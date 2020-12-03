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Сотрудничество с МВФ под угрозой – Минфин не выполнил договоренностей, - экс-глава ГНС Верланов

Сотрудничество с МВФ под угрозой – Минфин не выполнил договоренностей, - экс-глава ГНС Верланов

Власть полностью или частично провалила выполнение почти всех пунктов, зафиксированных в Меморандуме с Международным Валютным Фондом.

Об этом на своей странице в сети Facebook написал экс-глава ГНС Сергей Верланов.

В частности, он сообщил, что парламент принял закон об отсрочке введения РРО для физлиц-предпринимателей, что было сложным компромиссом. Ведь предприниматели все равно не довольны и продолжают протестовать, а обязательства перед МВФ в очередной раз нарушены.

"Кроме очередной отсрочки этой реформы, согласно новому закону, лимиты ФЛП привязываются к минимальной заработной плате, что автоматически расширяет сферу действия упрощенки (это также идет в разрез с подписанным с МВФ Меморандумом)", - отметил Сергей Верланов.

По его мнению, вопрос фискализации действительно является спорным, и, учитывая сложные условия пандемии, такой компромисс является достаточно адекватным решением кризисной ситуации. "Найденное решение в значительной степени совпадает с моими предложениями: настоящий микробизнес получил отсрочку, перечень рисковых видов деятельности сокращен, при этом электроника, ювелирка и лекарства все же будут фискализированны с 1 января 2021 года", - пишет Сергей Верланов.

По его словам, РРО для малого бизнеса – это не единичный форс-мажор относительно договоренностей с кредиторами (МВФ).

"Очевиден регресс в вопросах сохранения независимости НБУ, продолжения антикоррупционной и судебной реформы, совершенствования корпоративного управления", - отмечает эксперт.

Сергей Верланов также перечислил некоторые пункты Меморандума с МВФ, отметив, что разработка организационных структур ГНС и ГТС, как единых юридических лиц, - единственное, что было сделано (на бумаге). Все остальные пункты, например, создание централизованного подразделения по управлению рисками ГНС, отмена плановых проверок, введение тестирования консолидированных юрлиц в пилотных учреждениях ГНС и ГТС, передача активов Государственной фискальной службы, включая ИТ-системы, и ликвидация Государственной фискальной службы не реализованы.

"Отдельно стоит вопрос введения единого счета для уплаты налогов. В отличие от предыдущих пунктов, есть шансы, что он будет введен 1 января 2021 г. (но это не точно). Однако, если коммуникация налоговой и Минфина относительно РРО была недостаточной и некачественной, то по единому счету она практически отсутствует. Куда бизнес должен платить налоги с Нового года, и кто ответит за ошибки и штрафы?", - пишет Сергей Верланов.

Экс-глава ГНС подчеркивает, что до сих пор не принят закон о Бюро экономической безопасности, которое должно заработать с начала следующего года, а также Закон о так называемой "налоговой амнистии". Вместо этого в парламент подан законопроект о снижении НДС для отдельных видов деятельности, что тоже противоречит Меморандуму с МВФ.

"Очевидно, что оставшиеся 4 недели уже ничего не изменят, и домашнее задание Украина с высокой долей вероятности не выполнит. К сожалению, все это означает, что в ближайшее время очередной транш от крупнейшего финансового партнера Украины нам ожидать не стоит. Несмотря на активные попытки руководства страны убедить общественность в обратном", - уверен экс-глава ГНС.

По его мнению, восстановить утраченное доверие МВФ можно, если прекратить ложь и замыливание глаз, если системно и настойчиво работать в соответствии с заключенными соглашениями. "МВФ - не благотворительная организация и не банкомат. Естественно, что от Украины требуют реальных реформ, а не их имитации", - резюмировал Сергей Верланов.

Автор: 

Минфин (1555) Верланов Сергей (114)


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Топ комментарии
+12
Ну давай Вавчик, починай просити грошей у *****.
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03.12.2020 10:00
+10
Тут существование страны под угрозой.. Зеляди стараются
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03.12.2020 10:00
+8
https://ibigdan.livejournal.com/25967649.html Сломать систему™

Сотрудничество с МВФ под угрозой – Минфин не выполнил договоренностей, - экс-глава ГНС Верланов - Цензор.НЕТ 1660

Повторять политические сценарии, уже отыгранные другими, совершенно не обязательно, но типичность ситуаций приводит примитивные руководящие умы к одним и тем же решениям.

О чем это я? Извините, я о Зеленском и о Гватемале.

В течение десятилетий в Гватемале выбирали президентами выдвиженцев нескольких коррупционных кланов, укоренившихся в национальной политике. У кланов было все куплено и все схвачено - суды, прокуратура, полиция, голоса в парламенте. Кланы бодались друг с другом, но влиянием на купленную вскладчину правоохранительную систему, в полном соответствии с заветами героев Марио Пьюзо, пользовались сообща.

К середине 2000-х гражданское общество Гватемалы вполне осознало, что "системными" инструментами внутри страны коррупцию не победить. Поэтому активисты воспользовались связями в дипломатических кругах (у приличных активистов такие связи обычно есть) и вышли аж на ООН с довольно необычной инициативой: предложили создать специально для Гватемалы международную консультативную группу юристов и специалистов по расследованию коррупционных дел.

И такая группа была создана, она получила название "Комиссия по предотвращению безнаказанности коррупционеров в Гватемале" (сокращенно CICIG) - и властям Гватемалы было предложено узаконить ее сотрудничество с правоохранительными структурами страны.

CICIG не имела ни функций следствия, ни, тем более, функций суда - комиссия лишь консультировала процесс расследования коррупционных дел, обеспечивала ему безупречную юридическую поддержку, и это в значительной степени (такова была идея) делало невозможным "слив" дел на этапе следствия и суда. Власть в Гватемале, однако, была настолько уверена в своем контроле над судебной системой, что этой опасности не увидела - и работу CICIG в стране санкционировала (хотя, понятно, и без большого восторга).

Когда при участии CICIG начали отправляться под суд и в тюрьму министры, руководители спецслужб и даже, о ужас, президент страны Отто Перес Молина, и эффективность международной консультативной группы стала вполне очевидной, отзывать ее разрешение на работу (чего все национальные политические элиты страстно хотели) стало просто неприлично. И ни один президент из старых коррупционных кланов на такой шаг так и не решился.
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03.12.2020 10:01
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Ну давай Вавчик, починай просити грошей у *****.
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03.12.2020 10:00 Ответить
Тут существование страны под угрозой.. Зеляди стараются
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03.12.2020 10:00 Ответить
А що таке сталося...?
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03.12.2020 10:01 Ответить
Ни-че-го. А должно было.
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03.12.2020 10:02 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/25967649.html Сломать систему™

Сотрудничество с МВФ под угрозой – Минфин не выполнил договоренностей, - экс-глава ГНС Верланов - Цензор.НЕТ 1660

Повторять политические сценарии, уже отыгранные другими, совершенно не обязательно, но типичность ситуаций приводит примитивные руководящие умы к одним и тем же решениям.

О чем это я? Извините, я о Зеленском и о Гватемале.

В течение десятилетий в Гватемале выбирали президентами выдвиженцев нескольких коррупционных кланов, укоренившихся в национальной политике. У кланов было все куплено и все схвачено - суды, прокуратура, полиция, голоса в парламенте. Кланы бодались друг с другом, но влиянием на купленную вскладчину правоохранительную систему, в полном соответствии с заветами героев Марио Пьюзо, пользовались сообща.

К середине 2000-х гражданское общество Гватемалы вполне осознало, что "системными" инструментами внутри страны коррупцию не победить. Поэтому активисты воспользовались связями в дипломатических кругах (у приличных активистов такие связи обычно есть) и вышли аж на ООН с довольно необычной инициативой: предложили создать специально для Гватемалы международную консультативную группу юристов и специалистов по расследованию коррупционных дел.

И такая группа была создана, она получила название "Комиссия по предотвращению безнаказанности коррупционеров в Гватемале" (сокращенно CICIG) - и властям Гватемалы было предложено узаконить ее сотрудничество с правоохранительными структурами страны.

CICIG не имела ни функций следствия, ни, тем более, функций суда - комиссия лишь консультировала процесс расследования коррупционных дел, обеспечивала ему безупречную юридическую поддержку, и это в значительной степени (такова была идея) делало невозможным "слив" дел на этапе следствия и суда. Власть в Гватемале, однако, была настолько уверена в своем контроле над судебной системой, что этой опасности не увидела - и работу CICIG в стране санкционировала (хотя, понятно, и без большого восторга).

Когда при участии CICIG начали отправляться под суд и в тюрьму министры, руководители спецслужб и даже, о ужас, президент страны Отто Перес Молина, и эффективность международной консультативной группы стала вполне очевидной, отзывать ее разрешение на работу (чего все национальные политические элиты страстно хотели) стало просто неприлично. И ни один президент из старых коррупционных кланов на такой шаг так и не решился.
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03.12.2020 10:01 Ответить
Правда, политическую систему Гватемалы и традиционный уровень ее коррумпированности эти приговоры изменили не особо - кланы при власти оставались все те же, и незаконное обогащение от причастности к власти все так же было пределом их стремлений. И тщательная очистка судебной и правоохранительной систем от коррупции, по большому счету, оставались лишь политическим лозунгом. Единственное, что изменилось - коррупция благодаря приговорам (а даже коррумпированная система вынуждена под тщательным присмотром работать, как порядочная - хотя бы в отдельных случаях) перестала быть фигурой умолчания. И очередные кандидаты в президенты от этих кланов теперь шли на выборы с тяжелым, как говорится "антирейтингом".

А выборы, и мы в Украине это знаем, даже при коррумпированном политикуме дают избирателям возможность сказать кандидатам с таким "антирейтингом" что-то вроде "большого спасиба". Именно это и произошло Гватемале в 2015 году, когда на очередных президентских гонках все соискатели от "системных" кланов из-за "анирейтинга" пролетели вчистую, а победителем стал телевизионный комик Джимми Моралес, у которого не было никакого политического бэкграунда, но зато не было и проклятого "антирейтинга".

Ага, скажет в этом месте читатель. Ага, отвечу ему я. А что еще я могу ему ответить?

Так вот. Именно "внесистемный" Джимми Моралес в конце концов сделал то, что стеснялись сделать его "системные" предшественники. В 2019 году он выгнал из Гватемалы CICIG. После того, как было начато следствие о коррупции весьма близких к Джимми деятелей, он просто аннулировал соглашение, которое регламентировало работу комиссии в стране. Суверенитет национальной коррупции был полностью восстановлен. А на всякие "неудобно же" и "что скажут в ООН" "внесистемному" Джимми было, мягко говоря, наплевать. Репутация? Да пофиг. Кто на гватемальском телевидении пахал, тот в цирке не смеется.

Вы интересуетесь, к чему может привести "слив" дела Микитася/Татарова? Да ни к чему. У нас же в Украине нет никакого CICIG. Выгонять Зеленскому некого. У нас только НАБУ, САП и Антикоррупционный суд. А их можно, например, просто признать неконституционными. Внезапно. Ну, будет Еврокомиссия ныть, а МВФ обещанные деньги зажилит. Пофиг. На крайняк можно будет позвонить Джимми Моралесу и поговорить с ним как бывший президент с бывшим президентом. Обменяться опытом.

Как было сказано выше, повторять сценарии тик в тик совершенно не обязательно, но схожесть ситуаций диктует схожесть реакций. К тому же, show must go on, партер кипит и ложи блещут. Даже на фоне провала реформ, очередного краха надежд и всплеска эпидемии, а также такой привычной безнаказанности коррупционеров.

Аплодисменты, аплодисменты. Занавес пошел, актеры на поклон. Иииии снято.
https://www.facebook.com/sergeberezhnoy/posts/3571209446235389 Serge V. Berezhnoy
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03.12.2020 10:01 Ответить
Беня Комсомольский выполняет заказ Вовки-Окурка руками Вовки-Шмаркли.
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03.12.2020 10:02 Ответить
Именно так всё и происходит.
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03.12.2020 10:04 Ответить
Вот и хорошо. Хватит побираться. Жить за чужой счёт много ума не надо.
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03.12.2020 10:06 Ответить
Зеленские, Ермаки, Татаровы, Венедиктовы живут за счет украинцев.
Да, ума у них немного, а вот хуцпа зашкаливает.
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03.12.2020 10:08 Ответить
Побираться придется тобі, Олексій. А Осел і так живе за твій рахунок.
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03.12.2020 10:10 Ответить
Нарид будет доволен. Он соскучился по купонах...
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03.12.2020 10:06 Ответить
https://www.facebook.com/andriy.shor?__cft__[0]=AZWoZyDwBGIY10e7Bji3S-B_L3ypUQ44LFi83RUnJ9WvgYfU7o6yZfGiVlfCd5Ose54oXXk9Xa3746aKAsyYR8T_AkTkhUYpfXCy6Huyxerkml-ac_HpAI-KE-ILLvs3Rsc&__tn__=-UC%2CP-R Андрій Шор

Глава автодора похвастался, что дороги в 2020 подешевели по сравнению с 2019, и стоят 24 миллиона за километр, а не 25.

Почему в 2018 они стоили 10 - он объяснить забыл.
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03.12.2020 10:06 Ответить
Та пра шо ти там гавориш, Варламов? Яки дагаваренности? Бубочка уже сказав шо все зробили. Лично по телефону мадаме з МВФ. Идіть у сраку.
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03.12.2020 10:08 Ответить
Сотрудничество с МВФ под угрозой – Минфин не выполнил договоренностей, - экс-глава ГНС Верланов - Цензор.НЕТ 9745
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03.12.2020 10:09 Ответить
Якби не МВФ то ми досі була б у совку,хоча не далеко й вилізли,бо весь час (незалежності) Україна керується досі комуняками.
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03.12.2020 10:09 Ответить
Грошей МВФ не дасть,бо зепоц їм набрехав,і видані раніше гроші зелені придурки розікрали.
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03.12.2020 10:14 Ответить
зеленые придурки все развалят до основания...
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03.12.2020 10:22 Ответить
МВФ требовал РРО ??
МВФ требует только одно - отсутствие дефицита бюджета!
Наши пишут идеи, которыми они увеличат доход и уменьшат расход, а МВФ ждет выполнения обязательств.
У нас более 3 000 000 человек которые получают зарплату из Бюджета. Это чиновники, депутаты, их секретарши, водители ....
Почему МВФ не требует их сокращения?
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03.12.2020 10:23 Ответить
От і добре..дурням гроші не можна давати.
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03.12.2020 11:16 Ответить
Мне просто противно читать комментарии всех этих с приставкой - экс! Такими умными и принципиальными становятся после того как их убирают от власти, а до этого делают все то же что и действующие.
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03.12.2020 12:54 Ответить
Что вроде "Отечество в опасности! Несите золото на Майдан!"
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03.12.2020 13:02 Ответить
 
 