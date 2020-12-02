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Новости Агрессия России против Украины
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Зеленский распорядился выполнить обязательства по резолюциям СБ ООН по нераспространению оружия, - указ

Зеленский распорядился выполнить обязательства по резолюциям СБ ООН по нераспространению оружия, - указ

Президент Владимир Зеленский 2 декабря подписал указ "Об обеспечении выполнения Украиной резолюций Совета Безопасности ООН по нераспространению оружия массового уничтожения и предотвращению его использования в террористических целях".

Документ опубликован на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

"С целью обеспечения выполнения Украиной резолюций Совета Безопасности ООН от 28 апреля 2004 года № 1540 (2004), от 27 апреля 2006 года № 1673 (2006), от 25 апреля 2008 года № 1810 (2008), от 20 апреля 2011 года № 1977 (2011), от 29 июня 2012 № 2055 (2012) и от 15 декабря 2016 № 2325 (2016) (резолюции Совета Безопасности ООН по нераспространению оружия массового уничтожения и предотвращению его использования в террористических целях) постановляю:

1. Возложить в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН от 28 апреля 2004 года № 1540 (2004) и от 15 декабря 2016 № 2325 (2016) на Министерство иностранных дел Украины функции координатора выполнения резолюций Совета Безопасности ООН по нераспространению оружия массового уничтожения и предотвращению его использования в террористических целях", - говорится в документе.

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Кроме того, Кабинет Министров Украины должен "определить министерства, другие центральные органы исполнительной власти, на которые в соответствии с компетенцией возлагается выполнение обязательств по резолюциям Совета Безопасности ООН по нераспространению оружия массового уничтожения и предотвращению его использования в террористических целях".

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Автор: 

Зеленский Владимир (20234) оружие (10198) указ (528) Совбез ООН (1104)


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Топ комментарии
+7
Що там не розповсюджувати - Кравчук з Кучмою Іуди всю ядерну зброю віддали кацапам ...
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02.12.2020 23:13
+7
какой-то подвох зе-гнида мутит...
а не ракетную ли отрасль хочет уничтожить?
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02.12.2020 23:19
+7
Зеленский распорядился выполнить обязательства по резолюциям СБ ООН по нераспространению оружия, - указ - Цензор.НЕТ 2628
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02.12.2020 23:33
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Правила форума Совет форумчан
читайте внимательно и не только заголовок. Рюкзаков здесь не при делах -
резолюций Совета Безопасности ООН по нераспространению оружия массового уничтожения и предотвращению его использования в террористических целях".
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02.12.2020 23:19 Ответить
А не пошло бы то ООН на*****Й!!!! Оружие массового уничтожения есть у террориста всех времен и народов *****. И ето почему то ООН не очень беспокоит.
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02.12.2020 23:12 Ответить
Що там не розповсюджувати - Кравчук з Кучмою Іуди всю ядерну зброю віддали кацапам ...
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02.12.2020 23:13 Ответить
Как только рептилоиды улетят, сразу закроют.
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02.12.2020 23:28 Ответить
Так, треба звільняти місце для секретних американських військових баз.
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02.12.2020 23:32 Ответить
А что украинская власть кроме венерических заболеваний может еще распространить если благодаря ООН в Украине нет оружия чтобы самой защититься от террористов.
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02.12.2020 23:14 Ответить
какой-то подвох зе-гнида мутит...
а не ракетную ли отрасль хочет уничтожить?
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02.12.2020 23:19 Ответить
или выпуск огнемётов некислых Барыга наладил - может их под шумок прикрыть хочет.

https://news.liga.net/incidents/video/ognevaya-tochka-okkupantov-prysch-unichtojena-iz-ognemeta-video Огневая точка оккупантов "Прыщ" уничтожена из огнемета: видео
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02.12.2020 23:51 Ответить
и вообще - как они с Кравчуком быстро рвуться исполнять то что х.йло через купленных надиктовывает...
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02.12.2020 23:52 Ответить
проще всего запрещать то чего нет...
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02.12.2020 23:22 Ответить
любопытно просто.. а Зеленая Шмаркля хотя бы читала:
резолюций Совета Безопасности ООН от 28 апреля 2004 года № 1540 (2004), от 27 апреля 2006 года № 1673 (2006), от 25 апреля 2008 года № 1810 (2008), от 20 апреля 2011 года № 1977 (2011), от 29 июня 2012 № 2055 (2012) и от 15 декабря 2016 № 2325 (2016) (резолюции Совета Безопасности ООН по нераспространению оружия массового уничтожения и предотвращению его использования в террористических целях)..
ну так!.. чисто поржать спрашиваю?!
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02.12.2020 23:33 Ответить
ШИМПАН--ЗЕ НЕ ТО ЧТО НЕ ЧИТАЛО ТО ЧТО ПОДПИСАЛО ОНО НЕ ЗНАЕТ ДАЖЕ ТОГО ЧТО ТАКОГО ОРУЖИЯ // ХИМИЧЕСКОГО ЯДЕРНОГО БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОГО// В УКРАИНЕ ПРОСТО НЕТ
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03.12.2020 06:39 Ответить
Зеленский распорядился выполнить обязательства по резолюциям СБ ООН по нераспространению оружия, - указ - Цензор.НЕТ 2628
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02.12.2020 23:33 Ответить
Европа до усрачки боится чтобы Украина стала по настоящему сильным и независимым государством с сильной армией способной защищаться. Смотрите на факты как Европа убила сначала нашу армию, выдурив у нас атомное оружие в обмен на обещания защиты. А когда на Украину напала Росия, то Европа не то что не защитила нас а даже наоборот нам не поставила и не продала даже стрелковое оружие, чтобы мы не смогли защищаться. И вместо поддержки нас уговаривают склониться, смириться и сдаться. То же самое Европа делает с нашей Енергетикой. Убивает нашу Атомную енергетику чтобы убрать нас как конкурентов и мы превратились в нищий сброд который за кусок хлеба бесплатно работал на них и отрабатывали их кредиты, которые они дают не украинцам а нашим мафиозным кланам.
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02.12.2020 23:44 Ответить
А как же "Збудуємо літак..."?
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03.12.2020 00:12 Ответить
Всі ці ООН, МВФ, ВОЗ - наддержавні структури які поступово перебрали на себе владу. Яка може бути незплежність якщо вони диктують президентам що робити?
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03.12.2020 00:19 Ответить
Распорядиться проще всего, а вот как выполнить такое распоряжение? Зельцман опоздал на несколько десятков лет, ещё в 90-х ЯО доставшееся нам при развале СССР было отдано стране-террористу. Часть этого оружия террористы "распросранили" в Северную Корею.
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03.12.2020 08:15 Ответить
Це що за зброя така? Невже вінтовка Мосіна?
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03.12.2020 10:55 Ответить
А що там у нас залишилося? ЯЗ давно віддали, а хімії з бактеріями наче й не мали.
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03.12.2020 16:23 Ответить
 
 