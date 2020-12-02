Надеюсь, что Венгрия и Украина будут способны самостоятельно разрешить двусторонний спор, - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг надеется, что Украина и Венгрия будут способны самостоятельно найти решение спора между странами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я не буду вдаваться в детали закрытой дискуссии на заседании министров, но я могу сказать, что хорошо известно, что есть двусторонний спор между Венгрией и Украиной и я надеюсь, что две страны будут способны его разрешить", - сказал Столтенберг в ходе видео-пресс-конференции, которая состоялась по итогам двухдневного заседания министров иностранных дел альянса.

Столтенберг считает, что сегодняшнее заседание министров иностранных дел НАТО, в котом также принял участие и глава внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба для обсуждения ситуации в сфере безопасности в Черноморском регионе, "продемонстрировало, что мы способны продолжать укреплять наше партнерство с Украиной".

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"Мы способны предоставлять больше помощи и способны встречаться на уровне министров, чтобы обсуждать вопросы, которые являются предметом общей обеспокоенности", - подчеркнул генсек НАТО.

Напомним, ранее СБУ провела на Закарпатье обыски у функционеров одного из местных благотворительных фондов, проверяя информацию о причастности иностранного фонда к деятельности, направленной на нарушение государственного суверенитета. Будапешт сразу отреагировал, заявив протест МИД Украины и вызвав посла Украины в Венгрии.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что "к сожалению, в Украине и в дальнейшем основной политикой правительства остается политика запугивания венгерской общины и антивенгерскость".

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1 декабря на фоне нового витка напряжения между Украиной и Венгрией в украинский МИД вызвали венгерского посла Иштвана Ийдярто.