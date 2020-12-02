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Новости Борьба с коррупцией
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Президент не мешает и не позволяет вмешиваться в антикоррупционные расследования, - советник главы ОП Подоляк

Президент не мешает и не позволяет вмешиваться в антикоррупционные расследования, - советник главы ОП Подоляк

Президент Украины Владимир Зеленский и его Офис исповедуют принцип невмешательства в дела правоохранительных и антикоррупционных органов.

Об этом в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" заявил советник руководителя ОП Михаил Подоляк, информирует Цензор.НЕТ.

"И относительно своего окружения президент придерживается того же принципа: никакого кумовства в Офисе Президента быть не может. Если НАБУ или любой другой правоохранительный, антикоррупционный орган докажет причастность кого-либо к преступлению, этот человек должен отвечать по закону. Никак иначе. Президент не мешает любым расследованиям, не позволяет вмешиваться в расследования, влиять на какие-то процессы и поддержит любые прозрачные расследования, основанные на доказанных фактах", - сказал советник Ермака.

Подоляк отметил, что Офис Президента "категорически отказался от традиционной в прошлом кулуарной практики" влияния на деятельность правоохранительных органов. Советник руководителя ОП подчеркнул, что для президента Зеленского справедливость, прозрачность и честность правоохранительных органов - это приоритет при реформировании системы управления.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Офис Президента с Зеленским во главе защищают Татарова от ответственности, - Бутусов

Подоляк заявил, что якобы "факты", предоставленные некоторыми представителями медиа, о совещании у главы государства ради "защиты" кого-то из Офиса Президента, являются абсолютной выдумкой, у которой нет никакого обоснования, а также, по его мнению, неприемлемы с точки зрения закона и морали.

Напомним, 22 октября 2019 года Антикоррупционный суд арестовал экс-нардепа Микитася с возможностью залога 80 млн грн. Под стражу его взяли прямо в зале заседаний.

По версии следствия, ГУ Нацгвардии Украины и компания-застройщик "Укрбуд", принадлежащая экс-нардепу, заключили соглашение, по которому на территории бывшей военной части должны были построить жилой комплекс. За это Нацгвардия должна была получить там 50 квартир и 30 паркомест. Однако, в 2016-2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме на окраине Киева. Как потом установила проведенная экспертиза, стоимость квартир на окраине на 81 635 448 грн меньше той, в которую оценили квартиры на Печерске. По делу проходят четыре человека.

Вместе с тем, Микитась сотрудничает со следствием. Он засвидетельствовал совершение преступления замглавы ОП Олегом Татаровым и предоставил соответствующие доказательства.

Позже стало известно, что НАБУ расследует дело против Татарова.

2 декабря ВАКС арестовал подельника Татарова Дубоноса с возможностью выхода под 1 млн грн залога. Однако, операция НАБУ по задержанию Татарова сорвана: Венедиктова отстранила от дела всех прокуроров САП.

Также читайте: НАБУ: Офис Генпрокурора препятствует привлечению к ответственности виновных по делу Нацгвардии

Автор: 

НАБУ (4218) Зеленский Владимир (20234) Офис Президента (1795) Татаров Олег (366) Подоляк Михаил (246)


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Топ комментарии
+26
Веселая компания собралась в ОПУ под крылышком Ермака
Лоббисты Ахметова, коррупционеры, агенты России, просто идиоты ....и Зелеленский ... 🤣
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02.12.2020 22:22
+25
Президент не мешает и не позволяет вмешиваться в антикоррупционные расследования, - советник главы ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 9627
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02.12.2020 22:21
+24
Президент не мешает и не позволяет вмешиваться в антикоррупционные расследования, - советник главы ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 4037
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02.12.2020 22:23
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Президент не мешает и не позволяет вмешиваться в антикоррупционные расследования, - советник главы ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 4013
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02.12.2020 22:19 Ответить
С точьностью до наоборот 🔄 ! Чтоб вы повыздыхали мрази 🤢🤢🤢🤡🤡🤡💩💩💩🐛🐸🐛🐸
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03.12.2020 03:48 Ответить
Президент не мешает и не позволяет вмешиваться в антикоррупционные расследования, - советник главы ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 9627
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02.12.2020 22:21 Ответить
Похоже на рекламу презервативов....."Ни капли мимо!"
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03.12.2020 09:04 Ответить
А 200-відсоткова генпрокурорша Зєлєнского - це кулцарність, чи кумівство?
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02.12.2020 22:22 Ответить
Веселая компания собралась в ОПУ под крылышком Ермака
Лоббисты Ахметова, коррупционеры, агенты России, просто идиоты ....и Зелеленский ... 🤣
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02.12.2020 22:22 Ответить
А разве он не объединяет весь этот лепрозорий?!
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02.12.2020 22:58 Ответить
угу. мы это уже слышали. что там с депутатом-насильником? все уже хорошо? а с взяточником? а как насчет бенядиктовой, баканова, ермака? все с ними хорошо? а "мой прокурор" это ун шутил так или обманывал?
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02.12.2020 22:22 Ответить
Це новий онехдот.
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02.12.2020 22:23 Ответить
От шефира? Довольно по-дебильному написан!
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02.12.2020 23:01 Ответить
Президент не мешает и не позволяет вмешиваться в антикоррупционные расследования, - советник главы ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 4037
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02.12.2020 22:23 Ответить
розслідування на доведених фактах???
вони там перенюхались? факти збираються під час розслідування, а доводяться в суді!!!
питання в іншому, чому фігуранта кримінального провадження навіть не відсторонено від посади???
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02.12.2020 22:25 Ответить
Спочатку доведені факти, потім розслідування - он воно як, слідство по-зеленому... Цей дятел такий же юризд, як і **********? Поясніть йому хтось, що слідство збирає докази у ході розслідування, а доводить їх уже прокрурор в суді.
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02.12.2020 23:21 Ответить
Уважаемый это он говорил для своего 73х процентного электората а не для адекватных людей.
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03.12.2020 09:09 Ответить
шютка такой 95й?
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02.12.2020 22:25 Ответить
кому ты трыньдишь, конь заливистый!.. Венедиктова после совещаньки в ОП резко останавливает арест Татарова... почему?!
патамушта, Портнов и Татаров имеют компромат на Зеленую Шмарклю, и только по этой причине Зеленский принял решение защищать преступника Татарова..
представьте, в стране пандемия, МВФ, оккупированные территории.. и тут вдруг весь Офис перЗедента бросается спасать Татарова.. почему?!.. патамушта кампромат на Зеленого Идиота в руках Портнова.. чьи-то бубенцы Андрюща Портнов и ФСБ вращает пальцами..
вопрос по существу: такой неадекватный клоун в роли перЗедента устраивает Украину?!
НЕТ!!!. эта гнида должна в Аду гореть со всеми "слугами нарИда" и прочими Ермаками..
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02.12.2020 22:26 Ответить
И похоже эти "зелёные бубенчики" зажали в Омане куда этого нарика вывез Ермак ,там на него одели хомут.Там он из шута превратился в изменника Родины и агента Путина.
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03.12.2020 09:16 Ответить
Бубачка всьо бере під особистий контроль, тому не треба нас дурити.
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02.12.2020 22:28 Ответить
Президент не мешает и не позволяет вмешиваться в антикоррупционные расследования, - советник главы ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 3612
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02.12.2020 22:28 Ответить
собирай Майдан, по другому барыг не убрать.
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02.12.2020 22:30 Ответить
вони просто плюють в обличчя всім нам... але зєвиборцям після сечі вже й не бридко... напевно
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02.12.2020 22:31 Ответить
Єдтне. що було позитивне у Зеленського- це була певан щирість. Тепер і цього не залишилосью Залишився боязливий, некваліфікований і нещирий совок.
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02.12.2020 22:31 Ответить
Яка щирість у клоуна і паяца? Ви про що взагалі? Її там ніколи не було, навіть до того, як недолуге чмо вирішило йти в президенти.
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02.12.2020 23:12 Ответить
... ля) там цитаты просто огонь)))
Офис Президента "категорически отказался от традиционной в прошлом кулуарной практики" влияния на деятельность правоохранительных органов
Красавец))) Или:
для президента Зеленского справедливость, прозрачность и честность правоохранительных органов - это приоритет при реформировании системы управления
просто хуцпа 999 левела. Призовая игра.
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02.12.2020 22:32 Ответить
І не підкопаєшся. Вони ж самі у це вірять, остання стадія...
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02.12.2020 23:11 Ответить
Хо-хо, парниша. Жуть.
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02.12.2020 22:32 Ответить
С них уже смеется вся страна, а они продолжают лепить тупые отмазки.
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02.12.2020 22:32 Ответить
тю...та он ваще не в курсе,шо там у вас творицца
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02.12.2020 22:33 Ответить
У )(уйла также давали отмазку когда просили освободить Сенцова ссылались на суд мол президент перед судом не властен и не имеет права вмешиваться также с захваченными нашими моряками суд а не он решит отпускать или нет хотя все знают по чей прямой указки все решается то же самое с Зебилом
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02.12.2020 22:33 Ответить
Уж кто бы мычал,а Бубоска лучше бы молчал,Со своей *************
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02.12.2020 22:34 Ответить
Так все и поверили.
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02.12.2020 22:36 Ответить
Царю похер эти боярские дрязги.
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02.12.2020 22:43 Ответить
Про нашу владу і ситуацію з корупцією нагадує один анекдот: Идет мужик по деревне, выпить хочет, смотрит хата кума, а из трубы летом дым валит, значит самогон варит. Заходит в хату и точно, говорит куму: "Давай выпьем! "- а тот: "Сейчас доварим и выпьем, а пока я за дрожжами схожу, а ты за водой на речку! " Ну взял ведро, пошел мужик за водой, приходит обратно, а там менты все накрыли. Ну приняли они его и кума, говорят пиши как все было, мужик написал, мент смотрит и говорит другому: "Ты смотри, че он написал: "Иду по деревне, вижу дым ≈ хата кума горит, взял ведро, пошел за водой ≈ тушить, типа, захожу, а там менты самогон варят. "
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02.12.2020 22:46 Ответить
Президент не мешает и не позволяет вмешиваться в антикоррупционные расследования, - советник главы ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 2777
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02.12.2020 22:46 Ответить
Президент Украины Владимир Зеленский и его Офис исповедуют принцип невмешательства в дела Украины и во все остальное. Было бы честнее сказать
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02.12.2020 22:49 Ответить
Точно. 100%- й прокурор - это явное преувеличение. Максимум 73%-й!😎
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02.12.2020 22:55 Ответить
Сеча в очі.

Якись безмежні бовдури.
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02.12.2020 22:58 Ответить
Подоляк - "Владимир Зеленский и его Офис исповедуют принцип невмешательства в дела правоохранительных органов"
Ой, а хто-ж тоді казав ось таке=> "Генпрокурор на 100% мой человек"
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02.12.2020 23:04 Ответить
А как же, поэтому Венедиктова покрывает Татарова, который работает в ОП. Идите уже нахер, зеленые ублюдки.
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02.12.2020 23:08 Ответить
что то не видно что бы сидело куча чиновников, у которых мамы, папы, дяди, дети миллиардерами резко становтся, а они нищие живут на их подарки в замках, ездят на их машинах и .т.д. гдегромкие посадки?
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02.12.2020 23:17 Ответить
Зе мешает и позволяет себе вмешиваться в антикоррупционные органы, мало того, он крышует вора, второго человека из ОП татарова, этим решением шут подписал себе смертельный приговор, он уже никогда не отмоется, ему кранты.
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02.12.2020 23:39 Ответить
А я верю. Он действительно ни на что не влияет. Там Портнов всем руководит.
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02.12.2020 23:44 Ответить
Болтать не мешки ворочать. А вообще врет очень неубедительно. А еще " полиитехнологом" в ОПе работает...
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02.12.2020 23:48 Ответить
Бла-бла-бла.
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02.12.2020 23:49 Ответить
Чомусь мені смішно
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03.12.2020 00:03 Ответить
А чому зе-владі не брехати, якщо стільки українців не відрізняють слова і справи?
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03.12.2020 00:53 Ответить
Радник «Темного демона»: хто такий Михайло Подоляк, новий помічник Андрія Єрмака?
В червні 2011-го Подоляк став одним із тих небагатьох журналістів, яких запросили до Межигір`я на інтерв'ю Віктора Януковича.
У тогочасного президента він запитав:
«https://youtu.be/c6aPSjBdU9Q?t=1414 Як зробити простого українця психологічно готовим бути законнослухняним? »
Чому Подоляк став одним із тих, кого запросили до Межигір'я?
Видання Depo пізніше https://archive.is/lXx1n пояснювало це тим, що Подоляк був радником глави Адміністрації Януковича Сергія Льовочкіна.
За кілька місяців до цього - у квітні 2011 - Подоляк заявив про те, що став консультантом регіонала Юрія Іванющенка (відомого також як Юра Єнакієвський).
У 2010-му під назвою https://belaruspartisan.by/politic/165268/ «НТВ» недоплюнуло до самого себя» вийшла розмова нібито за його участі.
У ній від імені Подоляка наводились слова про те, що він:
· «має високопоставлені зв'язки в спецслужбах Росії і України», які «дуже допомогли»йому, як після https://www.radiosvoboda.org/a/916889.html депортації з Білорусі , так і в подальшому;
· не має застережень щодо співпраці з будь-якими політиками, адже головне для нього «гарний замовник» і «ціна питання».
· бере участь в інформаційних війнах, завдяки яким «добре заробляє, причому не без задоволення»https://www.radiosvoboda.org/a/radnyk-yermaka-podolyak-yanukovych-rosiya/30556146.html
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03.12.2020 02:27 Ответить
14 березня цього року (2020) https://www.obozrevatel.com/ukr/politics/ermak-temnyij-demon-za-spinoj-zelenskogo.htm він (Подоляк) ось так характеризував Андрія Єрмака:
«Так чи інакше, Єрмак тепер зло. Темний демон за спиною Зеленського. Той, який буде жорстко відмобілізовувати опонентів. Дратувати і викликати у них зубний скрегіт. Рано чи пізно (скоріше рано, враховуючи характер Володимира Олександровича) Зеленський від нього втомиться і намагатиметься послати «доріжкою Богдана». Але зла громадськість вже не відпустить.
Хвороби Єрмака точно ті ж, що властиві і всьому оточенню Зеленського. Занадто помітна невідповідність «особистого Я» завданням, які потрібно вирішувати.
Грубо кажучи, розмір особистості набагато менший за посаду, яку довелося зайняти. Ну і по дрібницям трішки. Відсутність власної масштабної політплатформи (тому і проявився так швидко протест частини парламентської фракції Слуги народу). Відсутність власної силової команди. Відсутність впливових і авторитетних медійних спікерів, здатних нудно, довго і професійно пояснювати кроки. До. А не по факту. Хоча по факту пояснюють те, що сталося тільки медійні вороги Єрмака. Відсутність чіткого розуміння суспільних настроїв). А без цього у нас ніяк. Навіть якщо ти маєш рацію, пасіонарії швидко тебе з'їдять».

 https://www.radiosvoboda.org/a/radnyk-yermaka-podolyak-yanukovych-rosiya/30556146.html
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03.12.2020 02:28 Ответить
У 2018-2019 роках Подоляк був помічений у піарі Віктора Медведчука:
Михаил Подоляк: Перед Медведчуком у Бойко - ни единого шанса (12.09.2018) (http://znaj.ua/ znaj.ua https://archive.is/FezjI 9 )
М.Подоляк: Медведчук предлагает украинцам мир и стабильность (27.08.2018) (http://golos.ua/ golos.ua https://archive.is/3kuUc 10 )
Пощечина от Медведчука: почему шансы кума Путина растут (27.08.2018) (http://glavred.info/ glavred.info https://archive.is/8q5C8 11 )
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03.12.2020 02:32 Ответить
"Слугам народа" нельзя равнодушно стоять в стороне, когда со всех сторон на них льется pr-дерьмо. Агрессивное и хорошо оплаченное
Подоляк
https://gordonua.com/blogs/mihail-podolyak/slugam-naroda-nelzya-ravnodushno-stoyat-v-storone-kogda-so-vseh-storon-na-nih-letsya-pr-dermo-agressivnoe-i-horosho-oplachennoe-1519459.html
Забыл как как хорошо оплаченное Коломойским дерьмо лилось на попиредников?
Или наоборот очень хорошо все помнит и поэтому боится.
Бойся Подляк
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03.12.2020 02:42 Ответить
кремлевская консерва Портнов мешает и позволяет вмешиваться в антикоррупционные расследования!
А Банковая одобряет. Зе и Ермак в курсе.
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03.12.2020 02:43 Ответить
"Президент не мешает и не позволяет вмешиваться в антикоррупционные расследования"
Ну прям диво дивное, оборжаться можно.
На кого эти слова рассчитаны?
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03.12.2020 02:51 Ответить
Возможно и не вмешивается, кто его спрашивать будет. Да и нафига оно ему надо заморачиваться.
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03.12.2020 07:04 Ответить
лживая мразь
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03.12.2020 09:13 Ответить
https://censor.net/ru/news/3234650/prezident_ne_meshaet_i_ne_pozvolyaet_vmeshivatsya_v_antikorruptsionnye_rassledovaniya_sovetnik_glavyПрезидент не заважає і не дозволяє втручатися в антикорупційні розслідування, - радник глави ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 2803
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03.12.2020 09:21 Ответить
Вот єто поворот ! Оказывается єто не президент ведёт себя в фарфоровой лавке как слон.
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03.12.2020 09:25 Ответить
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03.12.2020 11:08 Ответить
 
 