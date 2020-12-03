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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки в мире выявили 634,9 тыс. новых случаев COVID-19, умерли - 12,3 тыс. Общее число инфицированных - 64,8 млн.

За сутки в мире выявили 634,9 тыс. новых случаев COVID-19, умерли - 12,3 тыс. Общее число инфицированных - 64,8 млн.

По состоянию на утро 2 декабря в мире зарегистрировали 634 970 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 12 376 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 64 845 240 случаев инфицирования, из них 634 970 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 1 499 355 человек, из них 12 376 за минувшие сутки.

За сутки в мире выявили 634,9 тыс. новых случаев COVID-19, умерли - 12,3 тыс. Общее число инфицированных - 64,8 млн. 01

Побороли болезнь и вылечились 44,9 млн человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зима будет трудной. Число жертв COVID-19 в США может достичь 450 тыс., - директор Центра по контролю заболеваний Редфилд

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Франция.

За сутки в мире выявили 634,9 тыс. новых случаев COVID-19, умерли - 12,3 тыс. Общее число инфицированных - 64,8 млн. 02

Украина находится на 17-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 12-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы – седьмую. Перед нашим государством оказались Россия, Италия, Германия, Великобритания, Франция и Польша.

За сутки в мире выявили 634,9 тыс. новых случаев COVID-19, умерли - 12,3 тыс. Общее число инфицированных - 64,8 млн. 03
За сутки в мире выявили 634,9 тыс. новых случаев COVID-19, умерли - 12,3 тыс. Общее число инфицированных - 64,8 млн. 04

карантин (16729) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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До "испанки" этот вирус не дотягивает, что, собственно хорошо.
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03.12.2020 08:07 Ответить
Все таки медицина и фармокология 100 лет не стояли на ровном месте. Да и мировой войнушки в 19-м не было.
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03.12.2020 10:54 Ответить
Зайдешь нынче на censor, посмотришь: "Он все еще танцует?"(С), - то есть есть ли что еще в Украине при Слугах Народа, кроме ковида и "бубочки", увидишь, что ничего у Слуг Народа кроме ковида и пустого, мудного "бубочки", нет, да и пойдешь с censor.
Что тут делать, о чем читать, что обсуждать?
Все и так ясно.
Выбрали 73% лохтората в 2019 году прежнее гуано, правда, в новой обертке, и в следующей раз выберут такое же, только в иной внешней оболочке, особенно если 73% лохтората телевизор скажет, что это гуано (например, Кива), для них, 73% лохтората - полезно.
Обертка новая, содержимое старое.
И события все старые, все это все уже видели, и чем закончится, тоже известно, если не случится "полковник Пиночетенко".
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03.12.2020 08:11 Ответить
Главное, что бы не случился полковник Муравьев.
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03.12.2020 10:56 Ответить
В Канаді в зимовий період в тиждень вмирає до 7тис, тобто 1тис в день, на 36млн. населення. У звязку з ковідом https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/71-607-x/71-607-x2020017-eng.htm особливих відхилень від цього чомусь не зареєстровано .
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03.12.2020 08:25 Ответить
Ковид, безусловно, весьма полезная закаляющая вещь. Рекомендую всем переболеть для переоценки взглядов на жизнь.
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03.12.2020 10:57 Ответить
Мы говорим здесь что телевизор не соответствует статистике и визуальному наблюдению.
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03.12.2020 17:36 Ответить
 
 