Зима будет трудной. Число жертв COVID-19 в США может достичь 450 тыс., - директор Центра по контролю заболеваний Редфилд
Директор Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) Роберт Редфилд предупредил, что нынешняя зима станет самым трудным временем в истории общественного здравоохранения США из-за ситуации с COVID-19.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Сейчас мы находимся в очень критическом положении, когда нам необходимо поддерживать устойчивость нашей системы здравоохранения", - цитирует The Hill выступление Редфилда в ходе мероприятия, организованного Торговой палатой США.
"Реальность такова, что декабрь, январь и февраль будут трудными временами. Я действительно считаю, что они будут самыми трудными в истории общественного здравоохранения этой страны, в основном из-за нагрузки, с которой столкнется наша система здравоохранения", - сказал он.
Редфилд отметил, что смертность от коронавируса в стране начинает расти.
"Я действительно думаю, что, к сожалению, до февраля число американцев, которые умерли от этого вируса, может достигнуть отметки в 450 тыс.", - сказал он.
По его словам, в такой ситуации гражданам необходимо носить маски и избегать переполненных помещений.
Между тем, глава операции администрации США по ускоренной разработке вакцины от COVID-19 "Сверхсветовая скорость" (" Warp Speed") Монсеф Слауи заявил, что США надеются предоставить вакцину от коронавируса 100 млн человек до конца февраля.
Он отметил, что это число включает всех передовых медицинских работников страны, пожилых людей и людей с сопутствующими заболеваниями.
Если вакцина Johnson & Johson будет одобрена до этого времени, есть вероятность, что вакцинация будет проведена еще большему количеству людей, сказал он.
Между тем, согласно данным проекта Covid Tracking, в среду в США зафиксировано рекордное количество госпитализаций, связанных с COVID-19, - 100 тыс. 226.
Кроме того, в стране зафиксировано самое большое количество смертей за один день с мая: в среду было зарегистрировано 2 тыс. 733 новых случая.
По данным университета Джонса Хопкинса, всего за время пандемии в стране скончались 273 тыс.300 человек, заразились - 13 млн.915 тыс.286.
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За 8 місяців я лише раз бачив швидку яка приїхала в наш багатоквартирний комплекс, причому ніяких спец-костюмів. Вчора за 2 години походу вздовж головної мегаполіса міста раз бачив пожежну, дофіга поліцейських і жодної швидкої.
Представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис призвала носить маски не только в закрытых помещениях, но и на открытых пространствах. Об этом сообщает Reuters.
Как объяснила М. Харрис, в местах без достаточной вентиляции обязательно необходимо носить защитные маски, независимо от того, возможно ли там соблюдать социальную дистанцию, или нет.
Маски рекомендовано постоянно носить во всех общественных местах, включая вузы и школы.
Даже если помещения хорошо проветриваются, но соблюдать там социальную дистанцию хотя бы в один метр невозможно, то необходимо надевать средства индивидуальной защиты.
Это правило распространяется и на открытые пространства: если на улице невозможно соблюдать дистанцию с другими прохожими, также следует носить маску.
Харрис подчеркнула, что новое ужесточение правил стало одним из самых серьезных за время пандемии
численность населения земли составляет- 7 827 000 000
то есть, на сегодняшний день, процент инфицированных за весь период составляет- 0,83 %....
смертельные случаи, якобы, от ковид- 1 499 346, что составляет 0,02%....
люди, включите мозги и поверьте цифрам!
откуда, ****, истерия и разгон паники, что все заразимся и умрем?!!!!
кому это выгодно?!
«Світ зіткнеться з черговою пандемією грипу. Єдине, чого ми не знаємо, це коли вона станеться і наскільки вона буде серйозною», - зазначають в організації. ВООЗ контролює циркуляцію вірусів грипу для виявлення потенційних пандемічних штамів: 153 установи в 114 країнах беруть участь у глобальному епідемнагляді та розробляють заходи боротьби з ними. (С) ВООЗ 2019.