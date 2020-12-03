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Новости Коронавирус и карантин
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Украина может получить ускоренный доступ к вакцине от COVID-19, - "слуга народа" Радуцкий

Украина может получить ускоренный доступ к вакцине от COVID-19, -

Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации рекомендовал парламенту поддержать законопроект, который дает возможность сократить срок утверждения клинических испытаний и регистрации вакцин и лекарств против COVID-19.

"Профильный комитет рекомендовал Верховной Раде поддержать законопроект №4314. Он дает возможность сократить срок утверждения клинических испытаний и регистрации вакцин и лекарств против COVID-19", - сообщили в партии "Слуга народа", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По мнению главы парламентского комитета ВРУ по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медстрахования Михаила Радукцкого принятие законопроекта №4314 уменьшит нагрузку на систему здравоохранения.

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"Вакцинация большого количества пациентов позволит уменьшить нагрузку на систему здравоохранения Украины", - отметил Радуцкий.

"И благодаря законопроекту это станет возможным. Ведь привлечение Украины к клиническим испытаниям вакцин позволило бы уже сейчас провести вакцинацию части населения. Так же и сокращение сроков государственной регистрации вакцин ускорит их полномасштабное применение", - отметили в "Слуге народа".

Автор: 

вакцина (3815) ВР (29228) карантин (16729) Радуцкий Михаил (287) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+10
А потом ее (эту вакцину) крадуцкий продаст как маски из госрезерва
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03.12.2020 08:11
+4
При зелёной власти Украина может получить ускоренный, только ОТКАЗ в кредитах и инвестициях, но никак не вакцины.
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03.12.2020 08:30
+3
Что они собрались испытывать?
Американские и европейские вакцины, признанные во всем мире?
Или "отечественную" из крапивы?
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03.12.2020 08:12
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А потом ее (эту вакцину) крадуцкий продаст как маски из госрезерва
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03.12.2020 08:11 Ответить
Написали бы честно, Украина может получить ускоренный доступ к эрзацвакцине..., но главное в красивой упаковке
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03.12.2020 08:43 Ответить
и не говори, всё везде плохо и вообще мы все умрём
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03.12.2020 08:44 Ответить
Что они собрались испытывать?
Американские и европейские вакцины, признанные во всем мире?
Или "отечественную" из крапивы?
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03.12.2020 08:12 Ответить
Кацапский Новчок Спутник V
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03.12.2020 08:43 Ответить
хоч не до росіскої ?
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03.12.2020 08:13 Ответить
І тут турборежим. Поспішиш - людей насмішиш.
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03.12.2020 08:15 Ответить
Хотят "протолкнуть" в Украине рашистскую вакцину новичок спутник?!
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03.12.2020 08:24 Ответить
Надо ж "уменьшить нагрузку" на медицину и возложить "нагрузку" на ритуальную службу, одновременно "уменьшив" нагрузку на Пенсионный фонд.
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03.12.2020 09:00 Ответить
А когда будут уголовные дела и посадки по ралуцкрму и его подельнику из опы, продавших во время 1й волны пандемии средства защиты для украинских граждан в ********* и Китай?
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03.12.2020 08:27 Ответить
Вже давно треба розуміти просту річ - якщо чиновник/депутат каже щось накшталт "Україна може отримати..." то вона так само може і не отримати. Відповідальності за свої слова вони не несуть ніякої. "Ну, не шмагла..."
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03.12.2020 08:27 Ответить
При зелёной власти Украина может получить ускоренный, только ОТКАЗ в кредитах и инвестициях, но никак не вакцины.
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03.12.2020 08:30 Ответить
Украина может получить ускоренный доступ к вакцине от COVID-19, - "слуга народа" Радуцкий - Цензор.НЕТ 5289
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03.12.2020 08:34 Ответить
....тема сисек раскрыта
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03.12.2020 08:41 Ответить
Ипочто мои девичьи груди ты узлом завязал на спине.
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03.12.2020 09:02 Ответить
Девять баб не смогут родить ребёнка за один месяц
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03.12.2020 08:46 Ответить
Можуть, якшо заздалегідь підготуватись, як ВОЗ, шо вніс тему довіри до вакцинації до 10 найголовніших проблем. А ще:

Глобальна пандемія грипу
«Світ зіткнеться з черговою пандемією грипу. Єдине, чого ми не знаємо, це коли вона станеться і наскільки вона буде серйозною», - зазначають в організації. ВООЗ контролює циркуляцію вірусів грипу для виявлення потенційних пандемічних штамів: 153 установи в 114 країнах беруть участь у глобальному епідемнагляді та розробляють заходи боротьби з ними.

Це 19-й рік.
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03.12.2020 09:16 Ответить
Мы многое можем делать, но не делаем. Так и тут.
Так что: как сделаете -- тогда и сообщите.
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03.12.2020 09:39 Ответить
А может и не плучить. Новость ни о чем.
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03.12.2020 09:48 Ответить
В турборежимі можна буде подивитись на вакцину.Причому до огляду будуть доступні вакцини всіх провідних фірм.
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03.12.2020 10:42 Ответить
 
 