В проекте Госбюджета-2021 не хватает денег для финансирования судебной системы, - Высший совет правосудия

В Высшем совете правосудия заявили о недостаточности средств, предусмотренных проектом государственного бюджета-2021, для финансирования судебной системы.

Об этом информирует пресс-служба ВСП, передает Цензор.НЕТ.

"Объемы расходов, предусмотренных в проекте закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" для обеспечения деятельности судебной власти, не соответствуют реальной потребности. На этом акцентируется внимание в письмах, которые Высший совет правосудия направил руководителям двух парламентских комитетов — по вопросам правовой политики и по вопросам бюджета", - говорится в сообщении.

В ВСП отмечают, что самое большое беспокойство вызывает объем расходов на оплату труда судей и работников аппаратов местных и апелляционных судов.

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Подчеркивается, что накануне подготовки законопроекта "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" ВСП направил правительству приоритетные задачи финансового обеспечения судебной власти и её независимости в период 2021-2023 годов. В числе этих приоритетов - обеспечение в полном объеме расходов на выплату судейского вознаграждения в установленном законодательством размере, оплату труда работников аппаратов судов, а также начисление на заработную плату.

В ВСП информируют, что при доработке проекта закона "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" Комитет ВР по вопросам правовой политики предложил увеличить расходы общего фонда по бюджетной программе "Обеспечение правосудия местными, апелляционными судами и функционирование органов и учреждений системы правосудия" на 5,6 млрд гривен.

Отдельно 10 ноября ВСП обратился в Минфин с просьбой учесть предложения Комитета ВР при подготовке проекта закона "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" ко второму чтению.

"Однако в одобренном Кабинетом Министров Украины и направленном в Верховную Раду Украины для рассмотрения во втором чтении законопроекте эти предложения не учтены", - уточняется в сообщении.

Отмечается, что 30 ноября Государственная судебная администрация обратилась в ВСП с письмом, в котором сообщила, что предельные объемы расходов ГСА как главного распорядителя бюджетных средств на 2021 год составляют 15,653 млрд грн.

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"Исходя из этого, денежным вознаграждением в следующем году будут обеспечены только 5 245 судей и 22 287 работников аппаратов судов (при фактическом количестве работников аппаратов судов по состоянию на 1 ноября 2020 года - 25 070). Другие расходы потребления апелляционных и местных судов обеспечены только на 29% (447,6 млн грн при необходимости 1,5 млрд гривен)", - сообщили в ВСП.

Кроме того, как уточняется, в своих письмах к председателям правового и бюджетного комитетов ВР ВСП обращает внимание на то, что статьей 7 проекта закона "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" предлагается установить с 1 января 2021 года прожиточный минимум, в частности, для трудоспособных лиц в размере 2 270 грн, а для определения базового должностного оклада судьи предлагается устанавливать отдельный размер прожиточного минимума - 2 102 гривни.

Вместе с тем в соответствии с частью третьей статьи 135 Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей" базовый размер должностного оклада судьи составляет определенное количество прожиточного минимума для трудоспособных лиц, размер которого установлен на 1 января календарного года, без каких-либо оговорок, уточнений и исключений, подчеркивают в ВСП.

Поэтому ВСП обратился к председателю Комитета ВР по вопросам правовой политики Андрею Костину и председателю Комитета ВР по вопросам бюджета Юрию Аристову с просьбой оказать содействие в обеспечении критически необходимых расходов государственного бюджета для ГСА на 2021 год по бюджетной программе "Обеспечение осуществления правосудия местными, апелляционными судами и функционирования органов и учреждений системы правосудия".