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Новости Бюджет-2021
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В проекте Госбюджета-2021 не хватает денег для финансирования судебной системы, - Высший совет правосудия

В проекте Госбюджета-2021 не хватает денег для финансирования судебной системы, - Высший совет правосудия

В Высшем совете правосудия заявили о недостаточности средств, предусмотренных проектом государственного бюджета-2021, для финансирования судебной системы.

Об этом информирует пресс-служба ВСП, передает Цензор.НЕТ.

"Объемы расходов, предусмотренных в проекте закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" для обеспечения деятельности судебной власти, не соответствуют реальной потребности. На этом акцентируется внимание в письмах, которые Высший совет правосудия направил руководителям двух парламентских комитетов — по вопросам правовой политики и по вопросам бюджета", - говорится в сообщении.

В ВСП отмечают, что самое большое беспокойство вызывает объем расходов на оплату труда судей и работников аппаратов местных и апелляционных судов.

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Подчеркивается, что накануне подготовки законопроекта "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" ВСП направил правительству приоритетные задачи финансового обеспечения судебной власти и её независимости в период 2021-2023 годов. В числе этих приоритетов - обеспечение в полном объеме расходов на выплату судейского вознаграждения в установленном законодательством размере, оплату труда работников аппаратов судов, а также начисление на заработную плату.

В ВСП информируют, что при доработке проекта закона "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" Комитет ВР по вопросам правовой политики предложил увеличить расходы общего фонда по бюджетной программе "Обеспечение правосудия местными, апелляционными судами и функционирование органов и учреждений системы правосудия" на 5,6 млрд гривен.

Отдельно 10 ноября ВСП обратился в Минфин с просьбой учесть предложения Комитета ВР при подготовке проекта закона "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" ко второму чтению.

"Однако в одобренном Кабинетом Министров Украины и направленном в Верховную Раду Украины для рассмотрения во втором чтении законопроекте эти предложения не учтены", - уточняется в сообщении.

Отмечается, что 30 ноября Государственная судебная администрация обратилась в ВСП с письмом, в котором сообщила, что предельные объемы расходов ГСА как главного распорядителя бюджетных средств на 2021 год составляют 15,653 млрд грн.

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"Исходя из этого, денежным вознаграждением в следующем году будут обеспечены только 5 245 судей и 22 287 работников аппаратов судов (при фактическом количестве работников аппаратов судов по состоянию на 1 ноября 2020 года - 25 070). Другие расходы потребления апелляционных и местных судов обеспечены только на 29% (447,6 млн грн при необходимости 1,5 млрд гривен)", - сообщили в ВСП.

Кроме того, как уточняется, в своих письмах к председателям правового и бюджетного комитетов ВР ВСП обращает внимание на то, что статьей 7 проекта закона "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" предлагается установить с 1 января 2021 года прожиточный минимум, в частности, для трудоспособных лиц в размере 2 270 грн, а для определения базового должностного оклада судьи предлагается устанавливать отдельный размер прожиточного минимума - 2 102 гривни.

Вместе с тем в соответствии с частью третьей статьи 135 Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей" базовый размер должностного оклада судьи составляет определенное количество прожиточного минимума для трудоспособных лиц, размер которого установлен на 1 января календарного года, без каких-либо оговорок, уточнений и исключений, подчеркивают в ВСП.

Поэтому ВСП обратился к председателю Комитета ВР по вопросам правовой политики Андрею Костину и председателю Комитета ВР по вопросам бюджета Юрию Аристову с просьбой оказать содействие в обеспечении критически необходимых расходов государственного бюджета для ГСА на 2021 год по бюджетной программе "Обеспечение осуществления правосудия местными, апелляционными судами и функционирования органов и учреждений системы правосудия".

Автор: 

госбюджет (1186) суд (25077) финансирование (1794) Высший совет правосудия (568)


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Топ комментарии
+17
судя по материальному благосостоянию судей их и не надо финансировать
(даже за немаленькую их зарплату ото все честно не наживешь))))
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03.12.2020 09:14
+16
У нас суды на самообеспечении. Сколько не увеличивай им зряплаты, премии, доплаты, пожизненное содержание они все равно будут "еще немножко на дому вышивать".
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03.12.2020 09:18
+14
Враховуючи, що судова система, в теперішньому вигляді, працює проти України, скарги з їх боку недоречні.
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03.12.2020 09:16
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Шо, припікає?
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03.12.2020 09:12 Ответить
они уже ржут над быдлом...

страна сплошной цирк, пля...
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03.12.2020 09:38 Ответить
В проекте Госбюджета-2021 не хватает денег для финансирования судебной системы, - Высший совет правосудия - Цензор.НЕТ 5090
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03.12.2020 09:14 Ответить
судя по материальному благосостоянию судей их и не надо финансировать
(даже за немаленькую их зарплату ото все честно не наживешь))))
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03.12.2020 09:14 Ответить
Враховуючи, що судова система, в теперішньому вигляді, працює проти України, скарги з їх боку недоречні.
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03.12.2020 09:16 Ответить
А на наблюдателей хватает.
На гениальные фильмы гениальных режиссёров хватает.
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03.12.2020 09:16 Ответить
Нехай живуть на 5-6 тищ. Це нормальна з/п як казав найвеличніший.
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03.12.2020 09:17 Ответить
У нас суды на самообеспечении. Сколько не увеличивай им зряплаты, премии, доплаты, пожизненное содержание они все равно будут "еще немножко на дому вышивать".
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03.12.2020 09:18 Ответить
Не хватает денег для финансирования судебной системы? Не хватает денег на самую справедливую судебную систему в мире? А какие "нищенские" заработные платы в самой справедливой судебную системе в мире ? Какая часть выделенных на содержание на самую справедливую судебную систему в мире тратится на ЗП самых справедливых и независимых судей в мире? Надо спасать, а то разбежаться... учить детей, лечить людей...
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03.12.2020 09:20 Ответить
Проблема страні. что она слишком мало платила судьям. Меньше прожиточного минимума.
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03.12.2020 09:21 Ответить
Як це не хватає!? Та ваших взяток хватить не тільки вам і родині прожити
а ще державі платити. Держава не вам а ви державі повині платити.
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03.12.2020 09:22 Ответить
для чого їх фінансувати вони прймають рішення проти держави, мафія судівська сама сильна в світі
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03.12.2020 09:22 Ответить
Уже ? Уже не хватает ? А я думал что пять лет назад и семь лет и восемь лет назад только такое было , когда у них у бедных ни бумаги ни ручек не было ....
А вот со своих бабок они , судьи , не хотят профинансироватся ? Все равно ведь отобьют деньги назад втройне ))
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03.12.2020 09:25 Ответить
Та вы итак дох* скомуниздили, не хватает вам...Ох***ли с*к*
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03.12.2020 09:26 Ответить
Зебилам ни на что не хватает.Разворовали все, мародёры чёртовы.
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03.12.2020 09:32 Ответить
Дармоеды и вымогатели завыли.
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03.12.2020 09:33 Ответить
Що насудили те і повинні отримувати шлюхи в мантіях.
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03.12.2020 09:35 Ответить
они еще и зарплату получают?
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03.12.2020 09:35 Ответить
Подобные заявления иначе как плевок в лицо народу Украины не воспринимаются.
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03.12.2020 09:35 Ответить
Наші судді можуть років 50 працювати на зекономлених матеріалах, але службу не покинуть, бо вони вірні закону, як священники москальського пархату богу.
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03.12.2020 09:36 Ответить
А им ещё и платят?
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03.12.2020 09:40 Ответить
Да ладно, судьи-ворье может обеспечить весь бюджет Украины на пару лет. А если несчастных прокуроров, ментов, чиновников, депутатов подключить, то и на пару десятков лет хватит.
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03.12.2020 09:40 Ответить
Та судейские не только себя а всю Украину могут легко профинансировать ...
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03.12.2020 09:51 Ответить
Агентство США по международному развитию (USAID) планирует расширить программу по продвижению судебной реформы в Украине «Новое правосудие». Организация намерена увеличить бюджет проекта с $21 млн до $25 млн и продлить срок его действия до 30 сентября 2021 года.«Настоящий запрос предусматривает увеличение максимальной стоимости контракта на $4 млн, c $21 193 693 до $25 193 693, а также перенос даты окончания срока действия контракта с 7 февраля 2021 года на 30 сентября 2021 года», - сообщают в американском агентстве.
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03.12.2020 10:02 Ответить
Учитывая тот факт, что за последний год освободили от уголовной и финансовой ответственности стольких толстосумов именно при участии судейской системы, можно предположить, что "благодарность" отбеленных хапуг НЕ ИМЕЕТ ГРАНИЦ. А посему было бы правильно ИМ поделиться с бюджетом незаконно полученным доходом, а не требовать "на вышивание крестиком" дополнительные миллиарды.
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03.12.2020 10:04 Ответить
Вышший совет правосудия - это та БАНДА которую не успел разогнать Порошенко,а при Зеленском они обнаглели не чуствуют Земли под ногами.....
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03.12.2020 10:10 Ответить
Тов. "судьи", ваши так же и наши, денюжки у бандюков, которых вы освобождаете и они безнаказанно продолжают воровать, делясь с вами! От куда у нищих "судей" дворцы, машинки и часики и т. д.?
А решение проблем, очень простой: Посадите нескольких бандюков в мантии с конфискацией и будут деньги, не только на судебную систему и МВФ не понадобится! Цена такая: 2 шт. "судей" - 1 млн и больше гривен в месяц экономии, только зарплата!
PS: А за что надбавки? С преступностью покончено? За что, всем чиновникам премии???
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03.12.2020 10:56 Ответить
Я уже начал переживать, что наши судьи и прокуроры на зароботки в Польшу массово подадуться.
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03.12.2020 11:05 Ответить
"которую не успел разогнать Порошенко" - 5 лет не хватило?
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03.12.2020 11:49 Ответить
Нихрена с судьями ее случится, пусть затянут пояса и умерят аппетиты. Ишь, разожрались.
Им вообще зарплату не за чем платить, плохо работают, дела рассматриваются годами, выносят несправедливые решения, откровенные взяточники, водилы убийцы- мажоры, и в погонах, толстосумы и держиморды, всегда остаются безнаказанными или на условных сроках.
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03.12.2020 13:27 Ответить
Судді самі себе прогодують. За те, щоб зайти в будівлю суда, суддя кожного дня має платити за вхід по тисячу баксів і всі будуть ходити.
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03.12.2020 14:14 Ответить
 
 