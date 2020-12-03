Враг за сутки трижды нарушил режим "тишины" на Донбассе: применил АГС и провел дистанционное минирование запрещенными минами, - штаб ОС

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой украинским защитниками.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

"За прошедшие сутки, 2 декабря, на большинстве участков ответственности украинских подразделений наблюдалась тишина. В то же время три факта нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников были зафиксированы вблизи Водяного. Там противник открывал огонь из станкового автоматического гранатомета и стрелкового оружия. Кроме того, на этом же участке враг совершил дистанционное минирование позиций наших войск, использовав несколько запрещенных мин ПОМ-2.

Боевых потерь и ранений среди украинских защитников не было", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что с начала текущих суток, 3 декабря, российско-оккупационные войска дважды нарушили договоренности, достигнутые 22 июля 2020, Так, недалеко от Водяного враг применил несколько мин калибром 120 мм, а также осуществил дистанционное минирование позиций украинских войск, использовав несколько запрещенных мин ПОМ-2.

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"О дерзких и коварных действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников, применении врагом запрещенных образцов тяжелого вооружения немедленно было сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК", - сообщили в штабе.

"Огневые провокации противника не несли угрозы нашим защитникам, поэтому украинские подразделения оружие в ответ не применяли.

Украинские воины продолжают выполнять задачи по назначению. Ситуация в районе проведения операции остается контролируемой", - добавили в пресс-центре ОС.

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