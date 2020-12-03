За сутки в мире выявили 634,9 тыс. новых случаев COVID-19, умерли - 12,3 тыс. Общее число инфицированных - 64,8 млн.

По состоянию на утро 2 декабря в мире зарегистрировали 634 970 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 12 376 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 64 845 240 случаев инфицирования, из них 634 970 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 1 499 355 человек, из них 12 376 за минувшие сутки.

Побороли болезнь и вылечились 44,9 млн человек.

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В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Франция.

Украина находится на 17-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 12-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы – седьмую. Перед нашим государством оказались Россия, Италия, Германия, Великобритания, Франция и Польша.



