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Троим полицейским, избившим ветеранов АТО во Львове, сообщили о подозрении в хулиганстве

Троим полицейским, избившим ветеранов АТО во Львове, сообщили о подозрении в хулиганстве

Полицейским, которые пьяными избили в центре Львова двоих ветеранов АТО, выдвинуты подозрения в групповом хулиганстве. Им грозит ограничение свободы на срок до 5 лет или до 4 лет за решеткой.

Об этом сообщает пресс-служба Львовской областной прокуратуры, информирует Цензор.НЕТ.

"Установлено, что 16 ноября этого года трое сотрудников полиции из Тернопольской, Черновицкой и Волынской областей в возрасте 19-20 лет навеселе во внерабочее время на проспекте Свободы, грубо нарушая общественный порядок, при внезапном конфликте причинили телесные повреждения двум 36-летним мужчинам", - сказано в сообщении.

Полицейским сообщили о подозрении по ч.2 ст.296 Уголовного кодекса. Наказание по этой статье - ограничение свободы на срок до 5 лет или лишением свободы на срок до 4 лет.

Читайте на Цензор.НЕТ: На двух ветеранов во Львове напали полицейские из Черновцов, Ковеля и Бережан. ФОТО

"В настоящее время решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения", - отметили в прокуратуре.

Напомним, в ноябре во Львове трое полицейских избили двух ветеранов АТО. Двоих стражей порядка на следующий день уволили из полиции.

Также на Цензор.НЕТ: Двое полицейских, избивших во Львове ветеранов АТО, уволены, - Нацполиция

Автор: 

ветераны (1106) избиение (9791) Львов (4580) Нацполиция (16427) прокуратура (5005) хулиганство (352)


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Топ комментарии
+13
Практично всі мєнти повернуті на зонівських ;понятіях; . Так що пропоную їх обісцяти.
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02.12.2020 21:07
+13
полицейские - хулиганы? Это новое понятие в юриспруденции. Тут чистая https://juristoff.com/resyrsi/kz/ugolovnyj-kodeks-ukrainy/6154-statya-365-prevyshenie-vlasti-ili-sluzhebnyx-polnomochij Статья 365. Превышение власти или служебных полномочий - наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет
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02.12.2020 21:19
+6
Молодые, сложившиеся преступники, уже готовые мусора, не надо тратить на воспитание время, находка для авакова.
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02.12.2020 21:24
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Правила форума Совет форумчан
Практично всі мєнти повернуті на зонівських ;понятіях; . Так що пропоную їх обісцяти.
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02.12.2020 21:07 Ответить
Краще обісрати й заставити зжерти.
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02.12.2020 21:38 Ответить
...вместе с авакяном.
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02.12.2020 22:13 Ответить
полицейские - хулиганы? Это новое понятие в юриспруденции. Тут чистая https://juristoff.com/resyrsi/kz/ugolovnyj-kodeks-ukrainy/6154-statya-365-prevyshenie-vlasti-ili-sluzhebnyx-polnomochij Статья 365. Превышение власти или служебных полномочий - наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет
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02.12.2020 21:19 Ответить
Короче....Разстрелять ... Потом со статьёй разберемся.
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02.12.2020 21:47 Ответить
Вы к какой статье комментарий пишете? Здесь написано "во внерабочее время". То есть этот момент они не являлись полицейскими и никаких полномочий нарушать не могли.
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02.12.2020 21:47 Ответить
Послушайте "знаток" законов, Если вы где-то в Законе Украины "О национальной полиции" найдете пункт, оговаривающий разделение полномочий полицейского в рабочее и нерабочее время, напишите...
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02.12.2020 21:58 Ответить
Превьішение власти - статья в рабочее время. Здесь же собрались в одном месте из трех областей трое малолетних ублюдков. Так что хулиганка.

Но как по мне етих гомосексуалистов следовало бьі отдать на кратковременное перевоспитание(при ослепленной Фемиде) атошникам.

И гомосексуалистам(ну тем троим) жизнь не испортить, и воспитательньій еффект 100%
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02.12.2020 21:49 Ответить
Вони не були "при виконанні".
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02.12.2020 22:37 Ответить
не совсем так... эти мусорки были не при исполнении... потому 365 ук - никак... а вот легкие телесные(как минимум) + моралку и др. компенсации на пару лимонов с этих ****** сбить - это нормально... Потом пойдут на окружную семками торговать... под присмотром... бабло то отдавать надо...
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02.12.2020 22:39 Ответить
Трое сотрудников полиции в возрасте 19-20 лет... И что здесь комментировать?
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02.12.2020 21:21 Ответить
Молодые, сложившиеся преступники, уже готовые мусора, не надо тратить на воспитание время, находка для авакова.
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02.12.2020 21:24 Ответить
Троим полицейским, избившим ветеранов АТО во Львове, сообщили о подозрении в хулиганстве - Цензор.НЕТ 7149
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02.12.2020 21:37 Ответить
Наверное, упитанные. На мыло. Тока сильно вонять мусаркой будет.
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02.12.2020 21:40 Ответить
"Орли" Авакова знову постаралися...
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02.12.2020 21:41 Ответить
а их хоть уволят, страшно подумать, чем они будут заниматься, когда вырастут...
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02.12.2020 21:41 Ответить
Фото трех уродов в студию. Может, они всех теперь избивать будут.
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02.12.2020 22:03 Ответить
Гнать этих тварей с мусоров, и на нары на долгие лета.
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02.12.2020 22:17 Ответить
Хулиганство)ой ой. А дал бы сдачи чертам, сделали бы еще виноватым, напал при исполнении. А вообще, с таких уродов срываются шевроны и бьется морда, пока тот не перестанет тебя видеть. Ветеранам ато! Дали 3 сопливых мусора тяги. И смех и грех.
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02.12.2020 22:37 Ответить
Щось уже не вперше така муйня... Тенденція, трясця. Ледве не серійні вбивства трактуються як фулюганство.
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03.12.2020 06:20 Ответить
Нимножко вешайт
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03.12.2020 08:11 Ответить
 
 