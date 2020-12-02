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Новости Бюджет-2021
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Консультации продолжатся, но больших изменений в проекте госбюджета на 2021 год ждать не стоит, - Гетманцев

Консультации продолжатся, но больших изменений в проекте госбюджета на 2021 год ждать не стоит, - Гетманцев

Консультации по законопроекту о государственном бюджете на следующий год продолжатся, но каких-то существенных изменений в бюджете ждать не стоит

Об этом заявил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев (фракция "Слуга народа"), информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я думаю, что мы еще продолжим консультации по проекту бюджета, но так или иначе там каких-то существенных изменений не будет", - сказал Гетманцев журналистам после заседания фракции СН. По его словам, будет сделано все возможное, чтобы народные депутаты не принимали бюджет ночью.

"Мы, безусловно, должны принять бюджет, как можно скорее, чтобы мы могли дать толчок для бюджетного процесса на местном уровне. Поэтому я думаю, что это должно произойти на следующей (пленарной – ИФ) неделе. И не будет бюджетной ночи, именно поэтому и проводятся такие заседания фракции, чтобы все вопросы выяснить сейчас", - отметил Гетманцев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Без МВФ будет очень тяжело", - "слуга народа" Гетманцев

Глава комитета также подчеркнул, что проект бюджета на следующий год – "реальный, приземленный, который соответствует кризисному состоянию в Украине и мире".

"У нас всех много вопросов к проекту бюджета, но это то, с чем мы вынуждены смириться, если мы хотим жить в реальном финансовой мире, а не жить иллюзиями", - считает Гетманцев.

Также читайте: Шмыгаль развенчал мифы о Госбюджете-2021: Все выплаты для людей будут осуществляться вовремя и в полном объеме

Автор: 

бюджет (4834) Гетманцев Даниил (409) Слуга народа (2628)


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Топ комментарии
+4
Консультации продолжатся, но больших изменений в проекте госбюджета на 2021 год ждать не стоит, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 6195
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02.12.2020 23:34
+4
Консультации продолжатся, но больших изменений в проекте госбюджета на 2021 год ждать не стоит, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 2633
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02.12.2020 23:42
+1
Не эти же украинцы за него голосовали по приколу ? Хуже не будет они говорили . Ну , что ? Получите и распишитесь пожалуйста и оплачивайте и никто кроме Вас это не оплатит 😂😂😂😂😂
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02.12.2020 23:39
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Консультации продолжатся, но больших изменений в проекте госбюджета на 2021 год ждать не стоит, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 6195
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02.12.2020 23:34 Ответить
Не эти же украинцы за него голосовали по приколу ? Хуже не будет они говорили . Ну , что ? Получите и распишитесь пожалуйста и оплачивайте и никто кроме Вас это не оплатит 😂😂😂😂😂
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02.12.2020 23:39 Ответить
Зачем ты постоянно оскорбляешь украинцев? Так хочется показать, свою мудрость, что ты уехал в ЕС в 90-х? Ну... ты показал. Зачем оскорблять окружающих?
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02.12.2020 23:42 Ответить
Можешь по подробней чем я их оскорбляю ? Что мною написано не правду ?
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02.12.2020 23:47 Ответить
Хочеш показати як ти поважаєш українців- вивчи мову і вживай її для початку. Вказувати на помилки не є проявом неповаги.
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03.12.2020 00:00 Ответить
И ещё : Твой вопрос изначально поставлен глупо , и это тебя спалило что ты русский пень . Ставить вопрос уважение к одной нации , к человеку который живет среди многих национальностей , может только русский нацист . Ставить вопрос к уважение в Украине только к украинцам , где живут много национальностей может только русский нацист . Так что троллин мой тебя защитан ?
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03.12.2020 00:47 Ответить
Выбрать себе в президенты чмо которое называет твою страну проституткой , это не оскорбление для самих себя украинцев ? Это не оскобленные меня теми украинцами ?
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02.12.2020 23:54 Ответить
Зеленский же просто оказался слабым -- а что , до этого не было понятно ? Разве не слабый человек , будет свою страну проституткой обзывать ?

А видео , где он говорит журналисту « я вам ничего не должен « это не бык говорит ? А кто ?
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03.12.2020 00:15 Ответить
Консультации продолжатся, но больших изменений в проекте госбюджета на 2021 год ждать не стоит, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 2633
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02.12.2020 23:42 Ответить
Корочє: Дєнєг нєт, всьо уже украдєно.
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02.12.2020 23:37 Ответить
Как это денег нет ? Зачем вы врете ? На офис президента на сколько больше денег есть ? 30 % 40 % . Может тем кто голосовал за ЗЕ и компанию денег нет ? А бачили очi ? И ? 😜😜😜
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02.12.2020 23:41 Ответить
Консультации продолжатся, но больших изменений в проекте госбюджета на 2021 год ждать не стоит, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 6820
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02.12.2020 23:44 Ответить
Взять и поделить... Зеля Кучму и КАЛомойского не обидит..Землякииии....
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02.12.2020 23:45 Ответить
Консультации продолжатся, но больших изменений в проекте госбюджета на 2021 год ждать не стоит, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 6541
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02.12.2020 23:46 Ответить
Министерство Юстиции США признала выборы не сфальсифицированными.
Прощайте Трамп и Путлер...,Ауффидэрзеен)))
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02.12.2020 23:48 Ответить
Агент кремля опять что то рассказал путинскому интерфаксу.
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02.12.2020 23:53 Ответить
Хорошее предложение от фоп:"А почему игра идет в одни ворота? Предлагаю принять законопроект про депутатскую деятельность. Каждому депутату выдать фискальную камеру, как у полицейских. И с понедельника по пятницу, с 9.00 до 18.00 она должна быть включена. Чтобы мы видели, чем занимается оплачиваемый народом чиновник. Включил на 5 мин позже, штраф 51 000 грн, опоздал в Верховную раду на заседание, штраф 110 тыс грн за каждую минуту. Получил взятку, конфискация всего имущества, нажал кнопку "и за того парня", штраф 600 ДЕПУТАТСКИХ зарплат. И т.д. , можно напридумывать много. За любую грамматическую ошибку в законе, штраф. За антинародный проект, не принятый радою, лишение мандата. Пусть попробуют побыть в нашей шкуре. Может и взаимопонимание прийдет."
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03.12.2020 07:11 Ответить
 
 