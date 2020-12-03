"Редакционная ошибка": в Объединении мусульман Польши извинились за календарь с мечетями в "российском" Крыму. ФОТО

В Религиозном Объединении мусульман Польши назвали "редакционной ошибкой" подписи "Российская Федерация" к крымским мечетям в опубликованном религиозном календаре на 2021 год.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Крым.Реалии.

"Я выражаю глубокое сожаление и прошу прощения у всех, кто чувствовал себя обиженным на это. Очевидно, произошла ошибка. Я не хочу обвинять себя или кого-либо здесь: это серьезная ошибка, которой не должно было случиться, но она произошла. Произошла редакционная ошибка на этапе сочинения, роковой автоматизм писателя и перенос названия "(Российская Федерация)", появившегося на других страницах календаря, за что еще раз прошу прощения", – говорится в обращении муфтия Польши Томаша Мишкевича, опубликованном на сайте организации.

Он указал на то, что "не было цели создавать дополнительную напряженность в и без того сложной политической ситуации".

"Мы все поддерживаем свободный Крым, который так важен для всех татар, в том числе для польско-татарской общины. Мне очень жаль, что произошел такой неприятный случай, тем более, что Религиозное объединение мусульман в Республике Польша был и остается аполитичным. Одна из наших основных целей – отстаивать право мусульманской общины на религиозную практику, неприкосновенность религиозных объектов и кладбищ", – говорится в обращении муфтия.

Указывается, что ошибка в календаре уже исправлена.

Вместе с этим, как отметил член исполнительного комитета Всемирного конгресса крымских татар от Польши Недим Усейнов, на календаре так и не появилось указание того, что Крым территориально принадлежит Украине.

"Ни слова о принадлежности Крыма к Украине. Кроме того, надпись "Крым" была снята с календарной доски крымских мечети, а требовалось добавить "Украину" в скобки", – написал он в Facebook.





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Накануне он требовал от Объединения мусульман Польши исправить календарь и указать, что Крым – это Украина.

Религиозное Объединение мусульман Польши опубликовало на своем сайте календарь на 2021 год с мечетями в Феодосии, Бахчисарае, Старом Крыму и Симферополе с подписью "Российская Федерация".