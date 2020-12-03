Зеленский в Международный день людей с инвалидностью: Вы остаетесь образцом победной борьбы за свои права и полноценную жизнь наравне с другими
Президент Украины Владимир Зеленский в честь Международного дня людей с инвалидностью отметил, что государственная политика по всем направлениям должна безапелляционно учитывать аспект инвалидности.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
"В реалиях людям с инвалидностью сложнее. Ведь каждый из нас в условиях борьбы с эпидемией COVID-19 как никогда раньше осознает значимость высшей социальной ценности - здоровье. Для людей с инвалидностью вопросы здоровья стали более актуальными в разы. Поэтому государственная политика по всем направлениям должна безапелляционно учитывать аспект инвалидности, а власть и общество должны прилагать максимум усилий для улучшения доступа людей с инвалидностью к медицине, труду, образованию, архитектуре, транспорту и другим сферам жизнедеятельности", - отметил глава государства.
Зеленский убежден, что люди с инвалидностью при любых обстоятельствах были, есть и будут оставаться образцом победной борьбы за свои права, за полноценную жизнь наравне с другими, за статус Украины как социального и правового государства.
"Для меня как Президента важно ориентировать действия парламента, правительства и других властных институтов на обеспечение прав и свобод людей с инвалидностью в Украине. Желаю вам крепкого здоровья и веры в себя и свое государство!" - подытожил преиздент.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А зебилам действительно в грызло, - это единственная вменяемая у вас фраза.
И чего я кормлю тупого троля?
Потому, что я добрый.
Ещё нет?
Так чего же вы здесь, а не на протесте?
Памперсов нет? Могу выслать.
Образец победной борьбы за свои права и полноценную жизнь.
Да уж, каждый год-два доказывать МСЭК - действительно борьба.
Одного разу хтось намагався познайомити мене з хлопцями. Я була студенткою, вони - старшокласниками. Один весь час мовчав, а інший розмовляв зі мною, дивлячись десь вище моєї маківки. Їм явно було некомфортно бачити дівчину на візку з неконтрольованими рухами. Їх до цього ніхто не готував.
Наше знайомство закінчилося за хвилин 20 від його початку. І я бачила полегшення в їхніх постатях, коли йшла...
Сьогодны Міжнародний день людей з інвалідністю. Встановлений він був резолюцією A/RES/47/3 Генеральної Асамблеї ООН 14 жовтня 1992 року. Його мета - привернути увагу до проблем інклюзивності суспільства, до створення умов для включення людей з будь-якими формами інвалідності та нозологіями в повноцінне життя суспільства.
Однак, в Україні ХХІ століття досі цей день перетворюють на шабаш з концертами та подарунками, з пайками та «теплими» словами про те, що «нікто нє забит, нішто нє забито». Таке собі «інвалідне 8 березня» раз на рік.
Відсвяткували і забули. І головне, не навчилися спілкуватися з такими людьми. Так і називають їх сліпими, глухонімими, візками, інвалідами. В найкращому випадку - людьми з особливими потребами або особливими дітками. А коли виправляєш на «люди з інвалідністю», щиро дивуються: «А яка різниця?». Поясню.
По-перше, інвалідність є певною ознакою, проте, на перше місце у спілкуванні слід ставити людину, а не цю ознаку. «Інвалід» відображає сегрегацію таких людей в українському суспільстві.
По-друге, особливі потреби бувають у кожного і різні. Комусь достатньо простого Мерседеса, а комусь треба (от прямо життєво необхідно), аби він весь був укритий стразиками. Комусь відпустка - це 18 годин на день кропити жуків, а хтось ближче Іспанії путівки і не розглядатиме. Але цих людей 3 грудня чомусь не вітають.
По-третє, кожна дитина є особливою для своїх батьків, близьких. Наприклад, свою 12-річну похресницю я вважаю найрозумнішою красунею, на її фоні ровесники здаються зовсім маленькими інтелектуально. А мій 5-річний синочок - найгарніший хлопчик у світі. Отже, термін «особливі дітки» свідчить про необізнаність дорослих або їхню незрілість, оскільки вони стидаються називати інвалідність інвалідністю.
Тому «людина з інвалідністю», «людина з порушенням зору (слуху, метальними порушеннями)», «людина на візку» тощо. Але, звісно, в особистій розмові найкраще називати людину на ім'я.
Виходить, що мене возять (сама візком не керую), піднімають, носять на руках, допомагають з дитиною оточуючі, а молодець - я?! Абсурд чи не так? Вас же ніхто не хвалить за те, що ви працюєте, живете, кохаєте, дихаєте.
Якщо хочете зробити людині приємно, скажіть їй комплімент, не пов'язаний з інвалідністю. Наприклад, що вона, як завжди, бездоганно виглядає. Або прекрасно грає в боулінг. Чи має гарний смак у музиці.
Щодо допомоги. Коли я заходжу до громадського транспорту або спускаюся в підземний перехід, підбігає хтось і в благородному пориві хапає візок за що попадеться. Що попалося відвалюється, візок перехиляється і мій супроводжувач втрачає рівновагу. Новоявлений помічник із соромом прагне втекти, а на лобі з'являється напис «Ніколи більше не допомагатиму!».
Ні! Допомагати потрібно. Але запропонувавши свою допомогу та поцікавившись, як це можна зробити. Особливо це актуально для людей з порушеннями зору. Бо, вхопивши їх за руку чи (не дай Боже) за талію зненацька, ви, по-перше, порушуєте їхній особистий простір. Себе ж ви не дозволяєте торкатися чужим! По-друге, ви дезорієнтуєте їх. Людина, яка не бачить, знаходить свої орієнтири для пересування в просторі. Коли ж ви хапаєте її і починаєте вести, як і куди вважаєте за необхідне, в її просторі з'являються додаткові тіла, напрямок змінюється. І вона вже не знає, де перебуває й куди йде.
До речі, для людей на інвалідних візках (або в кріслах колісних) їхній візок є частиною особистого простору. Мене, наприклад, дико бісить, коли чужі люди в транспорті хапаються за мій візок замість поручня. Без дозволу та вибачень. Тому перед тим, як таку людину кудись вести, запитайте дозволу, якщо вона вас сама не попросила. Під час розмови з людиною не спирайтесь на її візок, не ставте ноги на підніжки (якщо між вами не заведено інакше).
І, насамкінець, кілька важливих моментів. Коли розмовляєте з людиною на візку чи невеликою на зріст, варто не нависати над нею, а присісти для контакту «очі в очі». І звертайтеся до неї особисто, а не до її супроводжувача. Моїх друзів допитливі перехожі запитують «Як її звати?». На що отримують відповідь: «Запитайте її особисто!». А вуличний проповідник колись вручив моєму батькові брошурку зі словами: «Почитайте! Може, Ваша дочка почує…». На що я, підвівши на нього погляд, відповіла: «Уявляєте, я ще й розмовляти можу!». Він знітився і перепросив.
Свою допитливість на тему «Що з тобою сталося?» і «Ти такий (а) з дитинства?» прибережіть на час, коли людина сама захоче про це поговорити. Або коли ви вже достатньо знайомі для таких розмов. Інвалідність - лише один із аспектів життя. З новим знайомим є багато тем про які можна поговорити, не чіпаючи тему інвалідності. До того ж, вам невідомо, як людина сприймає обставини, коли вона сіла на візок (втратила зір чи слух тощо). Такими питаннями можна зробити співрозмовнику боляче, а потім не знати, як його (її) втішити.
От чого не треба боятися, то це казати людині на візку «пішли», а людині, яка не бачить, - «Дивись! Поруч паркан!». Бо кожен ходить і бачить по-своєму. Між іншим, дівчину з порушеннями слуху теж можна запросити на виставу або в кіно.
Іншими словами, особливе спілкування з особливою людиною - це не про інвалідність.
https://www.facebook.com/sokyra.space/posts/1121787698286508 Nataliia Morotska , спікерка Демократичної Сокири з питань інклюзивності
"на обеспечение прав и свобод людей с инвалидностью в Украине". Он, Зе оптимист однако! И не владеет инфо,как ВЫЖИВАЮТ инвалиды. Поделюсь тем с чем я сталкиваюсь каждый месяц, покупая необходимые лекарства для жены. Инвалида первой группы(ампут.обе ноги)+ диабет. Кроме инсулина, трачу около 450гр на препараты. Пенсия 2100гр(стаж 37 лет на заводе) у меня 3009гр (стаж 45.3 года тот же завод). Доходов,кроме двух пенсий нет. Не бедствуем,но и не шикуем,особенно в отопительный сезон.За этот месяц за газ нужно зплатить 1683гр +144гр за трубу,за эл.-198гр. Субсидии нет.