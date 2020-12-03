Слуга народа Гетманцев: Не вижу пока ни одного основания, чтобы курс гривни скакал

Глава налогового и финансового комитета парламента Даниил Гетманцев не видит оснований для стремительного изменения курса гривны.

Об этом он заявил в интервью "Буквам", информирует Цензор.НЕТ.

Так он ответил на вопрос о том, может ли национальная валюта упасть до 30 гривен за доллар.

"Есть такое понятие как "валютные ожидания". Сам по себе комментарий должностного лица, имеющего отношение к финансам, может оказать влияние на курс валюты. Я не хочу оказывать такого влияния. Но я не вижу пока что ни одного основания для того, чтобы курс гривны скакал. Никакого не вижу основания для этого", - сказал Гетманцев.

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Он также не считает непоправимым, если страна не получит транш МВФ.

"Нам будет сложнее, нам понадобится привлекать средства из других источников. Это, в принципе, нормально. Это то же, что мы делаем в этом году. В этом году мы тоже недополучили деньги из МВФ. Соответственно, необходимо было привлечь их из других источников, что не было сделано Минфином. Поэтому мы имеем некоторые проблемы с выполнением расходной части бюджета сейчас", - отметил Гетманцев.

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"Бюджет - это не данность, это план, который в ходе исполнения может меняться. Я убежден, что у нас должно быть финансирование МВФ. Но в случае, если мы его не получим, мы привлечем деньги из других источников: мы разместим ОБГЗ, например. Все равно дефицит будет профинансирован, но, возможно, дороже и сложнее", - считает депутат.

На 2 декабря НБУ установил курс на уровне 28,56 гривны за доллар. Выше он был последний раз 4 ноября – 28,6.

В проект сметы Кабмин установил среднегодовой курс гривны относительно доллара на уровне 29,1.

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