00 Ответить
*** стыдуха! нашли чему радоваться ****** держимордые!!!
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02.12.2020 21:00 Ответить
Как грузинам нам кто-нибудь подарит 50 тонн жидкого медицинского кислорода?
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02.12.2020 21:01 Ответить
дошли инвестиции из Омана? наконец то!
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02.12.2020 21:01 Ответить
бедосик, где 10 млн тестов про которые ты пел весной?
где тысячи костюмов? где десятки млн масок твою мать?
БЕСПЛАТНЫХ!
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02.12.2020 21:02 Ответить
95-й балаган по миру гастролить отправьте, может еще кто сжалиться, подаст!!!
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02.12.2020 21:03 Ответить
хороший снабженец!
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02.12.2020 21:06 Ответить
Пианист уже нашёл покупателей?
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02.12.2020 21:07 Ответить
позор
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02.12.2020 21:07 Ответить
Свято наближається! Свято наближається!

ОАЭ передали Украине 100 тыс. экспресс-тестов на COVID-19 и 200 тыс. защитных масок, – Офис Президента - Цензор.НЕТ 7778
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02.12.2020 21:07 Ответить
А русня сегодня эмирам военный спутник запустила. Развиваются дети пустыни
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02.12.2020 21:09 Ответить
правда? да пущай козломордые хоть в жопу, долбятся! нам свое робить!
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02.12.2020 21:32 Ответить
Зезідент приймає з усіх сторін, прямо, як німецька актриса фільмів для дорослих.
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02.12.2020 21:17 Ответить
А давайте мы им Зелю отдадим! Для оЗеленения пустыни!
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02.12.2020 21:24 Ответить
за що ви їм так, чим вони нам насолили? Хочете паводок в пустелі, чи заміну легкої нафти на венесуельську?
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03.12.2020 00:13 Ответить
Боронь Боже. Просто Зе придатен лишень на перетворення в купу гною. У нас все одно чорнозем, тож в пустелі з цього користі быльше.
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03.12.2020 07:58 Ответить
ОАЕ передали Україні 100 тис. експрес-тестів на COVID-19 і 200 тис. захисних масок, - Офіс президента - Цензор.НЕТ 1100
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02.12.2020 21:34 Ответить
Позорище. Ждать маски хоть откуда нибудь. За полгода можно было развернуть производство и весь мир масками завалить.
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02.12.2020 21:38 Ответить
А зачем. Лучше поддержим иностранного производителя.
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02.12.2020 21:45 Ответить
А как весной распродавали свои запасы масок и защитных костюмов. Теперь по всему миру просим как нищие на паперти.
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02.12.2020 21:42 Ответить
Цуко, ето страна, у которой ничего кроме туризма нет и не бьіло еще 30 лет назад, оказьівает помощь.
Зеленое говно, тебе утилизироваться не пора?
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02.12.2020 21:56 Ответить
 
 