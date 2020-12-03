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Слуга народа Гетманцев: Не вижу пока ни одного основания, чтобы курс гривни скакал

Слуга народа Гетманцев: Не вижу пока ни одного основания, чтобы курс гривни скакал

Глава налогового и финансового комитета парламента Даниил Гетманцев не видит оснований для стремительного изменения курса гривны.

Об этом он заявил в интервью "Буквам", информирует Цензор.НЕТ.

Так он ответил на вопрос о том, может ли национальная валюта упасть до 30 гривен за доллар.

"Есть такое понятие как "валютные ожидания". Сам по себе комментарий должностного лица, имеющего отношение к финансам, может оказать влияние на курс валюты. Я не хочу оказывать такого влияния. Но я не вижу пока что ни одного основания для того, чтобы курс гривны скакал. Никакого не вижу основания для этого", - сказал Гетманцев.

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Он также не считает непоправимым, если страна не получит транш МВФ.

"Нам будет сложнее, нам понадобится привлекать средства из других источников. Это, в принципе, нормально. Это то же, что мы делаем в этом году. В этом году мы тоже недополучили деньги из МВФ. Соответственно, необходимо было привлечь их из других источников, что не было сделано Минфином. Поэтому мы имеем некоторые проблемы с выполнением расходной части бюджета сейчас", - отметил Гетманцев.

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"Бюджет - это не данность, это план, который в ходе исполнения может меняться. Я убежден, что у нас должно быть финансирование МВФ. Но в случае, если мы его не получим, мы привлечем деньги из других источников: мы разместим ОБГЗ, например. Все равно дефицит будет профинансирован, но, возможно, дороже и сложнее", - считает депутат.

На 2 декабря НБУ установил курс на уровне 28,56 гривны за доллар. Выше он был последний раз 4 ноября – 28,6.

В проект сметы Кабмин установил среднегодовой курс гривны относительно доллара на уровне 29,1.

Читайте также: Консультации продолжатся, но больших изменений в проекте госбюджета на 2021 год ждать не стоит, - Гетманцев

Автор: 

гривня (1851) доллар (1576) инфляция (828) курс (2094) Гетманцев Даниил (409)


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Топ комментарии
+13
Слуга народа Гетманцев: Не вижу пока ни одного основания, чтобы курс гривни скакал - Цензор.НЕТ 810
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03.12.2020 01:37
+11
А курс и не скачет. Гривна просто неуклонно обесценивается.

Дыра в 300 ярдов и отсутствие финансовых вливаний не является причиной для Гетманцева? Ну тогда он полный идиот.
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03.12.2020 01:28
+10
а кто положит деньги в банк, глава которого клоун, а помощники воры?
Только 73% населения Украины.
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03.12.2020 01:18
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Правила форума Совет форумчан
Не вижу ни одной причины, почему бы не инвестировать

https://replyua.net/blog/235356-v-ukrainu-ne-speshat-vkladyvat-dengi-pritok-investiciy-za-poslednie-10-mesyacev-upal-v-20-raz.html В Украину не спешат вкладывать деньги: приток инвестиций за последние 10 месяцев упал в 20 раз
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03.12.2020 01:06 Ответить
а кто положит деньги в банк, глава которого клоун, а помощники воры?
Только 73% населения Украины.
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03.12.2020 01:18 Ответить
гетманцев--где ты мозги потерял ?
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03.12.2020 09:10 Ответить
Значит пока еще есть что красть и выводить.
Как в 2013.
Когда обнулят ВСЕ - просто уйдут,повесив все на потерпевщего писюниста янелоха.
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03.12.2020 01:08 Ответить
земля, Укроборонпром и мелочёвка осталась.
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03.12.2020 01:19 Ответить
Поскачи на бутылке,гетманцев.
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03.12.2020 01:09 Ответить
Слуга народа Гетманцев: Не вижу пока ни одного основания, чтобы курс гривни скакал - Цензор.НЕТ 4667
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03.12.2020 01:09 Ответить
Уже начали считать......
Как информирует Replyua.net, политолог Виктор Бобыренко пишет на своей странице в Facebook, всегда, когда спор или дискуссия заходят в тупик, нужно обращать внимание на факты, против которых уже не пойдешь. Политолог отмечает, так за время президентства Порошенко за 4 года с 2015 по 2018 на дороги было потрачено 115 миллиардов гривен. Построено 9 тысяч км дорог.
Политолог отмечает, в 2020 году при президенте Зеленском построили 4 тысячи км и потратили 120 миллиардов гривен. И это при том, что есть же в открытом доступе информация о том, что подешевел битум процентов на 30.
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03.12.2020 01:15 Ответить
Это из слов шоколадных
Что то я не видел те 9 тыс км дорог построечных и отремонтированных при порохе
Напомни где они?
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03.12.2020 08:46 Ответить
"Построено 9 тысяч км дорог."
"Общая протяжённость 86,0 тыс. км."

Вы сейчас на полном серьезе утверждаете, что новых дорого стало больше на 10%? Дайте ссылку на карту с этими дорогами.
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03.12.2020 10:51 Ответить
Коли він ще скінчиться той "коцерт"?..
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03.12.2020 06:32 Ответить
Ну если он не видит ни каких оснований, значит он дебил. Очень хорошо вписывается в команду "зе-билов"...
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03.12.2020 01:10 Ответить
Мертвые лошади не скачут. Особенно при гиперинфляции которую родили гипертарифы.
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03.12.2020 01:13 Ответить
Слуга народа Гетманцев: Не вижу пока ни одного основания, чтобы курс гривни скакал - Цензор.НЕТ 810
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03.12.2020 01:37 Ответить
Угу....... конечно же нет, будете из ЗВР поддерживать курс, как при Овоще, а потом выбухнет после вас.
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03.12.2020 01:14 Ответить
" Господи, как скучно мы живем !! В нас пропал дух авантюризма, Мы перестали пистить Слуг !!"
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03.12.2020 01:20 Ответить
Он не видит. Но форумчан не проведешь. Каждый из нас - финансист!
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03.12.2020 01:20 Ответить
"недополучили деньги из МВФ" - почему на это преступление не возбудился Бакланов?
"у нас должно быть финансирование МВФ" , должно, хммм.. То есть, МВФ не выполняет своих обязанностей? Правда? Ну тогда пусть Бенядиктова заведёт на них дело, Портянка ей поможет
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03.12.2020 01:25 Ответить
А курс и не скачет. Гривна просто неуклонно обесценивается.

Дыра в 300 ярдов и отсутствие финансовых вливаний не является причиной для Гетманцева? Ну тогда он полный идиот.
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03.12.2020 01:28 Ответить
С болтунов все равно никакого спроса. Завтра скажет, вырвали из контекста или что Сорос подстроил, отмазки давно известны и банальны
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03.12.2020 01:29 Ответить
Из Набсовета Укрзализницы сбежал Андерс Аслунд, из Нафтогаза удрал американец Амос Хохштайн - директор Набсовета. Оба этой осенью. Оба заявили о сопротивлении властей попыткам создать современную корпоративную структуру управления госкомпаниями. Неужели Вы думаете , что мир слепой. В Нафтогазе он с 2017 года и был устойчивый рост прибыли, а в этом году всё рухнуло. Он вообще открытым текстом заявил, что в Нафтогазе саботаж коррумпированных сил .
https://www.kyivpost.com/article/opinion/op-ed/amos-hochstein-why-im-leaving-the-supervisory-board-of-naftogaz.html
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03.12.2020 01:39 Ответить
Кто умеет читать и анализировать тот поймет что будет с курсом ....

"Доходы бюджета 2021 власть Зеленского планирует на уровне 1 трлн 92 млрд гривен. При этом 561 млрд. гривен (51,37%) они собираются получить от ВНУТРЕННИХ заимствований. Денег таких в стране просто нет. Осуществляться это будет путем вымывания золотовалютных запасов через ОВГЗ и скупкой этих бумажек банками с выдачей им рефинансирования от НБУ. ЗВЗ Украины уменьшаются уже с сентября месяца 2020 года. С таким бюджетом, под конец года, там останется не более 10-12% от нынешнего состояния. Зеленский и Ко решили напоследок опустошить и Золотовалютный резервный фонд . " (с)
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03.12.2020 01:46 Ответить
Украинцам нужно вбить себе в голову, что во власти не люди, а твари, место которых как минимум в тюрьме, а лучше на эшафоте.(с)
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03.12.2020 01:50 Ответить
та вы, трускавецко-отдипломнутые, вообще слепые, кривомозглые,
недоученые и недопиз...ные..
а по 8 слабо? - а ваш вошдь, отбулавленый, абещаль...
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03.12.2020 01:48 Ответить
Так же как и ваш вошьть Петя абещаль доллар по 8 а сделаль по 28.0. Но все же Украина оказалась глубоко в жопе, тоесть получилось как вы мечтали. И страна в жопе и *евробляхеров* наказали, и тарифы заоблачные и еще десятки миллиардов должны Ахметову за *зеленые тарифы*.
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03.12.2020 01:55 Ответить
вы путаете, шановный - наш вождь наш рыжий мустанг,
абсолютно нелигитимно переизбранный,
и визжащий сейчас из под всех плинтусов,
шо он легитимный на самом деле, но только немного нелигитимно переизбранный...
с удовольствием наблюдаю ету серию "последний взгвизг кончиты"
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03.12.2020 02:07 Ответить
зеленое спасение - пандемия....
на етом еще можно какое то время ехатъ, и на ето все списывать - но недолго.
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03.12.2020 01:53 Ответить
Вся история Украины состоит в том что власть постоянно ищет как набить карманы олигархам и бандюкам, а не как облегчить жизнь и налоги простым украинцам. Зачем каждый год искать сотни миллиардов на затыкание дыр если можно заткнуть ненажерливые пасти 4-5 олигофренам которые никак не могут нажраться.
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03.12.2020 02:19 Ответить
трезвеешь, Алекс - уже внятный немой вопрос.
осталось тока выяснить кому ты его задаешь...
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03.12.2020 03:35 Ответить
Олигофрены - это ты и еще 13 с половиной миллионов дегенератов, которые проголосовали за малорослого зебиленка))
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03.12.2020 07:31 Ответить
В 2008 году Юля тоже казала : де вы побачили Мирову крыззу? А Її задавлю Терафлю...
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03.12.2020 05:10 Ответить
Гетьманцев, візьми та з'їси три таблетки апрофену (ака тарен, антидот проти ФОВ з армійської аптечки).
Через деякий час курс почне стрибати, причому в буквальному значенні цього слова...
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03.12.2020 06:03 Ответить
Сейчас в обменниках евро продают почти по 35, а какие-то 4-5 месяцев тому курс был 28. С такими темпами руководства страной, к лету ойро будет по 50. А тупоголовый шут гетьманцев в розовых очках и не видет очевидного
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03.12.2020 06:19 Ответить
Зрозуміло. Значить плигне.
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03.12.2020 06:52 Ответить
це не курс долара скаче, це гетьманцев скаче по ефірах, Вам Ігор Валерійович сказав - дефолт, а ви шо? Халтурите? нема заробку ?. курс гривні точно копіює курс рубля. бабло в Росії, і вони включають реверс, бережуть свої капітали в РФ, так було у 2014-2015 роках, коли гривня схудла на 300 відсотків.
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03.12.2020 07:31 Ответить
Он сам не знает, что говорит, потому что он этого механизма не понимает.
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03.12.2020 08:27 Ответить
Иди оформляй инвалидность,если не видишь
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03.12.2020 08:44 Ответить
Так й зафіксуємо, що курс гривні у нас москаль.
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03.12.2020 08:50 Ответить
ну ну дефицит бюджета просто огромный и являеца рекордным за всю историю Украины и перекрывать его не чем, МВФ денег явно не даёт.. но для ЗЕбилов это конечно пустяки и не основание..
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03.12.2020 08:59 Ответить
Однажды в телевизоре появился бледный как смерть Министр Финансов и заявил:
- Финансовый кризис нас не затронет. Потому что. Я вам точно говорю.
Население, знающее толк в заявлениях официальных лиц, выматерилось негромко и отправилось закупать соль, спички и сахар. (с)
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03.12.2020 09:47 Ответить
Гетьманцев і сліпий, і тупий,і злодій.Починай вивчати дорогу в ростов.
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03.12.2020 10:21 Ответить
Локдаун - это шок, НБУ будет отталкиваться от макроэкономических показателей, - член совета Нацбанка о возможности снижения учетной ставки

Сотрудничество с МВФ под угрозой - Минфин не выполнил договоренностей, - экс-глава ГНС Верланов
Дефицит Госбюджета: Украина планирует до конца года разместить $1 млрд евробондов и 50-60 млрд грн ОВГЗ, - Шмыгаль
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03.12.2020 12:18 Ответить
а так, в целом, у 1,5 млн олигархов Украины, все хорошо! вклады в иностранных банках, имущество тоже, машины отличные! А зарплата из бюджета их особо не интересует - да не иссякнут потоки!
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03.12.2020 12:21 Ответить
Не бачу ні однії підстави, щоб тебе сууку не розтинати. Ми це зробимо разом!!!
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03.12.2020 18:36 Ответить
 
 