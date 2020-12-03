Более 1 млн крон собрали на восстановление сгоревшего украинского храма в Праге

Более одного миллиона крон, в пересчете более 370 тыс. евро уже собрали для восстановления памятника украинской народной деревянной архитектуры в Праге - храма Святого Михаила, разрушенного пожаром.

Об этом заявил мэр чешской столицы Зденек Гржиб, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

"К сбору средств привлекаются как мелкие дарителя, так и те, кто вкладывает десятки тысяч крон", - сказал Гржиб.

Сбор средств объявили в начале ноября.

Храм Святого Архангела Михаила принадлежал к достопримечательностям украинской народной деревянной архитектуры в Праге. Церковь, построенная в 17-м веке в закарпатском селе Великие Лучки, в 1929 году была перевезена в Прагу и установлена ​​в Саду Кинских на холме Петршин.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Пожар почти полностью уничтожил деревянную церковь в Праге, которую привезли из Украины в начале XX века. ФОТОрепортаж

Храм был уничтожен огнем при до сих пор не установленных обстоятельствах. Полиция не допускает, что причиной пожара могли стать технические проблемы. В качестве наиболее вероятной причины пожара рассматривают человеческий фактор.