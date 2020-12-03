Ткаченко призвал граждан провести выходные в кино, театрах и ТРЦ: "Сделайте паузу в доставках на дом, откажитесь от соблазна остаться под теплым одеялом"
Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко призвал граждан провести ближайшие выходные в театрах, кино и торговых центрах, поскольку в субботу и воскресенье уже не будет действовать карантин выходного дня.
Об этом глава Минкульта написал на странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Уже с субботы можно снова посмотреть спектакль в театре, познакомиться с экспозициями музеев, послушать оперу, насладиться концертом в филармонии или посмотреть фильм в кинотеатре, не откладывать спортзал на понедельник, встретиться на кофе с друзьями в кафе или ресторане, пойти в торговый центр и найти себе там дело для досуга, и еще много нужных вещей, по которым все мы успели соскучиться", - отметил министр.
Он заверил, что учреждения культуры соблюдают карантинные ограничения, поэтому их посещение не несет опасности.
"Сделайте паузу в доставках на дом, откажитесь от соблазна остаться под теплым одеялом, надевайте маски, берите антисептики и вперед навстречу интересным выходным. Спланируйте их прямо сейчас", - написал он, призвав поддержать сферу "приобретенным билетом, абонементом или кофе".
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Да не забудьте отложить бабло на лекарства.. Пригодятся,
А если без сарказма, скажу вам, как человек переболевший этой заразой, лучше бы я сидел месяц безвылазно дома, чем три недели балансировать на грани.
Где то так, можно сказать о работе нашей власти. О каком улучшении и стабильности можно говорить, если в этой команде нет четкой стратегии, единого плана. Нет даже взаимодействия и взаимопонимания, между собой. Утром одно,а вечером другое...Кто как желает, так и лает, а потом все списывают на "личное" мнение. Каждый старается понравиться людям, но ничего не делают того, что действительно надо !
Пока они еще улыбаются и записывают бестолковые видосы, но сейчас, количество жертв бестолковости и безолаберности, уже сопоставимо с количеством жертв, принесенных войной на Донбассе за 6 с лишним лет. Эта власть просто бездействием, значительно превысит эти потери. И если вся это воровато-хохмическая тусовка полагает, что это ей сойдет с рук - ошибается. Эти жертвы - точно на их холке уже до конца жизни." (Anti-Colorados)
Хотя даже наверняка такой расклад: на 22 число намечен концерт зеленого чмошника 95 квартал. Будет как-то не по феншую если ничего работать не будет, а концерт етих ублюдков пройдет.
Еще сдается мне что ети чмошники крутят статискикой КОВИДа как циган Солнцем: "куда хочу, туда верчу".
Так вот, после концерта они заявят: "ай-яй-яй! Смотрите, отменили вьіходной карантин и как заболевпемость через две недели вверх полезла"
Так что следует от етих ублюдков ожидать сейчас цифр снижения заболеваемости(благодаря якобьі вьіходному карантину), а после концерта 95-ти ублюдков повьішения и карантина
Звідси і ця метушня
всё верно нечего дома сидеть.
Точно не дал,вы не верите оф цифрам?
Точно не дал,вы не верите оф цифрам?