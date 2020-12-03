Власть в Беларуси во главе с Лукашенко – это зло, против которого законные методы не работают, - Кравчук. ВИДЕО
Зло в лице захватившего власть в Беларуси "президента" Александра Лукашенко нужно остановить, применяя даже противозаконные методы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил в интервью "Радіо Свобода" первый президент Украины Леонид Кравчук.
"Я хочу обратиться ко всем белорусам. Нельзя действовать по закону против тех, кто нарушает закон и сделал эти нарушения нормой. Закон и добро не применяют против человека, который творит беззаконие и зло. Зло необходимо остановить обязательно. Сегодня власть в Беларуси во главе с Лукашенко – это зло", - объяснил Кравчук.
Он отметил, что за свои почти 87 лет пережил польскую, немецкую и московскую оккупации, а сейчас переживает российскую агрессию.
"У меня внутри созрел глубокий непримиримый протест против насилия, бесчеловечного враждебного отношения лидера и власти в целом к человеку. И поэтому, конечно, я понимаю пенсионеров", - отметил украинский политик, комментируя проведения в Минске последних акций протеста.
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напердить"© (Г.Москаль)
Оце у канцелярії Архістратіга Михайла за стіл, або ще куди завалилася призовна справа на старого пердла - неперевершеного спеціаліста з маскування - колишнього секретаря ЦК КПУ з ідеології-завідувача ідеологічним відділом ЦК КПУ, тобто головного комуняцького ідеолога України, під личиною якого, як виявилося, маскувався непримиренний борець за українську демократію, простіше кажучи, - брехун і дурисвіт Кравчук.
При подавлении антиправительственных протестов в https://nv.ua/tags/minsk.html Минске и после задержаний силовиками пострадали по меньшей мере 1 376 человек, каждый третий получил травмы средней тяжести и увечья, говорится в расследовании https://mediazona.by/article/2020/10/13/minsk-beaten Медиазоны .
Журналисты белорусской редакции получили от анонимного источника копию материалов Следственного комитета Беларуси по травмам протестующих в Минске и в изоляторе в Жодино. Подлинность документов подтвердил источник в одном из центральных подразделений СК.
Проанализировав статистику силовиков о пострадавших, журналисты установили, что во время протестов в августе-сентябре 2020 года пострадали 1 319 мужчин и 57 женщин, в том числе 24 несовершеннолетних. При этом более 600 пострадавших были избиты в автозаках, отделах милиции и СИЗО, то есть при отсутствии очевидцев и сопротивления со стороны задержанных.
https://nv.ua/world/countries/protesty-v-belarusi-skolko-chelovek-postradalo-poslednie-novosti-50117631.html
https://nv.ua/world/countries/zaderzhannye-v-hode-protestov-v-belarusi-rasskazali-ob-izdevatelstvah-v-sizo-foto-video-50106206.html «Избивали по гениталиям, стоя на ногах». Что рассказывают освобожденные из белорусских СИЗО о пытках и зверствах силовиков
https://nv.ua/world/countries/protesty-v-belarusi-omonovcy-iznasilovali-dubinkoy-programmista-novosti-belarusi-50112647.html В Беларуси во время протестов омоновец изнасиловал дубинкой программиста, который отказался разблокировать телефон
12 октября https://nv.ua/world/countries/protesty-v-belarusi-v-mvd-prigrozili-ispolzovat-boevoe-oruzhie-novosti-belarusi-50117420.html МВД Беларуси пригрозило применить боевое оружие.
По официальным данным, только за три первых дня протестов в Минске и других городах Беларуси задержали шесть тысяч протестующих, два человека погибли.
https://nv.ua/world/countries/protesty-v-belarusi-chto-videl-medik-v-sizo-na-okrestina-video-poslednie-novosti-50107395.html
https://nv.ua/world/countries/protesty-v-belarusi-skolko-chelovek-postradalo-poslednie-novosti-50117631.html
https://www.youtube.com/watch?v=udfup1zl_Z8
Люди від болю ходили під себе» - очевидці про побиття в білоруських СІЗО
https://www.youtube.com/watch?v=QmcS1nBxxPc
«Дівчина з ОМОН била у пах так, що верещали» - жертва побиття у CІЗО Білорусі
https://www.youtube.com/watch?v=wAq8ANP_GbI
«Мені ледве не ампутували ногу» - білорус про побиття ОМОНом у СІЗО на Окрестіна
https://www.youtube.com/watch?v=dzeDT51sMR8
Продолжать можно до бесконечности...