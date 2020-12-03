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Более 1 млн крон собрали на восстановление сгоревшего украинского храма в Праге

Более 1 млн крон собрали на восстановление сгоревшего украинского храма в Праге

Более одного миллиона крон, в пересчете более 370 тыс. евро уже собрали для восстановления памятника украинской народной деревянной архитектуры в Праге - храма Святого Михаила, разрушенного пожаром.

Об этом заявил мэр чешской столицы Зденек Гржиб, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

"К сбору средств привлекаются как мелкие дарителя, так и те, кто вкладывает десятки тысяч крон", - сказал Гржиб.

Сбор средств объявили в начале ноября.

Храм Святого Архангела Михаила принадлежал к достопримечательностям украинской народной деревянной архитектуры в Праге. Церковь, построенная в 17-м веке в закарпатском селе Великие Лучки, в 1929 году была перевезена в Прагу и установлена ​​в Саду Кинских на холме Петршин.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Пожар почти полностью уничтожил деревянную церковь в Праге, которую привезли из Украины в начале XX века. ФОТОрепортаж

Храм был уничтожен огнем при до сих пор не установленных обстоятельствах. Полиция не допускает, что причиной пожара могли стать технические проблемы. В качестве наиболее вероятной причины пожара рассматривают человеческий фактор.

Автор: 

диаспора (349) Прага (109) украинцы (3861) церковь (1322) Чехия (1701)


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Топ комментарии
+3
Репспект!
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03.12.2020 02:01
+2
Крысы Мавзолейные сожгли...
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03.12.2020 04:38
+1
100% .
Ці паскуди використовують будь-яку можливість нашкодити українцям, така їхня кацапська сутність по життю
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03.12.2020 06:52
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03.12.2020 02:01 Ответить
не в тему, рыжий ищет пардона
патамуша косяков за сой не чувствует...
https://www.nytimes.com/2020/12/01/us/politics/rudy-giuliani-pardon.html Trump Has Discussed With Advisers Pardons for His 3 Eldest Children and Giuliani
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03.12.2020 03:51 Ответить
"to grant https://www.nytimes.com/2020/12/02/us/politics/trump-pardons.html pre-emptive pardons to his children, to his son-in-law and to his personal lawyer Rudolph W. Giuliani"

показательная хрень...
бушу ето и в пень не стучало, обамцу то же не, та никому на моей памяти - етому казлу пардонец нужен...
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03.12.2020 03:56 Ответить
https://www.nytimes.com/2020/12/02/us/politics/trump-pardons.html pre-emptive pardon

ето когда ты еще ничего не сделал, но уже помилован - славно так, по рыжему.
так иди делай - помилован же уже....
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03.12.2020 04:03 Ответить
*собой
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03.12.2020 03:59 Ответить
Крысы Мавзолейные сожгли...
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03.12.2020 04:38 Ответить
100% .
Ці паскуди використовують будь-яку можливість нашкодити українцям, така їхня кацапська сутність по життю
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03.12.2020 06:52 Ответить
Подяка людям.
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03.12.2020 07:14 Ответить
Та вы пересчитайте тот "мільйон крон і переведіть в єври"... воры и лжецы.
Или чешская крона укрепилась по-украински, ЗЭленому тарифу
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03.12.2020 07:26 Ответить
Да, на порядок ошиблись. Мульён крон - 38 тыс.евро получается.
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03.12.2020 07:49 Ответить
И нафига?!
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03.12.2020 08:04 Ответить
Что бы тебе подобных сбрасывать с колокольни.
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03.12.2020 08:16 Ответить
Скоріше всього храм підпалили російські варвари за наказом Путіна. Якщо Росія спокійно вбиває бомбами дітей в Сирії і Україні, то що їй спалити церкву.
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03.12.2020 10:18 Ответить
 
 