Враг за сутки трижды нарушил режим "тишины" на Донбассе: применил АГС и провел дистанционное минирование запрещенными минами, - штаб ОС
Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой украинским защитниками.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.
"За прошедшие сутки, 2 декабря, на большинстве участков ответственности украинских подразделений наблюдалась тишина. В то же время три факта нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников были зафиксированы вблизи Водяного. Там противник открывал огонь из станкового автоматического гранатомета и стрелкового оружия. Кроме того, на этом же участке враг совершил дистанционное минирование позиций наших войск, использовав несколько запрещенных мин ПОМ-2.
Боевых потерь и ранений среди украинских защитников не было", - сказано в сообщении.
Также сообщается, что с начала текущих суток, 3 декабря, российско-оккупационные войска дважды нарушили договоренности, достигнутые 22 июля 2020, Так, недалеко от Водяного враг применил несколько мин калибром 120 мм, а также осуществил дистанционное минирование позиций украинских войск, использовав несколько запрещенных мин ПОМ-2.
"О дерзких и коварных действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников, применении врагом запрещенных образцов тяжелого вооружения немедленно было сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК", - сообщили в штабе.
"Огневые провокации противника не несли угрозы нашим защитникам, поэтому украинские подразделения оружие в ответ не применяли.
Украинские воины продолжают выполнять задачи по назначению. Ситуация в районе проведения операции остается контролируемой", - добавили в пресс-центре ОС.
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https://www.facebook.com/groups/725357064476478/user/100017248230554/?__cft__[0]=AZVSTQfHAfylalTHzuECx9WxEiiN3zbNa6hW1yyEvSv05XpyXtQj3Pk7KXUvw2CoG26SA_c3QSvRH7hhj2a7_gS4sbkEUPZnN0IO8y5disDFpBKwPbn2DmQ8BLwFMaGjYsyFGx8LV96DUj8pGRbvDNDc-1qDrYJMTF4OFXSKsR1akx9tpVkwHDICprfdzZOq2nGOtdyZE85p2hx6anO7K7cx&__tn__=-]C%2CP-y-R Андрій Янковський
разом з https://www.facebook.com/groups/725357064476478/user/100042927905542/?__cft__[0]=AZVSTQfHAfylalTHzuECx9WxEiiN3zbNa6hW1yyEvSv05XpyXtQj3Pk7KXUvw2CoG26SA_c3QSvRH7hhj2a7_gS4sbkEUPZnN0IO8y5disDFpBKwPbn2DmQ8BLwFMaGjYsyFGx8LV96DUj8pGRbvDNDc-1qDrYJMTF4OFXSKsR1akx9tpVkwHDICprfdzZOq2nGOtdyZE85p2hx6anO7K7cx&__tn__=-]C%2CP-y-R
Andrew Yankovsky .
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https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%B9%D0%B4?__eep__=6&__cft__[0]=AZVSTQfHAfylalTHzuECx9WxEiiN3zbNa6hW1yyEvSv05XpyXtQj3Pk7KXUvw2CoG26SA_c3QSvRH7hhj2a7_gS4sbkEUPZnN0IO8y5disDFpBKwPbn2DmQ8BLwFMaGjYsyFGx8LV96DUj8pGRbvDNDc-1qDrYJMTF4OFXSKsR1akx9tpVkwHDICprfdzZOq2nGOtdyZE85p2hx6anO7K7cx&__tn__=*NK-y-R #инсайд Источники сообщают, что в Кабмине и Офисе президента нашли гениальное решение, где взять деньги на компенсации предпринимателям-ФЛП. Их возьмут… у военных. Отчет Счетной палаты сообщил, что больше 10 миллиардов грн., выделенных на обеспечение Вооруженных сил Украины в 2020 г. Остались не потраченными. То есть, из Минфина их не перечислили, и в конце года они «сгорят».
У вас еще есть вопросы, почему в 2020 г. на систему питания им. Порошенко не перевели ни одну воинскую часть? Вам понятно, почему военные кричат о сорванном графике закупки вооружений? Почему завод «Арсенал» с Нового года грозится перевести работников на однодневную рабочую неделю?
Сумма, не перечисленная Министерству обороны, идеально совпадает с суммой необходимой Офису президента. Именно этими деньгами офис президента собирается задобрить предпринимателей - оаздать им по 8000 грн. А заодно - заткнуть некоторые другие дыры. Война - подождет. Сказал же герой Иловайска генерал Хомчак - ракеты «Ольха» и «Нептун» ВСУ не нужны.
Що даремно вішав на вуха лапшу на стадіоні ?
Бо воно саме нікчемне, прийшло на брехні, а тепер повністю провалило державні справи ?