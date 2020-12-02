Зеленский распорядился выполнить обязательства по резолюциям СБ ООН по нераспространению оружия, - указ
Президент Владимир Зеленский 2 декабря подписал указ "Об обеспечении выполнения Украиной резолюций Совета Безопасности ООН по нераспространению оружия массового уничтожения и предотвращению его использования в террористических целях".
Документ опубликован на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.
"С целью обеспечения выполнения Украиной резолюций Совета Безопасности ООН от 28 апреля 2004 года № 1540 (2004), от 27 апреля 2006 года № 1673 (2006), от 25 апреля 2008 года № 1810 (2008), от 20 апреля 2011 года № 1977 (2011), от 29 июня 2012 № 2055 (2012) и от 15 декабря 2016 № 2325 (2016) (резолюции Совета Безопасности ООН по нераспространению оружия массового уничтожения и предотвращению его использования в террористических целях) постановляю:
1. Возложить в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН от 28 апреля 2004 года № 1540 (2004) и от 15 декабря 2016 № 2325 (2016) на Министерство иностранных дел Украины функции координатора выполнения резолюций Совета Безопасности ООН по нераспространению оружия массового уничтожения и предотвращению его использования в террористических целях", - говорится в документе.
Кроме того, Кабинет Министров Украины должен "определить министерства, другие центральные органы исполнительной власти, на которые в соответствии с компетенцией возлагается выполнение обязательств по резолюциям Совета Безопасности ООН по нераспространению оружия массового уничтожения и предотвращению его использования в террористических целях".
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
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резолюций Совета Безопасности ООН по нераспространению оружия массового уничтожения и предотвращению его использования в террористических целях".
а не ракетную ли отрасль хочет уничтожить?
https://news.liga.net/incidents/video/ognevaya-tochka-okkupantov-prysch-unichtojena-iz-ognemeta-video Огневая точка оккупантов "Прыщ" уничтожена из огнемета: видео
резолюций Совета Безопасности ООН от 28 апреля 2004 года № 1540 (2004), от 27 апреля 2006 года № 1673 (2006), от 25 апреля 2008 года № 1810 (2008), от 20 апреля 2011 года № 1977 (2011), от 29 июня 2012 № 2055 (2012) и от 15 декабря 2016 № 2325 (2016) (резолюции Совета Безопасности ООН по нераспространению оружия массового уничтожения и предотвращению его использования в террористических целях)..
ну так!.. чисто поржать спрашиваю?!