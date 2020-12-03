COVID-19: в тройке лидеров по суточному приросту новых случаев Киев - 1364, Запорожская область - 1060 и Одесская - 935

За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в г. Киев (1364), Запорожской (1060) и Одесской (935) областях.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.

По состоянию на утро 3 декабря в Киеве коронавирусом заболели 1364 человека.

Общее количество инфицированных составляет 75 376 человек.

Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 1 369 человек, за прошедшие сутки - 30. С начала эпидемии выздоровели 24 275 пациентов.

По состоянию на 3 декабря количество активных больных Киеве составляет 49 732 человек.

Отметим, что наибольшее количество инфицированных коронавирусом за сутки в Киеве было зафиксировано 1 декабря 2020 года. Тогда суточный прирост заболевших составил 1 799 человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине за сутки от COVID-19 умерли 243 человека, выявлены 14 496 новых случаев, выздоровели рекордные - 15 372

В тройку лидеров по суточной заболеваемости коронавирусом также попали Запорожская и Одесская области.

Так, в Запорожской области суточный прирост заболевших коронавирусом составил 1060 человек. Общее количество инфицированных - 33 615. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 327 человека, за сутки - 6. С начала эпидемии выздоровели 5691 пациент. Количество активных больных в Запорожской области - 27 597.

В Одесской области коронавирусом заболели 935 человек. Общее количество инфицированных составляет 47 920 человек. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 609 человек, за минувшие сутки - 16. С начала эпидемии выздоровели 12 062 пациентов. Количество активных больных в Одесской области составляет 35 249 человек.