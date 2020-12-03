Более 1 млн крон собрали на восстановление сгоревшего украинского храма в Праге
Более одного миллиона крон, в пересчете более 370 тыс. евро уже собрали для восстановления памятника украинской народной деревянной архитектуры в Праге - храма Святого Михаила, разрушенного пожаром.
Об этом заявил мэр чешской столицы Зденек Гржиб, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".
"К сбору средств привлекаются как мелкие дарителя, так и те, кто вкладывает десятки тысяч крон", - сказал Гржиб.
Сбор средств объявили в начале ноября.
Храм Святого Архангела Михаила принадлежал к достопримечательностям украинской народной деревянной архитектуры в Праге. Церковь, построенная в 17-м веке в закарпатском селе Великие Лучки, в 1929 году была перевезена в Прагу и установлена в Саду Кинских на холме Петршин.
Смотрите на Цензор.НЕТ: Пожар почти полностью уничтожил деревянную церковь в Праге, которую привезли из Украины в начале XX века. ФОТОрепортаж
Храм был уничтожен огнем при до сих пор не установленных обстоятельствах. Полиция не допускает, что причиной пожара могли стать технические проблемы. В качестве наиболее вероятной причины пожара рассматривают человеческий фактор.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
патамуша косяков за сой не чувствует...
https://www.nytimes.com/2020/12/01/us/politics/rudy-giuliani-pardon.html Trump Has Discussed With Advisers Pardons for His 3 Eldest Children and Giuliani
показательная хрень...
бушу ето и в пень не стучало, обамцу то же не, та никому на моей памяти - етому казлу пардонец нужен...
ето когда ты еще ничего не сделал, но уже помилован - славно так, по рыжему.
так иди делай - помилован же уже....
Ці паскуди використовують будь-яку можливість нашкодити українцям, така їхня кацапська сутність по життю
Или чешская крона укрепилась по-украински, ЗЭленому тарифу