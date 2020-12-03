Слуга народа Гетманцев: Не вижу пока ни одного основания, чтобы курс гривни скакал
Глава налогового и финансового комитета парламента Даниил Гетманцев не видит оснований для стремительного изменения курса гривны.
Об этом он заявил в интервью "Буквам", информирует Цензор.НЕТ.
Так он ответил на вопрос о том, может ли национальная валюта упасть до 30 гривен за доллар.
"Есть такое понятие как "валютные ожидания". Сам по себе комментарий должностного лица, имеющего отношение к финансам, может оказать влияние на курс валюты. Я не хочу оказывать такого влияния. Но я не вижу пока что ни одного основания для того, чтобы курс гривны скакал. Никакого не вижу основания для этого", - сказал Гетманцев.
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Он также не считает непоправимым, если страна не получит транш МВФ.
"Нам будет сложнее, нам понадобится привлекать средства из других источников. Это, в принципе, нормально. Это то же, что мы делаем в этом году. В этом году мы тоже недополучили деньги из МВФ. Соответственно, необходимо было привлечь их из других источников, что не было сделано Минфином. Поэтому мы имеем некоторые проблемы с выполнением расходной части бюджета сейчас", - отметил Гетманцев.
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"Бюджет - это не данность, это план, который в ходе исполнения может меняться. Я убежден, что у нас должно быть финансирование МВФ. Но в случае, если мы его не получим, мы привлечем деньги из других источников: мы разместим ОБГЗ, например. Все равно дефицит будет профинансирован, но, возможно, дороже и сложнее", - считает депутат.
На 2 декабря НБУ установил курс на уровне 28,56 гривны за доллар. Выше он был последний раз 4 ноября – 28,6.
В проект сметы Кабмин установил среднегодовой курс гривны относительно доллара на уровне 29,1.
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https://replyua.net/blog/235356-v-ukrainu-ne-speshat-vkladyvat-dengi-pritok-investiciy-za-poslednie-10-mesyacev-upal-v-20-raz.html В Украину не спешат вкладывать деньги: приток инвестиций за последние 10 месяцев упал в 20 раз
Только 73% населения Украины.
Как в 2013.
Когда обнулят ВСЕ - просто уйдут,повесив все на потерпевщего писюниста янелоха.
Как информирует Replyua.net, политолог Виктор Бобыренко пишет на своей странице в Facebook, всегда, когда спор или дискуссия заходят в тупик, нужно обращать внимание на факты, против которых уже не пойдешь. Политолог отмечает, так за время президентства Порошенко за 4 года с 2015 по 2018 на дороги было потрачено 115 миллиардов гривен. Построено 9 тысяч км дорог.
Политолог отмечает, в 2020 году при президенте Зеленском построили 4 тысячи км и потратили 120 миллиардов гривен. И это при том, что есть же в открытом доступе информация о том, что подешевел битум процентов на 30.
Что то я не видел те 9 тыс км дорог построечных и отремонтированных при порохе
Напомни где они?
"Общая протяжённость 86,0 тыс. км."
Вы сейчас на полном серьезе утверждаете, что новых дорого стало больше на 10%? Дайте ссылку на карту с этими дорогами.
"у нас должно быть финансирование МВФ" , должно, хммм.. То есть, МВФ не выполняет своих обязанностей? Правда? Ну тогда пусть Бенядиктова заведёт на них дело, Портянка ей поможет
Дыра в 300 ярдов и отсутствие финансовых вливаний не является причиной для Гетманцева? Ну тогда он полный идиот.
https://www.kyivpost.com/article/opinion/op-ed/amos-hochstein-why-im-leaving-the-supervisory-board-of-naftogaz.html
"Доходы бюджета 2021 власть Зеленского планирует на уровне 1 трлн 92 млрд гривен. При этом 561 млрд. гривен (51,37%) они собираются получить от ВНУТРЕННИХ заимствований. Денег таких в стране просто нет. Осуществляться это будет путем вымывания золотовалютных запасов через ОВГЗ и скупкой этих бумажек банками с выдачей им рефинансирования от НБУ. ЗВЗ Украины уменьшаются уже с сентября месяца 2020 года. С таким бюджетом, под конец года, там останется не более 10-12% от нынешнего состояния. Зеленский и Ко решили напоследок опустошить и Золотовалютный резервный фонд . " (с)
недоученые и недопиз...ные..
а по 8 слабо? - а ваш вошдь, отбулавленый, абещаль...
абсолютно нелигитимно переизбранный,
и визжащий сейчас из под всех плинтусов,
шо он легитимный на самом деле, но только немного нелигитимно переизбранный...
с удовольствием наблюдаю ету серию "последний взгвизг кончиты"
на етом еще можно какое то время ехатъ, и на ето все списывать - но недолго.
осталось тока выяснить кому ты его задаешь...
Через деякий час курс почне стрибати, причому в буквальному значенні цього слова...
- Финансовый кризис нас не затронет. Потому что. Я вам точно говорю.
Население, знающее толк в заявлениях официальных лиц, выматерилось негромко и отправилось закупать соль, спички и сахар. (с)
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