Зеленский в Международный день людей с инвалидностью: Вы остаетесь образцом победной борьбы за свои права и полноценную жизнь наравне с другими

Президент Украины Владимир Зеленский в честь Международного дня людей с инвалидностью отметил, что государственная политика по всем направлениям должна безапелляционно учитывать аспект инвалидности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"В реалиях людям с инвалидностью сложнее. Ведь каждый из нас в условиях борьбы с эпидемией COVID-19 как никогда раньше осознает значимость высшей социальной ценности - здоровье. Для людей с инвалидностью вопросы здоровья стали более актуальными в разы. Поэтому государственная политика по всем направлениям должна безапелляционно учитывать аспект инвалидности, а власть и общество должны прилагать максимум усилий для улучшения доступа людей с инвалидностью к медицине, труду, образованию, архитектуре, транспорту и другим сферам жизнедеятельности", - отметил глава государства.

Зеленский убежден, что люди с инвалидностью при любых обстоятельствах были, есть и будут оставаться образцом победной борьбы за свои права, за полноценную жизнь наравне с другими, за статус Украины как социального и правового государства.

"Для меня как Президента важно ориентировать действия парламента, правительства и других властных институтов на обеспечение прав и свобод людей с инвалидностью в Украине. Желаю вам крепкого здоровья и веры в себя и свое государство!" - подытожил преиздент.

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