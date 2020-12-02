Президент не мешает и не позволяет вмешиваться в антикоррупционные расследования, - советник главы ОП Подоляк

Президент Украины Владимир Зеленский и его Офис исповедуют принцип невмешательства в дела правоохранительных и антикоррупционных органов.

Об этом в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" заявил советник руководителя ОП Михаил Подоляк, информирует Цензор.НЕТ.

"И относительно своего окружения президент придерживается того же принципа: никакого кумовства в Офисе Президента быть не может. Если НАБУ или любой другой правоохранительный, антикоррупционный орган докажет причастность кого-либо к преступлению, этот человек должен отвечать по закону. Никак иначе. Президент не мешает любым расследованиям, не позволяет вмешиваться в расследования, влиять на какие-то процессы и поддержит любые прозрачные расследования, основанные на доказанных фактах", - сказал советник Ермака.

Подоляк отметил, что Офис Президента "категорически отказался от традиционной в прошлом кулуарной практики" влияния на деятельность правоохранительных органов. Советник руководителя ОП подчеркнул, что для президента Зеленского справедливость, прозрачность и честность правоохранительных органов - это приоритет при реформировании системы управления.

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Подоляк заявил, что якобы "факты", предоставленные некоторыми представителями медиа, о совещании у главы государства ради "защиты" кого-то из Офиса Президента, являются абсолютной выдумкой, у которой нет никакого обоснования, а также, по его мнению, неприемлемы с точки зрения закона и морали.

Напомним, 22 октября 2019 года Антикоррупционный суд арестовал экс-нардепа Микитася с возможностью залога 80 млн грн. Под стражу его взяли прямо в зале заседаний.

По версии следствия, ГУ Нацгвардии Украины и компания-застройщик "Укрбуд", принадлежащая экс-нардепу, заключили соглашение, по которому на территории бывшей военной части должны были построить жилой комплекс. За это Нацгвардия должна была получить там 50 квартир и 30 паркомест. Однако, в 2016-2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме на окраине Киева. Как потом установила проведенная экспертиза, стоимость квартир на окраине на 81 635 448 грн меньше той, в которую оценили квартиры на Печерске. По делу проходят четыре человека.

Вместе с тем, Микитась сотрудничает со следствием. Он засвидетельствовал совершение преступления замглавы ОП Олегом Татаровым и предоставил соответствующие доказательства.

Позже стало известно, что НАБУ расследует дело против Татарова.

2 декабря ВАКС арестовал подельника Татарова Дубоноса с возможностью выхода под 1 млн грн залога. Однако, операция НАБУ по задержанию Татарова сорвана: Венедиктова отстранила от дела всех прокуроров САП.

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