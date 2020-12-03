Украина может получить ускоренный доступ к вакцине от COVID-19, - "слуга народа" Радуцкий
Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации рекомендовал парламенту поддержать законопроект, который дает возможность сократить срок утверждения клинических испытаний и регистрации вакцин и лекарств против COVID-19.
"Профильный комитет рекомендовал Верховной Раде поддержать законопроект №4314. Он дает возможность сократить срок утверждения клинических испытаний и регистрации вакцин и лекарств против COVID-19", - сообщили в партии "Слуга народа", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По мнению главы парламентского комитета ВРУ по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медстрахования Михаила Радукцкого принятие законопроекта №4314 уменьшит нагрузку на систему здравоохранения.
"Вакцинация большого количества пациентов позволит уменьшить нагрузку на систему здравоохранения Украины", - отметил Радуцкий.
"И благодаря законопроекту это станет возможным. Ведь привлечение Украины к клиническим испытаниям вакцин позволило бы уже сейчас провести вакцинацию части населения. Так же и сокращение сроков государственной регистрации вакцин ускорит их полномасштабное применение", - отметили в "Слуге народа".
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