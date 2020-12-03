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Новости Коронавирус и карантин
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Ткаченко призвал граждан провести выходные в кино, театрах и ТРЦ: "Сделайте паузу в доставках на дом, откажитесь от соблазна остаться под теплым одеялом"

Ткаченко призвал граждан провести выходные в кино, театрах и ТРЦ:

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко призвал граждан провести ближайшие выходные в театрах, кино и торговых центрах, поскольку в субботу и воскресенье уже не будет действовать карантин выходного дня.

Об этом глава Минкульта написал на странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Уже с субботы можно снова посмотреть спектакль в театре, познакомиться с экспозициями музеев, послушать оперу, насладиться концертом в филармонии или посмотреть фильм в кинотеатре, не откладывать спортзал на понедельник, встретиться на кофе с друзьями в кафе или ресторане, пойти в торговый центр и найти себе там дело для досуга, и еще много нужных вещей, по которым все мы успели соскучиться", - отметил министр.

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Он заверил, что учреждения культуры соблюдают карантинные ограничения, поэтому их посещение не несет опасности.

"Сделайте паузу в доставках на дом, откажитесь от соблазна остаться под теплым одеялом, надевайте маски, берите антисептики и вперед навстречу интересным выходным. Спланируйте их прямо сейчас", - написал он, призвав поддержать сферу "приобретенным билетом, абонементом или кофе".

Ткаченко призвал граждан провести выходные в кино, театрах и ТРЦ: Сделайте паузу в доставках на дом, откажитесь от соблазна остаться под теплым одеялом 01

Автор: 

карантин (16729) кино (1535) театр (229) Ткаченко Александр (429) трц (57) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+37
Официальные лица, способствующие распространению ковида, а значит и смертей соотечественников - должны сидеть в тюрьме!
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03.12.2020 09:52
+16
Идиет....
Да не забудьте отложить бабло на лекарства.. Пригодятся,
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03.12.2020 09:53
+12
бенины выкормыши. Анал Г+Г
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03.12.2020 09:58
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Официальные лица, способствующие распространению ковида, а значит и смертей соотечественников - должны сидеть в тюрьме!
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03.12.2020 09:52 Ответить
Разве уже нет ежедневных рекордов по числу заболевших?
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03.12.2020 09:53 Ответить
Идиет....
Да не забудьте отложить бабло на лекарства.. Пригодятся,
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03.12.2020 09:53 Ответить
пустите его ко мне я ему кино включу у нас вся семья болеет как раз
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03.12.2020 10:01 Ответить
сочувствую вам всем
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03.12.2020 11:36 Ответить
tkachenko - satanist
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03.12.2020 09:54 Ответить
бенины выкормыши. Анал Г+Г
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03.12.2020 09:58 Ответить
Ткаченко закликав громадян провести вихідні в кіно, театрах і ТРЦ: "Зробіть паузу в доставках додому, відмовтеся від спокуси залишитися під теплою ковдрою" - Цензор.НЕТ 7947
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03.12.2020 10:18 Ответить
Налей себе антисептика в кофе, в кафе, в прилюдном месте,придурок...
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03.12.2020 09:59 Ответить
...и не забудь засунуть маску себе в одно место...
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03.12.2020 10:17 Ответить
Этого дурака помню,когда был журналистом брал интервью у Александра Невзорова...,помню ржал я тогда с Ткаченко горькими слезами
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03.12.2020 10:00 Ответить
"Если человек идиот,то это надолго." (с)
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03.12.2020 10:00 Ответить
Если человек идиот, то это навсегда!
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03.12.2020 11:13 Ответить
Раньше еще можно было поржать, но сейчас уже не до смеха, когда люди каждый день сотнями мрут
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03.12.2020 10:00 Ответить
Ткаченко призвал граждан провести выходные в кино, театрах и ТРЦ: "Сделайте паузу в доставках на дом, откажитесь от соблазна остаться под теплым одеялом" - Цензор.НЕТ 3434
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03.12.2020 10:00 Ответить
У него доля в похоронном бизнесе???
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03.12.2020 10:01 Ответить
Ткаченко призвал граждан провести выходные в кино, театрах и ТРЦ: "Сделайте паузу в доставках на дом, откажитесь от соблазна остаться под теплым одеялом" - Цензор.НЕТ 8561 не плачь Филиппыч,главное чтоб на водяру хватало...,дай 5 рублей...
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03.12.2020 10:04 Ответить
А В КОМАНДЕ ЗЕБИЛОВ НОРМАЛЬНЫХ БЫТЬ НЕ МОЖЕТ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ. ТОЛЬКО ГОРДОН ИХ ВСЕХ ЛЮБИТ ПО ПРЕЖНЕМУ.
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03.12.2020 10:05 Ответить
Чобіт чоботу пара.
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03.12.2020 10:08 Ответить
Любовь зла...
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03.12.2020 10:40 Ответить
Я хоть и не сторонник зеленых бабуинов, но не вижу ничего дурного в призыве идти в кино и театры. Там нет такой давки народа как в маршрутках в час пик или в эпицентрах с ашанами
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03.12.2020 10:06 Ответить
Ткаченко закликав громадян провести вихідні в кіно, театрах і ТРЦ: "Зробіть паузу в доставках додому, відмовтеся від спокуси залишитися під теплою ковдрою" - Цензор.НЕТ 423
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03.12.2020 10:06 Ответить
Ткаченко закликав громадян провести вихідні в кіно, театрах і ТРЦ: "Зробіть паузу в доставках додому, відмовтеся від спокуси залишитися під теплою ковдрою" - Цензор.НЕТ 7039
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03.12.2020 10:16 Ответить
Не красота спасет мир, а систематический отстрел ********* 🙄
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03.12.2020 10:07 Ответить
В зеленом стаде в кого не плюнь..в идиота попадешь...
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03.12.2020 10:07 Ответить
А ещё покатайтесь в маршрутках, оближите поручни, почаще делайте обнимашки- целовашки, не мойте руки, снимите нафиг маски. Тогда и сами поверите, что КОВИД придумали, чтоб вас запугать.
А если без сарказма, скажу вам, как человек переболевший этой заразой, лучше бы я сидел месяц безвылазно дома, чем три недели балансировать на грани.
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03.12.2020 10:07 Ответить
я Вам сочувствую
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03.12.2020 11:42 Ответить
Ой страхи какие рассказываете, был я в Бергамо весной, ой там творилось, трупы вдоль обочин, только местные ничего об этом не знают. Что бы не болеть по сезону одевайтесь, а то чудики ходят по весеннему одетые без шапок, зато намордники гордо натянули
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03.12.2020 13:13 Ответить
Верить или не верить, это Ваше личное дело. Я тоже не верил, что ко мне прицепится эта зараза. Но увы,
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03.12.2020 13:43 Ответить
А Перестройку я как раз в армии,мы тогдап всем батальоном обсуждали решение правительствыа Горбачева о вырубке виноградников по всему СССру дохлому.. Егор Лигаччев тогда мочил в сортире весь виноград
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03.12.2020 10:09 Ответить
... потолкайтесь по комиссионкам, пройдитесь по рынкам, посидите в ресторанах, на вокзал можно? Можно, вообщем оставайтесь на виду... 😁😁😁
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03.12.2020 10:11 Ответить
...биполярка? не не биотуалет!...новые симптомы ковида)
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03.12.2020 10:12 Ответить
Ткаченко закликав громадян провести вихідні в кіно, театрах і ТРЦ: "Зробіть паузу в доставках додому, відмовтеся від спокуси залишитися під теплою ковдрою" - Цензор.НЕТ 5436
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03.12.2020 10:14 Ответить
Нет, правильнее не в ухо, а в ж...
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03.12.2020 10:38 Ответить
Весело живем,и вперед идем Лимонадный Джо тогда песню пел..Перестроечную,настоящую савеццкую...
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03.12.2020 10:16 Ответить
А В КОМАНДЕ ЗЕБИЛОВ НОРМАЛЬНЫХ БЫТЬ НЕ МОЖЕТ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ. ТОЛЬКО ГОРДОН ИХ ВСЕХ ЛЮБИТ ПО ПРЕЖНЕМУ.
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03.12.2020 10:19 Ответить
он идиот?
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03.12.2020 10:19 Ответить
73 % это еще не конец эпохи бедности,это ее начало.. Зеля зна шо робе...
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03.12.2020 10:20 Ответить
За ето нужно в тюрьму сажать. Ето же вражеский диверсант который целенаправленно пытается уничтожить украинцев и економику страны
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03.12.2020 10:20 Ответить
...биполярка? не не биотуалет!...новые симптомы ковида)
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03.12.2020 10:20 Ответить
Кодло непуганных идиотов!
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03.12.2020 10:25 Ответить
А Ткаченко гарантирует вылезшим из-под теплого одеяла койку в больнице с кислородом?
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03.12.2020 10:25 Ответить
"Сам п'ю, сам гуляю, сам стелюся, сам лягаю"-
Где то так, можно сказать о работе нашей власти. О каком улучшении и стабильности можно говорить, если в этой команде нет четкой стратегии, единого плана. Нет даже взаимодействия и взаимопонимания, между собой. Утром одно,а вечером другое...Кто как желает, так и лает, а потом все списывают на "личное" мнение. Каждый старается понравиться людям, но ничего не делают того, что действительно надо !
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03.12.2020 10:26 Ответить
"Полагаю, что все это обязано стать предметом расследования и должностные лица, как еще действующие, так и уволившиеся в разгар кризиса, обязаны ответить за бездеятельность, повлекшую особо тяжкие последствия, поскольку 13 тыс трупов - на их совести. Мы просто падаем в яму без какого-то умного плана действий правительства. Особую ответственность обязаны понести лица, ответственные за схематоз, относительно растаскивания целевых средств, которые должны были пойти и не пошли на борьбу с короной.

Пока они еще улыбаются и записывают бестолковые видосы, но сейчас, количество жертв бестолковости и безолаберности, уже сопоставимо с количеством жертв, принесенных войной на Донбассе за 6 с лишним лет. Эта власть просто бездействием, значительно превысит эти потери. И если вся это воровато-хохмическая тусовка полагает, что это ей сойдет с рук - ошибается. Эти жертвы - точно на их холке уже до конца жизни." (Anti-Colorados)
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03.12.2020 10:26 Ответить
Полная и всеобъемлющая шизофрения - вот диагноз зеленого недоразумения во власти!
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03.12.2020 10:28 Ответить
Пандемия. Отсутствие вакцин, инфекционных медучереждений, аппаратов ИВЛ, электрогенераторов. Нехватка врачей, больничных койкомест, лекарств, кислорода, Разворован фонд борьбы с Ковид... Но вас это всё не касается. Доолой маски. Все - в рестораны, кинотеатры, дискотеки, на утренники и корпоративы... ПИР ВО ВРЕМЯ ЧУМЫ.
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03.12.2020 10:30 Ответить
А может лучше на майдан - разгонять падлючую ЗЕ-камарилью во главе з ЗЕ-брехуном ЗЕлёносопельным БлаЗЕнем, не забыв и этого козла Ткаченка?
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03.12.2020 10:33 Ответить
Сдаецца мне етот уродец специально людей провоцирует.
Хотя даже наверняка такой расклад: на 22 число намечен концерт зеленого чмошника 95 квартал. Будет как-то не по феншую если ничего работать не будет, а концерт етих ублюдков пройдет.
Еще сдается мне что ети чмошники крутят статискикой КОВИДа как циган Солнцем: "куда хочу, туда верчу".
Так вот, после концерта они заявят: "ай-яй-яй! Смотрите, отменили вьіходной карантин и как заболевпемость через две недели вверх полезла"
Так что следует от етих ублюдков ожидать сейчас цифр снижения заболеваемости(благодаря якобьі вьіходному карантину), а после концерта 95-ти ублюдков повьішения и карантина
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03.12.2020 10:51 Ответить
не закусил. Бывает.
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03.12.2020 11:03 Ответить
А еще лучше --- сходить в больницу где лечат ковид, распить бутылочку-другую с пациентами, вечером, на десерт --- прогулка в холерные бараки.... Говорите, у нас нет таких?? Не сомневайтесь, эти зеленые недоноски постараются --- будут!
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03.12.2020 11:06 Ответить
Судячи з дій клоунської шобли головне завдання, яке їм поставив кремль - сіяти хаос в країні.
Звідси і ця метушня
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03.12.2020 11:12 Ответить
Неплохо вас зашугали. Оденьте намордники и сидите дома
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03.12.2020 13:09 Ответить
Немцы так и сделали. Здесь (см. флажок) уже 3 недели не растет количество заболевших в сутки и смертей 2%, это при том, что тесты реально бесплатны и доступны - достаточно сказать, что ты контактировал с ковидным. И терпеть дома не надо, мол, а вдруг обойдется - лекарства и врачей оплачивает страховка.
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03.12.2020 14:43 Ответить
братан или систер, у меня в Брюле знакомые сидят, прекрасно знаю как, коронбесие без кипиша, бабки выдает Меркель за сидение как положено, знаю. Мировой лохотрон в действии
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03.12.2020 15:20 Ответить
ну и правильно, если выходной локдаун не дал результатов.
всё верно нечего дома сидеть.
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03.12.2020 13:34 Ответить
В локдаун кто вам запрещал в парк ходить?
Точно не дал,вы не верите оф цифрам?
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03.12.2020 15:51 Ответить
В локдаун кто вам запрещал в парк ходить?
Точно не дал,вы не верите оф цифрам?
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03.12.2020 19:14 Ответить
На месте Шмыги я бы его выгнал через 5 мин,. за такое предложение.
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03.12.2020 15:54 Ответить
Дайте ему селедки.
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03.12.2020 16:39 Ответить
 
 