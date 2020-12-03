В Украине за сутки от COVID-19 умерли 243 человека, выявлены 14 496 новых случаев, выздоровели рекордные - 15 372
В Украине по состоянию на утро четверга, 3 декабря, зафиксированы 14 496 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровели – 15 372 человека (самый высокий показатель с начала пандемии), умерли 243 пациента.
Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
"Друзья, второй день подряд имеем положительную статистику. Количество лиц, которые выздоровели от коронавируса, за последние сутки составляет 15 372 человека. Эта цифра превышает количество заболевших - 14 496 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 3 декабря 2020 г. В частности, заболели 745 детей и 614 медработников.
Также за минувшие сутки
госпитализированы - 1 739 человек;
летальных случаев - 243;
выздоровели - 15 372 человека;
осуществлено тестирований за сутки - 72 678 (в том числе методом ПЦР - 47 172, методом ИФА - 25 506).
За все время пандемии в Украине
заболели - 772 760 человек;
выздоровели - 384 426 человек;
летальных случаев - 12 960;
проведено ПЦР-тестов - 4 654 206.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1364), Запорожской (1060), Одесской (935), Киевской (924) и Харьковской (906) областях", - рассказал Степанов.
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і не підготували кисню для лікарень.
Тільки застосовуючи силу.
І ти перша почнеш волати, що до мирних протестувальників застосовують силу.
Как у вас с этим дело обстоит?
Все ли носят маски?
Какова заболеваемость?
Какие методы воздействия?
В США є медична система хочь якась. Є система тестування. В США більше людей їздить на власніих автівках - меньше контактів. Більше людей живуть у власних домівках.
Порвняно з Україною в США кучність населення у великих містах в рази більша ніж в більшості в Україні.
Хворіють більш ті хто або не дотримується заходів власної безпеки - це серед мої знайомих. Пофігісти хворіють частіше. Хворіють більше в штатах да є зима. Так званий tornado alley. Мабуть також зачиняють вікна. Ось карта. https://www.nytimes.com/interactive/2020/us/coronavirus-us-cases.html
"in indoor spaces, particularly if poorly ventilated" https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/protect-your-home.html
Більш того, CDC ще пише 0 відкривайте вікна в офісних будинках і перевітрюйте свіжим повітрям а не кондиціонуванням.
Consider using natural ventilation (i.e., opening windows if possible and safe to do so) to increase outdoor air dilution of indoor air when environmental conditions and building requirements allow. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/office-buildings.html
І цього замало. Вони ще тут це написали першою строкою:
https://www.epa.gov/coronavirus/indoor-air-homes-and-coronavirus-covid-19
Ensuring proper ventilation with outside air can help reduce indoor airborne contaminants, including SARS-CoV-2, the virus that causes COVID-19, and other viruses. However, by itself, increasing ventilation is not enough to protect people from exposure to the virus that causes COVID-19. When used along with other best practices (such as wearing masks, social distancing, frequent hand washing, and surface disinfection) recommended by the CDC, increasing ventilation can be part of a plan to protect yourself and your family.
EPA:
An important approach to lowering the concentrations of indoor air pollutants or contaminants including any viruses that may be in the air is to increase ventilation - the amount of outdoor air coming indoors. Ensuring proper ventilation with outside air can help reduce the concentration of airborne contaminants, including viruses, indoors. However, by itself, increasing ventilation is not enough to protect people from COVID-19. When used along with other best practices recommended by CDC and others, increasing ventilation can be part of a plan to protect people indoors. https://www.epa.gov/coronavirus/ventilation-and-coronavirus-covid-19
Що в Україні з цього приводу? Абсолютна Тиша. А при поганому союзі всі знали що потрібно регулярно перевітрювати домівки. І будивельні норми це враховували. Коли психічно хворі колишні стукачі і вертухаї зачиняють вікна в домівках, в транспорті і на роботі і в інших місцях, це або шизофренія або відвертий саботаж при єпідемії.
Чому мовчить мінздрав в Україні з цього приводу? Чому мовчать спеціалісти? Чи американці може усе тупіе і СДС глупеньки такі що написали це окремою строкою?
1) Перевести учнів 5-11 класів (хоча б),а краще всіх на дистанційне навчання, так як саме школяри сприяють швидкому поширенню вірусу, заражаючись без масок в переповнених школах. Потім вони несуть хворобу додому.
2)Заборонити людям після 65 років відвідувати громадські місця: магазини, кінотеатри, банки тощо з 16:00 до 00:00
3)Пустити додатковий транспорт: більше електричок, більше вагонів, автобусів, маршруток. Продавати лише по два квитка у купе, плацкарти тимчасово не продавати. За стоячих пасажирів наказувати обох- водія та пасажира.
4) Контроль за масками. Штраф на місці або у відділку, але вже вищий.
5) Контроль за магазинами. В маленьких крамницях не більше трьох осіб. Дистанція в великих супермаркетах.
6) Контроль за мас медіа. Штрафувати канали, власників пабликів, які пропускають рашистські дестабілізуючі пости про безпеку ковід. Одна справа місцеві боти у коментарях, а інша - вірусні пости у фейсбуках, інстаграмах.
Вот так героически и победили коронавирус.
"Правительство сегодня приняло рекомендацию независимого Агентства по регулированию лекарственных средств и медицинских препаратов (MHRA) утвердить для использования вакцину Pfizer-BioNTech от COVID-19"
Подумайте, а то к вам вежливые люди прийдут и вежливо отобъют почки во славу святого Пыни.
Такого маніакально-шизофренічної тяги до відсутності свіжого повітря я не бачив в жодній іншій країні де був. А свіже повітря і його рух від 20см в хвилину в приміщенні вивітрює патогени. Це той випадок коли сквозняк рятує життя, а малоінтеллектуальні особи його знищують. Патогени це не горілка і не робочий інструмент і не назва ліків, для тих кто не в курсі. Це віруси і бактурії, наприклад.
Така звичка ще більш розповсюдженна в районних містах. Тому епіцентри ковіду з великих міст швидко перекочують в районні міста де є багатоповерхівки в достатньої кількості. Куди мінздрав дивиться? Правила власної гігіени - ніхто не знає.
Почему локдаун с 23 декабря?
https://kvartal95.com/afisha/ Афиша - НОВОГОДНИЙ ВЕЧЕРНИЙ КВАРТАЛ. ТЕЛЕСЪЕМКА - 22 ДЕКАБРЯ КИЕВ - Дворец "Украина", 19:00