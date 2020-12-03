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Новости Репрессии в Беларуси Революция в Беларуси
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Власть в Беларуси во главе с Лукашенко – это зло, против которого законные методы не работают, - Кравчук. ВИДЕО

Зло в лице захватившего власть в Беларуси "президента" Александра Лукашенко нужно остановить, применяя даже противозаконные методы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил в интервью "Радіо Свобода" первый президент Украины Леонид Кравчук.


"Я хочу обратиться ко всем белорусам. Нельзя действовать по закону против тех, кто нарушает закон и сделал эти нарушения нормой. Закон и добро не применяют против человека, который творит беззаконие и зло. Зло необходимо остановить обязательно. Сегодня власть в Беларуси во главе с Лукашенко – это зло", - объяснил Кравчук.

Он отметил, что за свои почти 87 лет пережил польскую, немецкую и московскую оккупации, а сейчас переживает российскую агрессию.

"У меня внутри созрел глубокий непримиримый протест против насилия, бесчеловечного враждебного отношения лидера и власти в целом к человеку. И поэтому, конечно, я понимаю пенсионеров", - отметил украинский политик, комментируя проведения в Минске последних акций протеста.

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"Он отметил, что за свои почти 87 лет пережил польскую, немецкую и московскую оккупации."

Источник: https://censor.net/ru/n3234703

Настраждався в непримиренній боротьбі із окупаціями старий, брехливий блазень.

У https://uk.wikipedia.org/wiki/1960 1960 -https://uk.wikipedia.org/wiki/1967 1967 - консультант-методист Будинку політпросвіти, лектор, помічник секретаря, завідувач відділу пропаганди і агітації Чернівецького обласного комітету КПУ.

У https://uk.wikipedia.org/wiki/1967 1967 -https://uk.wikipedia.org/wiki/1970 1970 - аспірант https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B8 Академії суспільних наук при ЦК КПРС .
У https://uk.wikipedia.org/wiki/1970 1970 -https://uk.wikipedia.org/wiki/1980 1980 - завідувач сектору перепідготовки кадрів відділу організаційно-партійної роботи ЦК КПУ, інспектор, помічник секретаря ЦК, перший заступник завідувача відділу, а з https://uk.wikipedia.org/wiki/1980 1980 - завідувач відділу агітації та пропаганди https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%97_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 ЦК КПУ .
У червні https://uk.wikipedia.org/wiki/1982 1982 завідувач відділу пропаганди і агітації Л. Кравчук звернувся до ЦК КПУ з доповідною запискою, в якій виклав заходи по протидії «східній політиці» https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD Ватикану в західних областях України, і пропонував створити групи для аналізу проповідницької діяльності священнослужителів, обстежити територію церков та кладовищ на предмет виявлення та знищення «уніатсько-націоналістичних символів», виявити «проуніатські настроєних осіб», провести інші організаційні та ідеологічні заходи.

У https://uk.wikipedia.org/wiki/1981 1981 -https://uk.wikipedia.org/wiki/1991 1991 - член ЦК КПУ.
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03.12.2020 09:59
+15
Бедный МАКАРЫЧ! Как он страдал под "Оккупацией", как страдал!
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03.12.2020 10:11
+14
Лукашенко на відміну від тебе продажна собако, був державним діячем, якому приходилося маневрувати між Європою і московієї, щоб розвивати та будувати свою державу. І потрібно визнати, що робив він це успішно, на відміну від вас зрадників та продажних корумпованих тварюк. Зараз його загнали в кут. В той кут, де його чекає путін. Вас він теж там чекає. Ти собако разом з кучмою здав ядерний арсенал, а далі сприяли розгулу злочинності та утворенню олігархату, який зараз знімає останню сорочку з народу, а корупція як ракова пухлина знищує державу з середини. Не тобі на Лукашенка бочку котити, бо вам усім шістьом до нього гімном далеко пливсти. А за здачу ядерного щита за папірець, ти та кучма маєте ще при житті своєму нікчемному відповісти, як одині з найбільших зрадників українського народу за всю історію його існування. І таким маєш увійти в усі підручники історії.
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03.12.2020 09:57
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Абидно, да? братскій народ і такоє гаваріть на нєго
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03.12.2020 13:50 Ответить
Іноді стара комустична повія може видати щось розумне
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03.12.2020 13:49 Ответить
он бы легко сменил мнение на противоположное после банальной ********* от ментов
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03.12.2020 17:58 Ответить
"Кравчук за гроші у церкві
напердить"© (Г.Москаль)
Оце у канцелярії Архістратіга Михайла за стіл, або ще куди завалилася призовна справа на старого пердла - неперевершеного спеціаліста з маскування - колишнього секретаря ЦК КПУ з ідеології-завідувача ідеологічним відділом ЦК КПУ, тобто головного комуняцького ідеолога України, під личиною якого, як виявилося, маскувався непримиренний борець за українську демократію, простіше кажучи, - брехун і дурисвіт Кравчук.
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03.12.2020 13:58 Ответить
Кравчука слухати себе не поважати. Сьогодні бреше одне, завтра інше.
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03.12.2020 14:04 Ответить
"Кто говорит, что творит Зло, чтобы вышло Добро - Суд над такими..." (это кстати Библия, уважаемые христиане)
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03.12.2020 14:56 Ответить
Изнасилования, переломы и ампутации: за время подавления протестов в Минске пострадали более 1,3 тысячи человек - расследование
При подавлении антиправительственных протестов в https://nv.ua/tags/minsk.html Минске и после задержаний силовиками пострадали по меньшей мере 1 376 человек, каждый третий получил травмы средней тяжести и увечья, говорится в расследовании https://mediazona.by/article/2020/10/13/minsk-beaten Медиазоны .
Журналисты белорусской редакции получили от анонимного источника копию материалов Следственного комитета Беларуси по травмам протестующих в Минске и в изоляторе в Жодино. Подлинность документов подтвердил источник в одном из центральных подразделений СК.
Проанализировав статистику силовиков о пострадавших, журналисты установили, что во время протестов в августе-сентябре 2020 года пострадали 1 319 мужчин и 57 женщин, в том числе 24 несовершеннолетних. При этом более 600 пострадавших были избиты в автозаках, отделах милиции и СИЗО, то есть при отсутствии очевидцев и сопротивления со стороны задержанных.

https://nv.ua/world/countries/protesty-v-belarusi-skolko-chelovek-postradalo-poslednie-novosti-50117631.html
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03.12.2020 14:57 Ответить
https://nv.ua/world/countries/protesty-v-belarusi-chto-videl-medik-v-sizo-na-okrestina-video-poslednie-novosti-50107395.html «Дубинками хотели выгравировать символы на спине». Медик раскрыл шокирующие подробности эвакуации потерпевших из СИЗО Минска

https://nv.ua/world/countries/zaderzhannye-v-hode-protestov-v-belarusi-rasskazali-ob-izdevatelstvah-v-sizo-foto-video-50106206.html «Избивали по гениталиям, стоя на ногах». Что рассказывают освобожденные из белорусских СИЗО о пытках и зверствах силовиков

https://nv.ua/world/countries/protesty-v-belarusi-omonovcy-iznasilovali-dubinkoy-programmista-novosti-belarusi-50112647.html В Беларуси во время протестов омоновец изнасиловал дубинкой программиста, который отказался разблокировать телефон

12 октября https://nv.ua/world/countries/protesty-v-belarusi-v-mvd-prigrozili-ispolzovat-boevoe-oruzhie-novosti-belarusi-50117420.html МВД Беларуси пригрозило применить боевое оружие.
По официальным данным, только за три первых дня протестов в Минске и других городах Беларуси задержали шесть тысяч протестующих, два человека погибли.
https://nv.ua/world/countries/protesty-v-belarusi-chto-videl-medik-v-sizo-na-okrestina-video-poslednie-novosti-50107395.html
https://nv.ua/world/countries/protesty-v-belarusi-skolko-chelovek-postradalo-poslednie-novosti-50117631.html
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03.12.2020 14:58 Ответить
Об этих 1,3 тыс потерпевших, с фамилиями и характерами преступления против каждого из них конкретно, следует отправить Тихановской, а она пусть заявление напишет в Гаагу с этими данными.
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03.12.2020 15:36 Ответить
Я удивляюсь, что этого не сделано. Или там не о чем в Гаагу заявлять?
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03.12.2020 16:06 Ответить
Пытки и избиения: как в Беларуси издевались над задержанными демонстрантами - шокирующие кадры
https://www.youtube.com/watch?v=udfup1zl_Z8

Люди від болю ходили під себе» - очевидці про побиття в білоруських СІЗО
https://www.youtube.com/watch?v=QmcS1nBxxPc

«Дівчина з ОМОН била у пах так, що верещали» - жертва побиття у CІЗО Білорусі
https://www.youtube.com/watch?v=wAq8ANP_GbI

«Мені ледве не ампутували ногу» - білорус про побиття ОМОНом у СІЗО на Окрестіна
https://www.youtube.com/watch?v=dzeDT51sMR8

Продолжать можно до бесконечности...
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03.12.2020 16:43 Ответить
Пусть подают в Гаагу.
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07.12.2020 20:44 Ответить
а які законні методи ти комуняцьке мудило пропонуєш щодо даунбаських вилупків?
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03.12.2020 15:24 Ответить
Кравчук - старий провокатор. А чому він не скаже правду, що закон про дерибан землі, який прийняла ця влада й парламент, являється аферою тисячоліття. Прикидається патріотом.
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03.12.2020 15:24 Ответить
Боже мой,Кравчуча ты ли это???
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03.12.2020 16:23 Ответить
Добре сказав але під час московської окупації він сам був її прибічником.
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03.12.2020 17:41 Ответить
Леонід Макарович молодець, він і Шушкевич починали в абсолютно однакових умовах, де ми і де Білорусь? В Білорусі продовжують зникати люди, а нашому блазню, хоч і гидливо, тиснуть руку президенти США та лідери Євросоюзу. ХЛА та Лукашенко відстріляють як скажених собак, причому це станеться в найближчій перспективі (за президенства Байдена), а ми будемо членами НАТО та ЄС
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03.12.2020 21:16 Ответить
Абсолютне зло- це такі президенти, як в Україні. Скажи, хитрий лис, при якому українському президенті народ України став жити краще? Ви всі разом не вартуєте одного Лукашенка. Він зберіг економіку Білорусії, а ви, уроди, знищили її і нищите дальші.
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03.12.2020 23:31 Ответить
тыць та й розвиднiлось... бацьке шо удалось, дык, это на время заморозить процесс неизбежного - уход от бесперспективного , тупикового в развитии экономики тоталитаризма. Украина же выходит из пике, в беспощадной борьбе с олигархизмом, на переходном этапе к демократическому пути развития. С падением темницы народов, режим бацьки уйдет в анус с глубоким пике в экономике, из которого Беларуси еще только предстоит выбираться... А это предстоит лет через тридцать (из нашего опыта). Тобто Беларусь будет иметь тот же профиль-анфас , шо и у нас СЕЙЧАС , только через 30 лет. Но мы за это время, даст бог, избавимся от олигархата.
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04.12.2020 04:20 Ответить
Польша перешла в капитализм без олигархата. И Беларусь пройдет без олигархата, но только когда вымрет номенклатура СССР, которая вместе со своими детьми и внуками сейчас рвутся к власти, чтобы построить олигархат под себя. Они очень завидуют украинской номенклатуре СССР, которая построила олигархат. И насколько я знаю экономики тоталитаризма в Беларуси нет. Там не проведен дерибан крупных предприятий, которые пришли из СССР. А кто хочет создавать свой бизнес и предприятия, пусть создают. Беларусам если и приватизировать предприятия-гиганты, но не раньше чем Украина поборет олигархат.
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07.12.2020 21:01 Ответить
Кравчучара нібито натякає нам, шо на тлі Лукашенко він "нє зло".
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04.12.2020 04:39 Ответить
Кравчук перший, хто почав розвал економіки України. Наприклад Чорноморський торговий флот
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21.04.2021 20:56 Ответить
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