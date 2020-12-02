Троим полицейским, избившим ветеранов АТО во Львове, сообщили о подозрении в хулиганстве

Полицейским, которые пьяными избили в центре Львова двоих ветеранов АТО, выдвинуты подозрения в групповом хулиганстве. Им грозит ограничение свободы на срок до 5 лет или до 4 лет за решеткой.

Об этом сообщает пресс-служба Львовской областной прокуратуры, информирует Цензор.НЕТ.

"Установлено, что 16 ноября этого года трое сотрудников полиции из Тернопольской, Черновицкой и Волынской областей в возрасте 19-20 лет навеселе во внерабочее время на проспекте Свободы, грубо нарушая общественный порядок, при внезапном конфликте причинили телесные повреждения двум 36-летним мужчинам", - сказано в сообщении.

Полицейским сообщили о подозрении по ч.2 ст.296 Уголовного кодекса. Наказание по этой статье - ограничение свободы на срок до 5 лет или лишением свободы на срок до 4 лет.

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"В настоящее время решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения", - отметили в прокуратуре.

Напомним, в ноябре во Львове трое полицейских избили двух ветеранов АТО. Двоих стражей порядка на следующий день уволили из полиции.

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