В Украине за сутки от COVID-19 умерли 243 человека, выявлены 14 496 новых случаев, выздоровели рекордные - 15 372

В Украине по состоянию на утро четверга, 3 декабря, зафиксированы 14 496 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровели – 15 372 человека (самый высокий показатель с начала пандемии), умерли 243 пациента.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"Друзья, второй день подряд имеем положительную статистику. Количество лиц, которые выздоровели от коронавируса, за последние сутки составляет 15 372 человека. Эта цифра превышает количество заболевших - 14 496 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 3 декабря 2020 г. В частности, заболели 745 детей и 614 медработников.

Также за минувшие сутки

госпитализированы - 1 739 человек;

летальных случаев - 243;

выздоровели - 15 372 человека;

осуществлено тестирований за сутки - 72 678 (в том числе методом ПЦР - 47 172, методом ИФА - 25 506).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За сутки в мире выявили 634,9 тыс. новых случаев COVID-19, умерли - 12,3 тыс. Общее число инфицированных - 64,8 млн.

За все время пандемии в Украине

заболели - 772 760 человек;

выздоровели - 384 426 человек;

летальных случаев - 12 960;

проведено ПЦР-тестов - 4 654 206.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1364), Запорожской (1060), Одесской (935), Киевской (924) и Харьковской (906) областях", - рассказал Степанов.



