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Новости Коронавирус и карантин
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"Умирает очень много людей": в Германии продлили частичный локдаун до 10 января

В Германии действующие ограничительные меры, вызванныепандемией коронавируса, продлеваются до 10 января.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, соответствующая договоренность достигнута канцлером ФРГ Ангелой Меркель (Angela Merkel) и премьер-министрами федеральных земель в среду, 2 декабря. 4 января главы федерации и земель соберутся вновь для обсуждения дальнейших шагов. До сих пор планировалось, что частичный локдаун в ФРГ будет действовать до 20 декабря.

По словам Меркель, цель продленного локдауна - довести заражаемость коронавирусом до менее чем 50 случаев на 100 тысяч человек на протяжении одной недели.

"Мы, в целом, весьма далеки от этой цели. Ежедневно от коронавируса умирает очень много людей", - констатировала канцлер ФРГ.

Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер (Markus Söder) назвал решение о продлении частичного локдауна до 10 января необходимой и правильной мерой. Одновременно Зёдер не исключил возможности ужесточения действующих ограничений, которые в настоящее время распространяются на контакты между людьми, заведения общепита, культурные учреждения и путешествия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 35-40 тыс. занятых коек для больных COVID-19 - первый показатель, что надо вводить локдаун, - "слуга народа" Радуцкий

Между тем Германская федерация и земли готовятся к скорому началу массовой вакцинации откоронавируса. Первые разрешения на применение вакцин в ЕС могут быть выданы уже в конце декабря, поэтому нужно позаботиться о том, чтобы подготовка к вакцинации была уже на весьма продвинутой стадии, подчеркнула Меркель.

По словам канцлера, необходимо также согласовать порядок вакцинации среди различных групп населения.

Германия (6930) карантин (16729) Меркель Ангела (2125) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
Я думаю коли ти захворієш - або від пневмонії помруть твої близькі - тоді ти зрозумієш що це був не фейк....
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03.12.2020 09:51
+5
интересно, а сами немцы об этом знают, что они почти все уже умерли?))
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03.12.2020 09:42
+2
Що цікаво - жоден не помер від вірусу. Від фейку неможливо померти. Хіба у варіанті фейкостатистики від міністерств захоронення здоров'я чи типу еренбеов. АЛЕ ВІД ВАКЦИН ЗДОХНУТЬ ВСІ ВАКЦИНОВАНІ.
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03.12.2020 09:18
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Все носятся с этими умирающими...

Они вам очень нужны? Если на сотню попадается один полезный для общества и государства человек, то это очень хорошо.

Не хотят или не могут заботиться о себе - в могилу. Нефиг занимать чужое место под солнцем.
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03.12.2020 09:16 Ответить
В Украине вчера умерло 243 человека, и ничего... у главнокомандующего корпоративы.
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03.12.2020 09:17 Ответить
Що цікаво - жоден не помер від вірусу. Від фейку неможливо померти. Хіба у варіанті фейкостатистики від міністерств захоронення здоров'я чи типу еренбеов. АЛЕ ВІД ВАКЦИН ЗДОХНУТЬ ВСІ ВАКЦИНОВАНІ.
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03.12.2020 09:18 Ответить
Я думаю коли ти захворієш - або від пневмонії помруть твої близькі - тоді ти зрозумієш що це був не фейк....
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03.12.2020 09:51 Ответить
Пневмонией болели всегда, а если затягивали то могли и помереть. У меня Ирка, года четыре назад чуть не улетела, ходила с соплями и температурой, недели две, на работу надо, когда начала падать - её на скорую и во 2 на Черниговскую. Знаешь как эту больничку окрестили медики? Никто не знает, кроме скорой. "В последний путь", туда безнадег прут, бомжей на грани и тп. Легких у нее не было вообще, на рентген неделю по 2 раза в день её волочили, облучали и качали антибиотиками. Вытянули . Так шо хорош нагонять
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03.12.2020 15:10 Ответить
не было никакой пневмонии у Ирки.... это все фейк...
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03.12.2020 15:33 Ответить
Мозги в голове надо иметь , а не шляться с температурой и спихивать все на барановирус
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03.12.2020 20:41 Ответить
даа....как-то не созрели бюргеры до интеллектуального карантину...
(сарказм)
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03.12.2020 09:20 Ответить
созрели в баварии после 21,00 за выход на улицу штраф 500 евро
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06.01.2021 00:50 Ответить
Вот же ж неразумные немцы. Глава земли ратует за ужесточение карантина. То ли дело наши мэры - оне всегда с народом и всегда возглавляют сопротивление любому карантину.
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03.12.2020 09:27 Ответить
"Умирает очень много людей": в Германии продлили частичный локдаун до 10 января - Цензор.НЕТ 9504

А там знов ніхто не помер. Супєрчєловєкі.
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03.12.2020 09:28 Ответить
интересно, а сами немцы об этом знают, что они почти все уже умерли?))
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03.12.2020 09:42 Ответить
И какие социальные контакты у монголов?
И какая плотность населения на квадратный километр?
Прежде чем печатать задумались..... Только вот нечем....
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03.12.2020 09:45 Ответить
Це ти хочеш щільність населення до летальності приплести??
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03.12.2020 10:25 Ответить
А ми в Кіно. Ну як в кіно, поки в кіно.
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03.12.2020 10:18 Ответить
 
 