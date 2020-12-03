РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12620 посетителей онлайн
Новости Бюджет-2020
1 609 22

Дефицит Госбюджета: Украина планирует до конца года разместить $1 млрд евробондов и 50-60 млрд грн ОВГЗ, - Шмыгаль

Дефицит Госбюджета: Украина планирует до конца года разместить $1 млрд евробондов и 50-60 млрд грн ОВГЗ, - Шмыгаль

Украина до 15 декабря может выйти на рынок внешних заимствований, объем заимствований может составить $1 млрд.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"Но если мы знаем дату приезда миссии и дату предоставления транша, то бридж-кредиты (краткосрочные кредиты до момента получения денег) – это вполне рабочий инструмент. Кроме того, остается возможность до 15 декабря выйти на рынок внешних заимствований. Это тоже будут короткие займы, до полугода", – заявил Шмыгаль.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В проекте Госбюджета-2021 не хватает денег для финансирования судебной системы, - Высший совет правосудия

Он уточнил, что до конца года также запланированы несколько аукционов по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

"У нас остается еще несколько аукционов по размещению ОВГЗ. Конечно, это будут кратко- и среднесрочные заимствования, и они будут дороже (10-13% годовых в гривне), чем средства МВФ", – отметил глава правительства.

По словам Шмыгаля, в целом объемы заимствований до конца года могут составить 50-60 млрд грн и около $1 млрд.

"Объемы зависят от выполнения бюджета и размера его дефицита. На внутреннем рынке это может быть 50-60 млрд грн, на внешнем — около $1 млрд", – уточнил премьер.

Автор: 

госбюджет (1186) ОВГЗ (59) евробонды (22) Шмыгаль Денис (2669)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+8
Дефицит Госбюджета: Украина планирует до конца года разместить $1 млрд евробондов и 50-60 млрд грн ОВГЗ, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5020
показать весь комментарий
03.12.2020 09:39
+5
ЗЕлёная афёра с ОВГЗ продолжается.
И эта ЗЕлёная пирамида скоро рухнет.
Но Зеленскому это до синагоги, он ворованное бабло держит в ЗЕЛЁНЫХ на о. Кипр, а не в гривнах в Украине.
показать весь комментарий
03.12.2020 09:42
+2
Зеленский и его банда, как немецкая порноактриса, принимают со всех сторон!
показать весь комментарий
03.12.2020 09:39
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Что хозяева ермака насоветовали? Кацапы они такие.
показать весь комментарий
03.12.2020 09:38 Ответить
Зеленский и его банда, как немецкая порноактриса, принимают со всех сторон!
показать весь комментарий
03.12.2020 09:39 Ответить
Дефицит Госбюджета: Украина планирует до конца года разместить $1 млрд евробондов и 50-60 млрд грн ОВГЗ, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5020
показать весь комментарий
03.12.2020 09:39 Ответить
ЗЕлёная афёра с ОВГЗ продолжается.
И эта ЗЕлёная пирамида скоро рухнет.
Но Зеленскому это до синагоги, он ворованное бабло держит в ЗЕЛЁНЫХ на о. Кипр, а не в гривнах в Украине.
показать весь комментарий
03.12.2020 09:42 Ответить
Вчера переоформлял карту Привата для выплат, взял универсальную
Кредитный лимит установили НОЛЬ, деньги наверное все на ОВГЗ ушли
показать весь комментарий
03.12.2020 10:09 Ответить
То что я и говорил неделю назад.Облизации выпустили а Шмыг Шмыг их выкупил...
показать весь комментарий
03.12.2020 09:42 Ответить
Денниса Пустошилина позовите....ОРДЛО он в МММ разводил быдло...
показать весь комментарий
03.12.2020 09:44 Ответить
на 8 000 гробовых для бизнеса, в случае введения локдауна, собирают...
показать весь комментарий
03.12.2020 09:44 Ответить
И доллар типа упал до 28 гривен...гениальные болваны...,на 25 декабря доллар будет по 100...ЛохДауны...
показать весь комментарий
03.12.2020 09:47 Ответить
"25 декабря доллар будет по 100...ЛохДауны..." - Я продам. Купишь по 90 25 декабря?
Люблю предсказателей))))
показать весь комментарий
03.12.2020 11:40 Ответить
Один уже предсказал рост экономики на 40 %,а зарплату учителям 4 штуки баксов))) Продавец блин
показать весь комментарий
03.12.2020 11:53 Ответить
Так мы не про "одного". Или ты тоже из плеяды "гениальные болваны"? Свой прогноз поддержишь? Или сейчас петлять будешь и заднюю включишь?
показать весь комментарий
03.12.2020 12:58 Ответить
азаров № 2 - опять Майдан ?
показать весь комментарий
03.12.2020 09:48 Ответить
Инвестиций не будет,правительство Украины вышло из доверия ...,МВФ,Всемирный банк и банк **** денег не дадут до весны...
показать весь комментарий
03.12.2020 09:52 Ответить
Мыкола Азиров вечно плакал о бюджете проедания,потому и повысил пенсам пенсию один раз 3 года на 100 гривен...
показать весь комментарий
03.12.2020 09:56 Ответить
Разом більше 5 мільярдів до кінця цього року, які через рік перетворяться у всі 7-8 мільярдів боргу. Зебіли, як там Голобородько (Зеленський) сказав - МВФ, ідіть в сраку? То он яку сраку ви мали на увазі? Зебіли, то вже навіть не срака, то вже то, що Зеленський зі своєю зграєю вам на голову сере - величезна купа зеленого гімна, тобто, то вже повний зелений звіздець!
Вітаємо вас зебіли з черговою зеленою перемогою! Ви це робили разом, всі 73% ідіотів!
показать весь комментарий
03.12.2020 10:00 Ответить
Голозадые авантюристы и мошенники, кто рискнет связываться с вами?
показать весь комментарий
03.12.2020 10:04 Ответить
выкинуть все на дороги, а потом брать под 13 процентов... идиеты
показать весь комментарий
03.12.2020 10:17 Ответить
Ні холери вони не отримають,гошей цим придуркам ніхто не дасть.73-готуйтесь до доллара по 100.Гниди,ви зробилице разом,горіть у пеклі разом з зепоцом.
показать весь комментарий
03.12.2020 10:18 Ответить
Итого около 100млрд. Брависсимо.
показать весь комментарий
03.12.2020 10:24 Ответить
До конца года осталось 27 дней!
А еще нужно успеть потратить.
показать весь комментарий
03.12.2020 10:27 Ответить
Байден бабла не дасть депилами Зелемойским МВФ тьоже...
показать весь комментарий
03.12.2020 11:55 Ответить
 
 