Ткаченко призвал граждан провести выходные в кино, театрах и ТРЦ: "Сделайте паузу в доставках на дом, откажитесь от соблазна остаться под теплым одеялом"

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко призвал граждан провести ближайшие выходные в театрах, кино и торговых центрах, поскольку в субботу и воскресенье уже не будет действовать карантин выходного дня.

Об этом глава Минкульта написал на странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Уже с субботы можно снова посмотреть спектакль в театре, познакомиться с экспозициями музеев, послушать оперу, насладиться концертом в филармонии или посмотреть фильм в кинотеатре, не откладывать спортзал на понедельник, встретиться на кофе с друзьями в кафе или ресторане, пойти в торговый центр и найти себе там дело для досуга, и еще много нужных вещей, по которым все мы успели соскучиться", - отметил министр.

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Он заверил, что учреждения культуры соблюдают карантинные ограничения, поэтому их посещение не несет опасности.

"Сделайте паузу в доставках на дом, откажитесь от соблазна остаться под теплым одеялом, надевайте маски, берите антисептики и вперед навстречу интересным выходным. Спланируйте их прямо сейчас", - написал он, призвав поддержать сферу "приобретенным билетом, абонементом или кофе".