Президент не мешает и не позволяет вмешиваться в антикоррупционные расследования, - советник главы ОП Подоляк
Президент Украины Владимир Зеленский и его Офис исповедуют принцип невмешательства в дела правоохранительных и антикоррупционных органов.
Об этом в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" заявил советник руководителя ОП Михаил Подоляк, информирует Цензор.НЕТ.
"И относительно своего окружения президент придерживается того же принципа: никакого кумовства в Офисе Президента быть не может. Если НАБУ или любой другой правоохранительный, антикоррупционный орган докажет причастность кого-либо к преступлению, этот человек должен отвечать по закону. Никак иначе. Президент не мешает любым расследованиям, не позволяет вмешиваться в расследования, влиять на какие-то процессы и поддержит любые прозрачные расследования, основанные на доказанных фактах", - сказал советник Ермака.
Подоляк отметил, что Офис Президента "категорически отказался от традиционной в прошлом кулуарной практики" влияния на деятельность правоохранительных органов. Советник руководителя ОП подчеркнул, что для президента Зеленского справедливость, прозрачность и честность правоохранительных органов - это приоритет при реформировании системы управления.
Подоляк заявил, что якобы "факты", предоставленные некоторыми представителями медиа, о совещании у главы государства ради "защиты" кого-то из Офиса Президента, являются абсолютной выдумкой, у которой нет никакого обоснования, а также, по его мнению, неприемлемы с точки зрения закона и морали.
Напомним, 22 октября 2019 года Антикоррупционный суд арестовал экс-нардепа Микитася с возможностью залога 80 млн грн. Под стражу его взяли прямо в зале заседаний.
По версии следствия, ГУ Нацгвардии Украины и компания-застройщик "Укрбуд", принадлежащая экс-нардепу, заключили соглашение, по которому на территории бывшей военной части должны были построить жилой комплекс. За это Нацгвардия должна была получить там 50 квартир и 30 паркомест. Однако, в 2016-2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме на окраине Киева. Как потом установила проведенная экспертиза, стоимость квартир на окраине на 81 635 448 грн меньше той, в которую оценили квартиры на Печерске. По делу проходят четыре человека.
Вместе с тем, Микитась сотрудничает со следствием. Он засвидетельствовал совершение преступления замглавы ОП Олегом Татаровым и предоставил соответствующие доказательства.
Позже стало известно, что НАБУ расследует дело против Татарова.
2 декабря ВАКС арестовал подельника Татарова Дубоноса с возможностью выхода под 1 млн грн залога. Однако, операция НАБУ по задержанию Татарова сорвана: Венедиктова отстранила от дела всех прокуроров САП.
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Лоббисты Ахметова, коррупционеры, агенты России, просто идиоты ....и Зелеленский ... 🤣
вони там перенюхались? факти збираються під час розслідування, а доводяться в суді!!!
питання в іншому, чому фігуранта кримінального провадження навіть не відсторонено від посади???
патамушта, Портнов и Татаров имеют компромат на Зеленую Шмарклю, и только по этой причине Зеленский принял решение защищать преступника Татарова..
представьте, в стране пандемия, МВФ, оккупированные территории.. и тут вдруг весь Офис перЗедента бросается спасать Татарова.. почему?!.. патамушта кампромат на Зеленого Идиота в руках Портнова.. чьи-то бубенцы Андрюща Портнов и ФСБ вращает пальцами..
вопрос по существу: такой неадекватный клоун в роли перЗедента устраивает Украину?!
НЕТ!!!. эта гнида должна в Аду гореть со всеми "слугами нарИда" и прочими Ермаками..
Офис Президента "категорически отказался от традиционной в прошлом кулуарной практики" влияния на деятельность правоохранительных органов
Красавец))) Или:
для президента Зеленского справедливость, прозрачность и честность правоохранительных органов - это приоритет при реформировании системы управления
просто хуцпа 999 левела. Призовая игра.
Якись безмежні бовдури.
Ой, а хто-ж тоді казав ось таке=> "Генпрокурор на 100% мой человек"
В червні 2011-го Подоляк став одним із тих небагатьох журналістів, яких запросили до Межигір`я на інтерв'ю Віктора Януковича.
У тогочасного президента він запитав:
«https://youtu.be/c6aPSjBdU9Q?t=1414 Як зробити простого українця психологічно готовим бути законнослухняним? »
Чому Подоляк став одним із тих, кого запросили до Межигір'я?
Видання Depo пізніше https://archive.is/lXx1n пояснювало це тим, що Подоляк був радником глави Адміністрації Януковича Сергія Льовочкіна.
За кілька місяців до цього - у квітні 2011 - Подоляк заявив про те, що став консультантом регіонала Юрія Іванющенка (відомого також як Юра Єнакієвський).
У 2010-му під назвою https://belaruspartisan.by/politic/165268/ «НТВ» недоплюнуло до самого себя» вийшла розмова нібито за його участі.
У ній від імені Подоляка наводились слова про те, що він:
· «має високопоставлені зв'язки в спецслужбах Росії і України», які «дуже допомогли»йому, як після https://www.radiosvoboda.org/a/916889.html депортації з Білорусі , так і в подальшому;
· не має застережень щодо співпраці з будь-якими політиками, адже головне для нього «гарний замовник» і «ціна питання».
· бере участь в інформаційних війнах, завдяки яким «добре заробляє, причому не без задоволення»https://www.radiosvoboda.org/a/radnyk-yermaka-podolyak-yanukovych-rosiya/30556146.html
«Так чи інакше, Єрмак тепер зло. Темний демон за спиною Зеленського. Той, який буде жорстко відмобілізовувати опонентів. Дратувати і викликати у них зубний скрегіт. Рано чи пізно (скоріше рано, враховуючи характер Володимира Олександровича) Зеленський від нього втомиться і намагатиметься послати «доріжкою Богдана». Але зла громадськість вже не відпустить.
Хвороби Єрмака точно ті ж, що властиві і всьому оточенню Зеленського. Занадто помітна невідповідність «особистого Я» завданням, які потрібно вирішувати.
Грубо кажучи, розмір особистості набагато менший за посаду, яку довелося зайняти. Ну і по дрібницям трішки. Відсутність власної масштабної політплатформи (тому і проявився так швидко протест частини парламентської фракції Слуги народу). Відсутність власної силової команди. Відсутність впливових і авторитетних медійних спікерів, здатних нудно, довго і професійно пояснювати кроки. До. А не по факту. Хоча по факту пояснюють те, що сталося тільки медійні вороги Єрмака. Відсутність чіткого розуміння суспільних настроїв). А без цього у нас ніяк. Навіть якщо ти маєш рацію, пасіонарії швидко тебе з'їдять».
https://www.radiosvoboda.org/a/radnyk-yermaka-podolyak-yanukovych-rosiya/30556146.html
Михаил Подоляк: Перед Медведчуком у Бойко - ни единого шанса (12.09.2018) (http://znaj.ua/ znaj.ua https://archive.is/FezjI 9 )
М.Подоляк: Медведчук предлагает украинцам мир и стабильность (27.08.2018) (http://golos.ua/ golos.ua https://archive.is/3kuUc 10 )
Пощечина от Медведчука: почему шансы кума Путина растут (27.08.2018) (http://glavred.info/ glavred.info https://archive.is/8q5C8 11 )
Подоляк
https://gordonua.com/blogs/mihail-podolyak/slugam-naroda-nelzya-ravnodushno-stoyat-v-storone-kogda-so-vseh-storon-na-nih-letsya-pr-dermo-agressivnoe-i-horosho-oplachennoe-1519459.html
Забыл как как хорошо оплаченное Коломойским дерьмо лилось на попиредников?
Или наоборот очень хорошо все помнит и поэтому боится.
Бойся Подляк
А Банковая одобряет. Зе и Ермак в курсе.
Ну прям диво дивное, оборжаться можно.
На кого эти слова рассчитаны?