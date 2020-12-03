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Зеленский в Международный день людей с инвалидностью: Вы остаетесь образцом победной борьбы за свои права и полноценную жизнь наравне с другими

Зеленский в Международный день людей с инвалидностью: Вы остаетесь образцом победной борьбы за свои права и полноценную жизнь наравне с другими

Президент Украины Владимир Зеленский в честь Международного дня людей с инвалидностью отметил, что государственная политика по всем направлениям должна безапелляционно учитывать аспект инвалидности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"В реалиях людям с инвалидностью сложнее. Ведь каждый из нас в условиях борьбы с эпидемией COVID-19 как никогда раньше осознает значимость высшей социальной ценности - здоровье. Для людей с инвалидностью вопросы здоровья стали более актуальными в разы. Поэтому государственная политика по всем направлениям должна безапелляционно учитывать аспект инвалидности, а власть и общество должны прилагать максимум усилий для улучшения доступа людей с инвалидностью к медицине, труду, образованию, архитектуре, транспорту и другим сферам жизнедеятельности", - отметил глава государства.

Зеленский убежден, что люди с инвалидностью при любых обстоятельствах были, есть и будут оставаться образцом победной борьбы за свои права, за полноценную жизнь наравне с другими, за статус Украины как социального и правового государства.

"Для меня как Президента важно ориентировать действия парламента, правительства и других властных институтов на обеспечение прав и свобод людей с инвалидностью в Украине. Желаю вам крепкого здоровья и веры в себя и свое государство!" - подытожил преиздент.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20234) люди с инвалидностью (354) инвалидность (170)


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Топ комментарии
+10
Инвалид от рождения с ампутированной ещё в роддому совестью, честью и достоинством поюзал по ушам инвалидам.
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03.12.2020 09:21
+8
Уважаемые Зе-бобы, сегодня вас поздравил сам президент: Вы остаетесь образцом победной борьбы за свои права и полноценную жизнь наравне с другими
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03.12.2020 09:22
+8
Моральный инвалид зеля издевается над инвалидами...Зубы маме Римме вставь, наконец,если папа профессор не может,кретин!
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03.12.2020 09:28
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Инвалид от рождения с ампутированной ещё в роддому совестью, честью и достоинством поюзал по ушам инвалидам.
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03.12.2020 09:21 Ответить
Кому ты все жалуешься,атаман диванный.Это не беларусам советы давать....терпи,цветочки высаживай.
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03.12.2020 09:35 Ответить
Скажите, обсос, вы уже выгнали своего диктатора колхозного, коего вы и выращивали ТЕРПЕЛИВО, и как ЦВЕТОЧЕК на протяжении 26 лет? Что, ещё нет? Ну тогда закройте свой рот, ведь из него, вашего рта, Парашей смердит.
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03.12.2020 09:45 Ответить
Не кипятись,малый....пар выпустишь чайку не попьешь.Сходи Зеле с ермаками это скажи...или в посольство лаптей пожалуйся.Такой ты зайчик во хмелю дерзкий.А по факту балаболка зеленая.
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03.12.2020 10:00 Ответить
Колбасит? Ню, ню.
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03.12.2020 10:20 Ответить
Вижу.Но на правду обижаться глупо.А если даже эти, бестолковые свиду протесты,принесут результат и нагрузят лаптеногий горб санкциями,то это уже ПОЛЬЗА общая.Вам этого не понять,вашей головой херои только рыбу глушить.Украину уже год как ВСЕ забыли.Даже канадские братья пропали на сайте,стесняются после выбора мудрымнародом шмаркли.Пока такие как ты Зклю инвалидом будут только называть,он своей зеленой кодлой всю Украину инвалидом сделает.Слава Украине,зебилам в грызло!!!
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03.12.2020 10:38 Ответить
Пуслушайте, пензюк, вот когда эти "протесты" принесут хоть какую то пользу, и лука сдрыстнет, вот тогда заходите сюда, поговорим. А до этого момента вы вафельницу свою не открывайте, из неё у вас Парашей смердит.
А зебилам действительно в грызло, - это единственная вменяемая у вас фраза.
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03.12.2020 10:48 Ответить
Хорошо...а ты сходи пока рабиновичам и шуфричсм ботинки почисти.Куйло о таких как ты говорил одиннарод....и был прав.Эти беспонтовые дрЫщи как и ты до Киева за 2 часа говорили.Зелькин на вас,мышей под веником,уже даже вниманиние не обращает....просто ФАКТ((
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03.12.2020 11:02 Ответить
Лука ещё не сбежал? Иди "протестуй" убогий, а не сиди за клавой, протестант грёбанный.

И чего я кормлю тупого троля?
Потому, что я добрый.
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03.12.2020 11:07 Ответить
см.выше...и не капризничай.
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03.12.2020 11:22 Ответить
Что, лука уже сбежал?
Ещё нет?
Так чего же вы здесь, а не на протесте?
Памперсов нет? Могу выслать.
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03.12.2020 11:26 Ответить
Уважаемые Зе-бобы, сегодня вас поздравил сам президент: Вы остаетесь образцом победной борьбы за свои права и полноценную жизнь наравне с другими
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03.12.2020 09:22 Ответить
воно саме подібні сентенції породжує чи йому хтось постійно сере в голову? питання риторичне
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03.12.2020 09:24 Ответить
Моральный инвалид зеля издевается над инвалидами...Зубы маме Римме вставь, наконец,если папа профессор не может,кретин!
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03.12.2020 09:28 Ответить
Пандус для людей с инвалидностью из нержавеющей стали.
Образец победной борьбы за свои права и полноценную жизнь.
Зеленский в Международный день людей с инвалидностью: Вы остаетесь образцом победной борьбы за свои права и полноценную жизнь наравне с другими - Цензор.НЕТ 7475
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03.12.2020 09:28 Ответить
Инвалид пожелал сам себе здоровья...
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03.12.2020 09:28 Ответить
Зеленский в Международный день людей с инвалидностью: Вы остаетесь образцом победной борьбы за свои права и полноценную жизнь наравне с другими - Цензор.НЕТ 5127
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03.12.2020 09:30 Ответить
Какая победная борьба, Осел? Или ты имеешь ввиду шо можно без рук играть на пианино?
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03.12.2020 09:41 Ответить
Он может. А ещё может и на балалайке.
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03.12.2020 09:48 Ответить
Циничный клоун
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03.12.2020 09:48 Ответить
А вот вам, инвалиды, наглядный пример. Писюнист, инвалид с детства на голову смог стать президентом! Так шо не теряйте надежды. Каждый инвалид - президент!
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03.12.2020 09:48 Ответить
"Зеленский в Международный день людей с инвалидностью: Вы остаетесь образцом победной борьбы за свои права и полноценную жизнь наравне с другими" - борьбы за свои права с кем, с тобой и такими как ты?
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03.12.2020 09:54 Ответить
люди с инвалидностью при любых обстоятельствах были, есть и будут оставаться образцом победной борьбы за свои права, за полноценную жизнь наравне с другими

Да уж, каждый год-два доказывать МСЭК - действительно борьба.
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03.12.2020 10:19 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/25968145.html До Міжнародного дня людей з інвалідністю
Зеленський у Міжнародний день людей з інвалідністю: Ви залишаєтеся взірцем переможної боротьби за свої права і повноцінне життя нарівні з іншими - Цензор.НЕТ 9278

Одного разу хтось намагався познайомити мене з хлопцями. Я була студенткою, вони - старшокласниками. Один весь час мовчав, а інший розмовляв зі мною, дивлячись десь вище моєї маківки. Їм явно було некомфортно бачити дівчину на візку з неконтрольованими рухами. Їх до цього ніхто не готував.

Наше знайомство закінчилося за хвилин 20 від його початку. І я бачила полегшення в їхніх постатях, коли йшла...

Сьогодны Міжнародний день людей з інвалідністю. Встановлений він був резолюцією A/RES/47/3 Генеральної Асамблеї ООН 14 жовтня 1992 року. Його мета - привернути увагу до проблем інклюзивності суспільства, до створення умов для включення людей з будь-якими формами інвалідності та нозологіями в повноцінне життя суспільства.

Однак, в Україні ХХІ століття досі цей день перетворюють на шабаш з концертами та подарунками, з пайками та «теплими» словами про те, що «нікто нє забит, нішто нє забито». Таке собі «інвалідне 8 березня» раз на рік.

Відсвяткували і забули. І головне, не навчилися спілкуватися з такими людьми. Так і називають їх сліпими, глухонімими, візками, інвалідами. В найкращому випадку - людьми з особливими потребами або особливими дітками. А коли виправляєш на «люди з інвалідністю», щиро дивуються: «А яка різниця?». Поясню.

По-перше, інвалідність є певною ознакою, проте, на перше місце у спілкуванні слід ставити людину, а не цю ознаку. «Інвалід» відображає сегрегацію таких людей в українському суспільстві.

По-друге, особливі потреби бувають у кожного і різні. Комусь достатньо простого Мерседеса, а комусь треба (от прямо життєво необхідно), аби він весь був укритий стразиками. Комусь відпустка - це 18 годин на день кропити жуків, а хтось ближче Іспанії путівки і не розглядатиме. Але цих людей 3 грудня чомусь не вітають.

По-третє, кожна дитина є особливою для своїх батьків, близьких. Наприклад, свою 12-річну похресницю я вважаю найрозумнішою красунею, на її фоні ровесники здаються зовсім маленькими інтелектуально. А мій 5-річний синочок - найгарніший хлопчик у світі. Отже, термін «особливі дітки» свідчить про необізнаність дорослих або їхню незрілість, оскільки вони стидаються називати інвалідність інвалідністю.

Тому «людина з інвалідністю», «людина з порушенням зору (слуху, метальними порушеннями)», «людина на візку» тощо. Але, звісно, в особистій розмові найкраще називати людину на ім'я.
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03.12.2020 10:21 Ответить
Інша крайність, з якою стикаються активні люди з інвалідністю, є їх героїзація. Я часто чую на свою адресу: «Ти така молодець, що не сидиш удома!», «Ти адвокат? Одружена?! Дитину маєш?! Ну, ти даєш!». »Ти ходиш на акції? До суду?! Як?! Місто ж недоступне! Ну, ти герой!». А один нардеп колись заявив, що мені «ще й доплачувати треба» за те, що з дому виходжу. Ну, хіба що компенсацію моральної шкоди за незручне середовище. Але то вже інше питання. Яким місцем я молодець і герой - досі не зрозуміло. Адже я просто роблю те, що хочу, за допомогою інших людей. Вони знаходять час, сили і, головне, бажання мені допомогти.

Виходить, що мене возять (сама візком не керую), піднімають, носять на руках, допомагають з дитиною оточуючі, а молодець - я?! Абсурд чи не так? Вас же ніхто не хвалить за те, що ви працюєте, живете, кохаєте, дихаєте.

Якщо хочете зробити людині приємно, скажіть їй комплімент, не пов'язаний з інвалідністю. Наприклад, що вона, як завжди, бездоганно виглядає. Або прекрасно грає в боулінг. Чи має гарний смак у музиці.

Щодо допомоги. Коли я заходжу до громадського транспорту або спускаюся в підземний перехід, підбігає хтось і в благородному пориві хапає візок за що попадеться. Що попалося відвалюється, візок перехиляється і мій супроводжувач втрачає рівновагу. Новоявлений помічник із соромом прагне втекти, а на лобі з'являється напис «Ніколи більше не допомагатиму!».

Ні! Допомагати потрібно. Але запропонувавши свою допомогу та поцікавившись, як це можна зробити. Особливо це актуально для людей з порушеннями зору. Бо, вхопивши їх за руку чи (не дай Боже) за талію зненацька, ви, по-перше, порушуєте їхній особистий простір. Себе ж ви не дозволяєте торкатися чужим! По-друге, ви дезорієнтуєте їх. Людина, яка не бачить, знаходить свої орієнтири для пересування в просторі. Коли ж ви хапаєте її і починаєте вести, як і куди вважаєте за необхідне, в її просторі з'являються додаткові тіла, напрямок змінюється. І вона вже не знає, де перебуває й куди йде.

До речі, для людей на інвалідних візках (або в кріслах колісних) їхній візок є частиною особистого простору. Мене, наприклад, дико бісить, коли чужі люди в транспорті хапаються за мій візок замість поручня. Без дозволу та вибачень. Тому перед тим, як таку людину кудись вести, запитайте дозволу, якщо вона вас сама не попросила. Під час розмови з людиною не спирайтесь на її візок, не ставте ноги на підніжки (якщо між вами не заведено інакше).

І, насамкінець, кілька важливих моментів. Коли розмовляєте з людиною на візку чи невеликою на зріст, варто не нависати над нею, а присісти для контакту «очі в очі». І звертайтеся до неї особисто, а не до її супроводжувача. Моїх друзів допитливі перехожі запитують «Як її звати?». На що отримують відповідь: «Запитайте її особисто!». А вуличний проповідник колись вручив моєму батькові брошурку зі словами: «Почитайте! Може, Ваша дочка почує…». На що я, підвівши на нього погляд, відповіла: «Уявляєте, я ще й розмовляти можу!». Він знітився і перепросив.

Свою допитливість на тему «Що з тобою сталося?» і «Ти такий (а) з дитинства?» прибережіть на час, коли людина сама захоче про це поговорити. Або коли ви вже достатньо знайомі для таких розмов. Інвалідність - лише один із аспектів життя. З новим знайомим є багато тем про які можна поговорити, не чіпаючи тему інвалідності. До того ж, вам невідомо, як людина сприймає обставини, коли вона сіла на візок (втратила зір чи слух тощо). Такими питаннями можна зробити співрозмовнику боляче, а потім не знати, як його (її) втішити.

От чого не треба боятися, то це казати людині на візку «пішли», а людині, яка не бачить, - «Дивись! Поруч паркан!». Бо кожен ходить і бачить по-своєму. Між іншим, дівчину з порушеннями слуху теж можна запросити на виставу або в кіно.

Іншими словами, особливе спілкування з особливою людиною - це не про інвалідність.

https://www.facebook.com/sokyra.space/posts/1121787698286508 Nataliia Morotska , спікерка Демократичної Сокири з питань інклюзивності
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03.12.2020 10:22 Ответить
А ДЕ Ж ВІТАННЯ ТРЕТЯК ЧИ КОВОЙ!
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03.12.2020 11:52 Ответить
"Для меня как Президента важно ориентировать действия парламента, правительства и других властных институтов на обеспечение прав и свобод людей с инвалидностью в Украине. Желаю вам крепкого здоровья и веры в себя и свое государство!"
"на обеспечение прав и свобод людей с инвалидностью в Украине". Он, Зе оптимист однако! И не владеет инфо,как ВЫЖИВАЮТ инвалиды. Поделюсь тем с чем я сталкиваюсь каждый месяц, покупая необходимые лекарства для жены. Инвалида первой группы(ампут.обе ноги)+ диабет. Кроме инсулина, трачу около 450гр на препараты. Пенсия 2100гр(стаж 37 лет на заводе) у меня 3009гр (стаж 45.3 года тот же завод). Доходов,кроме двух пенсий нет. Не бедствуем,но и не шикуем,особенно в отопительный сезон.За этот месяц за газ нужно зплатить 1683гр +144гр за трубу,за эл.-198гр. Субсидии нет.
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03.12.2020 12:07 Ответить
всё верно сказал.
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03.12.2020 13:38 Ответить
Дешевый текстик в стиле "денег нет, но вы держитесь". Ни одного предложения как в этой убогой стране улучшить положение инвалидов. Одно ерзанье по ушам и все.
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03.12.2020 14:29 Ответить
 
 