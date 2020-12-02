Надеюсь, что Венгрия и Украина будут способны самостоятельно разрешить двусторонний спор, - Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг надеется, что Украина и Венгрия будут способны самостоятельно найти решение спора между странами.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Я не буду вдаваться в детали закрытой дискуссии на заседании министров, но я могу сказать, что хорошо известно, что есть двусторонний спор между Венгрией и Украиной и я надеюсь, что две страны будут способны его разрешить", - сказал Столтенберг в ходе видео-пресс-конференции, которая состоялась по итогам двухдневного заседания министров иностранных дел альянса.
Столтенберг считает, что сегодняшнее заседание министров иностранных дел НАТО, в котом также принял участие и глава внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба для обсуждения ситуации в сфере безопасности в Черноморском регионе, "продемонстрировало, что мы способны продолжать укреплять наше партнерство с Украиной".
"Мы способны предоставлять больше помощи и способны встречаться на уровне министров, чтобы обсуждать вопросы, которые являются предметом общей обеспокоенности", - подчеркнул генсек НАТО.
Напомним, ранее СБУ провела на Закарпатье обыски у функционеров одного из местных благотворительных фондов, проверяя информацию о причастности иностранного фонда к деятельности, направленной на нарушение государственного суверенитета. Будапешт сразу отреагировал, заявив протест МИД Украины и вызвав посла Украины в Венгрии.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что "к сожалению, в Украине и в дальнейшем основной политикой правительства остается политика запугивания венгерской общины и антивенгерскость".
1 декабря на фоне нового витка напряжения между Украиной и Венгрией в украинский МИД вызвали венгерского посла Иштвана Ийдярто.
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заметь,не с Венгрией,а с Украиной .как еще яснее сказать?
А Венгрия - пусть ******** о своими спорами, в пешее эротическое путешествие!