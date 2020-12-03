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"Редакционная ошибка": в Объединении мусульман Польши извинились за календарь с мечетями в "российском" Крыму. ФОТО

В Религиозном Объединении мусульман Польши назвали "редакционной ошибкой" подписи "Российская Федерация" к крымским мечетям в опубликованном религиозном календаре на 2021 год.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Крым.Реалии.

"Я выражаю глубокое сожаление и прошу прощения у всех, кто чувствовал себя обиженным на это. Очевидно, произошла ошибка. Я не хочу обвинять себя или кого-либо здесь: это серьезная ошибка, которой не должно было случиться, но она произошла. Произошла редакционная ошибка на этапе сочинения, роковой автоматизм писателя и перенос названия "(Российская Федерация)", появившегося на других страницах календаря, за что еще раз прошу прощения", – говорится в обращении муфтия Польши Томаша Мишкевича, опубликованном на сайте организации.

Он указал на то, что "не было цели создавать дополнительную напряженность в и без того сложной политической ситуации".

"Мы все поддерживаем свободный Крым, который так важен для всех татар, в том числе для польско-татарской общины. Мне очень жаль, что произошел такой неприятный случай, тем более, что Религиозное объединение мусульман в Республике Польша был и остается аполитичным. Одна из наших основных целей – отстаивать право мусульманской общины на религиозную практику, неприкосновенность религиозных объектов и кладбищ", – говорится в обращении муфтия.

Указывается, что ошибка в календаре уже исправлена.

Вместе с этим, как отметил член исполнительного комитета Всемирного конгресса крымских татар от Польши Недим Усейнов, на календаре так и не появилось указание того, что Крым территориально принадлежит Украине.

"Ни слова о принадлежности Крыма к Украине. Кроме того, надпись "Крым" была снята с календарной доски крымских мечети, а требовалось добавить "Украину" в скобки", – написал он в Facebook.

Редакционная ошибка: в Объединении мусульман Польши извинились за календарь с мечетями в российском Крыму 01
Редакционная ошибка: в Объединении мусульман Польши извинились за календарь с мечетями в российском Крыму 02

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Накануне он требовал от Объединения мусульман Польши исправить календарь и указать, что Крым – это Украина.

Религиозное Объединение мусульман Польши опубликовало на своем сайте календарь на 2021 год с мечетями в Феодосии, Бахчисарае, Старом Крыму и Симферополе с подписью "Российская Федерация".

Редакционная ошибка: в Объединении мусульман Польши извинились за календарь с мечетями в российском Крыму 03

календарь (55) Крым (26365) Польша (8403) мусульмане (258)


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Топ комментарии
+3
Помілька,не помілька,а грошики рашка дала. Ну вибачте, мі не знали.
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03.12.2020 10:45
+1
а шо ж они недосмотрели кубань скажем к Украине покрасить по роковой ошибке и стечению обстоятельств?
короче не гунди муфтий и не делай смиренное и благочестивое лицо...
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03.12.2020 09:45
+1
Хтось навмисно підсунув **************.
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03.12.2020 09:46
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та ясный перец - технари недосмотрели - "роковой автоматизм писателя и перенос названия"...
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03.12.2020 09:40 Ответить
а шо ж они недосмотрели кубань скажем к Украине покрасить по роковой ошибке и стечению обстоятельств?
короче не гунди муфтий и не делай смиренное и благочестивое лицо...
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03.12.2020 09:45 Ответить
Хтось навмисно підсунув **************.
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03.12.2020 09:46 Ответить
А компенсацию Украине за это?
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03.12.2020 09:50 Ответить
милейшей улыбки муфтия недостаточно?
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03.12.2020 09:51 Ответить
...какой то "сюриализм" с этим мусульманским (???!!!) календарем в Польше...
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03.12.2020 09:56 Ответить
Короче дважды подставили крымских тарар их единоверцы из Польши .

Первый раз : когда херню напечатали , а второй , когда стали клясться в своей аполитичности . Т.е. записали Крым как некий остров посреди Атлантики .
Если уж столь апполитичны , то вообще не пишите , что это в Крыму , а просто "мечеть где-то там за пределами Польши" .

У меня есть такое подозрение , шо в Польше большинство мусульман это выходцы и Татарстана и Башкиртыстана . И вообще это осколок российской оккупации и фактор онной .
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03.12.2020 10:08 Ответить
на рузком сайте Форпост севастополя есть статейка "Мусульмане Польши считают Крым российским". Оттуда - "Для календаря на 2021 год, или 1442/1443 год по исламскому лунному календарю Хиджры, поляки выбрали работы жительницы городка Кудова-Здруй Ирины Малинской, которая училась в художественной школе в Феодосии" - т.е. рузьке приехало в Польшу из Крыма и калякает свои рисуночки, а за одно подписывает их "расийская *********"...
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03.12.2020 10:33 Ответить
Помілька,не помілька,а грошики рашка дала. Ну вибачте, мі не знали.
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03.12.2020 10:45 Ответить
Короче, торчат не только немытые уши, но и немытые ноги кремля
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03.12.2020 14:13 Ответить
 
 