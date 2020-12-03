35-40 тыс. занятых коек для больных COVID-19 - первый показатель, что надо вводить локдаун, - "слуга народа" Радуцкий

Система здравоохранения Украины не выдержит, если одновременно будут заняты до 40 000 коек в больницах, которые подготовлены для больных COVID-19, – и для предупреждения коллапса нужно будет вводить жесткий карантин (локдаун).

Какинформирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом на канале "Украина 24" заявил глава комитета Рады по здравоохранению Михаил Радуцкий.

Нардеп от фракции "Слуга народа" посетовал, что карантин выходного дня "не дал ожидаемых результатов", и за последнюю неделю в стационарах было занято уже до 28 000 коек из 52 000 якобы доступных (со слов главы Минздрава Максима Степанова).

"Цепь (заражений), к сожалению, не остановилась, не разорвалась, но хотя бы система имеет такой stand by. Если загруженность коек будет расти, если это будет 35-40 тысяч коек, то это первый показатель, что надо вводить локдаун", – заявил Радуцкий.

Когда это может произойти, он не берется прогнозировать. Нардеп напомнил, что власти обязаны предупредить о введении локдауна за неделю до этого.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жесткий карантин нужно вводить минимум на 21 день, иначе эффекта не будет, - "слуга народа" Радуцкий

При полном карантине работать можно будет только дистанционно (кроме занятых в критических сферах вроде АЭС, больниц, аптек, мелких магазинов и т.д.), будут закрыты ТРЦ, все развлекательные мероприятия, транспорт (кроме служебного). По словам Радуцкого, должны быть ограничения на скопления людей даже на улице. Кто захочет улететь куда-то на отдых – тот сможет это сделать.

26 ноября министр внутренних дел Арсен Аваков призвал немедленно ввести локдаун на три-четыре недели.

29 октября 2020-го глава фракции Слуга народа Арахамия заявил, что власти могут ввести "интеллектуальный локдаун".

Секретарь СНБО Данилов сообщил, что локдаун будет введен "со 100% вероятностью", но точной даты нет.

Международное перемещение не закроют в случае локдауна, заявили в Кабмине.