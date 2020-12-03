"Умирает очень много людей": в Германии продлили частичный локдаун до 10 января
В Германии действующие ограничительные меры, вызванныепандемией коронавируса, продлеваются до 10 января.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, соответствующая договоренность достигнута канцлером ФРГ Ангелой Меркель (Angela Merkel) и премьер-министрами федеральных земель в среду, 2 декабря. 4 января главы федерации и земель соберутся вновь для обсуждения дальнейших шагов. До сих пор планировалось, что частичный локдаун в ФРГ будет действовать до 20 декабря.
По словам Меркель, цель продленного локдауна - довести заражаемость коронавирусом до менее чем 50 случаев на 100 тысяч человек на протяжении одной недели.
"Мы, в целом, весьма далеки от этой цели. Ежедневно от коронавируса умирает очень много людей", - констатировала канцлер ФРГ.
Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер (Markus Söder) назвал решение о продлении частичного локдауна до 10 января необходимой и правильной мерой. Одновременно Зёдер не исключил возможности ужесточения действующих ограничений, которые в настоящее время распространяются на контакты между людьми, заведения общепита, культурные учреждения и путешествия.
Между тем Германская федерация и земли готовятся к скорому началу массовой вакцинации откоронавируса. Первые разрешения на применение вакцин в ЕС могут быть выданы уже в конце декабря, поэтому нужно позаботиться о том, чтобы подготовка к вакцинации была уже на весьма продвинутой стадии, подчеркнула Меркель.
По словам канцлера, необходимо также согласовать порядок вакцинации среди различных групп населения.
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Не хотят или не могут заботиться о себе - в могилу. Нефиг занимать чужое место под солнцем.
(сарказм)
А там знов ніхто не помер. Супєрчєловєкі.
И какая плотность населения на квадратный километр?
Прежде чем печатать задумались..... Только вот нечем....