ОАЭ передали Украине 100 тыс. экспресс-тестов на COVID-19 и 200 тыс. защитных масок, – Офис Президента

В рамках договоренностей о медицинской помощи Украина получила от правительства Объединенных Арабских Эмиратов 100 тыс. наборов для экспресс-тестирования на COVID-19 IgM/IgG и 200 тыс. защитных масок.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Полученные тесты и средства индивидуальной защиты передадут в Центр общественного здоровья Минздрава Украины, после чего их распределят по регионам.

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