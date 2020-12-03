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Новости Коронавирус и карантин
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35-40 тыс. занятых коек для больных COVID-19 - первый показатель, что надо вводить локдаун, - "слуга народа" Радуцкий

35-40 тыс. занятых коек для больных COVID-19 - первый показатель, что надо вводить локдаун, -

Система здравоохранения Украины не выдержит, если одновременно будут заняты до 40 000 коек в больницах, которые подготовлены для больных COVID-19, – и для предупреждения коллапса нужно будет вводить жесткий карантин (локдаун).

Какинформирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом на канале "Украина 24" заявил глава комитета Рады по здравоохранению Михаил Радуцкий.

Нардеп от фракции "Слуга народа" посетовал, что карантин выходного дня "не дал ожидаемых результатов", и за последнюю неделю в стационарах было занято уже до 28 000 коек из 52 000 якобы доступных (со слов главы Минздрава Максима Степанова).

"Цепь (заражений), к сожалению, не остановилась, не разорвалась, но хотя бы система имеет такой stand by. Если загруженность коек будет расти, если это будет 35-40 тысяч коек, то это первый показатель, что надо вводить локдаун", – заявил Радуцкий.

Когда это может произойти, он не берется прогнозировать. Нардеп напомнил, что власти обязаны предупредить о введении локдауна за неделю до этого.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жесткий карантин нужно вводить минимум на 21 день, иначе эффекта не будет, - "слуга народа" Радуцкий

При полном карантине работать можно будет только дистанционно (кроме занятых в критических сферах вроде АЭС, больниц, аптек, мелких магазинов и т.д.), будут закрыты ТРЦ, все развлекательные мероприятия, транспорт (кроме служебного). По словам Радуцкого, должны быть ограничения на скопления людей даже на улице. Кто захочет улететь куда-то на отдых – тот сможет это сделать.

26 ноября министр внутренних дел Арсен Аваков призвал немедленно ввести локдаун на три-четыре недели.

29 октября 2020-го глава фракции Слуга народа Арахамия заявил, что власти могут ввести "интеллектуальный локдаун".

Секретарь СНБО Данилов сообщил, что локдаун будет введен "со 100% вероятностью", но точной даты нет.

Международное перемещение не закроют в случае локдауна, заявили в Кабмине.

карантин (16729) Радуцкий Михаил (287) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) локдаун (294)


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Топ комментарии
+5
Чувак по образованию фельдшер скорой помощи, а потом спортивный "врач". Потом шоу-бизнес, ширли-мырли и вот вам выдающийся эксперт в области медицины.
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03.12.2020 07:55
+5
Почему Радуцкий не на тюремной койке после продажи летом стратегического запаса средств защиты от пандемии? Или он маски и костюмы в Испанию и другие страны продавал под личным контролем оманского ЗеМародера?
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03.12.2020 07:58
+4
О, значну частину масок він в РФ штовхнув. По 22 копійки за маску.
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03.12.2020 08:02
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Чувак по образованию фельдшер скорой помощи, а потом спортивный "врач". Потом шоу-бизнес, ширли-мырли и вот вам выдающийся эксперт в области медицины.
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03.12.2020 07:55 Ответить
Чого заспамили правду?
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03.12.2020 09:30 Ответить
Зелень нездари з трускавецькими дипломами. Керувати країною це вам не кривлятись у вашому кварталі.
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03.12.2020 07:57 Ответить
Для тебя, Радуцкий, индивидуальный локдаун должен был начаться с момента продажи тобой медицинских масок и средств защиты на сторону накануне эпидемии . Почему ты тут перья распускаешь ?
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03.12.2020 08:27 Ответить
Заспокійтеся з цими масками, не продав би, шось інше вигадали б, шоб виправдати розповсюдження інфекції, бо після масок були туристи і заробітчани, потім всіякі віряни, потім знову туристи, тепер - діти.
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03.12.2020 09:35 Ответить
Почему Радуцкий не на тюремной койке после продажи летом стратегического запаса средств защиты от пандемии? Или он маски и костюмы в Испанию и другие страны продавал под личным контролем оманского ЗеМародера?
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03.12.2020 07:58 Ответить
О, значну частину масок він в РФ штовхнув. По 22 копійки за маску.
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03.12.2020 08:02 Ответить
Патамушта оманський брехун отримав відкат від того гешефту.
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03.12.2020 08:03 Ответить
Разве места не в % измеряются по областям???
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03.12.2020 07:58 Ответить
в (раку собі введіть свій ЛОКДАУН...слів українських нема чи що?
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03.12.2020 08:01 Ответить
VOLODUMUR, букв українських нема, чи що?
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03.12.2020 08:05 Ответить
?
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03.12.2020 08:11 Ответить
!
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03.12.2020 08:28 Ответить
Для себя они лазейку то сделали кто захочет может улететь на отдых.если закрывать так все заправки ток чтобы топливом торговали и все аптеки и продуктовые магазины вьезд выезд за границу закрыть транспорт также вот только тогда это шоу даст результат а так ничего кардинально не поменяется
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03.12.2020 08:06 Ответить
Фельдшер і спортсмен знає краще за усіх...
Хотілось би почути думку справжніх спеціалістів.
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03.12.2020 08:15 Ответить
ага. ))
хотілось би почути пояснення Супрун як Україні непотрібні інфекційні лікарні....
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03.12.2020 08:28 Ответить
А якби не було епідемії, то навіщо вони потрібні ?
Скажіть ви. Для чого нам утримувати купу будівель, персоналу, обладнання, якщо пацієнтів немає. В нас зайві гроші на це є ?
Краще передбачити перепланування інших закладів під потреби. Оце розумно.
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03.12.2020 08:36 Ответить
https://suprun.doctor/koronavirus/ Хочеш?
https://suprun.doctor/koronavirus/ Почуй.
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03.12.2020 08:31 Ответить
Якщо почитати і порівняти, то її професіоналізм значно перевищує всіх зеленкуватих клованів разом.
Ти читай, читай
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03.12.2020 08:38 Ответить
Хочеш ти, а читати повинен я?
Мені її поради не цікаві.
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03.12.2020 08:41 Ответить
Авжеж....Забитим совкам шкідливо долучатись до світових тенденцій.
Їм спокійніше в своєму болоті сидіти і в такт жабам поквакувати.
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03.12.2020 08:58 Ответить
не хило поработали 10 месяцев. при заполнении коек в среднем по области 1500 чел. для них, катастрофа. им всем нехрен делать в медицине кроме как воровать, СТАТИСТЫ гребанные
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03.12.2020 09:14 Ответить
каждый день, суки в новостях. все высшее руководство. наверное именно для этого сществуют в медиине большие должности.. вы медики или журналисты????
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03.12.2020 09:17 Ответить
Ця тварина подала законопроект № 4314 "Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення профілактики коронавірусної хвороби (COVID-19)", за яким українців масово будуть використовувати як лабораторних щурів для тестування вакцин.
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03.12.2020 09:20 Ответить
Суки ці міністри і депутати, хворих в лікарні ніхто не хоче ложить, а потім кажуть що коек 50% занято.
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03.12.2020 10:19 Ответить
Клоуны начинали с 9 тысяч, как условие локдауна, а теперь дошли уже до 40 тысяч заболевших. Так и до ста недалеко.
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03.12.2020 12:19 Ответить
 
 